Путин поручил закрепить право многодетных на пособие при превышении минимума

Путин поручил закрепить право многодетных на пособие при превышении прожиточного минимума

Tекст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин поручил кабмину закрепить право многодетных семей на пособие при незначительном превышении среднедушевого дохода, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: ... обеспечить внесение в законодательство изменений, устанавливающих с 1 января 2026 года для многодетных семей право на повторное назначение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в случае если среднедушевой доход семьи не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума...», – говорится в перечне поручений.

Ответственным за выполнение задачи назначен премьер-министр Михаил Мишустин, доклад необходимо представить до 1 июня 2026 года.

Также Путин поручил правительству и движению «Народный фронт «За Россию» обеспечить регулярный мониторинг назначения пособий многодетным семьям. В перечне отмечается, что мониторинг необходим для совершенствования механизмов назначения и выплат, а также для стимулирования занятости и роста доходов родителей.

Доклады по мониторингу должны представляться до 1 сентября 2026 года, а затем каждые полгода. За выполнение поручения отвечают Михаил Мишустин и глава Народного фронта Михаил Кузнецов.

Ранее президент Владимир Путин подчеркнул недопустимость отмены льгот для многодетных семей при незначительном превышении порога нуждаемости.

Путин подписал закон о сохранении ежемесячного пособия для многодетных семей.

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что многодетные семьи смогут получать единое пособие даже при превышении максимального дохода на 10%.

Владимир Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки.