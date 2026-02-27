  • Новость часаМинобороны доложило о 27 сбитых за ночь дронов ВСУ над регионами России
    США в войне с Ираном пошли ва-банк
    Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран
    Военный эксперт объяснил точность попаданий Ирана по базам США
    Эксперт: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот
    Родственники верховного лидера Ирана погибли при ударах Израиля и США
    КСИР предупредил суда о закрытии Ормузского пролива
    Иранские военные поразили корабль ВМС США ракетами
    «Росатом» сообщил об обстановке на иранской АЭС «Бушер»
    Иран применил гиперзвуковую ракету «Фаттах»
    27 февраля 2026, 06:22 • Новости дня

    Вандал получил срок за порчу музея на Красной площади

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчина, который повредил фасад здания Государственного исторического музея на Кпасной площади, признан виновным в вандализме и повреждении объекта культурного наследия.

    Гражданин, устроивший акцию с краской на Красной площади, приговорен к двум годам и двум месяцам лишения свободы, передает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу судов Москвы.

    Также он обязан выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница столицы получила четыре года колонии за ложную угрозу взрыва на Красной площади. В 2024 году Тверской суд приговорил двух женщин к принудительным работам за порчу памятника маршалу Жукову.

    26 февраля 2026, 22:48 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 19 БПЛА на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении 19 БПЛА на подлете к Москве
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На подлете к Москве были уничтожены еще четыре вражеских беспилотника, после чего общее число сбитых целей достигло 19 дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    На подлете к Москве были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, сообщил в Max Собянин. Обломки сбитых БПЛА упали в разных районах, где сейчас работают специалисты экстренных служб.

    Ранее сообщалось о 15 сбитых БПЛА. Таким образом, общее число уничтоженных вражеских дронов, летевших на Москву, достигло 19.

    В течение шести часов системы ПВО перехватили и уничтожили 167 украинских беспилотников, из которых 12 были направлены на Москву.

    27 февраля 2026, 22:27 • Новости дня
    Взрыв произошел в доме на юго-западе Москвы

    Tекст: Вера Басилая

    В квартире жилого дома на улице Кадырова на юго-западе Москвы произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в оперативных службах.

    Происшествие случилось в жилом массиве на улице Кадырова на юго-западе столицы, передает ТАСС. «На кухне в квартире жилого дома по улице Кадырова в Москве произошел взрыв. Предварительно, пострадал один человек», – сказал собеседник агентства в оперативных службах города.

    Помещение, где раздался хлопок, расположено на 16-м этаже здания, которое не газифицировано. Взрывной волной были выбиты стекла в трех окнах, но пожара удалось избежать. Специалисты полагают, что причиной разрушений стал бытовой газовый баллон.

    Источник в АО «Мосгаз» подтвердил, что дом, в котором произошел взрыв, не газифицирован. Причины происшествия устанавливаются. На месте работают оперативные службы.

    В мае 2025 года на юго-западе столицы произошел взрыв с последующим возгоранием в квартире на улице Генерала Тюленева. Жертвами трагедии стали четыре члена одной семьи.

    28 февраля 2026, 19:21 • Видео
    ЕС борется с Россией за роль третьей силы

    «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    26 февраля 2026, 17:59 • Новости дня
    Полиция задержала девять человек после драки в московском ТЦ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники полиции задержали девять человек после массовой драки в торговом центре «Щука» на северо-западе Москвы.

    Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, инцидент произошел в первой половине дня, передает ТАСС. «Прибывшие на место сотрудники полиции задержали и доставили в территориальный орган девять человек. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности», – заявили в ведомстве.

    По данным источника агентства в правоохранительных органах, конфликт вспыхнул между охраной торгового центра и посетителями. Причиной драки стал бытовой конфликт.

    В октябре в жилом комплексе «Прокшино» на территории Коммунарки произошла массовая драка с участием около 20 человек, часть из которых использовали палки и лопаты.

