Хиллари Клинтон заявила, что не была на острове Эпштейна

Tекст: Алексей Дегтярёв

Клинтон уведомила законодателей, что ничего не знала о злодеяниях финансиста, передает РИА «Новости».

Слушания с ее участием прошли в закрытом режиме.

«Я не помню, чтобы когда-либо встречалась с господином Эпштейном. Я никогда не летала на его самолете и не посещала его остров, дома или офисы», – гласит текст показаний Клинтон.

Политик также отметила, что не располагает сведениями о противоправных действиях Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл. По словам Клинтон, комитет конгресса ошибочно предположил наличие у нее информации о расследованиях их деятельности.

До этого Клинтон требовала допросить президента США Дональда Трампа под присягой из-за его возможных связей с Джеффри Эпштейном.

Ранее Билл и Хиллари Клинтон решили выступить перед профильным комитетом Конгресса по этому делу.