  Эксклюзив
    27 февраля 2026, 10:46 • Новости дня

    В Берлине испугались интереса АдГ к уязвимостям обороны НАТО

    В Берлине испугались интереса АдГ к уязвимостям обороны НАТО
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкие парламентарии из «Альтернативы для Германии» вызвали тревогу властей запросом о брешах в защите Североатлантического альянса, выявленных в ходе маневров с применением украинских дронов.

    Партия «направила официальный запрос правительству с требованием разъяснить пробелы в обороне, обнаруженные во время натовских учений в 2025 году, пишет Politico.

    Представитель фракции Рюдигер Лукассен поинтересовался, какие именно недостатки были зафиксированы.

    «Какие пробелы в возможностях были выявлены – особенно в области защиты от дронов, радиоэлектронной борьбы, возможностей командования и защиты мобильных сил?» – говорится в письме политика.

    В правящей коалиции выразили опасение, что полученные сведения могут быть использованы в интересах Москвы и поставят под угрозу безопасность ФРГ.

    Интерес оппозиции вызвали маневры в Эстонии, где украинские специалисты применили тактику реальных боевых действий для условного разгрома подразделений альянса. Европейские чиновники полагают, что детальная информация о времени устранения проблем даст стратегическое преимущество потенциальным противникам.

    Ранее земельные власти обвиняли АдГ в попытках систематического сбора данных о критической инфраструктуре, включая военные маршруты и энергосети.

    Ранее депутаты партии «Альтернатива для Германии» настаивали на раскрытии секретных данных о маршрутах поставок оружия Киеву. Швейцарское издание NZZ указывало на уязвимость всей территории ФРГ перед российскими ракетами.

    26 февраля 2026, 18:07 • Новости дня
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на использование канцлером Германии Мерцем цитат французского писателя, вдохновлявшего Геббельса, в своих антироссийских заявлениях.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в своих антироссийских заявлениях использует цитаты Астольфа де Кюстина, французского писателя XIX века, чьи труды вдохновляли Йозефа Геббельса. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что подобное невежество и цитирование идейных вдохновителей нацистов политиками Германии представляет опасность для самих немцев, передает ТАСС.

    На брифинге Захарова подчеркнула, что Мерц уже второй раз за неделю процитировал де Кюстина, назвав Россию страной «в глубочайшем варварстве». «Нет, то, что у немецких, германских политиков с образованием, логикой и вообще кругозором большие проблемы, мы это поняли. Но не надо вновь и вновь об этом напоминать», – заявила Захарова. Она добавила, что канцлер Германии продемонстрировал, кого считает своими политическими кумирами.

    Захарова уточнила, что спустя примерно сто лет после публикации трудов де Кюстина, Геббельс лично приказал переиздать его книги, и выразила уверенность, что об этом не знают ни Мерц, ни его советники. Дипломат напомнила, что римляне называли варварами как раз германские племена, которые в итоге разрушили Рим.

    Она также высказалась о современных проявлениях русофобии в Германии, подчеркнув сомнительность цивилизованности страны, где «грабеж чужого имущества» на таможне становится нормой.

    По мнению Захаровой, нынешняя ситуация вызывает вопросы к гражданам Германии относительно незнания их чиновниками элементарных фактов, таких как статус Гренландии в ЕС, и использования канцлером цитат, вдохновлявших Геббельса. Она заключила, что эта история в первую очередь опасна для самих немцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров, несмотря на экономическое превосходство.

    Также он заявлял о готовности Евросоюза к переговорам с Россией. Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    24 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    В ФРГ разрешили называть Мерца европейским аналогом Буратино

    Прокуратура ФРГ прекратила дело о сравнении Мерца с Пиноккио

    В ФРГ разрешили называть Мерца европейским аналогом Буратино
    @ IMAGO/LUKA KOLANOVIC/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прокуратура в Хайльбронне прекратила расследование против пенсионера, который назвал в соцсетях канцлера ФРГ Фридриха Мерца Пиноккио, заявив, что критика главы правительства посредством прозвища допустима.

    Расследование в отношении пенсионера, назвавшего канцлера ФРГ Фридриха Мерца Пиноккио в соцсетях, прекращено, передает РИА «Новости». В совместном пресс-релизе прокуратура и полиция Хайльбронна отметили, что подобное высказывание подпадает под критику власти и защищено свободой мнений, поэтому не является преступлением.

