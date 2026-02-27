  • Новость часаУ экс-замглавы МВД Дагестана Исмаилова нашли богатства на 533 млн рублей
    27 февраля 2026, 09:29 • Новости дня

    Ученые заявили о возвращении Солнца в состояние депрессии

    ИКИ РАН: Солнце возвращается в состояние депрессии

    Tекст: Мария Иванова

    После краткого всплеска активности Солнце вновь затихает: активные центры 4366 и 4379–4380 выдохлись, вспышечный график превращается почти в прямую линию, отмечтили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Две активные группы пятен, перешедшие с обратной стороны светила, не смогли надолго вернуть высокую активность, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Астрофизики отмечают, что график вспышек стремительно вырождается в прямую линию.

    «Солнце постепенно возвращается в исходное состояние депрессии, из которого его не смогло вывести даже появление сразу двух групп пятен», – говорится в сообщении ученых. Активный центр 4366, ранее произведший шесть мощных вспышек, полностью утратил энергию. Ожидается, что его остатки исчезнут в течение пяти-десяти суток.

    Другая область, расположенная ниже экватора, также быстро истощила свои силы. Несмотря на серию из почти 20 вспышек в момент появления, этот центр выдохся всего за два дня. Текущая геомагнитная обстановка определяется лишь слабыми возмущениями солнечного ветра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индекс солнечной активности в конце февраля опустился до минимальных значений около двух баллов из десяти.

    Специалисты ранее отмечали резкое снижение вспышечной энергии звезды из-за ухода активных областей за горизонт.

    Ученые еще в прошлом году констатировали прохождение пика текущего солнечного цикла.

    26 февраля 2026, 10:10 • Новости дня
    Астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой группировки Маска

    New Scientist: Запуск миллиона спутников SpaceX усилит разрушение озона

    Астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой группировки Маска
    @ Craig Bailey/FLORIDA TODAY/USA TODAY NETWORK/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые выразили тревогу из-за планов SpaceX вывести на орбиту гигантское скопление аппаратов, что грозит разрушением атмосферы и световым загрязнением.

    Компания Илона Маска 30 января подала заявку в американский регулятор на развертывание 1 млн спутников, пишет New Scientist.

    Инициатива предполагает создание орбитальных дата-центров для искусственного интеллекта, что многократно превышает текущее число активных аппаратов, составляющее всего 14,5 тыс. единиц.

    При этом Федеральная комиссия по связи (FCC) не обязана оценивать влияние столь масштабного проекта на экологию, что вызвало критику специалистов. «Мы глубоко обеспокоены. Мы не против спутников, но считаем, что это нужно делать ответственно», – заявил генеральный директор DarkSky International Раскин Хартли.

    Астрономы опасаются, что постоянное сгорание выходящих из строя устройств насытит стратосферу оксидом алюминия, уничтожающим озоновый слой. Кроме того, десятки тысяч видимых объектов сделают невозможными наземные наблюдения за космосом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX собирается запустить миллион спутников для обеспечения работы орбитальных дата-центров.

    Группировка Starlink за прошлый год совершила около 300 тыс. маневров во избежание столкновений.

    26 февраля 2026, 22:22 • Новости дня
    Американские СМИ назвали цели запуска секретного китайского шаттла
    Американские СМИ назвали цели запуска секретного китайского шаттла
    @ кадр из видео

    Американские СМИ раскрыли возможные цели запуска секретного китайского космического шаттла, старт которого состоялся в начале февраля с космодрома Цзюцюань. Речь идет о многоразовом аппарате Shendong («Божественный дракон»), который совершил уже четвертый полет.

    Официально Пекин заявляет, что аппарат предназначен для «технологической проверки многоразовых космических кораблей» и должен способствовать «мирному использованию космоса». Однако эксперты считают, что за этими формулировками могут скрываться более сложные задачи, пишет Futurism.

    Аналитики обращают внимание на предыдущие миссии китайского шаттла. Третий полет завершился в сентябре 2024 года после 267 дней пребывания на орбите. Тогда китайская сторона заявила, что успех миссии подтверждает зрелость технологий многоразовых аппаратов.

    В то же время наблюдатели отмечали, что во время прошлых запусков Shendong выводил на орбиту небольшие объекты. Их фиксировали американские военные и независимые астрономы. По мнению ряда специалистов, Китай может отрабатывать операции сближения и маневрирования с другими космическими объектами, так называемые RPO (Rendezvous and Proximity Operations, сближение и операции в непосредственной близости – прим. ВЗГЛЯД).

