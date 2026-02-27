  • Новость часаИзраиль заявил о новой волне ударов по Тегерану
    27 февраля 2026, 04:43 • Новости дня

    Министр обороны Британии поручил проверить базы ВВС на связи с Эпштейном

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Британии инициировали масштабную проверку архивов минобороны из-за возможного использования аэродромов ВВС американским финансистом Джеффри Эпштейном.

    Министр обороны Британии Джон Хили распорядился провести внутреннее расследование о возможном использовании Джеффри Эпштейном военных баз ВВС для торговли людьми, передает Telegraph.

    Чиновникам поручено тщательно изучить документы архивов минобороны за период более двадцати лет, чтобы выявить возможные связи между Эпштейном и британскими военными объектами.

    Поводом для проверки стали заявления бывшего премьера Гордона Брауна о вероятной причастности Британии к преступлениям финансиста, поскольку ему якобы разрешали приземляться на базах ВВС с неизвестными женщинами на борту.

    Особенно внимание уделяется полету Эпштейна на самолете Gulfstream, который приземлился на базе в Норфолке в декабре 2000 года перед встречей с бывшим принцем Эндрю Маунтбаттен-Виндзором.

    Джеффри Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации, а в июле 2019 года он скончался в тюрьме, по официальной версии, совершив самоубийство.

    Недавно заместитель генпрокурора США объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна, их объем превысил 3,5 млн файлов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Билл Клинтон планирует выступить перед конгрессом США с закрытыми показаниями по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

    Хиллари Клинтон выступила с требованием допросить Дональда Трампа под присягой в Конгрессе из-за его возможных связей с уличенным в педофилии Джеффри Эпштейном.

    Руководитель Всемирного экономического форума Берге Бренде решил сложить полномочия после публикации документов о его общении и переписке с американским финансистом.

    3 марта 2026, 00:57 • Новости дня
    США заявили о уничтожении всех кораблей Ирана в Оманском заливе

    CENTCOM сообщил об уничтожении всех 11 кораблей Ирана в Оманском заливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральное военное командование США заявило, что в Оманском заливе после их операции не осталось ни одного иранского военного корабля.

    Командование США утверждает, что все 11 иранских кораблей, присутствовавшие в районе к началу атаки, были уничтожены в Оманском заливе в результате продолжающейся военной операции, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении CENTCOM говорится: «Два дня назад у иранского режима было 11 кораблей в Оманском заливе, сегодня их ноль». Американская сторона настаивает, что ни один иранский военный корабль больше не присутствует в этом районе.

    Оманский залив находится на северо-западе Аравийского моря и через Ормузский пролив соединяется с Персидским заливом. Иран располагает в этом районе тремя базами ВМФ, которые обеспечивают ему прямой выход в Индийский океан в обход Ормузского пролива. На конец 2025 года по разным оценкам к этим базам было приписано порядка 20 крупных и средних судов, включая субмарины, а также несколько десятков быстроходных катеров «москитного флота».

    США и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

    В ответ на эти действия Иран осуществляет удары по территории Израиля и по военным объектам США на Ближнем Востоке. Официальные лица Ирана пока не прокомментировали сообщения CENTCOM о потерях в Оманском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил, что топливный танкер ATHE NOVA подвергся атаке двумя беспилотниками с территории Ирана.

    Американские военные применили дроны-камикадзе LUCAS, созданные по образцу иранского Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке.

    2 марта 2026, 08:53 • Новости дня
    Стармер: Украинцев привлекут для отражения атак дронов Ирана
    Стармер: Украинцев привлекут для отражения атак дронов Ирана
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британские и украинские специалисты выдвинутся на Ближний Восток, чтобы содействовать государствам Персидского залива в отражении атак БПЛА из Ирана, заявил британский премьер Кир Стармер.

    Стармер отметил необходимость усиления безопасности союзников перед лицом растущих угроз, передает «Газета.Ru».

    По его словам, эти британские и украинские специалисты будут помогать странам Персидского залива «сбивать иранские беспилотники, которые их атакуют».

