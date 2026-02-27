  • Новость часаИран анонсировал мощнейшую атаку на Израиль после смерти Хаменеи
    27 февраля 2026, 10:09 • Новости дня

    27 февраля 2026, 10:09 • Новости дня

Путин поручил закрепить право многодетных на пособие при превышении минимума

    Путин поручил закрепить право многодетных на пособие при превышении прожиточного минимума

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил кабмину закрепить за многодетными семьями право на повторное назначение ежемесячного пособия при условии, что их среднедушевой доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, следует из поручения на сайте Кремля.

    Президент Владимир Путин поручил кабмину закрепить право многодетных семей на пособие при незначительном превышении среднедушевого дохода, сообщается на сайте Кремля.

    «Правительству Российской Федерации: ... обеспечить внесение в законодательство изменений, устанавливающих с 1 января 2026 года для многодетных семей право на повторное назначение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в случае если среднедушевой доход семьи не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума...», – говорится в перечне поручений.

    Ответственным за выполнение задачи назначен премьер-министр Михаил Мишустин, доклад необходимо представить до 1 июня 2026 года.

    Также Путин поручил правительству и движению «Народный фронт «За Россию» обеспечить регулярный мониторинг назначения пособий многодетным семьям. В перечне отмечается, что мониторинг необходим для совершенствования механизмов назначения и выплат, а также для стимулирования занятости и роста доходов родителей.

    Доклады по мониторингу должны представляться до 1 сентября 2026 года, а затем каждые полгода. За выполнение поручения отвечают Михаил Мишустин и глава Народного фронта Михаил Кузнецов.

    Ранее президент Владимир Путин подчеркнул недопустимость отмены льгот для многодетных семей при незначительном превышении порога нуждаемости.

    Путин подписал закон о сохранении ежемесячного пособия для многодетных семей.

    Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что многодетные семьи смогут получать единое пособие даже при превышении максимального дохода на 10%.

    Владимир Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки.

    28 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    Оперативники раскрыли детали похищения девочки в Смоленске

    Похититель девочки в Смоленске заклеил ей рот скотчем и вынес из подъезда в сумке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Девятилетняя девочка из Смоленска три дня находилась у похитителя и его сожительницы, а автомобиль для совершения преступления был оформлен на вымышленное имя, сообщили в оперативных службах.

    Детали похищения девятилетней девочки в Смоленске раскрыли ТАСС оперативные службы. Там рассказали. что похититель зашел с ребенком в подъезд ее дома, где заклеил девочке рот скотчем, после чего поместил ее в сумку, из которой торчала голова. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина выносил сумку с девочкой из подъезда, однако четко идентифицировать его удалось только благодаря опыту сотрудников правоохранительных органов.

    Мужчина сел в заранее подготовленный автомобиль, в который положил сумку с ребенком, но уехал с места происшествия только спустя некоторое время. Позже его заметили камеры у гаражного кооператива, куда он заезжал задним ходом, предположительно, чтобы не попасть в объективы видеонаблюдения.

    Как сообщил собеседник агентства, похититель изначально отвез девочку к себе домой, где ее некоторое время удерживал. Когда полиция прибыла к его адресу, дома были только мать и брат, которые рассказали, что мужчина переоделся и уехал к своей сожительнице. После этого оперативники нашли ребенка уже у женщины вместе с похитителем.

    Также выяснилось, что для совершения преступления мужчина использовал автомобиль, приобретенный на имя несуществующего человека. Только в ходе поисков ребенка правоохранители установили настоящего предыдущего владельца машины. Все маршруты перемещения автомобиля находились внутри района, где была похищена девочка – камеры не зафиксировали его на выездах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, девятилетняя школьница пропала в Смоленске 24 февраля, когда вышла утром выгуливать собаку и не вернулась домой.

    Следователи возбудили уголовное дело, а поиски продлились почти три дня и охватили территорию за пределами города. На третий день ребенка нашли в квартире у ранее судимого мужчины и его сожительницы. Врачи оценили состояние девочки как удовлетворительное.


    26 февраля 2026, 20:19 • Новости дня
    Пропавшая в Смоленске девочка найдена живой

    Пропавшая в Смоленске девочка найдена живой на третий день поисков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обнаруженная в Смоленске на третий день поисков девятилетняя девочка находится под наблюдением врачей после своего спасения, сообщают информагентства.

    Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой на третий день поисков. В Telegram-канале поискового отряда «Сальвар» сообщается: «Найдена. Жива».