    Американские СМИ подчеркивают, что Китай развивает эту программу на фоне аналогичных разработок США. В частности, секретный космический самолет X-37B, созданный компанией Boeing и эксплуатируемый United States Space Force, уже более десяти лет выполняет засекреченные миссии. За это время аппарат совершил семь полетов и провел в космосе в общей сложности тысячи суток.

    По оценкам экспертов, с учетом характеристик ракеты Long March 2F китайский аппарат может быть сопоставим по размерам с X-37B. Наблюдатели не исключают, что программы двух стран свидетельствуют о нарастающей конкуренции ведущих держав за технологическое и стратегическое превосходство на орбите.

    Ранее астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой спутниковой группировки Маска.

    26 февраля 2026, 22:33 • Видео
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    24 февраля 2026, 17:56 • Новости дня
    Синоптик рассказала о погоде в Москве в марте

    Синоптик Паршина: Атлантический циклон принесет потепление в Москву в марте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый месяц весны в Москве начнется с заметного потепления, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    В начале марта температура воздуха будет колебаться около нуля: ночью от минус трех до плюс двух градусов, днем – от минус одного до плюс четырех, сообщила Паршина, передает РИА «Новости».

    Небольшие осадки в столице будут сопровождаться влиянием атлантического циклона, который придет с северо-запада. По словам Паршиной, если этот циклон пройдет с запада на восток, в регионе сохранится мягкая погода, поскольку он не даст холодному воздуху проникнуть на территорию России.

    Метеоролог также отметила, что при ином маршруте циклона – если он будет двигаться с северо-запада на юго-восток – в Москву может прийти похолодание, поскольку за циклоном придет более прохладная воздушная масса. Однако до 2 марта синоптики прогнозируют стабильное повышение температуры, которая будет превышать климатическую норму на четыре градуса.

    Потепление затронет не только столицу. Как добавила Паршина, комфортная погода ожидается также в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии.

    Ранее синоптик сообщил о приходе оттепели в Москву с началом весны.

    26 февраля 2026, 13:35 • Новости дня
    Ковальчук: Полет на Марс станет путешествием в один конец

    Tекст: Мария Иванова

    При нынешнем уровне технологий экспедиция на Марс с полетом в одну сторону на 250 дней исключает надежное возвращение экипажа на Землю, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук оценил перспективы межпланетных путешествий. По его словам, технический прогресс пока не позволяет обеспечить возвращение экипажа на Землю, передает РИА «Новости».

    Спикер отметил, что длительность экспедиции создает критические риски для оборудования и людей. Своим мнением он поделился в ходе сессии «Вне земли: биотехнологии и космос» на Форуме будущих технологий.

    «На Марс лететь в одну сторону – 250 дней. При сегодняшнем уровне технологий вы полетели и на 50-й или на 250-й день сломались. Это в любом случае полет в один конец», – резюмировал Ковальчук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук ранее назвал полет на Марс при текущем уровне техники авантюрой.

    Летчик-космонавт Антон Шкаплеров рассказал о возможной первой высадке человека на Красную планету в конце 2030-х годов.

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о разработке транспортной системы с ядерной установкой для доставки грузов на марсианскую орбиту.

    25 февраля 2026, 14:39 • Новости дня
    Ростех нашел способ сэкономить авиакомпаниям миллиард долларов

    Ростех испытал комплекс ОРНИ для предотвращения столкновений самолетов с птицами

    Tекст: Мария Иванова

    Ростех разработал комплекс для предотвращения столкновений самолетов с птицами. Автоматизированный комплекс ОРНИ отслеживает движение птиц вокруг аэродрома в режиме реального времени и способен ежегодно экономить авиакомпаниям до миллиарда долларов, отметили в корпорации.

    Госкорпорация разработала автоматизированный комплекс, призванный исключить риск столкновения самолетов с птицами, передает Telegram-канал Ростеха.

    По данным международной статистики, ежегодно фиксируется около 5,4 тыс. подобных инцидентов, которые наносят перевозчикам колоссальные убытки.

    «Решение Ростеха может сэкономить авиакомпаниям 1 млрд долларов в год», – заявили в компании. Система под названием ОРНИ отслеживает траекторию полета до 100 птиц в радиусе десяти километров.

