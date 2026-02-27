Новый ГОСТ на подсолнечное масло решили ввести в России

Tекст: Мария Иванова

Новый межгосударственный ГОСТ на подсолнечное масло начнет действовать в России с 1 июня 2027 года, следует из документа Росстандарта, который изучило РИА «Новости». В стандарте отдельно прописаны требования к маслам, используемым в производстве детского питания.

«Настоящий стандарт распространяется на подсолнечное масло, предназначенное для непосредственного употребления в пищу, в том числе для детского питания, применения в различных отраслях пищевой промышленности, в том числе для производства пищевой продукции для детского питания, а также в качестве продовольственного (пищевого) сырья, подлежащего рафинации на предприятиях по производству пищевой масложировой продукции», – говорится в документе. Уточняется, что подсолнечное масло – это масло, извлекаемое из семян подсолнечника.

Классификация продукта значительно переработана: вместо семи категорий вводятся 13. Детализированы виды нерафинированного масла – отдельно выделяются прессовое вымороженное, прессовое и экстракционное. Для непосредственного употребления в пищу предусматриваются рафинированное дезодорированное вымороженное, рафинированное дезодорированное и нерафинированное прессовое вымороженное масло.

Особые требования предъявляются к маслу для детского питания: при его производстве запрещено использовать семена подсолнечника, полученные с применением методов генной инженерии или содержащие генно-инженерный материал, а также семена, обработанные рядом пестицидов. Новый стандарт разработан взамен действующих с 2013 года норм и вступит в силу с 1 июня 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство ранее приостановило действие плавающих ставок экспортных пошлин на подсолнечное масло.

Глава Росстандарта Антон Шалаев утвердил первый национальный стандарт на питьевое низколактозное молоко для детского питания.

На прошлой неделе ведомство ввело требования к внешнему виду и степени зрелости импортируемых бананов.