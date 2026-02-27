Серийное производство багги «Чаборз М-4» решили открыть в Чечне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Серийное производство багги «Чаборз М-4» для нужд спецоперации будет запущено в Чечне уже в этом году, передает ТАСС.

Директор завода-производителя Сайд-Хусейн Таймасханов сообщил, что машины оснащены специальными носилками и предназначены для эвакуации раненых. По его словам, новые багги отличаются хорошей проходимостью.

Соглашение о создании роботизированной сварочной линии для элементов «Чаборз М-4» уже подписано. Автомобиль полностью разработан и собран из российских агрегатов и комплектующих, имеет оригинальную раздаточную коробку для улучшения тяговых характеристик. Он способен развивать скорость до 90 километров в час при массе 1200 килограммов, а запас хода составляет 500 километров.

За последние два года в зону спецоперации были направлены 200 багги «Чаборз М-3», и военные получат еще 50 машин этой модификации. «Чаборз М-4» создается в рамках совместной работы МГТУ имени Баумана и чеченского предприятия «Чаборз» из Гудермеса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чечне решили запустить производство «Джихад-машины» для военных нужд. В республике также представили новую модель трехместного багги для военных. Эльвиру Набиуллину в Чечне прокатили на местном багги.