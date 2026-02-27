  • Новость часаИран отказался уничтожать ядерные объекты по требованию США
    Почему американский СПГ не может добраться до Украины
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей
    Глава польского МИД призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды»
    На подлете к Москве уничтожены 19 беспилотников
    Венгрия развернула войска и средства ПВО для защиты от Украины
    Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану
    Возле авианосца «Шарль де Голль» на Балтике обезвредили беспилотник
    27 февраля 2026, 08:19 • Новости дня

    Армия Китая обвинила Филиппины в создании хаоса на море

    Китай выступил против совместного патрулирования Филиппин, США и Японии в море

    Tекст: Вера Басилая

    Патрулирование, организованное Филиппинами с участием других стран в Южно-Китайском море, серьезно подрывает стабильность в регионе, сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования НОАК Чжай Шичэнь.

    Патрулирование, организованное Филиппинами в Южно-Китайском море с привлечением других государств, вызывает тревогу у Пекина, передает ТАСС.

    По словам официального представителя Южной зоны боевого командования НОАК Чжай Шичэня, действия Манилы подрывают безопасность региона.

    Представитель армии КНР сообщил, что с 23 по 26 февраля китайские военно-морские силы проводили плановое патрулирование в этом районе. Он также отметил, что военные Китая будут твердо защищать территориальный суверенитет и морские интересы страны.

    Ранее китайские военные в середине февраля провели патрулирование в Южно-Китайском море в состоянии боевой готовности.

    26 февраля 2026, 13:05 • Новости дня
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночью на четверг в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, используемым ВСУ объектам энергетической инфраструктуры, а также военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в сообщении в канале Max Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотиками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам предполетной подготовки и запуска беспилотников.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 136 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 117 435 беспилотников, 651 ЗРК, 27 890 танков и других бронемашин, 1 674 боевые машины РСЗО, 33 490 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 322 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне войска России поразили используемые в интересах ВСУ объекты ТЭК Украины. Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта. До этого они также поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры.

    26 февраля 2026, 18:07 • Новости дня
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на использование канцлером Германии Мерцем цитат французского писателя, вдохновлявшего Геббельса, в своих антироссийских заявлениях.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в своих антироссийских заявлениях использует цитаты Астольфа де Кюстина, французского писателя XIX века, чьи труды вдохновляли Йозефа Геббельса. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что подобное невежество и цитирование идейных вдохновителей нацистов политиками Германии представляет опасность для самих немцев, передает ТАСС.

    На брифинге Захарова подчеркнула, что Мерц уже второй раз за неделю процитировал де Кюстина, назвав Россию страной «в глубочайшем варварстве». «Нет, то, что у немецких, германских политиков с образованием, логикой и вообще кругозором большие проблемы, мы это поняли. Но не надо вновь и вновь об этом напоминать», – заявила Захарова. Она добавила, что канцлер Германии продемонстрировал, кого считает своими политическими кумирами.

    Захарова уточнила, что спустя примерно сто лет после публикации трудов де Кюстина, Геббельс лично приказал переиздать его книги, и выразила уверенность, что об этом не знают ни Мерц, ни его советники. Дипломат напомнила, что римляне называли варварами как раз германские племена, которые в итоге разрушили Рим.

    Она также высказалась о современных проявлениях русофобии в Германии, подчеркнув сомнительность цивилизованности страны, где «грабеж чужого имущества» на таможне становится нормой.

    По мнению Захаровой, нынешняя ситуация вызывает вопросы к гражданам Германии относительно незнания их чиновниками элементарных фактов, таких как статус Гренландии в ЕС, и использования канцлером цитат, вдохновлявших Геббельса. Она заключила, что эта история в первую очередь опасна для самих немцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров, несмотря на экономическое превосходство.

    Также он заявлял о готовности Евросоюза к переговорам с Россией. Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    26 февраля 2026, 22:33 • Видео
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    26 февраля 2026, 11:06 • Новости дня
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Белгородской области Вячеслав Гладков столкнулся с неожиданной реакцией гражданина, когда попросил подбросить его до железнодорожного переезда из-за неисправности состава.

    Губернатор рассказал в своем Telegram-канале, что возвращался из командировки, однако его поезд сломался недалеко от регионального центра.

    Глава региона попытался найти транспорт и обратился с просьбой к местному жителю, но получил категорический отказ.

    «Представился, попросил доехать до железнодорожного переезда, мне кажется, там метров 600–700 было... Местный житель отказался подвезти», – написал он.

    По словам Гладкова, на переезде его уже ждал автомобиль, присланный главой Яковлевского округа Олегом Медведевым. Губернатор предположил, что поведение мужчины вызвано обидой на власть, и поручил подчиненным выяснить причины такого отношения.

