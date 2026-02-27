Президент ФИФА подтвердил доверие Мексике перед ЧМ-2026

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино подтвердил высокий уровень доверия к Мексике в телефонном разговоре с главой страны Клаудией Шейнбаум, передает ТАСС. По словам Шейнбаум, обсуждение было посвящено подготовке к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в Канаде, Мексике и США.

Шейнбаум заявила: «Я провела телефонный разговор с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Мы, как и прежде, продолжаем работать в целях успешного проведения чемпионата мира по футболу 2026 года». Она также отметила, что обе стороны подтвердили взаимное доверие к стране.

Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые соберет 48 команд. Турнир стартует 11 июня с матча в Мексике, а финал пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США.

