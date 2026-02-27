Таиландский военный подорвался на мине у границы с Камбоджей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Таиландский военнослужащий подорвался на мине в провинции Сурин, которая граничит с Камбоджей, передает ТАСС. По данным второго военного округа Сухопутных сил Таиланда, инцидент произошел в зоне недавнего пограничного конфликта.

В официальном сообщении армии говорится: «Военнослужащий получил серьезные минно-взрывные травмы и был в срочном порядке доставлен в ближайший госпиталь». Военные отмечают, что мина была глубоко зарыта в землю и присыпана листьями, из-за чего ее не удалось обнаружить ранее. Также уточняется, что это не связано с повторной установкой взрывных устройств.

Отношения между Таиландом и Камбоджей обострились в прошлом году, когда в июле и декабре произошло два раунда эскалации конфликта. В результате столкновений погибли 42 таиландских военных, а по данным Минобороны Камбоджи, в декабре было убито 31 мирное лицо и не менее 87 человек получили ранения. Перемирие между странами было достигнуто только 27 декабря 2025 года.

В январе таиландская сторона обратилась к Камбодже с требованием немедленно приступить к гуманитарному разминированию приграничных территорий. Это необходимо для выполнения условий куала-лумпурских мирных соглашений, подписанных 26 октября 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Таиланда заявило об установке мин Камбоджей на границе двух стран. Камбоджа применила реактивные системы залпового огня «Град» на приграничной территории. Власти Таиланда отказались от переговоров с Камбоджей до полного прекращения боевых действий.