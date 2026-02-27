  • Новость часаМинобороны доложило о 27 сбитых за ночь дронов ВСУ над регионами России
    США в войне с Ираном пошли ва-банк
    Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран
    Военный эксперт объяснил точность попаданий Ирана по базам США
    Эксперт: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот
    Родственники верховного лидера Ирана погибли при ударах Израиля и США
    КСИР предупредил суда о закрытии Ормузского пролива
    Иранские военные поразили корабль ВМС США ракетами
    «Росатом» сообщил об обстановке на иранской АЭС «Бушер»
    Иран применил гиперзвуковую ракету «Фаттах»
    27 февраля 2026, 06:57 • Новости дня

    МИД заявил о деструктивности миссии НАТО в Арктике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Миссия НАТО «Арктический часовой» деструктивна для Арктики и перспектив сотрудничества в регионе, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.

    По его словам, миссия НАТО «Арктический часовой» оказывает деструктивное влияние на Арктику и перспективы сотрудничества в регионе, передает РИА «Новости». Масленников добавил, что увеличивающееся количество учений НАТО в Арктике не приносит региону ничего хорошего и подрывает традиционно мирный характер этого пространства.

    Согласно сообщению верховного командования объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, миссия «Арктический часовой» предполагает проведение многоцелевых учений под руководством объединённого командования сил в Норфолке. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия расценивает запуск этой миссии как провокацию и попытку навязать свои порядки в Арктике.

    Захарова также отмечала, что по вине стран НАТО некогда мирная Арктика превращается в зону геополитической конкуренции. Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность активностью альянса у западных границ страны, а также наращиванием военного присутствия НАТО в Европе под предлогом «сдерживания российской агрессии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швеция объявила об отправке истребителей для участия в миссии НАТО в Арктике. Канада поддержала идею регулярного проведения миссии НАТО «Арктический часовой».

    28 февраля 2026, 17:43 • Новости дня
    Иранские военные поразили корабль ВМС США ракетами
    Иранские военные поразили корабль ВМС США ракетами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морские силы КСИР Ирана нанесли удар по вспомогательному американскому кораблю, оснащенному крылатыми ракетами Tomahawk, серьезно повредив судно.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковали вспомогательный корабль ВМС США, который был носителем крылатых ракет Tomahawk.

    Согласно заявлению агентства Mehr, корабль получил серьезные повреждения в результате ракетного удара со стороны ВМС КСИР, передает ТАСС.

    Также отмечено, что другие морские ресурсы ВМС США впредь будут находиться в зоне досягаемости ракет и беспилотников КСИР.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Власти Ирана заявили о готовности к долгосрочному ответу на атаки, отметив отсутствие «красных линий» для Тегерана.

    Кроме того, Тегеран пообещал применить более мощные и ранее не использовавшиеся ракеты по американским базам.

    28 февраля 2026, 18:55 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил точность попаданий Ирана по базам США

    Военный эксперт Дандыкин объяснил точность попаданий Ирана по базам США

    Военный эксперт объяснил точность попаданий Ирана по базам США
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Андрей Резчиков

    Если данные о гибели и ранении 200 американских военнослужащих подтвердятся хотя бы частично, то для США это очень серьезный звонок, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В субботу Иран в ответ на атаку США и Израиля нанес удары по американским базам в регионе. В заявлении иранского Корпуса стражей исламской революции говорится, что в результате были убиты и ранены по меньшей мере 200 человек.

    «О том, что удар США готовится, иранцы, судя по всему, знали заранее. Переговоры, которые шли последнее время, были лишь прикрытием со стороны США и Израиля. Иранское командование использовало это время, чтобы определить направления ответных ударов, скоординировать действия ракетных войск и подключить все средства разведки. Опыт прошлого года (12-дневная война) тоже пригодился – поправки внесли в кратчайшие сроки», – полагает военный эксперт Василий Дандыкин.

    По его словам, при подавляющем преимуществе американо-израильской авиации Иран применил свое главное оружие – ракеты и беспилотники. «И надо признать, точность попаданий, даже при пролете через системы ПРО, оказалась достаточно приличной. Сработала координация», – считает спикер.

    Что касается заявлений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о 200 убитых и раненых в результате ударов по американским базам в регионе, то эти данные, конечно, требуют проверки.