    Прокуратура подчеркнула, что ранее аналогичное дело уже было закрыто. Издание Heilbronner Stimme сообщало, что сравнение Мерца с Пиноккио звучало от сопредседателя «Зеленых» Франциски Брантнер и депутата АдГ Стефана Бранднера.

    В сентябре прошлого года власти ФРГ провели незаконные обыски у автора граффити, направленных против Мерца и его партии. Обыски были санкционированы судом, который возглавляла супруга Мерца, сообщала WDR.

    В 2024 году полиция обыскивала квартиру пенсионера, опубликовавшего мем с бывшим министром экономики Робертом Хабеком, где использовалась подпись Schwachkopf («идиот»). Мужчина был оштрафован за использование символики запрещенных организаций и разжигание ненависти.

    Ранее пенсионер из Хайльбронна оказался под следствием за комментарий, в котором он назвал канцлера Мерца Пиноккио.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц с 2021 года инициировал более 170 уголовных дел из-за оскорблений в интернете, используя для этого специализированное агентство.

    26 февраля 2026, 22:33 • Видео
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    25 февраля 2026, 17:28 • Новости дня
    МИД Германии: Экспроприация активов России для помощи Украине снята с повестки дня
    МИД Германии: Экспроприация активов России для помощи Украине снята с повестки дня
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вопрос экспроприации российских активов для поддержки Украины временно снят с повестки дня, поскольку европейские страны выбрали другой финансовый инструмент, заявили в МИД Германии.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что тема экспроприации замороженных российских активов в Европе для передачи их Украине на данный момент не обсуждается. На пресс-конференции в Берлине он подчеркнул, что этот вопрос был окончательно прояснен после согласования нового финансового механизма поддержки Киева, пишет ТАСС.

    «Тема окончательно прояснена. Мы инициировали этот заем для Украины размером 90 млрд евро, так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти», – заявил Вадефуль. Он также отметил, что вопрос использования замороженных российских активов может быть поднят в будущем, если речь зайдет о возмещении ущерба.

    По словам министра, сейчас обсуждение экспроприации завершено благодаря появлению «очень хорошего запасного инструментария». Решение о выделении Украине беспроцентного кредита было принято после того, как на саммите ЕС в декабре 2025 года провалился план по экспроприации российских активов. Тогда страны ЕС договорились о коллективных займах на общую сумму 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого на Мюнхенской конференции по безопасности провалились переговоры о передаче замороженных российских активов на финансирование Украины.

    Ранее эксперт  объяснил нежелание стран Евросоюза идти на конфискацию российских активов. А парламент Бельгии аплодировал решению не передавать российские активы Еврокомиссии.

    24 февраля 2026, 22:01 • Новости дня
    «Коалиция желающих» подтвердила планы направить войска на Украину
    «Коалиция желающих» подтвердила планы направить войска на Украину
    @ DPA / Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Государства так называемой коалиции желающих заявили о готовности направить войска на Украину в рамках многоуровневых гарантий безопасности, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    В заявлении канцелярии премьер-министра Британии Кира Стармера по итогам встречи лидеров указано, что коалиция подтвердила намерение отправить свои силы на Украину. В документе говорится о планах по формированию многонациональных сил при поддержке США, что станет частью обеспечения так называемых многоуровневых гарантий безопасности для Киева, передает RT.

    На встрече лидеры приветствовали усилия Вашингтона, направленные на продвижение мирных переговоров, и подчеркнули важность участия в этом процессе всех заинтересованных сторон.

    Лидеры призвали Россию согласиться на полное и безусловное прекращение огня и заявили о намерении предоставить Украине многоуровневые гарантии безопасности, включая поддержку многонациональных сил для Украины, что обсуждалось на встрече в Париже в январе 2026 года.

    Также представители государств коалиции подтвердили свою приверженность ужесточению экономического давления на Россию, в том числе через введение новых санкций.

    Ранее Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих».

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о вводе войск НАТО на Украину после заключения мира.

    Министр обороны Британии Джон Хили выразил готовность направить британских военных на Украину после завершения боевых действий.

    МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.