    В январе в Москве произошел конфликт со стрельбой.

    27 февраля 2026, 23:06 • Новости дня
    После взрыва из жилого дома на юге Москвы эвакуировали 150 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Из жилого дома на юге Москвы, где произошел взрыв, эвакуировались 150 человек, их временно размещены в ближайшей школе, сообщили в оперативных службах.

    Около 150 человек покинули дом на улице Кадырова в Москве после взрыва газового баллона, передает ТАСС. В оперативных службах сообщили, что эвакуированные жильцы временно размещены в расположенной рядом школе.

    Власти Юго-Западного административного округа Москвы уточнили, что взрыв произошел в одной из квартир, в результате чего пострадало оконное остекление и участок наружной стены комнаты.

    В префектуре отметили, что взрыв не повлиял на несущие конструкции здания. Жилой дом не был газифицирован. Поврежденную фасадную плиту планируется демонтировать с использованием специализированной подъемной техники.

    На юго-западе Москвы в жилом доме произошел взрыв. Число пострадавших  выросло до двух человек.

    26 февраля 2026, 20:28 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Два беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Отражена атака двух беспилотников, направлявшихся к Москве, передает РИА «Новости». Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что оба БПЛА были уничтожены на подлете к городу.

    Градоначальник уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО уничтожили два беспилотника в районе Москвы.

    26 февраля 2026, 15:28 • Новости дня
    Москвич убил бывшую девушку и скрылся за границей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве молодой человек убил свою бывшую девушку, после чего скрылся за пределы России, он заочно арестован, сообщили в ГСУ СК РФ по столице.

    Суд в Москве заочно арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве своей бывшей девушки. Она скончалась от множественных колото-резаных ран в больнице, сообщает ГСУ СК России по Москве.

    Трагедия произошла вечером 21 февраля 2026 года: девушку 2004 года рождения нашли в подъезде жилого дома в Ореховом проезде на юге столицы с серьезными травмами. Несмотря на помощь медиков, спасти ее не удалось. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ – убийство.

    В ходе следственных мероприятий удалось установить личность предполагаемого убийцы. По данным следствия, это бывший молодой человек погибшей, который сразу после преступления вылетел на территорию иностранного государства.

    Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изучили видеозаписи с камер наблюдения и допросили свидетелей. Обвиняемому заочно предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в жилом доме на улице Совхозной на юго-востоке Москвы был задержан 19-летний молодой человек по подозрению в убийстве бывшей девушки после ссоры.

    Ранее Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу мужчину, которого обвиняют в убийстве водителя такси и участии в перестрелке на Рублевском шоссе. А в конце января в столице заключили под стражу мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве пяти человек с использованием вафельницы почти тридцать лет назад.


    27 февраля 2026, 14:48 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал Google на 16 млрд рублей

    Google оштрафован в Москве на 16 млрд за неуплату предыдущих взысканий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мировой судья в Москве назначил компании Google штраф на сумму свыше 16 млрд рублей за уклонение от исполнения административного наказания.

    Суд в Москве назначил Google штраф в размере свыше 16 млрд рублей за неуплату ранее наложенных административных взысканий. Решение вынес мировой судья № 236 Нагорного района столицы, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

    В официальном сообщении суда отмечается: «Гугл ЛЛС (Google LLC) признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 16 017 368 387,36 рублей».

    Статья, по которой вынесено решение, предусматривает ответственность за уклонение от исполнения административного наказания, в данном случае – за неуплату штрафа в установленный законом срок. Сумма штрафа стала одной из крупнейших для иностранных IT-компаний в России.

    Ранее Таганский райсуд Москвы обязал американскую IT-корпорацию Google выплатить крупную сумму за отказ ограничить доступ к приложениям для обхода блокировок.

    До этого Верховный суд поддержал требования российских телеканалов к Google на сумму 91,5 квинтиллиона рублей. А в октябре 2024 года российский суд назначил IT-гиганту штраф в два ундециллиона рублей за блокировку аккаунтов отечественных телеканалов.

