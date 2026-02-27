Синоптик спрогнозировал приход барического квартета на Русскую равнину

Синоптическую ситуацию определит редкое атмосферное явление, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
«Погода на Русской равнине обусловится так называемой седловиной – или барическим квартетом», – отметил метеоролог.
На северо-западе и юге страны будут господствовать циклонические вихри. Наиболее сильные снегопады накроют Карелию, Вологодчину и юго-запад Поморья, а республики Кавказа столкнутся с интенсивными осадками.
Температурный фон на Русском Севере будет колебаться от трех до 16 градусов мороза. В средней полосе столбики термометров покажут от минус трех до плюс трех градусов, а на юге потеплеет до семи.
В столичном регионе погоду сформирует теплый атмосферный фронт североатлантического циклона. К вечеру в Москве ожидается небольшой снег, а атмосферное давление упадет до 752 миллиметров ртутного столба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал обновление снежного максимума 1994 года в Москве.
Гидрометцентр России ранее обещал жителям столицы облачную погоду и морозы до минус 10 градусов.
Специалисты центра «Фобос» предупреждали о ледяных дождях и гололеде в регионе.