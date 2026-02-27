  • Новость часаИран анонсировал мощнейшую атаку на Израиль после смерти Хаменеи
    В чем ошибка США при убийстве Хаменеи
    Гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи
    Военный эксперт объяснил точность попаданий Ирана по базам США
    Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран
    Скорбящие по Хаменеи иранцы направились к центру Тегерана
    В Иране назвали руководителей страны в «переходный период»
    Стало известно о гибели иранского генерала Басери после атаки США
    Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи
    Дмитриев предрек стоимость нефти в условиях эскалации на Ближнем Востоке
    27 февраля 2026, 10:15 • Новости дня

    Путин поручил организовать продажу лекарств через «Почту России»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил до 1 марта 2026 года предусмотреть в законах возможность продажи лекарств через «Почту России».

    Поручение о внесении изменений в нормативные правовые акты, предусматривающих возможность реализации зарегистрированных в России лекарственных препаратов через отделения «Почты России», опубликовано на сайте Кремля. В перечне поручений указано, что новая мера должна быть реализована до 1 марта 2026 года.

    В документе отмечено, что правительству поручено подготовить соответствующие поправки в законодательство, которые установят порядок отпуска лекарств через акционерное общество «Почта России». Конкретные детали того, какие препараты и в каком порядке будут отпускаться, пока не раскрываются.

    Поручение выдано по итогам совещания с членами правительства, что свидетельствует о высокой степени внимания к теме доступности лекарственных препаратов для жителей разных регионов страны.

    Ранее замминистра здравоохранения Сергей Глаголев рассказал о подготовке постановления для продажи лекарств через «Почту России».

    Глава Минздрава Михаил Мурашко анонсировал запуск этого процесса в 2026 году.

    Президент Владимир Путин ранее отметил важность доставки препаратов в труднодоступные районы.

    28 февраля 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин провел совещание Совбеза по ситуации вокруг Ирана
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции рассмотрел с Советом безопасности актуальные вопросы по Ирану, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности в формате видеоконференции, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на встрече основное внимание уделили ситуации, складывающейся вокруг Ирана.


    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    В ответ Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4».

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана.

    26 февраля 2026, 14:48 • Новости дня
    Ковальчук раскрыл, почему Путин назвал его «страшным человеком»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук поделился подробностями шутливого диалога с президентом России Владимиром Путиным на Форуме будущих технологий.

    Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук поделился подробностями своего недавнего диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

    На пленарном заседании IV Форума будущих технологий Ковальчук рассказал, что Путин в шутку назвал его «страшным человеком» за то, что он обстоятельно отвечает на вопросы. «[Вчера] президент спрашивает: «Как быстро вы можете это сделать?» Я говорю: «Вот, в советское время…» Он говорит: «Михаил Валентинович, вы – страшный человек. Вы не отвечаете прямо на поставленный вопрос», – передал Ковальчук слова президента на мероприятии.

    IV Форум будущих технологий проходит в Центре международной торговли в Москве 25–26 февраля. В этом году форум посвящён вопросам развития биоэкономики и внедрения биотехнологий в различные секторы экономики. Во вторник Владимир Путин посетил форум, выступил на пленарном заседании, ознакомился с инновационными разработками и провёл отдельную встречу с российскими учёными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил о разработке Россией уникальной атомной станции для Луны.

    28 февраля 2026, 19:21 • Видео
    ЕС борется с Россией за роль третьей силы

    «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    26 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    Путин поручил рассмотреть господдержку фильмов о бойцах СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительству России поручено главой государства рассмотреть меры поддержки киноиндустрии для создания и проката фильмов о бойцах, участвующих в спецоперации на Украине.

    Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность оказания господдержки созданию и распространению фильмов о бойцах СВО. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам пресс-конференции президента, прошедшей 19 декабря 2025 года.

    В документе говорится: «Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос о государственной поддержке производства, проката и показа фильмов, посвященных участникам специальной военной операции». Это первый случай, когда на столь высоком уровне затрагивается тема поддержки кино о СВО.

    Срок, установленный для исполнения поручения, 1 августа 2026 года.

