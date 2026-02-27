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    27 февраля 2026, 11:12 • Новости дня

    Путин поручил упростить выбор налогового режима для малого бизнеса

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить бизнесу специальный временной интервал для плавного перехода на оптимальную фискальную нагрузку.

    Президент России Владимир Путин поручил обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих переходный период для малого бизнеса в 2026 году.

    Согласно опубликованному перечню поручений, опубликованному на сайте Кремля, правительство должно рассмотреть возможность предоставления малым и микропредприятиям права выбора оптимального налогового режима.

    «Правительству обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление в 2026 году переходного периода в целях выбора малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, оптимального режима налогообложения», – гласит текст документа.

    Ранее Владимир Путин утвердил снижение порога для уплаты НДС малым бизнесом с 2026 года.

    Путин подписал закон об установлении основной ставки налога на добавленную стоимость на уровне 22%.

    2 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    Путин предложил придать статус государственного докладу о языковой политике
    Путин предложил придать статус государственного докладу о языковой политике
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил придать докладу о реализации языковой политики статус государственного и представлять его ежегодно. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, которое проходит в режиме видеосвязи.

    «Также считаю важным наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного, это имеет значение, и предоставлять ежегодно», – сказал Путин, сообщает официальный сайт Кремля.

    В ходе заседания президент отметил появление первого в истории страны стратегического документа, определяющего основные направления государственной языковой политики. По его словам, «впервые в нашей стране появился документ стратегического планирования, определивший приоритетные задачи и основные направления в сфере сохранения, развития и поддержки русского языка, а также языков наших республик и других языков народов, проживающих в России».

    Глава государства отметил, что план мероприятий по реализации Основ государственной языковой политики уже утвержден. «Прошу правительство обеспечить его финансирование и, конечно же, исполнение», – подчеркнул президент.

    Заседание Совета проходит в преддверии Пушкинского дня России и Дня русского языка, которые отмечаются 6 июня.

    Напомним, накануне пресс-служба Кремля анонсировала дистанционное заседание Совета по поддержке русского языка. В ноябре прошлого года советник президента Елена Ямпольская рассказала о создании единой линейки школьных учебников.

    Летом 2025 года глава государства утвердил основы государственной языковой политики.

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    1 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    Воспитывающая 10 детей семья из Франции получила награду в Кремле
    Воспитывающая 10 детей семья из Франции получила награду в Кремле
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин торжественно вручил орден «Мать-героиня» Изабэлль Ларошь-Сорлин, которая недавно переехала из Франции в Россию и воспитывает 10 детей.

    Многодетная семья ранее приняла решение покинуть Францию и окончательно обосноваться в России, сообщают Вести.

    Супруг награжденной Фабрис Сорлин выразил глубокую признательность главе государства. «Не может быть героической матери без героического президента, который защищает семьи и традиционные ценности», – заявил отец семейства.

    В знак уважения мужчина преподнес российскому лидеру статую Богоматери. Он также добавил, что миллионы католиков по всему миру молятся вместе с россиянами: «Победа будет за нами!»

    «Один из выступавших сказал, что мы ничего героического не совершаем. Вы совершаете свой подвиг каждый божий день. Каждый день вы совершаете подвиг, – сказал Владимир Путин в ответном слове. – И много всяких эмоций возникает, когда смотришь на такую аудиторию, общаешься с ней. Не могу не сказать главного: вы такие красивые, и внешне, и внутренне, что самое главное, и это относится и к большим, и к маленьким».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в День защиты детей Путин наградил многодетных родителей орденами «Мать-героиня» и «Родительская слава». Перед мероприятием дети играли на территории резиденции президента, смотрели мультики и собирали паровозики.

    Во время встречи с семьями глава государства назвал родительство величайшим счастьем для человека. Российский лидер также отметил рост числа многодетных семей в стране.

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    3 июня 2026, 21:14 • Видео
    США против России: давление продолжается

    Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

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    1 июня 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин: Киев атакой на колледж в Старобельске придал конфликту новое качество
    Путин: Киев атакой на колледж в Старобельске придал конфликту новое качество
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Удары украинской армии по образовательным учреждениям в Старобельске и Геническе вывели текущее противостояние на совершенно иной уровень, заявил президент России Владимир Путин на совещании по расследованию теракта в Старобельске.

    «Ну что ж, похоже, что сознательно – именно сознательно – совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков, в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе. Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Это их выбор», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент добавил, что подобные действия являются исключительным выбором противника. После этого публичная часть мероприятия завершилась, и дальнейшее обсуждение ситуации продолжилось в закрытом формате.