    До этого Гладков застревал в лифте из-за аварийного отключения электричества.

    26 февраля 2026, 15:21 • Новости дня
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о фазе трансформации отношений с Россией, подчеркнув отсутствие планов по выводу российской базы из Гюмри.

    Отношения Еревана и Москвы находятся на этапе трансформации, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в Польше, передает РБК. По его словам, Армения сейчас формирует новые отношения с Россией. Прямую речь главы правительства приводит Aurora News: «Наши отношения с Россией находятся в фазе трансформации, мы формируем новые отношения с Российской Федерацией».

    Пашинян также отметил, что Организация Договора о коллективной безопасности, по его мнению, «неадекватно отреагировала» на вызовы безопасности, с которыми сталкивалась Армения в последние годы. Тем не менее, премьер выделил решающую роль России и лично президента Владимира Путина в установлении перемирия между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, как сообщает CivilNet.

    Он добавил, что у Армении нет планов выводить российскую 102-ю военную базу, расположенную в Гюмри. По словам Пашиняна, несмотря на перемены, между странами сохраняются экономические и политические связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что страны ОДКБ с пониманием относятся к временному решению Армении не участвовать в работе организации.

    В декабре 2024 года Пашинян заявил о разрыве отношений Армении с ОДКБ. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что будет с Арменией без ОДКБ.


    26 февраля 2026, 16:54 • Новости дня
    @ MARCIN OBARA/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая в Сейме, призвал страну готовиться к войне, которую, по его словам, «видели деды и прадеды».

    Сикорский, слова которого приводит RMF24, напомнил о заявлениях западных разведок, которые прогнозируют возможность «нападения России на страны НАТО» в ближайшем будущем, передает «Московский комсомолец».

    Он подчеркнул рост числа диверсий на территории Европы, включая Польшу, а также упомянул о случаях появления беспилотников в польском воздушном пространстве.

    По мнению министра, осознание опасности может либо парализовать общество, либо мобилизовать его, и Польша не может позволить себе бездействие или успокоение, считая, что конфликт ее не коснется.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Министр обороны Германии Борис Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО.

    26 февраля 2026, 13:02 • Новости дня
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Падение доходов от продажи нефти и газа для российского бюджета есть, но оно частично компенсируется ростом других доходов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, в России есть падение нефтегазовых доходов.

    «Частично это падение компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, о чем, собственно, говорил премьер-министр (Михаил Мишусти) вчера», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Ранее Мишустин заявил о быстром росте платформенной экономики в России.

    26 февраля 2026, 10:17 • Новости дня
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Агрессивные юноши в городе Мытищи в Московской области толпой нападают на сверстников, угрожают им оружием и выкладывают видеозаписи расправ в интернет, сообщили местные жители.

    Группировка состоит из несовершеннолетних, они в балаклавах избивают других, подражая сериалу «Слово пацана», передает Msk1.ru.

    Жертвой нападения стал 16-летний юноша, которого толпа из 20 человек избила во дворе дома. Врачи зафиксировали у пострадавшего сотрясение мозга и гематомы.

    «На моего ребенка напала группа лиц в масках. Среди них был подросток, который имел претензии к нему из-за бросания снежками», – рассказала мать мальчика.

    По ее словам, конфликт начался еще в декабре, когда снежок случайно упал рядом с бабушкой одного из нападавших.

    Спустя несколько дней злоумышленники выманили школьника из дома, угрожали ему ножом и заставили извиняться на камеру. Родители пострадавшего обратились в полицию и написали обращение в приемную главы СК России Александра Бастрыкина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

    Местные жители сообщают и о других похожих инцидентах в городе. Вечером 23 февраля группа примерно из 20 человек напала на двух прохожих на улице Воровского. Очевидцы утверждают, что агрессивные подростки могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

    В ноябре в Краснодаре полиция задержала участницу «бойцовского клуба» за избиение школьницы. В апреле прошлого года в Москве суд арестовал двоих несовершеннолетних за нанесение тяжелых травм восьмикласснику.

    26 февраля 2026, 10:10 • Новости дня
    @ Craig Bailey/FLORIDA TODAY/USA TODAY NETWORK/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые выразили тревогу из-за планов SpaceX вывести на орбиту гигантское скопление аппаратов, что грозит разрушением атмосферы и световым загрязнением.

    Компания Илона Маска 30 января подала заявку в американский регулятор на развертывание 1 млн спутников, пишет New Scientist.

    Инициатива предполагает создание орбитальных дата-центров для искусственного интеллекта, что многократно превышает текущее число активных аппаратов, составляющее всего 14,5 тыс. единиц.