    Информация о пернатых выводится на цифровую карту в реальном времени, после чего техника автоматически запускает отпугивающие устройства. Комплекс функционирует круглосуточно при любой погоде и не создает помех для радиооборудования аэропорта.

    Разработка уже прошла успешные испытания в воздушной гавани Петербурга. Тесты в Пулково подтвердили высокую эффективность системы на критически важных этапах взлета и посадки лайнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее госкорпорация «Ростех» оснастила аэропорт Сочи современными системами связи для взаимодействия диспетчеров и экипажей.

    26 февраля 2026, 09:12 • Новости дня
    В Китае представили технологию мгновенной 3D-печати объектов

    Ученые Университета Цинхуа научились печатать трехмерные объекты за секунду

    Tекст: Мария Иванова

    Новая китайская технология 3D-печати за считанные доли секунды формует твердую объемную деталь из жидкого материала с помощью точной голографической засветки, пишут местные СМИ.

    Специалисты из КНР разработали методику, делающую процесс создания трехмерных предметов самым быстрым в мире, пишет South China Morning Post.

    Существующие сегодня способы основаны на послойном нанесении материала, что занимает минуты или даже часы, передает РИА «Новости».

    Команда из Университета Цинхуа предложила принципиально новый подход. Вращающийся перископ и система микрозеркал направляют свет на материал под разными углами, заставляя его мгновенно затвердевать в нужную форму.

    Такая технология позволила напечатать детали миллиметрового размера всего за 0,6 секунды. В отличие от традиционных методов, здесь можно использовать любые жидкости, включая биологические гидрогели и густые смолы.

    Разработка открывает широкие перспективы для биомедицины. Новый метод допускает печать непосредственно на живых тканях, микрофлюидных чипах или в лабораторных чашках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые создали новый композитный материал на основе фторопласта с магнитными наночастицами.

    Специалисты МИСИС усовершенствовали углеродную нить для 3D-печати деталей летательных аппаратов.

    Команда Снежинского физико-технического института разработала систему автоматического контроля процесса печати металлом.

    26 февраля 2026, 11:59 • Новости дня
    Ученые из Сибири создали сверхпрочный титановый сплав для авиации

    Новосибирские физики увеличили износостойкость титана для авиации в два раза

    Tекст: Мария Иванова

    В Новосибирске создан титановый композит с добавлением карбида бора, чья износостойкость выросла примерно вдвое и позволяет надежнее защищать детали летательных аппаратов.

    Исследователи из Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича СО РАН разработали композит, объединив металл с керамикой, передает РИА «Новости». Новый материал сочетает лучшие свойства компонентов, становясь более прочным и долговечным.

    «Специалисты повысили свойства классического титанового сплава ВТ6 добавлением керамических частиц карбида бора. Так, по сравнению с исходным сплавом ВТ6 износостойкость композитного материала увеличилась примерно вдвое», – говорится в сообщении.

    В научном институте отметили, что разработка особенно полезна для конструкций, требующих высокой стойкости к трению и низкой удельной плотности. Композит перспективен для защиты деталей летательных аппаратов от воздействия пыли и песка.

    Результаты работы, выполненной в рамках совместного проекта Минобрнауки и Сибирского отделения РАН, опубликованы в международном журнале Surfaces and Interfaces.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые усовершенствовали титановые сплавы для применения в биомедицине с помощью 3D-технологий.

    Специалисты МИСИС усилили прочность углеродной нити для печати деталей летательных аппаратов.

    25 февраля 2026, 08:26 • Новости дня
    Синоптик пообещал Москве рекордные сугробы

    Синоптик Тишковец спрогнозировал обновление снежного максимума 1994 года в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие сутки московские сугробы подрастут настолько, что 25 февраля может быть побит рекорд высоты снежного покрова 1994 года, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале спрогнозировал обновление рекорда высоты снежного покрова в Москве для 25 февраля.

    «Снегопад продолжится, сугробы вновь вырастут до рекордной высоты – для 25 февраля будет побит максимум снежного покрова 1994 года, когда в Москве на ВДНХ было 65 см!» – написал метеоролог. По его оценке, сугробы за сутки подрастут еще на 4–5 сантиметров.