    Ранее Президент России Владимир Путин назвал атаку украинских БПЛА на колледж в Старобельске «кровавым преступлением украинской хунты». Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских беспилотников на колледж в Старобельске погиб 21 человек. Российская армия вответ приступила к системным ударам по военным объектам в Киеве.

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    2 июня 2026, 13:13 • Новости дня
    Песков объяснил слова Путина о новом качестве украинского конфликта
    Песков объяснил слова Путина о новом качестве украинского конфликта
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков детально разъяснил недавнее заявление президента Владимира Путина о переходе украинского конфликта в новое качество после атаки на Старобельск.

    «Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным и околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек», – заявил представитель Кремля, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что украинское руководство прекрасно осознавало гражданский статус цели и уничтожило здание абсолютно намеренно. По его словам, об этом свидетельствуют тип использованных беспилотников, их технические характеристики и примененные средства связи.

    Представитель Кремля добавил, что готовность Киева совершать бесчеловечные террористические акты против мирных граждан и детей создает совершенно иную парадигму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Путин заявил о переходе текущего противостояния на совершенно иной уровень.

    До этого глава государства критиковал работу европейских медиа при освещении атаки на колледж в Старобельске.

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    1 июня 2026, 20:59 • Новости дня
    Путин пообещал неотвратимое наказание организаторам теракта в Старобельске
    Путин пообещал неотвратимое наказание организаторам теракта в Старобельске
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провёл совещание, посвященное мерам поддержки пострадавших и ходу расследования теракта в Старобельске Луганской области.

    «Хочу обсудить сегодня с вами – и пригласил для этого – вопрос о том, как оказывается помощь и поддержка родственникам погибших и пострадавшим от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске Луганской области», – заявил Путин, сообщает сайт Кремля.

    Президент напомнил, что в результате этого теракта погиб 21 воспитанник Старобельского колледжа, а 42 получили ранения. В ходе глава госудасртва потребовал доложить о выплатах пострадавшим и их реабилитации. «Прошу доложить, как осуществляются выплаты компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых. Знаю, что на месте и психологи работают», – отметил президент. Путин подчеркнул необходимость комплексного подхода и координации всех уровней власти.

    Отдельно президент обратился к участникам совещания с призывом уделить максимальное внимание пострадавшим. «И прошу, как мы и делаем это в таких случаях или при стихийных бедствиях, с максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье», – подчеркнул он.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость обеспечить продолжение обучения пострадавших студентов Старобельского колледжа и завершение ими учебного года в полном объеме. «Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию. А выпускники – получить дипломы», – заявил он.

    Кроме того, президент напомнил о необходимости расследования произошедшего. «Пригласил не случайно и генерального прокурора, и председателя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин поручил МИДу рассказать миру об ударе в Старобельске. Он назвал позором освещение этой атаки на Западе.

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    2 июня 2026, 00:15 • Новости дня
    Генпрокурор Гуцан указал подозреваемых в атаке на детей в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди получил заочный приговор в виде пожизненного лишения свободы за организацию массового убийства в Старобельске ЛНР, заявил генпрокурор Александр Гуцан президенту Владимиру Путину на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта.

    «Справочно могу сказать, что 27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 414-й отдельной бригады беспилотных сил Украины «Птицы Мадьяра» [Андрей] Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ [Роберт] Бровди, начальник главного управления разведки министерства обороны Украины [Олег] Иващенко», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Гуцан отметил, что командующий силами беспилотной авиации систем ВСУ Бровди уже осуждён по уголовному делу и заочно приговорён в нашей стране к пожизненному лишению свободы и объявлен в международный розыск.

    Генпрокурор уточнил, что следователи полностью завершили судебно-медицинские экспертизы погибших, работа с проходящими лечение пострадавшими продолжается.

    Прокуратура также проверяет работу должностных лиц, отвечающих за системы противовоздушной обороны. При этом действия экстренных служб при эвакуации людей получили высокую оценку. Сейчас главное внимание ведомств уделяется помощи пострадавшим и семьям погибших граждан.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, пострадали 65 несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН призвали к независимому расследованию ударов ВСУ. Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей. Голикова сообщила о состоянии пострадавших в Старобельске студентов. Бастрыкин заявил об использовании ВСУ иностранных дронов при атаке на ЛНР.

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    2 июня 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин раскритиковал обилие рекламы на латинице
    Путин раскритиковал обилие рекламы на латинице
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему использования латиницы в российской городской среде. По его словам, иностранные надписи в публичном пространстве, в том числе в рекламе, распространены достаточно широко.

    Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, передает ТАСС.

    «Знаете, мы ко всему, что касается нашего языка родного, относимся, как к чему-то само собой разумеющемуся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимание, ну вот эта реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно, причем иногда необоснованно», – отметил глава государства.