    Ранее Владимир Путин поручил правительству разработать Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века и создать механизмы защиты внутреннего рынка биотехнологий. Также Путин создал президентскую комиссию по развитию искусственного интеллекта в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне художественный руководитель Театра сатиры, народный артист России Евгений Герасимов рассказал о планах поставить спектакль о событиях спецоперации на Украине.


    26 февраля 2026, 19:39 • Новости дня
    Опубликовано меню обеда Путина и Лукашенко в Кремле
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    После окончания заседания Высшего госсовета Союзного государства главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили актуальные вопросы за обедом, где подавали оливье с копченым языком и краснодарское вино.

    Меню рабочего обеда, который прошел после заседания Высшего госсовета Союзного государства, опубликовал корреспондент из кремлевского пула, передает Life.ru.

    На закуску президентам предложили оливье с копченым языком. Основное блюдо можно было выбрать: черная треска с овощным тартаром и киноа или медальоны из говядины с кремом из батата.

    На десерт подали морковный пирог с мороженым и вишневый шербет. В качестве напитков предложили вина Краснодарского края – «Вионье» урожая 2021 года и «Коллин» 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    26 февраля 2026, 15:48 • Новости дня
    Путин: Гражданам России и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что гражданам России и Белоруссии предоставлены одинаковые возможности для проживания, трудоустройства и доступа к госуслугам на территории обеих стран.

    Граждане России и Белоруссии обладают равными правами на всей территории обеих стран, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства, передает ТАСС. По его словам, эти права охватывают все сферы жизни, что является одним из главных достижений интеграции между государствами.

    «Гражданам России и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни», – подчеркнул Путин. Он добавил, что жителям Союзного государства предоставлены одинаковые возможности выбора места жительства, трудоустройства, а также доступ к государственным и медицинским услугам без ограничений.

    Путин также отметил, что россияне и белорусы могут участвовать в выборах на местном уровне на равных условиях. Эти меры, по мнению президента, способствуют укреплению интеграции и развитию Союзного государства, отражая высокий уровень взаимного доверия между странами.

    Накануне Кремль анонсировал заседание Высшего госсовета Союзного государства.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    26 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Путин создал президентскую комиссию по развитию ИИ в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для координации государственной политики по развитию искусственного интеллекта создана президентская комиссия, в которую вошли представители правительства, администрации и ключевых ведомств, говорится в указе главы государства.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании комиссии при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. В документе, опубликованном на сайте правовой информации, отмечается, что комиссия создана «в целях повышения эффективности формирования и реализации государственной политики в области создания, развития технологий искусственного интеллекта и их внедрения в отраслях экономики, социальной сфере и сфере государственного управления».

    Сопредседателями новой комиссии назначены вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

    Помимо них, в состав комиссии вошли – министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава «Сбера» Герман Греф, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, министр цифрового развития Максут Шадаев, помощник президента Алексей Дюмин, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, советник «Яндекса» Тигран Худавердян и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Ранее Путин инициировал комплексные меры по обучению госслужащих и педагогов современным технологиям и искусственному интеллекту с привлечением ведущих организаций.

    Также президент поручил утвердить национальный план по внедрению искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление. Кроме того, Путин призвал объединить усилия государства и бизнеса для создания центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект.


    26 февраля 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин поручил усилить контроль за ценами на жизненно важные лекарства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России дал поручение усилить надзор за стоимостью лекарств из перечня жизненно необходимых препаратов, доклад о выполнении планируется представить к апрелю 2026 года.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству усилить контроль за ценами на жизненно важные лекарства, сообщается на сайте Кремля. Это решение принято по итогам пресс-конференции, прошедшей 19 декабря 2025 года.

    Доклад о выполнении указанных мер должен быть представлен президенту до 1 апреля 2026 года. За реализацию поручения отвечают председатель правительства Михаил Мишустин, генеральный прокурор Александр Гуцан и глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России поручил правительству подготовить Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века.

    Также Путин выступил против легкомысленного использования антибиотиков россиянами и отметил, что Россия занимает ведущие позиции в борьбе с бактериальными инфекциями.