    «Идет мощнейшая информационная война, и у США с Израилем здесь возможностей больше. Но даже с учетом того, что американцы наверняка пытались вывести людей в укрытия (особенно в частях Пятого флота), потери все равно будут. Просто так уйти от ударов по базам не получится», – подчеркивает Дандыкин.

    При этом есть понятие «неприемлемые потери», и для США этот порог всегда был довольно низким.

    «Вспомним Вьетнам и Афганистан. Если данные о 200 военнослужащих подтвердятся хотя бы частично, для Пентагона и Белого дома это очень серьезный звонок. Демократы уже сейчас начинают задавать Трампу вопрос: имел ли он право начинать такую широкомасштабную операцию без согласия Конгресса?» – добавил собеседник.

    Главной целью ответных ударов Ирана были аэродромы, военная техника и, что важнее всего, радары. «Без радаров противоракетная оборона слепнет. Есть данные, что, как минимум, один радар ПРО (вероятно, «Патриот») выведен из строя. Теперь мы на практике проверим, насколько эффективны эти системы, которые до этого активно рекламировались и поставлялись в том числе на Украину», – говорит Дандыкин.

    По мнению эксперта, ситуация для стран Персидского залива – Катара, ОАЭ, Бахрейна, Саудовской Аравии – сейчас крайне некомфортная. «Иран бьет по американским базам на их территории. Формально Иран не нападает на сами эти государства, но тревога в Абу-Даби и Дубае уже звучала. Думаю, эти монархии сейчас будут делать ставку не на поддержку ответного удара США, а на диалог с Тегераном. Им этот конфликт не нужен, и они будут призывать к спокойствию», – прогнозирует собеседник.

    Для президента США Дональда Трампа это момент истины. «С одной стороны, он сконцентрировал группировку, как при «Буре в пустыне», – почти 50 тыс. военных, авианосцы, эсминцы. С другой – главный закоперщик здесь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и Трампу сейчас придется очень серьезно взвешивать, стоит ли игра свеч перед промежуточными выборами», – рассуждает спикер.

    Запасы вооружений у США не бесконечны, а Иран – это не Венесуэла. «Это горная страна с огромным населением и серьезным военно-промышленным комплексом. У них одни из лучших в мире разработок в области беспилотников – и дальних, и разведывательных, и ударных. Плюс опыт действий в Ормузском проливе, где авианосцам США теперь придется думать о своей безопасности всерьез. Удары Ирана будут продолжаться… Посмотрим, решатся ли США бить по ядерным объектам или станциям. Это серьезно изменит расклад. Но уже сейчас ясно: общество в Иране консолидируется перед внешней угрозой. Остатки оппозиции, на которую, видимо, делали ставку при подготовке «цветной революции», будут окончательно подавлены», – полагает Дандыкин.

    О том, что Вашингтон никогда раньше не сталкивался с подобным масштабом одновременных ударов по американским военным базам за рубежом, пишет в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника США.

    В субботу утром Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме объяснили эти действия необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угроз, исходящих от иранской стороны.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции «Правдивое обещание», запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Иран также бил по Израилю.

    По данным западных и арабских СМИ, под ударами оказались ключевые американские военные объекты в странах Персидского залива. На территории Катара была атакована база Аль-Удейд – крупнейший военный объект США в регионе. Иранские ракеты вызвали целую серию взрывов, катарские и американские системы ПВО не справлялись с перехватом целей. По предварительным данным, прямое попадание пришлось на радарный купол для защищенной связи.

    В Бахрейне наблюдатели сообщили о взрывах и столбах черного дыма в районе Аль-Джуффайр, где расположен штаб Пятого флота ВМС США. На территории ОАЭ была атакована база Аль-Дхафра, которая является важным узлом для американских ВВС. Власти ОАЭ сообщили о гибели одного человека от осколков иранской ракеты в Абу-Даби.

    В столице Аммане и других крупных городах страны были слышны мощные взрывы в результате работы иорданских и американских систем ПВО по иранским целям. Иордания является ключевым логистическим узлом для США в регионе. Под угрозой находятся Башня 22 – небольшой, но стратегически важный военный объект на границе с Сирией и авиабаза Муваффак Салти. Это один из важнейших аэродромов, используемых ВВС США для операций на Ближнем Востоке. Также были сообщения о ракетных атаках на базу Айн-аль-Асад (Ирак) и объекты в Кувейте (Али Аль-Салем).