    В пресс-службе «ЛизаАлерт» ТАСС уточнили, что девочку нашли сотрудники уголовного розыска и Следственного комитета вместе с волонтерами. Сейчас ребенка обследуют врачи.

    Следователи регионального Следственного комитета России и оперативники УМВД установили и задержали подозреваемого в похищении девочки. С ним продолжают работать следователи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Смоленске 24 февраля начали искать девятилетнюю девочку, которая не вернулась домой. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребенка.

    Позже кинологи сообщили, что собака девочки не сможет помочь в поисках, так как не обучена этим навыкам. А силовики исключили причастность отца к пропаже ребенка.

    28 февраля 2026, 19:21 • Видео
    ЕС борется с Россией за роль третьей силы

    «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    28 февраля 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин провел совещание Совбеза по ситуации вокруг Ирана
    Путин провел совещание Совбеза по ситуации вокруг Ирана
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции рассмотрел с Советом безопасности актуальные вопросы по Ирану, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности в формате видеоконференции, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на встрече основное внимание уделили ситуации, складывающейся вокруг Ирана.


    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    В ответ Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4».

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана.

    27 февраля 2026, 10:15 • Новости дня
    Путин поручил организовать продажу лекарств через «Почту России»

    Путин поручил предусмотреть продажу лекарств через «Почту России»

    Путин поручил организовать продажу лекарств через «Почту России»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил до 1 марта 2026 года предусмотреть в законах возможность продажи лекарств через «Почту России».

    Поручение о внесении изменений в нормативные правовые акты, предусматривающих возможность реализации зарегистрированных в России лекарственных препаратов через отделения «Почты России», опубликовано на сайте Кремля. В перечне поручений указано, что новая мера должна быть реализована до 1 марта 2026 года.

    В документе отмечено, что правительству поручено подготовить соответствующие поправки в законодательство, которые установят порядок отпуска лекарств через акционерное общество «Почта России». Конкретные детали того, какие препараты и в каком порядке будут отпускаться, пока не раскрываются.

    Поручение выдано по итогам совещания с членами правительства, что свидетельствует о высокой степени внимания к теме доступности лекарственных препаратов для жителей разных регионов страны.

    Ранее замминистра здравоохранения Сергей Глаголев рассказал о подготовке постановления для продажи лекарств через «Почту России».

    Глава Минздрава Михаил Мурашко анонсировал запуск этого процесса в 2026 году.

    Президент Владимир Путин ранее отметил важность доставки препаратов в труднодоступные районы.

    26 февраля 2026, 22:24 • Новости дня
    Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске отказался от показаний

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина, задержанный по подозрению в похищении девятилетней девочки в Смоленске, отказался давать показания и потребовал адвоката, сообщили в силовых структурах.

    Подозреваемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске отказывается давать показания и требует адвоката, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

    Ранее стало известно, что мужчина держал ребенка в квартире своей сожительницы. Женщина не знала о похищении – подозреваемый представил девочку как свою племянницу.

    Мужчина был задержан в одной из квартир города, где также находилась девочка. По данным следствия, ребенок не пострадал, насильственных действий в отношении нее совершено не было.

    Личность задержанного подтверждена: в 2021 году он уже был осужден условно на три года за приобретение и хранение психотропных веществ в крупном размере. Следственные действия продолжаются, сейчас с мужчиной работают следователи.

    Напомним, девятилетняя девочка вышла из дома выгуливать собаку и не вернулась домой утром 24 февраля.

    В Смоленске возбудили уголовное дело по факту исчезновения девочки.

    Девочку, пропавшую в Смоленске, нашли живой на третий день поисков.

    26 февраля 2026, 14:48 • Новости дня
    Ковальчук раскрыл, почему Путин назвал его «страшным человеком»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук поделился подробностями шутливого диалога с президентом России Владимиром Путиным на Форуме будущих технологий.

    Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук поделился подробностями своего недавнего диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

    На пленарном заседании IV Форума будущих технологий Ковальчук рассказал, что Путин в шутку назвал его «страшным человеком» за то, что он обстоятельно отвечает на вопросы. «[Вчера] президент спрашивает: «Как быстро вы можете это сделать?» Я говорю: «Вот, в советское время…» Он говорит: «Михаил Валентинович, вы – страшный человек. Вы не отвечаете прямо на поставленный вопрос», – передал Ковальчук слова президента на мероприятии.

    IV Форум будущих технологий проходит в Центре международной торговли в Москве 25–26 февраля. В этом году форум посвящён вопросам развития биоэкономики и внедрения биотехнологий в различные секторы экономики. Во вторник Владимир Путин посетил форум, выступил на пленарном заседании, ознакомился с инновационными разработками и провёл отдельную встречу с российскими учёными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил о разработке Россией уникальной атомной станции для Луны.