    27 февраля 2026, 13:46 • Новости дня
    Песков: Кремль начал подготовку встречи Путина и премьера Пакистана

    Tекст: Вера Басилая

    В настоящее время ведется проработка возможности проведения переговоров между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Переговоры между Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом находятся в стадии подготовки, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что контакты действительно запланированы, сейчас идет работа по их организации.

    «По точным датам мы дадим информацию, как мы делаем это обычно, – чуть позже», – заявил Песков.

    Ранее на линии Дюранда произошли ожесточенные боестолкновения с взаимными массированными обстрелами и заявлениями о гибели почти 200 человек с обеих сторон конфликта.

    Кремль выразил надежду на скорое прекращение боев между Афганистаном и Пакистаном.

    26 февраля 2026, 14:39 • Новости дня
    Мурашко сообщил о росте расходов на пожилых россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доля лиц старше 65 лет в России растет, поэтому расходы на эту категорию в 2-8 раз выше, чем на людей трудоспособного возраста, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

    По его словам, доля россиян старше 65 лет продолжает расти, передает РИА «Новости».

    Мурашко добавил, что расходы на здравоохранение для этой возрастной группы в два-восемь раз выше, чем на людей трудоспособного возраста.

    Он подчеркнул: «Доля лиц старше 65 лет растет… Расходы на здравоохранение среди категории лиц 65 и старше, они от 2 до 8 раз выше, чем контингент работающего населения». Он добавил, что с увеличением продолжительности жизни увеличивается и количество заболеваний, приходящихся на одного человека.

    Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года, его тематика в разные годы посвящена передовым направлениям экономики и науки. В 2024 году акцент был сделан на медицине будущего, а в 2025 году основное внимание будет уделено новым материалам и химии. В этот раз главной темой форума стала биоэкономика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дети и пожилые оказались в группе риска из-за метапневмовируса. В Подмосковье анонсировали дополнительные ограничения для лиц старше 65 лет.

    26 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Кремль анонсировал рабочий завтрак Путина и Лукашенко после заседания совета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко сегодня проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проведут сегодня рабочий завтрак с делегациями после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства, сообщает ТАСС.

    Песков уточнил, что заседание состоится в Большом Кремлевском дворце, а после него запланирован совместный завтрак.

    «Сначала будет непосредственно заседание в Кремле, в Большом Кремлевском дворце. И потом будет рабочий завтрак», – заявил Песков, комментируя повестку дня встречи. По его словам, российскую делегацию, кроме Путина, представят премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Песков отметил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства традиционно считается важным событием с насыщенной повесткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал проведение заседания Высшего госсовета Союзного государства. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили подготовку к этому мероприятию.

    27 февраля 2026, 00:06 • Новости дня
    Путин поздравил бойцов Сил спецопераций с профессиональным праздником

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России выразил благодарность бойцам и ветеранам Сил специальных операций, отметив их мужество и вклад в безопасность страны.

    Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником, передает РИА «Новости».

    «Уважаемые товарищи, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сил специальных операций», – сказал Путин в видеообращении.

    Президент выразил признательность личному составу и ветеранам подразделений Сил специальных операций за их боевую работу и личное мужество.

    Путин подчеркнул, что подразделения ССО заняли достойное место в авангарде российской армии и укрепили боевой потенциал Вооруженных сил. Президент подчеркнул, что бойцы могут гордиться успехами, достигнутыми за короткое время, а также эффективным выполнением сложных задач.

    Особо глава государства поблагодарил тех, кто выполняет боевые задачи в зоне СВО на Украине, отметив их отвагу и дерзость при действиях в тылу врага и уничтожении диверсионных групп на приграничных территориях.

    По данным газеты ВС РФ «Красная Звезда», более 4 тыс. военнослужащих ССО удостоены государственных наград, в том числе 26 носят звание Героя России. Трем воинским частям ССО присвоено почетное наименование гвардейских, что подтверждает их высокие заслуги перед страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле.

    Глава государства назвал военнослужащих, участвующих в спецоперации, настоящими патриотами России.

    Владимир Путин выразил благодарность военным за службу и подчеркнул важность ответственности командиров перед подчиненными.