    Сейчас в столице -5,8 градуса, небо полностью затянуто слоистыми облаками на высоте около 270 метров, идет снег, видимость около 7 километров, в аэропортах – 2–4 километра. Влажность достигает 90%, дует восточно-северо-восточный ветер со скоростью 1 м/с, атмосферное давление составляет 747 мм ртутного столба. В течение дня на погоду в регионе будет влиять ложбина южного циклона и связанная с ним теплая фронтальная система: ожидается облачность, временами небольшой снег, северо-восточный ветер 3–8 м/с, температура 0…-3 градуса, давление вырастет до 754 мм ртутного столба.

    По словам синоптика, в среду ненастный циклон с центром над Азовским морем определит погоду на большей части Русской равнины. На северо-западе России, в зоне гребня антициклона, в Вологодской и Ленинградской областях, на юге Карелии и Поморья, а также в самых северных районах Верхневолжья день ожидается погожим при температуре -8…-13, местами до -15 градусов. В средней полосе прогнозируется 0…-5, в Черноземье и низовьях Дона – оттепель 0…+5, на Кубани воздух прогреется до +6…+11.

    В ночь на четверг в столичном регионе еще возможен небольшой снег, в облачности появятся просветы, к утру температура составит -4…-7, днем – 0…-3 без существенных осадков. В пятницу, по прогнозу, окончательно распогодится, снег маловероятен, ночью ожидается -5…-8, после полудня 0…-3 градуса, в субботу возможен небольшой мокрый снег при температуре около нуля. В первый день марта пройдут кратковременные смешанные осадки с вероятностью ледяного дождя, оттепель усилится до +3 градусов, при этом Тишковец напоминает, что в климатическом смысле март в России остается четвертым месяцем метеозимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о возможном увеличении высоты сугробов в Москве до 80 сантиметров. Синоптик Михаил Леус указал на достижение снежным покровом в столице отметки порядка 70 сантиметров. Ранее на метеостанции ВДНХ высота снега повторила рекордные значения 1994 года.

    25 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Путин предложил открыть сеть центров инженерных разработок в биоэкономике
    Путин предложил открыть сеть центров инженерных разработок в биоэкономике
    @ Сергей Шинов/ Фотобанк Росконгресс/ photo.roscongress.org

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент РФ Владимир Путин выступил за создание сети инженерных центров для развития биоэкономики и поддержки инновационных проектов.

    Президент России Владимир Путин предложил создать в российских регионах широкую сеть центров инженерных разработок в области биоэкономики. Выступая на Форуме будущих технологий, Путин отметил, что эти центры должны работать на базе университетов и научных институтов, чтобы обеспечить отрасль квалифицированными кадрами, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что центры инженерных разработок призваны сократить путь от лабораторных исследований к полномасштабному промышленному производству. «Предлагаю создать в субъектах Федерации на базе университетов и научных институтов широкую сеть центров инженерных разработок в интересах биоэкономики», – заявил президент.

    Путин также сообщил, что новые центры обеспечат доступ к современной приборной базе и вычислительным мощностям для научных студенческих коллективов и небольших технологических компаний по всей стране. Он отдельно отметил, что такие центры должны стать полноправными участниками национального проекта по биоэкономике.

    Ранее на форуме Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека. Он отметил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин. Президент России также подчеркнул, что равный доступ к новым технологиям необходим для справедливого развития общества.


    25 февраля 2026, 13:31 • Новости дня
    Мишустин назвал большим событием завершение строительства установки «мегасайенс»
    Мишустин назвал большим событием завершение строительства установки «мегасайенс»
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал большим событием окончание возведения Сибирского кольцевого источника фотонов, где уже в текущем году начнутся первые научные эксперименты.

    Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме заявил, что подобные проекты необходимы для укрепления технологического лидерства страны, передает ТАСС.

    По его словам, без собственных решений в ключевых отраслях сложно конкурировать на мировой арене.

    «Большим событием в научной сфере стало завершение строительства установки «мегасайенс» – Сибирский кольцевой источник фотонов. А в России – после распада СССР – ничего подобного не создавали», – подчеркнул председатель правительства.

    Глава кабмина уточнил, что в текущем году будут проведены первые эксперименты. Их результаты помогут ускорить разработку лекарств и новых материалов, а также найдут применение в микроэлектронике.