    26 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    Путин поручил рассмотреть господдержку фильмов о бойцах СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительству России поручено главой государства рассмотреть меры поддержки киноиндустрии для создания и проката фильмов о бойцах, участвующих в спецоперации на Украине.

    Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность оказания господдержки созданию и распространению фильмов о бойцах СВО. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам пресс-конференции президента, прошедшей 19 декабря 2025 года.

    В документе говорится: «Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос о государственной поддержке производства, проката и показа фильмов, посвященных участникам специальной военной операции». Это первый случай, когда на столь высоком уровне затрагивается тема поддержки кино о СВО.

    Срок, установленный для исполнения поручения, 1 августа 2026 года.

    Ранее Владимир Путин поручил правительству разработать Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века и создать механизмы защиты внутреннего рынка биотехнологий. Также Путин создал президентскую комиссию по развитию искусственного интеллекта в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне художественный руководитель Театра сатиры, народный артист России Евгений Герасимов рассказал о планах поставить спектакль о событиях спецоперации на Украине.


    26 февраля 2026, 19:39 • Новости дня
    Опубликовано меню обеда Путина и Лукашенко в Кремле
    Опубликовано меню обеда Путина и Лукашенко в Кремле
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    После окончания заседания Высшего госсовета Союзного государства главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили актуальные вопросы за обедом, где подавали оливье с копченым языком и краснодарское вино.

    Меню рабочего обеда, который прошел после заседания Высшего госсовета Союзного государства, опубликовал корреспондент из кремлевского пула, передает Life.ru.

    На закуску президентам предложили оливье с копченым языком. Основное блюдо можно было выбрать: черная треска с овощным тартаром и киноа или медальоны из говядины с кремом из батата.

    На десерт подали морковный пирог с мороженым и вишневый шербет. В качестве напитков предложили вина Краснодарского края – «Вионье» урожая 2021 года и «Коллин» 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    26 февраля 2026, 15:48 • Новости дня
    Путин: Гражданам России и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что гражданам России и Белоруссии предоставлены одинаковые возможности для проживания, трудоустройства и доступа к госуслугам на территории обеих стран.

    Граждане России и Белоруссии обладают равными правами на всей территории обеих стран, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства, передает ТАСС. По его словам, эти права охватывают все сферы жизни, что является одним из главных достижений интеграции между государствами.

    «Гражданам России и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни», – подчеркнул Путин. Он добавил, что жителям Союзного государства предоставлены одинаковые возможности выбора места жительства, трудоустройства, а также доступ к государственным и медицинским услугам без ограничений.

    Путин также отметил, что россияне и белорусы могут участвовать в выборах на местном уровне на равных условиях. Эти меры, по мнению президента, способствуют укреплению интеграции и развитию Союзного государства, отражая высокий уровень взаимного доверия между странами.

    Накануне Кремль анонсировал заседание Высшего госсовета Союзного государства.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    26 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Путин создал президентскую комиссию по развитию ИИ

    Путин создал президентскую комиссию по развитию ИИ в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для координации государственной политики по развитию искусственного интеллекта создана президентская комиссия, в которую вошли представители правительства, администрации и ключевых ведомств, говорится в указе главы государства.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании комиссии при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. В документе, опубликованном на сайте правовой информации, отмечается, что комиссия создана «в целях повышения эффективности формирования и реализации государственной политики в области создания, развития технологий искусственного интеллекта и их внедрения в отраслях экономики, социальной сфере и сфере государственного управления».

    Сопредседателями новой комиссии назначены вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

    Помимо них, в состав комиссии вошли – министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава «Сбера» Герман Греф, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, министр цифрового развития Максут Шадаев, помощник президента Алексей Дюмин, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, советник «Яндекса» Тигран Худавердян и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Ранее Путин инициировал комплексные меры по обучению госслужащих и педагогов современным технологиям и искусственному интеллекту с привлечением ведущих организаций.

    Также президент поручил утвердить национальный план по внедрению искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление. Кроме того, Путин призвал объединить усилия государства и бизнеса для создания центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект.


    26 февраля 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин поручил контролировать цены на ЖНВЛП

    Путин поручил усилить контроль за ценами на жизненно важные лекарства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России дал поручение усилить надзор за стоимостью лекарств из перечня жизненно необходимых препаратов, доклад о выполнении планируется представить к апрелю 2026 года.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству усилить контроль за ценами на жизненно важные лекарства, сообщается на сайте Кремля. Это решение принято по итогам пресс-конференции, прошедшей 19 декабря 2025 года.