    27 февраля 2026, 14:00 • Новости дня
    Путин предложил Совбезу обсудить укрепление основ конституционного строя

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин инициировал обсуждение вопросов по укреплению основ конституционного строя на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Совещание с постоянными членами Совета безопасности России прошло в пятницу, передает РИА «Новости».

    Владимир Путин заявил: «У нас сегодня вопросы, касающиеся укрепления основ конституционного строя». По его словам, эти вопросы стали основной темой встречи.

    Обсуждение проходило в расширенном формате с участием ключевых членов Совбеза. Подробности рассмотренных предложений и решений по итогам совещания не раскрываются.

    Предыдущее оперативное совещание Совбеза состоялось 20 февраля. Тогда речь шла о результатах переговоров с американской и украинской делегациями в Женеве, а также о повышении эффективности научных исследований в интересах обороны и безопасности государства.

    До этого Владимир Путин предложил обсудить участие страны в строительстве многополярного мира на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    28 февраля 2026, 04:56 • Новости дня
    Минздрав США заявил, что 15% американцев являются наркоманами

    Tекст: Денис Тельманов

    В интервью американскому журналисту Роберт министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший озвучил тревожную статистику по числу страдающих от опиоидной зависимости граждан.

    Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший сообщил, что в стране насчитывается 48 млн человек, страдающих от опиоидной зависимости, передает РИА «Новости». По словам Кеннеди, эта цифра составляет почти 15% населения США.

    Статистическая служба США ранее сообщала, что общая численность населения страны составляет около 342 млн 360 тыс. человек. Таким образом, данные, приведенные министром, указывают на масштабную проблему наркозависимости среди американцев.

    В ходе интервью Кеннеди подчеркнул, что речь идет именно о зависимости от опиоидных препаратов, которая остается одной из самых острых социальных и медицинских проблем в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британской Колумбии решили завершить эксперимент по декриминализации хранения до 2,5 грамма тяжелых наркотиков.

    Глава Минздрава региона Джози Осборн заявила, что пилотный проект не принес ожидаемых результатов. Вице-президент США Джей Ди Вэнс обратился к американцам, употребляющим кокаин, с извинениями и призывом пройти лечение.

    Президент США занимает жесткую позицию по вопросу борьбы с распространением наркотиков.

    26 февраля 2026, 13:17 • Новости дня
    Песков: Социальные обязательства перед гражданами исполняются

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское руководство обеспечивает устойчивость экономики страны, исполняются все социальные обязательства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «В целом устойчивость российской экономики абсолютно обеспечивается. Обеспечивается возможность государства выполнять все социальные обязательства и также формировать повестку дня экономического развития», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он отметил, что есть сложности, но от них никто не застрахован.

    Так Песков прокомментировал падение нефтегазовых доходов бюджета страны и рост бюджетного дефицита.

    Представитель Кремля добавил, что президент Владимир Путин проводит частые встречи с экономическим блоком, иногда они проходят ежедневно.

    «Они относятся к категории тех самых встреч и совещаний, которые проходят в закрытом формате», – заключил он.

    Ранее президент поручил правительству подготовить Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века, создать механизмы защиты внутреннего рынка биотехнологий.

    До этого премьер Михаил Мишустин сообщал, что глава государства на этой неделе проводил продолжительное совещание, посвященное экономическим вопросам.

    27 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    Путин поручил упростить выбор налогового режима для малого бизнеса

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить бизнесу специальный временной интервал для плавного перехода на оптимальную фискальную нагрузку.

    Президент России Владимир Путин поручил обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих переходный период для малого бизнеса в 2026 году.

    Согласно опубликованному перечню поручений, опубликованному на сайте Кремля, правительство должно рассмотреть возможность предоставления малым и микропредприятиям права выбора оптимального налогового режима.

    «Правительству обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление в 2026 году переходного периода в целях выбора малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, оптимального режима налогообложения», – гласит текст документа.

    Ранее Владимир Путин утвердил снижение порога для уплаты НДС малым бизнесом с 2026 года.

    Путин подписал закон об установлении основной ставки налога на добавленную стоимость на уровне 22%.