    Ранее Путин анонсировал создание нового образовательного модуля по русскому языку для вузов. В июле прошлого года президент утвердил основы новой государственной языковой политики. Перед этим в стране началось поэтапное внедрение обязательных требований к вывескам и рекламе на кириллице.

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    2 июня 2026, 12:13 • Новости дня
    Пашинян поблагодарил Путина за звонок
    Пашинян поблагодарил Путина за звонок
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Армянский премьер-министр Никол Пашинян высоко оценил недавнюю телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, а также прокомментировал перспективы проведения референдума о вступлении республики в Европейский союз.

    «С президентом РФ мы разговаривали, я поблагодарил за звонок. Он позвонил, чтобы поздравить с днем рождения. Мы поговорили о делах», – цитируют политика РИА «Новости».

    По мнению армянского лидера, оптимальным шагом стала бы отмена любых ограничений на поставки местной продукции на российский рынок. Он подчеркнул важность фитосанитарного контроля, однако выразил мнение, что сейчас этот вопрос приобрел политический оттенок.

    Кроме того, политик прокомментировал принятую лидерами четырех государств ЕАЭС резолюцию о возможном референдуме по членству Армении в Евросоюзе, пишет ТАСС.

    Он назвал документ крайне сбалансированным и подтверждающим поддержку идеи голосования со стороны партнеров. При этом премьер уточнил, что референдум состоится лишь после официального обращения Еревана о вступлении в объединение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин по телефону поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. В ходе этой беседы лидеры двух стран обсудили различные аспекты членства республики в ЕАЭС.

    Ранее руководители стран евразийского объединения согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Напомним, что после антироссийских шагов команды Пашиняна Россия вела ряд ограничений.

    Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временный запрет на поставки цветочной продукции из Армении.

    Кроме того, на территории России прекратили продажу ряда армянских вин и коньяков из-за их несоответствия стандартам качества.

    С 30 мая Россия остановила ввоз из Армении ряда овощей, ягод, зелени и минеральной воды «Джермук».

    Российские инспекторы выявили серьезные нарушения на рыбоперерабатывающих предприятиях Армении и оставили право на экспорт только двум компаниям.

    Со 2 июня Россия приостанавливает поставки армянской черешни, абрикосов и свежего винограда до утверждения новых механизмов контроля.

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    1 июня 2026, 17:18 • Новости дня
    Путин сообщил о росте числа многодетных семей в России
    Путин сообщил о росте числа многодетных семей в России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России растет число многодетных семей, а все больше молодых людей мечтают иметь троих и более детей, заявил президент Владимир Путин во время церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле.

    «Отрадно, что количество таких семей, как ваши, растет. Как и тех молодых людей, кто хотел бы, чтобы в их собственных будущих семьях обязательно было двое, трое, четверо и более детей», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

    Кроме того, президент назвал статус многодетных родителей подлинным человеческим счастьем. Он также выразил уверенность в том, что подобный образ жизни станет вдохновляющим примером для множества граждан страны.

    В понедельник в День защиты детей Путин наградил многодетных родителей орденами «Мать-героиня» и «Родительская слава». Перед мероприятием дети играли на территории резиденции президента, смотрели мультики и собирали паровозики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские власти создают все условия для увеличения числа многодетных семей.

    Глава государства назвал родительство величайшим счастьем для человека.

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    1 июня 2026, 16:29 • Новости дня
    Путин и Пашинян обсудили по телефону членство Армении в ЕАЭС

    Песков: Путин и Пашинян обсудили по телефону членство Армении в ЕАЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, разговор коснулся всех аспектов членства республики в ЕАЭС, включая заявление четырех лидеров объединения, передает ТАСС.

    «Обсудили в целом», – ответил Песков на вопрос, обсуждалось ли заявление четырех лидеров.

    Представитель Кремля отметил, что разговор проходил в продолжение повестки, которая обсуждалась на заседании Высшей Евразийской экономической комиссии в Астане.

    Ранее Пашинян заявил, что Армения продолжит работать в ЕАЭС.

    Напомним, руководители стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по Армении, где поддержали скорейший референдум о выборе между Евросоюзом и Евразийским союзом.

    На ваш взгляд
    Прекратятся ли поставки российского газа в Армению?



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    2 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Путин освободил украинцев от справки о судимости при получении паспорта России
    Путин освободил украинцев от справки о судимости при получении паспорта России
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий граждан с Украины, подающих на российское гражданство, от необходимости предоставлять справку о судимости.

    Льгота будет действовать до начала 2028 года, передает ТАСС.

    Указ дополняет положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства России. В документе говорится о необходимости предъявлять «документ, который подтверждает отсутствие у заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, судимости либо при ее наличии содержит информацию о преступлениях, за совершение которых заявитель был осужден».

    Одновременно установлено исключение для граждан с Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших в этой стране, в том числе въехавших в Россию через третьи страны. Для остальных иностранцев, претендующих на российский паспорт, требование о предоставлении такого документа вводится.

    В прошлом году генконсульство России в Нью-Йорке отметило резкий рост обращений граждан Украины по вопросам получения российского гражданства.

    В апреле почти 500 украинских граждан и около 100 россиян обратились с просьбой о переезде в Россию с Украины.

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    2 июня 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин предложил отделить русскую филологию от зарубежной в вузах
    Путин предложил отделить русскую филологию от зарубежной в вузах
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал российские вузы последовать примеру Крымского федерального университета имени Вернадского и создавать самостоятельные факультеты русского языка и литературы.

    По словам президента, существующая структура филологических факультетов не всегда соответствует особому статусу русского языка в стране, сообщает официальный сайт Кремля. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

    «Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская – все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России», – подчеркнул глава государства.

    Президент также отметил успешный опыт Крымского федерального университета имени Вернадского, где в 2025 году уже был организован самостоятельный факультет русского языка и литературы. Он выразил надежду, что другие федеральные образовательные учреждения, особенно занимающиеся подготовкой будущих педагогов-словесников, последуют этому примеру.

    В феврале президент поручил разработать рекомендации по созданию факультетов русского языка в вузах. Тогда же российский лидер потребовал создать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников из новых регионов.

    Ранее глава государства распорядился организовать литературные смены в детских лагерях.

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    2 июня 2026, 17:14 • Новости дня
    Ушаков анонсировал большое выступление Путина на ПМЭФ

    Ушаков: Путин выступит на ПМЭФ с большой речью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в центральном событии Петербургского международного экономического форума и ответит на вопросы участников дискуссии, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Что касается центрального мероприятия (ПМЭФ), то как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу. На нем с большой речью выступит наш президент», – сказал он, передает ТАСС.

    После доклада слово предоставят представителям иностранных государств, участвующим в мероприятии. Затем состоится открытая дискуссия. Дипломат добавил, что в ходе этого общения вопросы будут задавать преимущественно российскому президенту.

    В середине мая глава государства предложил обсудить основные темы предстоящего Петербургского международного экономического форума. Позже российский лидер направил приветствие участникам этого мероприятия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал содержательное выступление Владимира Путина на полях ПМЭФ.

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    1 июня 2026, 16:35 • Новости дня
    В День защиты детей Путин наградил многодетных родителей
    В День защиты детей Путин наградил многодетных родителей
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин в Международный день защиты детей провел в Кремле церемонию вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава».

    Президент вручил высшие знаки отличия матерям и отцам девяти больших семейств. Мероприятие прошло в очном формате, ранее награждение проводилось по видеосвязи из-за ограничений по коронавирусу, передает ТАСС.

    Звание «Мать-героиня» получила француженка Изабэлль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин, воспитывающая десять детей. Ее семья перебралась в Москву в 2015 году. Также награды удостоились Александра Палютина, Наталья Автаева, Бурлият Меджидова, Сима Каркусова и Татьяна Колотун, растящие от десяти до 15 наследников.

    Орден «Родительская слава» достался семьям Николая и Елены Соловьевых с десятью детьми, Юрия и Ольги Власовых с восемью детьми, а также чете Михаила и Евгении Дерягиных. Эта награда учреждена в 2008 году для родителей семерых и более малышей.

    Перед мероприятием дети играли на территории резиденции президента, смотрели мультики и собирали паровозики.

    Статус матери-героини присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Соответствующий указ об учреждении звания и ордена подписан главой государства в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля сообщила о предстоящем вручении государственных орденов родителям из девяти многодетных семей.

    В апреле президент присвоил почетное звание «Мать-героиня» пяти жительницам разных регионов России.

    В прошлом году глава государства провел встречу с многодетными родителями в формате видеоконференции.

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    1 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Путин: Власти создают условия для увеличения числа многодетных семей

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле заявил о важности поддержки семей с детьми.

    «Мы в целом стремимся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше. Последовательно выстраиваем наши национальные проекты вокруг интересов семей с детьми», – подчеркнул российский лидер, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин добавил, что значительный вклад в формирование программ поддержки вносят представители бизнеса и крупные работодатели, которые разрабатывают собственные инициативы в этой сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня президент России вручил государственные награды многодетным родителям в Кремле. Перед мероприятием дети играли на территории резиденции президента, смотрели мультики и собирали паровозики.

    В апреле глава государства назвал поддержку многодетности приоритетной общенациональной задачей.

    Месяцем ранее российский лидер одобрил идею популяризации больших семей в качестве нового бренда страны.

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