    Также Мишустин сообщил, что в Москве запустили тестовое производство фотонных интегральных схем. Эти компоненты критически важны для создания средств высокоскоростной обработки данных и развертывания сетей 5G.

    Президент Владимир Путин объявил о завершении работ по созданию ускорительной установки «СКИФ».

    Полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сообщил о выходе строительства этого научного объекта на финальную стадию.

    Глава правительства Михаил Мишустин указал на важность формирования сети установок класса «мегасайенс» для обеспечения современной инфраструктуры.

    25 февраля 2026, 09:22 • Новости дня
    Ученые нашли идеальный живой индикатор загрязнения почвы металлами

    Дождевые черви стали лучшим биоиндикатором загрязнения почв вместо микробов

    Tекст: Мария Иванова

    Исследование на Каргалинском меднорудном месторождении показало: дождевые черви в десять раз чувствительнее к избытку меди в почве и точнее отражают уровень загрязнения.

    Международная группа исследователей установила, что беспозвоночные животные точнее отражают уровень токсичности грунта, чем бактерии, передает РИА «Новости».

    Местом проведения научных изысканий стали Каргалинские медные рудники в Оренбургской области, где была зафиксирована аномальная концентрация металла. Внимание специалистов привлекло черноземное поле рядом с месторождением, на котором неравномерно росли подсолнухи.

    Эксперты сравнили реакцию живых организмов на загрязнение. Выяснилось, что для подавления жизненных функций червей на 25% достаточно концентрации меди в 480 миллиграммов на килограмм почвы. Чтобы добиться аналогичного эффекта у микробов, потребовалось содержание металла в десять раз выше – 4570 миллиграммов.

    «Дождевые черви продемонстрировали гораздо более высокую чувствительность к меди, чем микроорганизмы», – сообщили авторы работы.

    В Министерстве науки и высшего образования отметили, что похожая картина наблюдалась и при концентрации, вызывающей 50-процентный эффект. В экосистемах, страдающих от избытка меди, первой удар принимает на себя именно мезофауна. Микробное сообщество, напротив, проявляет удивительную устойчивость и выживает даже в крайне неблагоприятной среде.

    Ученые пришли к выводу, что биодоступная фракция меди является ненадежным индикатором для микроорганизмов. Работа доказала важность изучения именно полевых моделей загрязнения, а не лабораторных аналогов. В исследовании участвовали специалисты из вузов Чили, РУДН и институтов РАН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирске разработали технологию утилизации пластика с помощью личинок восковой моли.

    Ранее ученые НГУ представили новый метод измерения малых концентраций радиоактивных веществ для экологического мониторинга.

    26 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Ковальчук заявил об отсутствии конкурентов у России в сфере создания АЭС на Луне

    Ковальчук анонсировал создание уникальной российской АЭС для Луны к 2030 году

    Tекст: Мария Иванова

    Россия разрабатывает уникальную атомную станцию для Луны, поскольку солнечная энергетика там неэффективна из-за отсутствия постоянного света, заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук на полях IV Форума будущих технологий.

    У России в сфере создания атомной электростанции для Луны нет технологических конкурентов, передает ТАСС.

    Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук подчеркнул, что страна разрабатывает уникальную лунную АЭС, не имеющую аналогов, выступая на полях IV Форума будущих технологий.

    «Дело в том, что ни у кого, кроме нас, атомной энергетики в космосе не было никогда. <…> Энергия на Луне, планетах, астероидах может быть только атомной», – заявил он.

    Отвечая на вопрос о наличии у России соперников в этой области, Ковальчук отметил, что альтернативой на Земле могут быть солнечные батареи, но на Луне солнце светит не постоянно, поэтому иной энергии, кроме атомной, там быть не может. Он добавил, что в таком положении у России нет конкурентов, а создаваемые технологии не имеют аналогов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил о подготовке первой атомной станции для установки на Луне к 2030 году. Роскосмос сообщил о планах создания лунной электростанции к 2036 году.

    Москва и Пекин запланировали размещение ядерной энергоустановки на поверхности спутника.

    25 февраля 2026, 10:50 • Новости дня
    В Японии объяснили неудачный запуск ракеты H3 дефектом крепления спутника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Причиной неудачного запуска ракеты H3 в декабре 2025 года, вероятно, стал производственный дефект опорной конструкции, удерживавшей спутник, следует из документов Японского аэрокосмического агентства (JAXA).

