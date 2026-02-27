МККН: Потребление наркотиков в Африке выросло, передозировки в Америке снизились

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, потребление наркотиков в Африке продолжает расти, а в Северной Америке зафиксировано сокращение числа случаев передозировки, передает РИА «Новости».

Корчагина отметила: «Африка – в настоящее время на африканском рынке можно встретить самые разные наркотики, а их потребление растет».

По словам Корчагиной, в Африке усилилась активность торговцев кокаином, но основная угроза связана с незаконным оборотом опиоидных лекарственных средств, включая препараты ненадлежащего качества. На рынке Северной Америки отмечено снижение числа случаев передозировки: в Канаде этот показатель уменьшился на 17%, в Соединённых Штатах – на 27%. Однако, как подчеркивается в докладе, делать выводы о долгосрочности этой тенденции рано.

В Южной Америке наиболее динамично развивается рынок кокаина, а рост его производства способствует расширению поставок на территорию Азии и Африки. Во Восточной и Юго-Восточной Азии серьезную угрозу создает незаконный оборот синтетических наркотиков, в частности метамфетамина, объемы изъятий которого достигли рекордных значений.

Южная Азия, по данным МККН, остается крупнейшим потребительским рынком опиоидов – на регион приходится треть всех употребляющих опиоиды в мире. Кроме того, в 2025 году посевные площади опийного мака в Афганистане оставались на рекордно низком уровне и составили 10,2 тыс. гектаров.

