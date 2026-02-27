Путин поручил проработать продление времени работы детских садов

Tекст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин распорядился изучить возможность изменения режима работы дошкольных учреждений с учетом реальной занятости матерей и отцов, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами кабмина, опубликованного на сайте Кремля. Владимир Путин ждет доклад по этому вопросу к 1 декабря 2026 года.

«Правительству Российской Федерации обеспечить проведение мониторинга реализации мер и региональных механизмов, касающихся продления времени работы дошкольных образовательных организаций с учетом графиков занятости родителей», – отмечается в документе.

Власти также должны представить предложения по учету мнения семей о качестве условий обучения. Ответственным за выполнение задачи назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Минпросвещения разъяснило право дошкольных учреждений самостоятельно корректировать график работы по запросам семей.

В Общественной палате предложили продлить время пребывания детей в садах до восьми часов вечера.

Ранее президент Владимир Путин указал на необходимость увеличения срока нахождения ребенка в яслях и детских садах.