    При этом Федеральная комиссия по связи (FCC) не обязана оценивать влияние столь масштабного проекта на экологию, что вызвало критику специалистов. «Мы глубоко обеспокоены. Мы не против спутников, но считаем, что это нужно делать ответственно», – заявил генеральный директор DarkSky International Раскин Хартли.

    Астрономы опасаются, что постоянное сгорание выходящих из строя устройств насытит стратосферу оксидом алюминия, уничтожающим озоновый слой. Кроме того, десятки тысяч видимых объектов сделают невозможными наземные наблюдения за космосом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX собирается запустить миллион спутников для обеспечения работы орбитальных дата-центров.

    Группировка Starlink за прошлый год совершила около 300 тыс. маневров во избежание столкновений.

    26 февраля 2026, 09:21 • Новости дня
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заход иностранного судна в территориальные воды республики представляет собой «агрессивную провокацию» Вашингтона с целью эскалации и детонации конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Инцидент с американским катером, вошедшим в территориальные воды Кубы, является «агрессивной провокацией США» и направлен на эскалацию ситуации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    «Агрессивная провокация США, целью которой является эскалация ситуации и детонация конфликта», – сказала дипломат. По мнению Захаровой, действия Вашингтона могут привести к дополнительному напряжению в регионе.

    Пограничники Кубы перехватили катер у побережья провинции Вилья-Клара, в результате перестрелки были ликвидированы четверо и ранены шестеро нарушителей.

    Задержанные на катере под флагом США у Кубы признались в террористических намерениях.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американское посольство в Гаване работает над получением доступа к другим пассажирам задержанного судна.

    Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер распорядился начать расследование инцидента со стрельбой между кубинцами и американцами в кубинских территориальных водах.

    26 февраля 2026, 20:05 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Франции сочло публикацию СВР РФ по теме передачи ядерной бомбы Украине проявлением агрессивного поведения России.

    Париж считает публикацию Службой внешней разведки России данных о подготовке Францией и Британией передачи Украине ядерной бомбы проявлением агрессивного поведения. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре, передает ТАСС.

    «Два дня назад Россия продемонстрировала чрезвычайно агрессивное поведение, выдвинув совершенно абсурдные обвинения», – заявил Конфавре на брифинге. По его словам, французское внешнеполитическое ведомство ограничилось реакцией через свой аккаунт French Response в соцсетях, не публикуя отдельного официального заявления.

    Журналист задал вопрос о заявлениях МИД РФ по поводу возможной отправки военных Франции и Британии на Украину, но представитель МИД Франции акцентировал внимание именно на публикации СВР. Конфавре обвинил Россию в эскалации конфликта, не вдаваясь в детали обсуждения западных военных на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие Киеву.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подготовил программное заявление для нации о ядерном сдерживании и безопасности Европы.


    26 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские дипломаты устраивают сборы в защищенных помещениях Брюсселя, чтобы оперативно реагировать на глобальные вызовы и конфликты, в Брюсселе растет влияние Комитета постоянных представителей (Coreper II), он стал брать на себя все больше полномочий.

    Послы стран ЕС регулярно встречаются в специальном «бункере», защищенном от прослушки, чтобы обсуждать самые острые вопросы, пишет Politico.

    «Еще до начала нашего председательства я сказала коллегам, что мы будем проводить два заседания Coreper в неделю вместо обычного одного», – заявила посол Польши при ЕС Агнешка Бартол.

    По ее словам, увеличение числа встреч было необходимо из-за роста объема задач.

    Дипломаты вынуждены собираться чаще из-за необходимости быстрого реагирования на события, такие как ситуация на Украине или экономические угрозы. Формат встреч позволяет оперативно находить компромиссы, избегая длительных согласований на уровне лидеров государств, что ранее замедляло процессы.

    Новый глава Евросовета Антониу Кошта поддержал усиление роли послов, что позволило сократить саммиты лидеров до одного дня. Теперь дипломаты заранее согласовывают ключевые позиции, оставляя главам государств лишь финальное утверждение решений.

    Напомним, летом прошлого года послы 27 стран Евросоюза организовали в Брюсселе экстренную встречу для обсуждения итогов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    26 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный прогноз по курсу доллара на текущий год составляет 85-90 рублей, сообщил глава «Сбера» Герман Греф в ходе разговора с аналитиками и журналистами.

    При этом он отметил, что его личная оценка курса на конец года – 95-100 рублей за доллар, передает РИА «Новости».

    По словам Грефа, нынешняя ситуация не позволяет ожидать крепкого рубля. «Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль. Это контрпродуктивно просто по всем мыслимым и немыслимым показателям», – заявил он. Он подчеркнул, что платежный баланс в прошлом году составил 40 млрд долларов, а в этом году, по прогнозам, может снизиться до 10 млрд долларов.