    Причиной неудачного запуска ракеты H3 со спутником «Митибики-5» для японской спутниковой навигационной системы QZSS стал производственный дефект опорной конструкции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы Японского аэрокосмического агентства (JAXA).

    В агентстве считают, что «с высокой вероятностью полёт осуществлялся при наличии расслоения внутри платформы PSS, возникшего на этапе производства».

    JAXA уточнила, что дефекты выявлены и в аналогичных конструкциях, предназначенных для будущих запусков. По мнению экспертов агентства, при запуске расслоение платформы увеличилось под воздействием нагрузок и разницы давления, а после отделения обтекателя ситуация усугубилась, что привело к разрушению устройства фиксации спутника. Это могло вызвать смещение конструкции, повреждение трубопроводов, падение давления в топливном баке и остановку двигателя второй ступени.

    Разработка ракеты H3 обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в 200 млрд иен, что составляет 1,5 млрд долларов. Использование новых носителей началось в 2024 году, однако декабрьский запуск был признан неудачным.

    Спутники «Митибики» входят в состав японской квазизенитной спутниковой системы (QZSS), которая работает с 2018 года и позволяет рассчитывать местоположение с помощью радиосигналов. Сейчас система насчитывает более четырех спутников, а в будущем планируется довести их количество до семи, с возможностью увеличения до 11, чтобы обеспечить стабильную работу QZSS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японское агентство JAXA решило перенести запуск девятой ракеты H3.

    26 февраля 2026, 09:59 • Новости дня
    Ученые нашли хищного динозавра весом меньше курицы

    Крошечный альваресзавр из Патагонии изменил представления о тероподах

    Ученые нашли хищного динозавра весом меньше курицы
    @ Universidad Nacional de Rio Negro

    Tекст: Мария Иванова

    В Патагонии обнаружили почти полный скелет ящера возрастом 95 млн лет, который весил всего 700 граммов.

    Ископаемые останки Alnashetri cerropoliciensis нашли на севере Аргентины, передает New Scientist.

    Возраст находки составляет 95 млн лет, а детальный анализ костей показал, что особь была взрослой. У животного сохранились длинные задние лапы и развитые передние конечности с тремя пальцами.

    «Этот экземпляр действительно крошечный, меньше курицы», – заявил Питер Маковицки из Университета Миннесоты. По оценкам исследователей, при жизни динозавр весил около 700 граммов, хотя его возраст составлял минимум четыре года.

    Открытие ставит под сомнение гипотезу о том, что альваресзавриды уменьшились в размерах исключительно из-за перехода на питание муравьями. Новый вид не имеет признаков специализации на насекомых, обладая зубами и лапами типичного теропода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Китае археологи раскопали окаменелости миниатюрной кошки размером с человеческую ладонь.

    под зданием музея природы в Денвере рабочие нашли кость динозавра возрастом около 70 млн лет.

    Российские палеонтологи обнаружили редкие следы зубов млекопитающих на кости древнего ящера.

    25 февраля 2026, 10:41 • Новости дня
    Астрономы зафиксировали восстановление высокой активности на Солнце

    Новая группа пятен на Солнце начала формировать вспышки класса M

    Tекст: Мария Иванова

    Период затишья на Солнце завершился появлением мощной области пятен, которая уже провоцирует вспышки высокого уровня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    На видимую сторону звезды выходит новая активная область, не связанная с предыдущими рекордами, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

    Специалисты подчеркнули, что период низкой активности завершился, и на графиках наблюдаются изменения, вызванные молодой группой пятен на южном полушарии.

    «На этом балу будет другая королева. Всё, что происходит на графике, не имеет к 4366 никакого отношения», – отметили ученые. Они пояснили, что влияние области, установившей рекорды в начале февраля, в данном случае полностью отсутствует.

    Новая группа пока не получила номера, так как скрыта за горизонтом. Она возникла не более трех дней назад, поскольку при прошлом повороте светила этой зоны не существовало. Уровень вспышек уже приближается к классу M, хотя формально порог еще не пересечен.

    Напомним, на прошлой неделе сотрудники ИКИ РАН зафиксировали полное исчезновение пятен на видимой стороне Солнца.

    Ранее один из сильнейших в XXI веке всплесков активности завершился внезапным затишьем.

    До этого специалисты сообщили о мощном взрыве в активном центре на обратной стороне звезды.