    Иран ранее заявлял, что любые базы, с которых совершаются вылеты для атак по его территории, являются легитимными целями. Президент США Дональд Трамп в своем экстренном обращении признал, что «жизни отважных американских героев могут быть потеряны» и США могут понести потери в ходе войны с Ираном.

    28 февраля 2026, 19:21 • Видео
    ЕС борется с Россией за роль третьей силы

    «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    28 февраля 2026, 14:39 • Новости дня
    Слуцкий потребовал отменить комиссии при переводах в фонды СВО

    Глава ЛДПР Слуцкий потребовал отменить комиссии при переводах в фонды СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запретить взимание комиссий с переводов граждан в фонды поддержки участников спецоперации, отметив массовость жалоб.

    В партию ЛДПР поступает большое количество жалоб на взимание комиссий при переводах в фонды поддержки участников специальной военной операции, передает ТАСС.

    Леонид Слуцкий подчеркнул, что даже небольшие комиссионные при массовых платежах превращаются в значительные суммы, которые могли бы быть использованы на помощь военнослужащим.

    «ЛДПР требует законодательно запретить взимать комиссию с таких платежей», – заявил Слуцкий.

    В ближайшее время партия намерена обратиться к Центробанку с предложением об изменениях, чтобы исключить комиссии при таких переводах.

    28 февраля 2026, 18:05 • Новости дня
    Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран

    Политолог Ткаченко: Европа больше не поддерживает Вашингтон так, как делала это предыдущие 70 лет

    Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    То, как мировые лидеры отреагировали на удары по Ирану, – это очень знаменательное свидетельство того, что трансатлантические отношения находятся в глубочайшем кризисе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. В субботу США и Израиль начали совместную атаку на Иран. События в регионе вызвали реакцию во всем мире.

    «Европа больше не поддерживает Вашингтон так, как делала это предыдущие 70 лет. Европейские государства пытаются хеджировать свои внешнеполитические риски. Они прекрасно понимают, что авантюра Трампа вряд ли приведет к падению режима в Иране, и не хотят оказаться в одном окопе с проигравшей стороной. При этом обратите внимание: они все равно не осуждают ответный удар Ирана, сохраняя формальный нейтралитет, но по факту оставляя себе пространство для маневра», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Эксперт особо отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывают к переговорам и созыву Совбеза ООН, а глава евродипломатии Кая Каллас хоть и говорит об «иранской угрозе», но ни слова не сказала в поддержку удара США и Израиля.

    «Это нельзя назвать антиамериканской позицией, но это очевидная попытка дистанцироваться», – подчеркивает политолог.

    Российское заявление по этому конфликту – очень жесткое и антизападное. «И это не случайно. Москва все чаще выступает именно от имени так называемого мирового большинства. И очевидно, что Россия уверена: аналогичную позицию занимает не только Китай, но и, например, Индия, где ситуация сложнее, но поддержки США там точно не будет», – пояснил Ткаченко.

    С дипломатической точки зрения это провал Вашингтона, добавляет спикер, американская дипломатия не гарантировала себе даже того, что мир просто опустит глаза в землю и промолчит.

    «Отдельно я бы отметил мнение государств Персидского залива – ключевых стейкхолдеров мировой энергетики и общественного мнения в регионе. США проигнорировали их позицию полностью. Начиная с февраля 2025 года эти страны (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар) пытались объяснить Дональду Трампу: «Мы знаем о вашей любви к Израилю, но, пожалуйста, не устраивайте нам войну в Персидском заливе. Это навредит всем нам». Они и Трампа приглашали, и самолеты дарили, и инвестиции обещали – делали все, чтобы он не сделал того, что сделал сегодня. Их проигнорировали. И теперь эти государства, на чьей территории, кстати, расположены американские базы, оказались меж двух огней. Им этот конфликт не нужен, и они будут искать диалога с Тегераном, а не поддержки Вашингтона», – рассуждает Ткаченко.

    По мнению собеседника, заявления Верховного комиссара ООН по правам человека, который осудил обе стороны, следует игнорировать, потому что это не имеет значения.

    «Квалифицировать удар по суверенному государству как акт агрессии – это не его компетенция. Это вопрос Совета Безопасности ООН. Франция его уже созвала, и там развернется настоящая дискуссия. Но по большому счету, единого мнения в международных структурах сейчас нет. США грубо нарушили международное право, это очевидно. Но ООН (я имею в виду секретариат) сейчас находится на крючке у Вашингтона: заплатят членские взносы – будут существовать, не заплатят – придется разъезжаться. Поэтому секретариат ООН – это не та структура, которая выражает независимое общественное мнение», – добавил политолог.