    25 февраля 2026, 08:14 • Новости дня
    Европейская разведка увидела угрозу в храмах РПЦ

    Tекст: Вера Басилая

    В европейских странах усилились опасения по поводу российских объектов недвижимости рядом с военными базами, включая храмы Русской православной церкви, несмотря на отсутствие доказательств угрозы, сообщает Telegraph.

    По данным Telegraph, европейские спецслужбы выразили обеспокоенность наличием у России недвижимости вблизи важных военных и гражданских объектов, передает РИА «Новости».

    По информации издания, тревогу вызывают даже храмы Русской православной церкви, которые располагаются рядом с военными базами и радиолокационными станциями в Норвегии и Швеции.

    Обвинения в адрес России исходят в основном от Британии и скандинавских стран, однако никаких доказательств того, что эти объекты используются не по назначению, не приведено. Telegraph ссылается на неназванных чиновников европейской разведки, которые предполагают, что такие здания могут стать «троянскими конями», но подтверждений этой версии нет.

    Российские дипломаты неоднократно заявляли, что власти Финляндии и Норвегии используют надуманные предлоги для создания напряжённости в отношениях с Россией. Послы подчеркивали, что Британия ведёт антироссийскую кампанию, а Кремль отмечал, что обвинения в адрес Москвы стали на Западе устойчивой тенденцией. Российские власти также подчеркивали, что не планируют нападать на страны НАТО и отвергали все подобные обвинения как голословные.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как прибалты и скандинавы стали главным источником лжи о России.

    25 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Уиткофф допустил создание аналога пятой статьи НАТО для Киева

    Уиткофф предложил использовать аналог пятой статьи НАТО как гарантию для Украины

    Уиткофф допустил создание аналога пятой статьи НАТО для Киева
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В качестве одной из гарантий безопасности для Киева рассматривается вариант, напоминающий коллективную оборону по пятой статье НАТО, сообщил американский спецпосланник Стив Уиткофф.

    Гарантии безопасности для Киева могут быть реализованы по аналогии с пятой статьей устава НАТО о коллективной обороне, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на форуме YES Meeting, передает РИА «Новости». По его словам, Европа готова предложить для Украины различные гарантии, а США намерены поддержать эти предложения.

    «Я думаю, что все начинается с подобия пятой статьи для Украины. И считаю это очень и очень мощной гарантией», – подчеркнул Уиткофф. Он также пояснил, что США и Европа готовы укреплять совместные меры поддержки Киева, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности.

    Ранее в среду Уиткофф отметил наличие большого количества креативных, реалистичных и разумных идей на переговорах. Он подчеркнул конструктивный подход России на переговорах в Женеве. Также американский спецпосланник допустил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в ближайшие 10 дней.

    25 февраля 2026, 09:49 • Новости дня
    Друг Трампа поставил под угрозу военный контракт Германии

    Связи бизнесмена Тиля с Трампом поставили под вопрос военный контракт Германии

    Друг Трампа поставил под угрозу военный контракт Германии
    @ Gage Skidmore/ZUMA/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Многомиллиардный контракт ФРГ на поставку беспилотников оказался под вопросом из-за участия в стартапе Stark связанного с Дональдом Трампом американского миллиардера Питера Тиля.

    Берлин столкнулся с трудностями при согласовании контракта на военные беспилотники из-за связей ключевого инвестора с Дональдом Трампом, передает Politico.

    Депутаты опасаются, что миноритарная доля Питера Тиля в стартапе Stark может дать ему влияние на решения компании. Законодатели также указали на отсутствие прозрачности в ценообразовании и объемах поставок.

    Депутат от «Зеленых» Жанна Дилльшнайдер заявила: «Фактом является то, что Питер Тиль открыто отвергает нашу демократию». По ее словам, правительство не может объяснить степень влияния бизнесмена, что необходимо прояснить до начала закупок.

    Соглашение представляет собой семилетний рамочный договор с начальным заказом на 268,6 млн евро. При реализации всех опционов общая стоимость сделки может вырасти до 2,86 млрд евро. Речь идет о серийном производстве барражирующих боеприпасов, востребованных в ходе конфликта на Украине.

    Министр обороны Борис Писториус отверг опасения, отметив, что доля Тиля составляет от трех до 4,5%. Глава ведомства подчеркнул, что американский предприниматель не является ключевым акционером –и это не должно препятствовать подписанию контракта.