    Напомним, ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке. Позднее иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле.

    2 марта 2026, 21:08 • Видео
    В чем тактика Ирана в войне с США

    Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    2 марта 2026, 13:28 • Новости дня
    Эксперт: Новые американские ударные дроны со Starlink будут устойчивы к обычным РЭБ
    Эксперт: Новые американские ударные дроны со Starlink будут устойчивы к обычным РЭБ
    @ Courtesy Photo/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Последняя версия Starlink обеспечивает альтернативную навигацию и связь с высокой помехоустойчивостью, что может значительно повысить эффективность американских ударных дронов, заявил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Новая модификация системы Starlink дает американским ударным беспилотникам не только защищенный канал связи, но и альтернативный навигационный контур, пишет авторTelegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Это решение, по словам эксперта, отличается от стандартных спутниковых систем навигации высокой устойчивостью к помехам и очень узким лучом передачи данных, который крайне сложно обнаружить и практически невозможно подавить стандартными средствами радиоэлектронной борьбы.

    Стоимость такого Starlink-терминала, как отмечает эксперт, составляет лишь малую часть от цены тяжелого беспилотника, что позволяет американским военным устанавливать его практически на любые ударные системы. В числе таких средств названы крылатые ракеты Tomahawk, ракеты JASSM и новые PrSM (Precision Strike Missile).

    Благодаря Starlink эти дальнобойные системы получат возможность точного управления по всему миру и смогут достигать целей с точностью FPV-дронов, что, по мнению эксперта, является настоящей революцией в военном деле.

    «Это не просто эволюция в военном деле, это натуральная революция. Причём уже здесь и сейчас. Не исключено, что такое небольшое количество иранских ракет в залпе, получается благодаря этому новшеству», – пишет Васильев.

    Он также отметил, что гиперспектральные камеры на таких системах способны обнаруживать даже хорошо замаскированные пусковые установки, а мощный канал Starlink позволяет немедленно атаковать найденные цели.

    Эксперт не исключает, что именно из-за этих технологий в последних залпах иранских ракет наблюдается малое количество пусков, так как пусковые установки быстро уничтожаются после обнаружения.

    Ранее американские военные использовали дроны-камикадзе LUCAS, созданные по образцу иранских Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке. На дронах LUCAS, которые американцы применяли по целям в Иране, были замечены приемные антенны Starlink.

    3 марта 2026, 01:30 • Новости дня
    Рубио назвал приоритетные цели для ударов США в Иране без наземной операции

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные сосредоточились на уничтожении иранских баллистических ракет, не планируя наземную операцию против Ирана, уточнил Рубио.

    Как передает РИА «Новости», госсекретарь США Марко Рубио заявил о действиях американских военных, направленных на уничтожение запасов баллистических ракет Ирана. Рубио подчеркнул, что в данный момент не предпринимается развертывание наземных войск, а решение о такой операции остается за президентом Дональдом Трампом.

    «На данный момент мы не развертываем наземные войска, но у президента (Трампа – ред.), очевидно, есть такие варианты… Однако сейчас наше внимание сосредоточено на уничтожении пусковых установок, запасов и мощностей по производству баллистических ракет, а также их дронов-камикадзе и военно-морского флота», – заявил Рубио журналистам.

    США и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели мирных жителей. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное военное командование США заявило, что после их операции в Оманском заливе не осталось ни одного иранского военного корабля.

    Бывший руководитель МИ-6 Джон Сойерс считал, что надежды на смену власти в Иране после ударов США и Израиля выглядят нереалистично.

    2 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    Инсайдеры из Вашингтона заработали 1,2 млн долларов на ставках против Ирана
    Инсайдеры из Вашингтона заработали 1,2 млн долларов на ставках против Ирана
    @ Tasnim News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Анонимные пользователи криптоплатформы Polymarket заработали около 1,2 млн долларов на ставках о сроках начала военной операции США против Ирана.