    События вокруг Ирана, который в субботу подвергся нападению со стороны США и Израиля, вызывали мировую реакцию. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж запрашивает созыв срочного заседания Совета Безопасности ООН. Через соцсети Макрон рассказал о своем тесном контакте с европейскими и ближневосточными партнерами. «Текущая эскалация опасна для всех. Она должна прекратиться», – предупредил французский президент.

    По его словам, «иранский режим должен понять, что у него больше не остается иного выбора, кроме как начать добросовестные переговоры, чтобы положить конец своей ядерной и баллистической программе, а также своей подрывной деятельности в регионе». «Это абсолютно необходимо для безопасности всех на Ближнем Востоке», – добавил французский лидер.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Иран к срочным переговорам с США и Израилем для дипломатического решения конфликта. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

    «Федеральное правительство исходит из того, что авиаудары значительно повлияли на иранскую ядерную программу. Точная оценка ущерба станет возможной позже», – подчеркнул Корнелиус.

    В совместном заявлении Макрона, Мерца и британского премьер-министра Кира Стармера содержится призыв к возобновлению переговоров по иранской ядерной программе.

    «Мы не участвовали в военных ударах, но находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, включая Соединенные Штаты, Израиль и партнеров в регионе. Мы подтверждаем наши обязательства по обеспечению региональной стабильности и защите мирных жителей, – говорится в заявлении глав государств и правительств «евротройки». – Мы призываем к возобновлению переговоров и требуем от иранского руководства найти решение посредством переговоров».

    Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер призвал вернуться к дипломатическому пути урегулирования кризиса вокруг иранского досье. «Пришло время вернуться к дипломатии», – написал он на своей странице в соцсети X, подчеркнув, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке дает «повод для самой серьезной обеспокоенности».

    При этом он считает, что иранская атомная программа представляет собой «серьезную угрозу для глобальной безопасности».

    Президент Финляндии Александр Стубб оценил риск эскалации в регионе как очень высокий. «Ситуация, конечно, серьезная. Риск эскалации очень высок», – сказал Стубб в эфире местного телевидения.

    Политик назвал происходящее отражением нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и в некоторой степени продолжением «войны, которую мы видели в прошлом году».

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила о рисках, исходящих от Тегерана, акцентировав внимание на военных разработках исламской республики. «Последние события на Ближнем Востоке опасны. Иранский режим убил тысячи людей. Его программы баллистических ракет и ядерного оружия, а также поддержка террористических группировок представляют серьезную угрозу глобальной безопасности», – написала дипломат в соцсетях.

    МИД России резко осудил удары США и Израиля по Ирану, назвав их угрозой региональной и мировой безопасности. Ведомство указало, что атаки были начаты на фоне переговорного процесса и вопреки заявлениям Израиля о незаинтересованности в войне. Россия призвала ООН и МАГАТЭ дать объективную оценку произошедшему, предупредив о риске гуманитарной и радиологической катастрофы. Особое беспокойство вызывает удар по объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ, что угрожает режиму нераспространения ядерного оружия.

    Правительство Бразилии тоже осудило агрессию США и Израиля в отношении Ирана, выразив серьезную озабоченность в связи с эскалацией обстановки в регионе. «Бразильское правительство осуждает и выражает серьезную озабоченность в связи с атаками, осуществленными сегодня, 28 февраля, Соединенными Штатами и Израилем против целей в Иране», – говорится в заявлении бразильского правительства.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил нападение США и Израиля, а также последующие ответные удары Ирана. «Как всегда в любом вооруженном конфликте, высшую цену платят мирные жители», – говорится заявлении Тюрка.

    По его словам, неспособность погасить конфликт чревата его расширением, которое «неизбежно приведет к дальнейшим бессмысленным жертвам среди гражданского населения и разрушениям в потенциально невообразимых масштабах не только в Иране, но и во всем регионе Ближнего Востока».

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что произошедшее обернется непредсказуемыми последствиями. «Эти «превентивные войны» всегда заканчиваются катастрофой в долгосрочной перспективе. К сожалению, мы это хорошо знаем!» – написал он в соцсети X.

    Среди американских политиков тоже нашлись критики военной операции против Тегерана. Член палаты представителей Томас Масси назвал атаку незаконным актом войны, на который не было получено разрешение конгресса. А сенатор-демократ Рубен Галего заявил, что «Соединенные Штаты не должны отправлять своих военнослужащих на гибель по прихоти президента Дональда Трампа».