    Греф добавил, что курс 80 рублей за доллар при таких параметрах был бы невероятным и противоречит теории, логике и практике. Он отметил, что многое зависит от политики Центрального банка и решений по операции зеркалирования. Также глава «Сбера» напомнил о заявлении министра финансов о снижении цены отсечения.

    По мнению Грефа, рубль начнет расти уже со второго квартала, однако темпы роста пока невозможно оценить.

    Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что курс доллара к концу года прогнозируется в диапазоне 87–89 рублей.

    26 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    @ IMAGO/Chai von der Laage/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выгнанный с Олимпиады из-за шлема украинский скелетонист Владислав Гераскевич во время выступления в Верховной раде назвал олимпийского чемпиона Сергея Бубку предателем и потребовал лишить его званий.

    Владислав Гераскевич на пленарном заседании Верховной рады обвинил олимпийского чемпиона Сергея Бубку в коллаборационизме, передает РИА «Новости».

    «Призываю содействовать тому, чтобы господин Бубка был лишен награды путем введения против него санкций», – заявил Гераскевич.

    По словам спортсмена, Бубка сотрудничает с Россией, что, по его мнению, делает неприемлемым его пребывание среди героев Украины.

    Ранее Владимир Зеленский своим указом прекратил выплату государственных стипендий Сергею Бубке и другим титулованным украинским атлетам. В документе отмечается, что Бубка, олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по прыжкам с шестом, лишается государственной поддержки.

    Сергей Бубка известен как первый спортсмен, преодолевший планку в шесть метров в прыжках с шестом. Ему 62 года, он числится соучредителем ООО «Монблан», зарегистрированного в Донецке, а также двух других компаний, работающих на территории России. С 2005 по 2022 год Бубка возглавлял Олимпийский комитет Украины, а в 2024 году был переизбран членом Международного олимпийского комитета. По информации СМИ, Бубка проживает в Монако.

    Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу участвовать в Олимпийских играх 2026 года.

    Атлет надел на соревнования шлем с фотографиями погибших военных и политическими лозунгами.

    МОК обратился к спортсменам Украины с просьбой не устраивать акции протеста против российских участников.

    26 февраля 2026, 21:44 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После увольнения курьера за помощь бездомной собаке управляющая челябинской пиццерией «Додо» ушла из компании и уехала из города.

    Управляющая одной из челябинских пиццерий сети «Додо» покинула работу после скандала с увольнением курьера, сообщает Telegram-канал компании. Ранее женщину отстранили от работы после того, как она уволила курьера за то, что он укрыл пледом бездомную собаку возле заведения, используя для этого плед, принадлежавший компании.

    В заявлении компании говорится: «Управляющая Юлия приняла решение покинуть компанию. Она тяжело переживает сложившуюся ситуацию и искренне сожалеет о случившемся. Мы понимаем ее решение – она испытывала давление и получала угрозы, поэтому сейчас ей нужны время и тишина. Несмотря ни на что, мы поддержим ее в этот непростой период. От лица компании просим остановить давление и проявить уважение к частной жизни».

    Основатель «Додо» Федор Овчинников в своих соцсетях отметил, что женщину никто не увольнял «чтобы погасить негатив». Он считает, что сейчас необходимо защитить бывшую управляющую от травли и сделать системные выводы из ситуации.

    Бывший курьер Михаил Савицкий также призвал прекратить травлю управляющей. По его словам, нельзя допускать, чтобы история о добре превращалась в ненависть, и если общество желает решать проблемы, путь травли не должен рассматриваться как вариант.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Додо» решила оплатить лечение и содержание собаки в приюте после увольнения курьера в Челябинске за заботу о бездомном животном.

    Позже руководство сети пиццерий «Додо Пицца» извинилось перед сотрудником, который потерял работу из-за помощи собаке.

    26 февраля 2026, 12:02 • Новости дня
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Петербурге двое россиян, работавших на украинские спецслужбы, готовили покушение на российского высокопоставленного военного, их задержали, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Россияне планировали покушение на представителя оборонного ведомства с помощью самодельной бомбы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Как выяснилось, фигуранты переписывались с украинскими кураторами в Telegram. По их указке исполнители достали бомбу из тайника, выследили жертву и заминировали машину, но устройство удалось вовремя обнаружить и обезвредить.

    Подозреваемые уже сознались в содеянном. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    До этого ФСБ в Ставрополе ликвидировала агента украинских спецслужб при подготовке теракта в период праздничных мероприятий. В Тюменской области силовики предотвратили покушение на российского военнослужащего и нейтрализовали преступника ответным огнем.

    Также спецслужба срывала планы украинской разведки по устранению трех высокопоставленных военных в Москве через доставку заминированных подарков.

