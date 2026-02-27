НКО заявила о риске экологического ущерба от авианосца Gerald Ford

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сбои в канализационной системе на американском авианосце Gerald Ford могут привести к серьезным экологическим рискам для морской среды, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в некоммерческой организации Ocean Sewage Alliance, подчеркнув, что проблемы с вакуумной системой канализации на корабле уже стали предметом обсуждения после недавней публикации в The Wall Street Journal.

По словам представителей НКО, подобные аварии могут привести к попаданию патогенов, избыточному поступлению питательных веществ, а также загрязнению вблизи портов и негативным последствиям для чувствительных морских экосистем. В организации пояснили: «К сожалению, ответ – все вышеперечисленное. Мы не можем указать на одну преобладающую угрозу, поскольку системы мониторинга, отчетности и оценки, необходимые для понимания полного масштаба воздействия этих сбросов, попросту не существуют».

Экологи отмечают, что сточные воды с авианосца способны содержать патогены, фармацевтические препараты, гормоны, средства личной гигиены и промышленные химикаты, связанные с работой судна. Особенно опасны избыточные количества азота и фосфора, способные вызвать вредоносное цветение водорослей, что приводит к массовой гибели рыбы и образованию зон с крайне низким содержанием кислорода.

Авианосец Gerald Ford ранее покинул базу на острове Крит и направился в сторону Израиля. Это уже второй американский авианосец, направленный на Ближний Восток на фоне обострения отношений США и Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на авианосце Gerald Ford ВМС США начались проблемы с канализацией. США завершили масштабную переброску боевой авиации к границам Ирана.