Экс-главу совета директоров «Локомотива» осудили за заказное убийство чиновника

Суд в Подмосковье приговорил Сергея Липатова к заключению в колонии строгого режима за устранение советника главы Министерства путей сообщения, передает ТАСС.
«Назначить Липатову наказание в виде лишения свободы на десять лет с отбыванием в колонии строгого режима», – говорится в приговоре. Государственное обвинение запрашивало для фигуранта 12 лет лишения свободы.
Следствие доказало, что осужденный оплатил ликвидацию Александра Фоминова, директора юридической фирмы «Инюрконсалт». Убийство совершили в 2002 году в подмосковном дачном кооперативе, где жертву расстреляли из пистолета.
Пособниками выступили бывшие сотрудники силовых структур и военнослужащий, получившие деньги от заказчика. В ходе процесса подсудимый полностью признал вину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший председатель совета директоров «Локомотива» выразил желание отправиться на спецоперацию после оглашения приговора. Ранее подсудимый перечислил семье погибшего 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Вместе с ним по делу о заказных убийствах проходил миллиардер Валерий Цимбаев.