    По данным аналитической компании Bubblemaps SA, шесть аккаунтов, созданных в феврале, сделали крупные ставки на то, что Вашингтон нанесет удар по Ирану до конца месяца. Все они ставили исключительно на этот сценарий. Ставки были сделаны всего за несколько часов до начала бомбардировок Тегерана, что принесло их владельцам совокупную прибыль около 1,2 млн долларов. Как отмечает Bloomberg, один из аккаунтов сначала ошибся, предположив более раннюю дату атаки, однако затем поставил более 26 тыс. долларов на удар в субботу и выиграл свыше 174 тыс. долларов.

    Это уже не первый подобный случай. Менее двух месяцев назад неизвестный пользователь Polymarket заработал более 400 тыс. долларов, точно предсказав вторжение администрации Трампа в Венесуэлу и операцию по похищению президента Николаса Мадуро. Тогда ставка была увеличена буквально за несколько часов до начала военной операции.

    Ситуация вызвала резкую реакцию американских законодателей. Сенатор от Коннектикута Крис Мерфи назвал происходящее «безумием» и заявил о намерении внести законопроект, который запретит подобные ставки. По его словам, «люди из окружения Трампа зарабатывают на войне и смерти».

    Интерес к ставкам на иранский конфликт оказался массовым. Объем торгов по одному из контрактов, связанному со сроками удара, приблизился к 90 млн долларов. Однако, как подчеркивают эксперты, основную выгоду получили именно те аккаунты, которые сделали крупные и точные ставки непосредственно перед атакой.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Глава Bubblemaps Николя Вайман заявил, что рынки прогнозов позволяют напрямую спекулировать на геополитических событиях, а информация о готовящихся решениях в условиях войны может циркулировать в узком кругу до ее официального обнародования. По его словам, высокая анонимность торгов на Polymarket, где для участия достаточно криптокошелька, создает дополнительные стимулы для возможного использования инсайдерских данных.

    Для сравнения, основной конкурент Polymarket – платформа Kalshi – требует обязательной верификации личности пользователей. Недавно компания оштрафовала видеомонтажера Артема Каптура, сотрудничающего с блогером MrBeast, более чем на 20 тыс. долларов за использование инсайдерской информации. Глава Kalshi Тарек Мансур также сообщил, что компания аннулирует часть ставок, связанных с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи, так как платформа не допускает пари, напрямую завязанных на чьей-либо смерти.

    Polymarket формально не работает с клиентами из США после того, как в 2022 году регулятор оштрафовал компанию на 1,4 млн долларов как организатора незаконного рынка производных финансовых инструментов – деривативов. Однако расследования Минюста США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами были прекращены летом прошлого года без предъявления обвинений, что, по мнению критиков, создает условия для дальнейших спекуляций на военных конфликтах.

    Сейчас, считают аналитики, на кону стоит факт существования Ирана как государства, поэтому Тегеран будет биться до последнего. Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему при сохранении нынешней тактики войны у иранцев есть шанс прийти к мирному соглашению на выгодных для себя условиях.

    2 марта 2026, 13:01 • Новости дня
    Ростех представил непробиваемый штурмовой бронежилет «Оберег 2.0»

    Ростех разработал новую версию непробиваемого бронежилета «Оберег 2.0»

    Tекст: Мария Иванова

    Модернизированный штурмовой бронежилет «Оберег 2.0» получил более легкую конструкцию, улучшенную эргономику и бронеплиты, способные останавливать винтовочные пули калибра 7,62х54.

    Госкорпорация презентовала модернизированную версию экипировки, созданную на тульском заводе «Октава», сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Изделие стало значительно легче предшественников, получило улучшенную эргономику и повышенный запас прочности. Разработчики уделили особое внимание живучести бронеплит в боевых условиях.

    Амуниция спасает от осколков, летящих на скорости до 560 метров в секунду, и комплектуется защитными панелями высокого класса. Плиты Бр5 способны остановить пулю мощного винтовочного патрона калибра 7,62 на 54 миллиметра. Конструкция надежно закрывает жизненно важные органы, шею и воротниковую зону, а также оснащена системой быстрого сброса.

