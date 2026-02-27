Ученые заявили о возвращении Солнца в состояние депрессии

ИКИ РАН: Солнце возвращается в состояние депрессии

Tекст: Мария Иванова

Две активные группы пятен, перешедшие с обратной стороны светила, не смогли надолго вернуть высокую активность, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Астрофизики отмечают, что график вспышек стремительно вырождается в прямую линию.

«Солнце постепенно возвращается в исходное состояние депрессии, из которого его не смогло вывести даже появление сразу двух групп пятен», – говорится в сообщении ученых. Активный центр 4366, ранее произведший шесть мощных вспышек, полностью утратил энергию. Ожидается, что его остатки исчезнут в течение пяти-десяти суток.

Другая область, расположенная ниже экватора, также быстро истощила свои силы. Несмотря на серию из почти 20 вспышек в момент появления, этот центр выдохся всего за два дня. Текущая геомагнитная обстановка определяется лишь слабыми возмущениями солнечного ветра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, индекс солнечной активности в конце февраля опустился до минимальных значений около двух баллов из десяти.

Специалисты ранее отмечали резкое снижение вспышечной энергии звезды из-за ухода активных областей за горизонт.

Ученые еще в прошлом году констатировали прохождение пика текущего солнечного цикла.