    27 февраля 2026, 18:39 • Новости дня
    Суд в Москве признал побег осужденного

    Таганский суд подтвердил побег осужденного при ожидании адвоката

    Побег мужчины, ожидавшего адвоката на улице рядом с полицейским, был официально подтвержден Таганским судом Москвы.

    Информацию о побеге подтвердил Таганский суд Москвы, пишет Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. По данным суда, 26 февраля 2026 года в 17.00 мск поступило представление отдела полиции на метрополитене о заключении под стражу осужденного Алиева Ш. М., которому ранее назначили принудительные работы.

    Однако во время ожидания адвоката Алиев сбежал. Уточняется, что Алиев ждал адвоката на улице рядом с полицейским, и в 18.02 мск скрылся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подсудимый Байков покинул Московский суд Петербурга перед оглашением приговора. Ранее в Подмосковье полицейские задержали мужчину, который скрылся из зала суда Воронежа после избрания меры пресечения.

    А в Амурской области Следственный комитет возбудил дело о халатности из-за побега заключенного, которого сотрудники колонии оставили без надзора во время уборки территории.


    26 февраля 2026, 23:27 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще трех беспилотников на подходе к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате работы средств ПВО три беспилотника, направлявшихся на Москву, были уничтожены, пострадавших и разрушений не зафиксировано, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Три беспилотника, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    «Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – говорится в сообщении.

    Других подробностей о происшествии в настоящий момент не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общее число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 19.

    За шесть часов системы ПВО перехватили и уничтожили 167 украинских дронов, из которых 12 были направлены на Москву.

    27 февраля 2026, 21:50 • Новости дня
    Сбежавшего из-под конвоя в Москве подсудимого нашли

    Сбежавшего из-под конвоя в Москве подсудимого нашли в хостеле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники уголовного розыска задержали подсудимого, сбежавшего из-под конвоя в центре российской столицы.

    Пресс-служба столичного ГУ МВД России сообщила, что мужчина 2001 года рождения самовольно покинул сопровождение при доставлении в Таганский район Москвы для избрания меры пресечения, передает ТАСС.

    В ходе оперативно-разыскных мероприятий с использованием камер наружного наблюдения удалось установить местонахождение беглеца. «Он находился в одном из хостелов на Кузьминской улице», – уточнили в ведомстве.

    Ранее Таганский суд подтвердил побег осужденного при ожидании адвоката.

    26 февраля 2026, 17:54 • Новости дня
    Системы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Москвы системы ПВО уничтожили два беспилотника, обломки которых обнаружили на месте падения, угрозы для жителей не зафиксировано.

    Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, летевших на Москву, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в социальной сети Мах.

    «Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин. Позднее он добавил, что был сбит еще один беспилотник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о ликвидации силами ПВО 60 украинских дронов над регионами России за три вечерних часа в среду. Ранее в среду днем силы ПВО сбили 13 БПЛА над Черным морем и тремя регионами.


    27 февраля 2026, 22:12 • Новости дня
    Песков и Навка посетили концерт Киркорова в Москве в пятницу

    Песков и Навка посетили сольный концерт Киркорова в Live Арене

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на площадке Live Арена прошел сольный концерт Филиппа Киркорова, который посетили Дмитрий Песков и Татьяна Навка.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, присутствовали на одном из сольных концертов Филиппа Киркорова в Москве, передает РИА «Новости». Артист выступает с тремя большими концертами на площадке Live Арена 27 и 28 февраля, а также 1 марта.

    Во время выступления Киркоров обратился к гостям со словами: «Я даже знаю, кому подарю эту розочку – олимпийской чемпионке Татьяне Навке. Дмитрий Сергеевич, не ревнуйте!».

