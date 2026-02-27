На Солнце внезапно исчезли все пятна

Ученый Богачёв: Исчезновение пятен позволило исследовать базовое состояние Солнца

Tекст: Мария Иванова

С 22 по 25 февраля светило впервые за четыре года продемонстрировало крайне низкую активность. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил РИА «Новости», что подобные паузы открывают перед наукой новые горизонты.

«Для науки активное Солнце интереснее. С другой стороны, когда с Солнца уходит активность, мы, в некотором смысле, получаем уникальную возможность увидеть Солнце как оно есть – условно, в исходном состоянии», – пояснил эксперт.

Специалист уточнил, что сейчас пятна вернулись, однако провалы в активности будут случаться и в дальнейшем. По его словам, у звезды есть два уровня активности, причем менее выраженный содержит 99% энергии. Ученый сравнил это с массой всех бактерий на Земле, которая значительно превышает вес крупных животных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировала полное исчезновение пятен на видимой стороне Солнца впервые за четыре года.

Ранее ученые отметили резкое снижение вспышечной активности и формирование «смайлика» из активных областей. В ноябре специалисты сообщали о выходе двух новых центров активности на видимую сторону звезды.