    Предприятие уже запустило серийное производство нескольких модификаций для выполнения различных задач. Линейка включает модели для общевойсковых подразделений, варианты для саперов и версии скрытого ношения. Также выпускается специальная экипировка для инкассаторов и курьеров спецсвязи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тульский завод «Октава» разработал легкий бронежилет «Оберег» для скрытого ношения под одеждой. Позднее руководство предприятия рассказало о спасении российского военного от атаки дронов благодаря этой защите.

    До этого госкорпорация представила модификацию экипировки для саперов гуманитарного разминирования.

    2 марта 2026, 09:16 • Новости дня
    Daily Mail: Стармер не смог четко объяснить разрешение ударов по Ирану

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Британии Кир Стармер был раскритикован СМИ за неубедительное выступление по вопросу о предоставлении военных баз США для ударов по Ирану.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер оказался в центре критики после обращения к нации по поводу разрешения США использовать британские военные базы для ударов по Ирану, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

    Журналисты отмечают, что Стармер, читая речь с телесуфлера, выглядел неубедительно и не смог объяснить, почему Лондон принял такое решение.

    В материале Daily Mail подчеркивается: «Читая текст с телесуфлера во время своего выступления, он выглядел не столько как лидер влиятельной страны, сколько как комментатор событий, не имеющих к нему или к нашему месту в мире никакого отношения. Но он был настолько неестественным и скучным, что даже The Guardian не взяла бы его на эту роль».

    Издание также обратило внимание на задержку при принятии запроса США о предоставлении военных баз. Авторы статьи считают, что до событий, произошедших вчера поздно вечером, Стармер словно забыл о роли Британии как второго по величине игрока в НАТО.

    В целом, Daily Mail отмечает неубедительность позиции премьер-министра и указывает, что его выступление оставило больше вопросов, чем ответов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о готовности предоставить США британские военные базы для подготовки ударов по Ирану.

    Представитель Минобороны Британии подтвердил информацию об иранском ударе по военной базе на Кипре ранним утром понедельника.

    2 марта 2026, 21:08 • Новости дня
    Трамп раскритиковал Стармера за отказ предоставить базу Диего-Гарсия для ударов по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство первоначальным отказом британского премьера Кира Стармера предоставить аэродром американским военным на острове Диего-Гарсия для военных операций против Ирана.

    Вашингтон крайне разочарован нежеланием Стармера сразу разрешить использование совместной базы, сказал Трамп в интервью Daily Telegraph, передает ТАСС. Президент США отметил, что подобное напряжение между странами возникло, возможно, впервые.

    «Выглядит так, словно он переживал из-за юридической стороны», – подчеркнул глава Белого дома.

    Речь идет о соглашении между Лондоном и Маврикием по передаче суверенитета над архипелагом Чагос. Изначально британские власти опасались нарушить международное право и блокировали доступ к объекту на острове Диего-Гарсия. Однако в воскресенье вечером глава правительства изменил позицию и одобрил запрос союзников.

    Трамп выразил мнение, что Стармер напрасно согласился вернуть эти территории. По мнению Трампа, Лондону следовало сохранить права собственности, а не передавать их «сомнительным владельцам». Он добавил, что хотя итоговое решение полезно, на согласование ушло слишком много времени.

    Напомним, Стармер сообщил о готовности Британии предоставить США военные базы для подготовки ударов по Ирану. Политик подвергся критике СМИ за неубедительное выступление по поводу этого разрешения. Ранее Дональд Трамп назвал передачу Маврикию архипелага Чагос актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости».