    Страны Персидского залива осудили удары Ирана и пригрозили Тегерану ответными мерами. Саудовская Аравия в своем заявлении, которое цитирует телеканал Al Arabiya, выразила полную солидарность с ОАЭ, Бахрейном, Катаром, Кувейтом и Иорданией, по территории которых Иран нанес ответные удары по американским базам.

    В заявлении МИД Катара, сообщил телеканал Al Jazeera, говорится о праве на ответ на атаку Ирана в соответствии с нормами международного права. Удар баллистическими ракетами назван «прямым посягательством» на безопасность страны, что чревато эскалацией и угрозой стабильности в регионе.

    Министры иностранных дел Ирака Фуад Хусейн и Омана (выступает посредником на непрямых переговорах между Ираном и США) Бадр аль-Бусаиди высказались за необходимость продолжения диалога между Тегераном и Вашингтоном.

    В субботу США и Израиль атаковали иранские объекты, что привело к жертвам среди гражданских. Президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана «для защиты американских граждан» в специальном обращении.

    28 февраля 2026, 15:51 • Новости дня
    Захарова после ударов по Ирану напомнила о рисках базы НАТО на Азовском море

    Tекст: Вера Басилая

    Атака Вашингтона и Тель-Авива на Иран продемонстрировала, какую катастрофическую угрозу несло бы присутствие сил Североатлантического альянса на Азовском море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом в своем Telegram-канале. «А теперь представьте, что на Азове была бы натовская база», – написала дипломат после сообщений об ударах по исламской республике.

    Под огнем США и Израиля 28 февраля оказались крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от республики ракетной и ядерной угрозами.

    Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции с применением беспилотников и ракет. По данным СМИ, ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.

    В ответ военные объекты США на Ближнем Востоке подверглись ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана. В результате атак был поражен штаб Пятого флота в Бахрейне.

    До этого Тегеран предупредил о возможности поражения всех американских военных баз в регионе.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их вооруженной агрессией против суверенного государства.

    28 февраля 2026, 12:25 • Новости дня
    Эксперт: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот

    Эксперт Наумов: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот

    Эксперт: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    После атаки США и Израиля на Иран может начаться госпереворот, если часть элиты страны заранее вышли на тайные переговоры с Вашингтоном, отметил эксперт РСМД Алексей Наумов.

    «Полагаю, американцы и израильтяне попытаются в течение нескольких дней уничтожить максимальное количество военных, ядерных и политических объектов.

    Далее – развилка. Если протестующие выйдут на улицу и начнут погромы и попытки переворота, их поддержат. Если нет – боевые действия приостановят, и Трамп скажет Ирану: «Ну что, заключим ядерную сделку или будем продолжать?», – отметил эксперт в своем Telegram-канале.

    «Протестующие при этом, полагаю, могут выйти только в том случае, если этого потребует часть элиты – если эта часть элиты заранее вышла на тайные переговоры с США и договорилась о попытке госпереворота», – подчеркнул он.

    «В ином случае мы увидим хотя бы временное сплочение вокруг флага – протесты это одно дело, но если ваши претензии к власти с вами разделяет внешний агрессор, это слегка меняет картину», – полагает Наумов/

    Ранее политолог Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» отметил, что президент США Дональд Трамп в войне с Ираном готов к потерям.

    В субботу президент США Дональд Трамп выразил надежду на смену власти в Иране и призвал население действовать после завершения военной операции.

    Ранее министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану в субботу. Президент США Дональд Трамп также объявил о начале крупной военной операции против Ирана.

    28 февраля 2026, 15:56 • Новости дня
    WSJ: Базы США подверглись небывалой одновременной атаке

    WSJ: США впервые столкнулись с таким масштабом атак на зарубежные базы

    WSJ: Базы США подверглись небывалой одновременной атаке
    @ REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон заявил о беспрецедентном по масштабу залпе ракет и дронов по американским базам на Ближнем Востоке после удара США и Израиля по Ирану.

    Вашингтон впервые столкнулся с таким количеством одновременных атак на свои зарубежные объекты, сообщает The Wall Street Journal.