    Филипп Киркоров родился в болгарском городе Варна 30 апреля 1967 года, окончил Московское музыкальное училище имени Гнесиных с отличием и является народным артистом России. В 2017 году он был награжден орденом Почета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Филипп Киркоров перечислил миллионы рублей на счета организаторов концертов ООО «Культурная служба» для закрытия основной суммы долга.

    В феврале начнется судебное разбирательство по иску охранника Александра Короткого к Киркорову о компенсации морального вреда.

    В Саратовской области 30-летняя женщина потеряла почти 100 тыс. рублей, поверив мошеннику, который выдавал себя за Киркорова.

    27 февраля 2026, 22:49 • Новости дня
    Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Москве выросло до двух человек

    При взрыве баллона в доме в Москве пострадали два человека

    Tекст: Вера Басилая

    В жилом доме на юго-западе Москвы произошёл взрыв газового баллона для натяжных потолков, в результате чего пострадали два человека и оба госпитализированы, сообщили в оперативных службах.

    Число пострадавших в результате взрыва газового баллона в квартире на юго-западе Москвы увеличилось до двух, передает ТАСС.

    Оба пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение. Газовый баллон применялся для установки натяжных потолков в квартире жилого дома. Один из раненых – мужчина, занимавшийся ремонтом в квартире, получил травму головы. Причины происшествия выясняются, состояние пострадавших уточняется.

    Ранее в доме на юго-западе Москвы произошел взрыв.

    27 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    Суд арестовал шестерых участников драки в ТРЦ «Щука»

    Суд арестовал шестерых участников драки в ТРЦ «Щука» на 15 суток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Хорошевский суд столицы постановил арестовать шестерых участников драки в торгово-развлекательном центре «Щука» в Москве.

    Все нарушители признаны виновными по статье о мелком хулиганстве, передает ТАСС.

    Среди осужденных оказались Абаев А. М., Мадаев А. В., Плиев Ю. Р., Плиев М. У., Ашиханов А. М. и Мирзаметов Р. М. Им назначен административный арест на 15 суток каждому.

    Напомним, накануне сотрудники полиции задержали девять человек после массовой драки в торговом центре «Щука» на северо-западе Москвы.

    28 февраля 2026, 17:59 • Новости дня
    Мошенники убедили пенсионерку в Москве отдать 14,3 млн рублей

    Столичная пенсионерка передала аферистам сбережения и золото для «экспертизы»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Женщина лишилась сбережений и золотых слитков после сообщений о якобы возможной подмене ценностей в банке, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Мошенники, представившись сотрудниками финансовых организаций, обманули 73-летнюю жительницу Москвы на сумму свыше 14,3 млн рублей, сообщает прокуратура Москвы.

    По данным ведомства, все началось с приглашения в домовой чат в одном из мессенджеров, после чего пенсионерка переслала смс-код на указанный номер и получила уведомление о взломе аккаунта.

    Женщина позвонила по номеру «технической поддержки», где ее начали переключать между различными «специалистами». В результате она поговорила с якобы сотрудником финансовой структуры, который сообщил, что от ее имени оформлена генеральная доверенность, а все сбережения находятся под угрозой.

    Пожилую москвичку убедили, что в банке могли подменить ее золотые монеты и слитки. Она добровольно передала курьеру содержимое банковской ячейки «для экспертизы», а также закрыла счета и купила семь золотых слитков, которые по просьбе мошенников также были переданы курьерам.

    Кроме того, пенсионерка сняла средства со счета дочери и полностью передала их аферистам. В прокуратуре подчеркнули, что общий материальный ущерб составил более 14,3 млн рублей.

    Сейчас Останкинская межрайонная прокуратура контролирует расследование и занимается установлением причастных к преступлению лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Москвы лишился 41 млн рублей после того, как мошенники убедили его перевести деньги на «резервный» счет.

    Ранее пожилая москвичка потеряла более 1,4 млн рублей после того, как аферисты убедили ее проверить подлинность наличных. До этого в столице девочка-подросток передала мошенникам 2 млн рублей, услышав кодовое слово «Пеппа».