    Бюджетный комитет должен рассмотреть сделку в среду, так как по закону контракты свыше 25 млн евро требуют одобрения парламента. Ожидается, что документ утвердят с условием усиления контроля за расходами и механизмами активации дополнительных заказов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Германии собирается приобрести боевые дроны у стартапов Helsing и Stark Industries на сумму 536 млн евро. Оборонные компании получат заказы на поставку барражирующих боеприпасов для немецкой бригады в Литве.

    25 февраля 2026, 08:50 • Новости дня
    Страны Запада связали отправку войск на Украину с согласием России

    Tекст: Вера Басилая

    Страны «коалиции желающих» фактически согласились учитывать позицию президента России Владимира Путина при обсуждении возможного ввода контингента на Украину, сообщает The Telegraph.

    Газета The Telegraph сообщает, что все больше государств, входящих в «коалицию желающих», в частных беседах признают: их готовность участвовать в миссии по размещению военных на Украине напрямую зависит от разрешения российского президента. По данным дипломатических и военных источников издания, это ставит под сомнение планы Лондона и Парижа по поддержанию перемирия, так как Москва может заблокировать инициативу, передают «Вести».

    «Если Россия скажет «мы на это не согласны» и будет считать эти войска целями, тогда придется отправлять силы другого рода. Так что от согласия России здесь зависит колоссально много», – заявил высокопоставленный дипломатический источник. Другой собеседник подчеркнул, что Европа фактически предоставила Путину право вето на действия союзников Киева, поскольку те требуют для Москвы место за столом переговоров.

    Еще один источник из сферы европейской безопасности назвал планы по отправке военных «довольно гипотетическими», отметив неопределенность их перспектив.

    Как известно, 6 января президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях разместить многонациональные вооруженные силы на Украине после завершения конфликта.

    Лидеры стран-союзников Киева подтвердили свое намерение отправить военных на Украину для обеспечения ей гарантий безопасности.

    Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих».

    МИД России оценил планы по созданию таких многонациональных сил, как подготовку к иностранной интервенции.

    27 февраля 2026, 04:18 • Новости дня
    Зеленский наградил главу МИД ФРГ Вадефуля орденом низкого статуса

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Германии получил от Владимира Зеленского орден, который обычно вручается заместителям глав министерств, а не министрам.

    Как сообщает издание Welt, Йоханн Вадефуль, занимающий пост министра иностранных дел Германии, получил из рук Владимира Зеленского орден «За заслуги» второй степени.

    По информации издания, эта награда предназначена не для министров, а для заместителей глав правительств, парламентов, центральных ведомств и послов.

    В статуте ордена отмечается, что «министры суверенных государств» обычно удостаиваются первой степени ордена. В пример приводится министр обороны Германии Борис Писториус, который в 2024 году получил орден первой степени от Зеленского.

    Причины, по которым Вадефуль был награжден только второй степенью, не уточняются.

    Издание отмечает, что Вадефуль был отмечен за «последовательную поддержку Украины и за акцент на необходимости надежных гарантий безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» І степени спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога. Зеленский утвердил закон о лишении государственных наград за поддержку России.

    Президент Украины подписал указ о лишении государственных наград 24 россиян и украинцев, включая патриарха Кирилла, Валентину Матвиенко и Бориса Грызлова.

    В этот список вошли Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, Игорь Крутой, Валерий Гергиев, Владимир Спиваков. Также наград лишились Ани Лорак и Таисия Повалий.

    27 февраля 2026, 05:12 • Новости дня
    Telegraph: Лондон и Париж подготовили десант для отправки на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие стран НАТО – Британии и Франции – провели совместные учения, имитирующие высадку на украинскую территорию под видом миротворческой миссии, сообщают британские СМИ.

    Десантные подразделения Британии и Франции закончили подготовку к возможной переброске в зону боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    В маневрах на территории французской Бретани участвовали более 600 бойцов 16-й британской десантно-штурмовой бригады. Совместно с коллегами из 11-й парашютной бригады Франции они отработали сценарий высадки.

    Тренировки приурочили к четвертой годовщине начала спецоперации. Учения стали финальным этапом подготовки военных к развертыванию в любой точке мира в составе сил НАТО.