    Чиновник из США заявил изданию: «Вашингтон никогда раньше не имел дела с подобным масштабом одновременных ударов по американским военным базам за рубежом». При этом он добавил, что американские военные были готовы к атакам.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме объяснили эти действия необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угроз, исходящих от иранской стороны.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4».

    28 февраля 2026, 18:54 • Новости дня
    Иран применил гиперзвуковую ракету «Фаттах» против США и Израиля

    Иранские военные применили гиперзвуковую ракету «Фаттах» против США и Израиля

    Иран применил гиперзвуковую ракету «Фаттах» против США и Израиля
    @ Hossein Zohrevand/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран официально подтвердил боевое использование комплекса «Фаттах» во время противостояния с Вашингтоном и Тель-Авивом.

    Вооруженные силы исламской республики использовали в конфликте новейшее оружие, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское ТВ. В эфире прозвучало официальное сообщение: «Из Ирана была запущена гиперзвуковая ракета «Фаттах».

    Ранее Вашингтон и Тель-Авив нанесли массированные удары по объектам на иранской территории, включая столицу. В результате этих атак зафиксированы разрушения и гибель гражданского населения.

    Иран осуществил ответные пуски по израильской земле, а также по военным базам США в ближневосточном регионе.

    Сообщалось, что США при ударах по Ирану впервые применили дроны-камикадзе.

    28 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    В Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы
    В Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы
    @ Jiang Chunmei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Очевидцы сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае в ОАЭ, а также об эвакуации самого высокого в мире небоскреба «Бурдж-Халифа».

    Сообщения о громких взрывах в двух крупнейших городах ОАЭ распространило агентство Reuters. В частности, свидетели в Абу-Даби и Дубае отмечали сильные звуки, похожие на взрывы, после новостей о возможных ударах США и Израиля по территории Ирана и реакции Тегерана.

    Одна из жительниц района Jebel Ali в Дубае рассказала агентству РИА «Новости», что «видела и слышала, как упала ракета вдалеке». Другой собеседник агентства сообщил, что «звук был единичный и довольно продолжительный».

    По сообщениям российских туристов в соцсетях, в Дубае началась эвакуация небоскреба «Бурдж-Халифа». Официальной информации о пострадавших на данный момент нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. А высокопоставленный источник в Иране заявил, что для Тегерана не будет красных линий при возможных ударах по Израилю. Он добавил, что Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    Ранее Командование Корпуса стражей исламской революции сообщило, что Израиль ошибся в расчетах, атаковав Иран.

    28 февраля 2026, 11:59 • Новости дня
    В Москве запретили песню за унижение российских военных

    Суд признал экстремистским кавер на песню «Сигма бой» группы «Настоящие русские»

    В Москве запретили песню за унижение российских военных
    @ Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Музыкальный кавер на песню «Сигма бой» признан экстремистским материалом и запрещен в России из-за унижения достоинства российских военных, участвующих в СВО.

    Московский городской суд вынес решение о признании экстремистским кавера на трек «Сигма бой» по иску военной прокуратуры, передает ТАСС.

    Согласно материалам дела, аудиозапись теперь запрещена к распространению на территории страны.

    «Признать экстремистским информационный материал и ограничить доступ к аудиозаписи (песне) исполнителя «Настоящие русские» с наименованием «<…> сигма бой», продолжительностью около 02 минут 34 секунд», – говорится в судебном постановлении.

    Эксперты обнаружили в тексте лингвистические признаки унижения человеческого достоинства. Содержание трека направлено на возбуждение ненависти к русским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО.

    Ранее городской суд Петербурга признал экстремистским материалом трек группы «Порнофильмы».

    28 февраля 2026, 11:42 • Новости дня
    КСИР заявил о просчете Израиля при атаке на Иран
    КСИР заявил о просчете Израиля при атаке на Иран
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль «ошибся в расчетах», атаковав Иран, заявило РИА Новости командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).

    Израиль «ошибся в расчетах», атаковав Иран, передает РИА Новости со ссылкой на командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Представитель военного руководства страны заявил: «Атаковав Иран, Израиль ошибся в расчетах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль заявил о нанесении превентивного удара по Ирану. Израиль закрыл небо после атаки на Иран. В Тегеране произошла серия взрывов после ударов Израиля.

    28 февраля 2026, 10:31 • Новости дня
    Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по Белоруссии
    Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по Белоруссии
    @ Jose Colon/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Киеве одобрили возможность нанесения ударов по территории Белоруссии.