    Доклад о выполнении указанных мер должен быть представлен президенту до 1 апреля 2026 года. За реализацию поручения отвечают председатель правительства Михаил Мишустин, генеральный прокурор Александр Гуцан и глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России поручил правительству подготовить Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века.

    Также Путин выступил против легкомысленного использования антибиотиков россиянами и отметил, что Россия занимает ведущие позиции в борьбе с бактериальными инфекциями.

    27 февраля 2026, 13:46 • Новости дня
    Кремль заявил о подготовке контактов Путина с премьером Пакистана

    Песков: Кремль начал подготовку встречи Путина и премьера Пакистана

    Tекст: Вера Басилая

    В настоящее время ведется проработка возможности проведения переговоров между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Переговоры между Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом находятся в стадии подготовки, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что контакты действительно запланированы, сейчас идет работа по их организации.

    «По точным датам мы дадим информацию, как мы делаем это обычно, – чуть позже», – заявил Песков.

    Ранее на линии Дюранда произошли ожесточенные боестолкновения с взаимными массированными обстрелами и заявлениями о гибели почти 200 человек с обеих сторон конфликта.

    Кремль выразил надежду на скорое прекращение боев между Афганистаном и Пакистаном.

    26 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Кремль анонсировал рабочий завтрак Путина и Лукашенко после заседания совета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко сегодня проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проведут сегодня рабочий завтрак с делегациями после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства, сообщает ТАСС.

    Песков уточнил, что заседание состоится в Большом Кремлевском дворце, а после него запланирован совместный завтрак.

    «Сначала будет непосредственно заседание в Кремле, в Большом Кремлевском дворце. И потом будет рабочий завтрак», – заявил Песков, комментируя повестку дня встречи. По его словам, российскую делегацию, кроме Путина, представят премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Песков отметил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства традиционно считается важным событием с насыщенной повесткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал проведение заседания Высшего госсовета Союзного государства. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили подготовку к этому мероприятию.

    27 февраля 2026, 00:06 • Новости дня
    Путин поздравил бойцов Сил спецопераций с профессиональным праздником

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России выразил благодарность бойцам и ветеранам Сил специальных операций, отметив их мужество и вклад в безопасность страны.

    Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником, передает РИА «Новости».

    «Уважаемые товарищи, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сил специальных операций», – сказал Путин в видеообращении.

    Президент выразил признательность личному составу и ветеранам подразделений Сил специальных операций за их боевую работу и личное мужество.

    Путин подчеркнул, что подразделения ССО заняли достойное место в авангарде российской армии и укрепили боевой потенциал Вооруженных сил. Президент подчеркнул, что бойцы могут гордиться успехами, достигнутыми за короткое время, а также эффективным выполнением сложных задач.

    Особо глава государства поблагодарил тех, кто выполняет боевые задачи в зоне СВО на Украине, отметив их отвагу и дерзость при действиях в тылу врага и уничтожении диверсионных групп на приграничных территориях.

    По данным газеты ВС РФ «Красная Звезда», более 4 тыс. военнослужащих ССО удостоены государственных наград, в том числе 26 носят звание Героя России. Трем воинским частям ССО присвоено почетное наименование гвардейских, что подтверждает их высокие заслуги перед страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле.

    Глава государства назвал военнослужащих, участвующих в спецоперации, настоящими патриотами России.

    Владимир Путин выразил благодарность военным за службу и подчеркнул важность ответственности командиров перед подчиненными.

    27 февраля 2026, 14:00 • Новости дня
    Путин предложил Совбезу обсудить укрепление основ конституционного строя

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин инициировал обсуждение вопросов по укреплению основ конституционного строя на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Совещание с постоянными членами Совета безопасности России прошло в пятницу, передает РИА «Новости».

    Владимир Путин заявил: «У нас сегодня вопросы, касающиеся укрепления основ конституционного строя». По его словам, эти вопросы стали основной темой встречи.

    Обсуждение проходило в расширенном формате с участием ключевых членов Совбеза. Подробности рассмотренных предложений и решений по итогам совещания не раскрываются.

    Предыдущее оперативное совещание Совбеза состоялось 20 февраля. Тогда речь шла о результатах переговоров с американской и украинской делегациями в Женеве, а также о повышении эффективности научных исследований в интересах обороны и безопасности государства.

    До этого Владимир Путин предложил обсудить участие страны в строительстве многополярного мира на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

