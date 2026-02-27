Польша увидела в оборонной программе ЕС угрозу отношениям с США

Tекст: Алексей Дегтярёв

Глава бюро нацбезопасности Польши Славомир Ценцкевич назвал кредитную программу Евросоюза угрозой для отношений с Вашингтоном, передает Bloomberg.

По его словам, инициатива ставит под удар трансатлантические связи.

«На первый взгляд программа направлена на повышение обороноспособности Европы, но на самом деле это способ постепенно повернуться спиной к Соединенным Штатам», – заявил чиновник.

Варшава может получить почти 44 млрд евро из общего фонда в 150 млрд евро, премьер страны Дональд Туск высказывается в поддержку этой инициативы. Однако команда президента страны Кароля Навроцкого опасается, что это лишит страну возможности закупать передовое оружие у США и Южной Кореи.

Критику поддержал посол США в ЕС Эндрю Пуздер, отметивший вред стратегии для союзников. По его мнению, подобные преференции ослабляют совместные оборонные усилия.

В 2025 году послы стран ЕС согласовали план милитаризации Европы на сумму 150 млрд евро.

В феврале 2026 года глава Европарламента Роберта Метсола признала неудачу оборонной программы SAFE из-за недостаточного финансирования.

Между тем в Варшаве прошла уличная акция протеста против участия Польши в этой кредитной инициативе Евросоюза.