    Напомним, страны из числа так называемой «коалиции желающих» заявляли о планах направить войска на Украину.

    Британия объявляла о начале работы штаба войск «коалиции». Генсек НАТО Марк Рютте рассказывал о планах по вводу войск НАТО на Украину после заключения мира.

    25 февраля 2026, 22:36 • Новости дня
    Захарова после «глупейших заявлений» Бербок посетовала на ее пост в ГА ООН

    Захарова высмеяла Бербок за слова о принадлежности Гренландии ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила очередное высказывание экс-главы МИД Германии Анналены Бербок, которое заставило напомнить бывшей коллеге из ФРГ состав стран-членов ЕС и посетовать на ее председательство в Генссамблее ООН еще полгода.

    Захарова напомнила заявление Бербок о том, что «Гренландия также является территорией ЕС», о чем та ошибочно заявила в телеэфире. По словам Бербок, многие в США и не знали бы этого, если бы им не сказали. Но российский дипломат вмешалась и заявила, что экс-коллега из ФРГ не права.

    «Гренландия не является частью ЕС», – написала она в Telegram-канале.

    Захарова уточнила, что Дания – член Евросоюза, а жители Гренландии проголосовали на референдуме за выход из Европейских сообществ в 1982 году и данная территория перестала быть их частью в 1985 году.

    «Если бы Бербок не делала глупейших заявлений, то многие американцы и не знали бы, что в ЕС просто катастрофический кризис управленческих кадров. Господи, ей ведь ещё полгода председательствовать в Генеральной Ассамблее ООН», – посетовала Захарова.

    Напомним, Бербок по ошибке назвала Гренландию частью Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Дании Метте Фредериксен  подчеркнула невозможность оценить стоимость Гренландии, акцентировав внимание на суверенитете и воле ее жителей. Белый дом разместил необычную валентинку с картой Гренландии в форме сердца и призывом определиться с отношениями.

    25 февраля 2026, 19:40 • Новости дня
    МИД: НАТО формирует вокруг Евразии фронт против России и Китая

    Замглавы МИД Любинский: НАТО выстраивает вокруг Евразии фронт против России и Китая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны НАТО и ЕС наращивают политическое и военное присутствие в Евразии, формируя интегрированный фронт против России и Китая, особенно на Южном Кавказе и в Азии, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

    Североатлантический альянс и Евросоюз формируют вокруг Евразии единый фронт, направленный против России и Китая, заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский, передает ТАСС. По его словам, НАТО, ЕС и ОБСЕ активно внедряются на Южный Кавказ, а также в Центральную, Восточную и Юго-Восточную Азию.

    Любинский подчеркнул, что «отчетливо видно стремление выстроить вокруг Евразии интегрированный фронт, ориентированный против России и против Китая и управлять самым богатым и населенным континентом из евроатлантического центра, не создавая равноправной общеконтинентальной архитектуры». Он отметил, что подобная политика Запада препятствует формированию справедливых и равноправных международных отношений.

    Заявления прозвучали в ходе российско-белорусского брифинга в Женеве, где обсуждалась подготовка Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

    Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом полностью отсутствует.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак.

    Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что США не рассматривают страну как будущего члена НАТО ни при текущем, ни при прошлом руководстве.

    26 февраля 2026, 18:54 • Новости дня
    Foreign Affairs: Украина проигрывает России и теряет территории

    Foreign Affairs: Украина уступила России по военным, экономическим и людским ресурсам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский журнал Foreign Affairs указал, что Украина проигрывает России в конфликте, поскольку не располагает достаточными ресурсами для достижения своих военных целей и вынуждена искать компромисс.

    Украина проигрывает в конфликте с Россией, поэтому Киев должен согласиться на компромиссный мир и территориальные уступки, пишет американский журнал Foreign Affairs. По мнению издания, ситуация на фронте складывается не в пользу Владимира Зеленского, который ставит перед страной недостижимые задачи. «У него нет ни военных ресурсов для успешного наступления, ни политической воли для надежной обороны», – говорится в публикации.

    Издание отмечает, что Украина уступает России по численности армии, экономической мощи и вооружению, несмотря на помощь западных стран. Также подчеркивается, что коррупция подорвала все аспекты военных усилий Украины, включая строительство укреплений.

