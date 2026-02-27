Вандал получил срок за порчу музея на Красной площади

Мошенники убедили пенсионерку в Москве отдать 14,3 млн рублей

Столичная пенсионерка передала аферистам сбережения и золото для «экспертизы»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мошенники, представившись сотрудниками финансовых организаций, обманули 73-летнюю жительницу Москвы на сумму свыше 14,3 млн рублей, сообщает прокуратура Москвы.

По данным ведомства, все началось с приглашения в домовой чат в одном из мессенджеров, после чего пенсионерка переслала смс-код на указанный номер и получила уведомление о взломе аккаунта.

Женщина позвонила по номеру «технической поддержки», где ее начали переключать между различными «специалистами». В результате она поговорила с якобы сотрудником финансовой структуры, который сообщил, что от ее имени оформлена генеральная доверенность, а все сбережения находятся под угрозой.

Пожилую москвичку убедили, что в банке могли подменить ее золотые монеты и слитки. Она добровольно передала курьеру содержимое банковской ячейки «для экспертизы», а также закрыла счета и купила семь золотых слитков, которые по просьбе мошенников также были переданы курьерам.

Кроме того, пенсионерка сняла средства со счета дочери и полностью передала их аферистам. В прокуратуре подчеркнули, что общий материальный ущерб составил более 14,3 млн рублей.

Сейчас Останкинская межрайонная прокуратура контролирует расследование и занимается установлением причастных к преступлению лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Москвы лишился 41 млн рублей после того, как мошенники убедили его перевести деньги на «резервный» счет.

Ранее пожилая москвичка потеряла более 1,4 млн рублей после того, как аферисты убедили ее проверить подлинность наличных. До этого в столице девочка-подросток передала мошенникам 2 млн рублей, услышав кодовое слово «Пеппа».