    Подоляк заявил в интервью порталу Delfi, что в Киеве одобрили возможность нанесения ударов по территории Белоруссии, передает РИА «Новости».

    По словам Подоляка, Владимир Зеленский сообщил, что при возможности ВСУ будут уничтожать цели на территории соседней страны, используя при этом, например, беспилотные летательные аппараты.

    Подоляк отметил: «Что касается инструментов наведения, например, (БПЛА), (Зеленский) дал ответ, что при возможности будем уничтожать». Однако советник не уточнил, какую реакцию Киев ожидает от Минска на подобные действия.

    В тот же день Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в декабре называл украинское руководство агрессивным и непредсказуемым, отмечая, что обстановка вокруг Белоруссии «стабильно напряженная».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава и Киев пытались сорвать размещение ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии. В Минске назвали безумием планы Лондона по отправке своих войск на Украину. Зеленский заявил, что у него есть свидетели разговора с «извинениями Лукашенко».

    28 февраля 2026, 15:45 • Новости дня
    Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4»
    Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4»
    @ Gazi Samad/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские военные объявили о запуске десятков беспилотников по целям на израильских территориях в рамках масштабной наступательной операции.

    Армия Ирана заявила о проведении первой крупной наступательной операции против Израиля, передает ТАСС. По информации армейской пресс-службы, в ходе атаки был осуществлен запуск десятков беспилотников по целям на территориях, контролируемых Израилем.

    В официальном заявлении, текст которого приводит агентство ISNA, отмечается: «Провели свою первую масштабную наступательную операцию с использованием беспилотников, выпустив десятки беспилотников по определенным целям на оккупированных территориях и всем объектам сионистского режима».

    Также сообщается, что операция получила название «Правдивое обещание 4». Иранское агентство IRNA уточняет, что атака рассматривается Тегераном как ответ на действия США и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий центральным штабом войск ПВО «Хатам-оль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что операция Ирана в ответ на атаки США и Израиля продолжится до их окончательного поражения.

    Ранее иранские силы нанесли удар по консульству США в Эрбиле в Иракском Курдистане ракетой и беспилотником. Израильские военные также заявили о массированном ракетном обстреле с иранской стороны, при котором 35 ракет достигли израильской территории и нанесли ущерб.

    28 февраля 2026, 10:50 • Новости дня
    Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана
    Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана
    @ Kenny Holston/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана с целью защиты американских граждан от угроз со стороны иранских властей.

    Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, передает РИА «Новости». В своем видеообращении Трамп заявил: «Некоторое время назад вооруженные силы Соединенных Штатов начали крупные боевые операции в Иране».

    Американский лидер подчеркнул, что главной целью боевых действий является защита граждан США путем устранения угроз, исходящих от иранских властей. Он отметил, что Соединённые Штаты стремятся ликвидировать непосредственную опасность для своей страны со стороны Ирана.

    Кроме того, Трамп вновь подтвердил: Вашингтон не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Он напомнил, что это было приоритетом его администрации и останется неизменной позицией США.

    Между тем, ранее Центральное командование ВС США отказалось давать комментарии относительно возможного участия американских сил в авиаударах по территории Ирана. Однако посольство США в Катаре перевело персонал в режим укрытия.

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.


    28 февраля 2026, 09:43 • Новости дня
    Израиль нанес удар по Ирану

    Израиль заявил о нанесении превентивного удара по Ирану

    Израиль нанес удар по Ирану
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    О нанесении удара по Ирану объявило министерство обороны Израиля. На фоне «превентивного удара» по Ирану вся территория Израиля переведена в режим особого чрезвычайного положения из-за ожидаемых ракетных атак.

    О проведении военной операции заявило оборонное ведомство страны, передает РИА «Новости». В официальном сообщении для прессы подчеркивается: «Израиль нанес превентивный удар по Ирану с целью устранения угроз для страны».

    В министерстве также отметили высокую вероятность ответной реакции со стороны Тегерана. Военные ожидают возможную атаку с применением ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов.

    На фоне эскалации конфликта глава ведомства Исраэль Кац воспользовался своими полномочиями в рамках закона о гражданской обороне. Он подписал специальный приказ, который вводит на всей территории государства особое чрезвычайное положение.

    Напомним, утром в субботу в центральной части Тегерана прогремели три взрыва.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал всех немедленно эвакуироваться из Тегерана.

    Глава МИД Омана объявил об отмене переговоров Ирана и США.

    Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли превентивный удар по иранской территории.