    Журнал считает, что цели России соответствуют ее возможностям и ситуации на поле боя, тогда как задачи Украины выглядят нереалистичными. Киев, по мнению Foreign Affairs, не располагает временем и инвестициями, чтобы противостоять преимуществам России, и ему, вероятно, придется согласиться на мирное соглашение, предусматривающее сдачу части украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Megaupload Ким Дотком также отметил, что стратегическое преимущество России распространяется не только на Украину, но и на западных союзников Киева, включая ЕС и НАТО.

    Ранее французское издание Le Monde заявило, что Москва обладает решающим преимуществом по массе, огневой мощи и мобилизационному потенциалу. А немецкая Berlin Zeitung признала, что Россия располагает промышленной базой, которую ЕС уже утратил, и это делает европейские державы лишь наблюдателями на мировой арене.


    24 февраля 2026, 13:45 • Новости дня
    Володин: Планы передать Киеву ядерное оружие требуют немедленного реагирования

    Володин призвал запросить расследование по передаче Украине ядерного оружия

    Tекст: Вера Басилая

    В Госдуме рассматривают подготовку обращения к парламентам Франции и Британии для расследования возможной передачи ядерного оружия Киеву, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

    Намерения Франции и Британии вооружить Киев ядерным оружием требуют незамедлительного реагирования, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

    Володин подчеркнул, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании Совета Госдумы в ближайшее время.

    Он отметил: «Сведения о том, что Франция и Англия готовятся вооружить Киев ядерным оружием и средством его доставки, требуют незамедлительного реагирования». Также Володин указал на необходимость парламентского расследования по данной теме.

    Володин предложил подготовить обращение к парламентам Франции и Британии с предложением провести парламентское расследование для выявления должностных лиц, причастных к нарушению международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия. По его словам, такие действия могут привести к ядерной войне и являются недопустимыми.

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

    Совет Федерации потребовал от МАГАТЭ расследовать планы поставки ядерного оружия Киеву.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы передачи Киеву ядерной бомбы вопиющим нарушением международных обязательств.

    25 февраля 2026, 22:19 • Новости дня
    Депутаты Госдумы призвали ООН и ЕС пресечь передачу ядерного оружия Киеву

    Госдума: Поставка ядерного оружия Киеву приведет мир к катастрофе

    Tекст: Вера Басилая

    Российские парламентарии подготовили обращение к парламентам Франции, Британии, Европарламенту и ООН с требованием не допустить передачу компонентов оружия массового поражения украинским властям.

    Депутаты Государственной думы обратились к парламентам Франции, Британии, Европарламенту и ООН с призывом провести расследование планов по передаче Киеву ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    В проекте обращения подчеркивается, что поставки ядерного оружия на Украину могут привести мир к ядерной катастрофе. Документ был внесен в Госдуму в среду комитетом по международным делам.

    Глава комитета Леонид Слуцкий отметил, что проект обращения связан с информацией Службы внешней разведки о планах Парижа и Лондона по передаче компонентов ядерного оружия Киеву. «Комитет по международным делам подготовил и внес на рассмотрение проект обращения к Нацсобранию Франции, Палате общин Великобритании, Европарламенту и ООН в связи с информацией СВР о планах Парижа и Лондона по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву», – заявил Слуцкий.

    Депутаты считают, что такие действия Франции и Британии являются вопиющим нарушением международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия. В обращении подчеркивается, что реализация подобных планов может привести к эскалации конфликта и трагическим последствиям в глобальном масштабе.

    Парламентарии призвали коллег из Франции и Британии провести независимое расследование возможного «ядерного сговора» и сделать его результаты публичными. По их мнению, выяснение всех деталей этих планов должно стать мерой по поддержанию мира и привлечению причастных к ответственности.

    Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция активно работают над решением вопросов предоставления Киеву ядерного оружия и средств его доставки.

    Представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг сообщения о якобы готовящейся передаче Украине ядерного оружия и назвал их повторением старых обвинений.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал незамедлительно отреагировать на сведения о подготовке таких поставок.

    Ситуацию прокомментировал и Владимир Путин. «Кстати говоря, противник не брезгует никакими другими средствами. Вот уже в СМИ пошло, наверное: их попытки – или намерения – использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться», – заявил президент во время заседания коллегии ФСБ.