    2 марта 2026, 11:04 • Новости дня
    Британскую авиабазу на Кипре атаковали два беспилотника

    Reuters: Британскую авиабазу на Кипре атаковали два беспилотника

    Tекст: Ольга Иванова

    База ВВС Британии на Кипре подверглась атаке двумя беспилотниками, один из которых был перехвачен, а второй нанес удар по объекту, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    База военно-воздушных сил Британии Акротири на Кипре подверглась атаке двух беспилотников, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    По данным источников, один из дронов был сбит при попытке приблизиться к объекту. Инцидент произошел в ночь на понедельник – президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил, что удар по базе был нанесен дроном типа «Шахед» около 00:03 по местному времени.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Республика Кипр не была целью атаки. Она пояснила, что проинформировалась о происшествии в разговоре с президентом Кипра. По ее словам, страны Евросоюза «коллективно, твердо и безоговорочно поддерживают свои государства-члены перед лицом любой угрозы».

    На данный момент подробности о последствиях атаки, а также официальные комментарии от властей Британии и Кипра не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, афганская авиация атаковала несколько военных объектов на территории Пакистана, включая штаб армейского корпуса. Тегеран атаковал военные базы США в семи государствах Ближнего Востока. Военно-воздушные силы страны нанесли удары по американским объектам в Персидском заливе и Ираке.


    3 марта 2026, 02:53 • Новости дня
    CNN сообщил об истощении запасов ракет Tomahawk у США

    CNN: у США уменьшились запасы Tomahawk из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские резервы ракет Tomahawk оказались на критически низком уровне из-за военных действий в регионе Ближнего Востока.

    Ракетные запасы США, включая Tomahawk, истощаются, передает РИА «Новости». По данным телеканала CNN, высокопоставленный чиновник отметил, что особенно быстро сокращаются резервы ракет Tomahawk, предназначенных для поражения наземных целей, а также истребителей-перехватчиков SM-3.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    CNN обращает внимание на то, что активное применение вооружения в текущем конфликте привело к истощению американских арсеналов, что вызывает беспокойство у командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что топливный танкер ATHE NOVA подвергся атаке двумя беспилотниками, запущенными с территории Ирана.

    Военный министр США Пит Хегсет заявил, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    Американские эсминцы впервые применили крылатую ракету Tomahawk с черным покрытием при ударах по территории Ирана, что говорит о появлении новой модификации.

    2 марта 2026, 22:21 • Новости дня
    Пользователи соцсетей Франции назвали Макрона клоуном из-за речи

    Tекст: Денис Тельманов

    В сети появились сотни гневных комментариев, где Эммануэля Макрона обвинили в воинственной риторике и высмеяли его инициативы по ядерному сдерживанию.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с программной речью о ядерном сдерживании, в которой анонсировал расширение ядерной доктрины и увеличение числа боеголовок, передает РИА «Новости».

    Он заявил о присоединении восьми европейских стран к новой французской доктрине и дал понять, что Париж готов делиться технологиями с союзниками.

    В ответ на это пользователи французских соцсетей массово обрушились на президента с критикой, назвав его «клоуном» и обвинив в предательстве национальных интересов.

    Один из комментаторов отметил: «Предатель Франции бесплатно делится нашим ядерным оружием с другими европейскими странами, которые покупают вооружения у США!!!! Клоун!».

    Другой пользователь написал: «Хватит играть в военачальника. Вы смешны».

    Некоторые пользователи сочли, что речь Макрона – не демонстрация силы, а прямая угроза другим странам. Прозвучало мнение, что «продвинутая» доктрина Макрона – это попытка оправдать превентивную войну.

    Один из французов задался вопросом: «Вы хотите нашей смерти?». По мнению многих, заявления президента только усугубляют напряженность в Европе и вызывают беспокойство среди граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция объявила об усилении военного присутствия и поддержке союзников на Ближнем Востоке после удара иранских дронов по французской базе в ОАЭ.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции в Париже заявил, что страна готова участвовать в защите государств Персидского залива в рамках международных соглашений и коллективной самообороны.

    Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны.

    3 марта 2026, 03:09 • Новости дня
    Взрыв вызвал пожар в посольстве США в Эр-Рияде

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице Саудовской Аравии после взрыва вспыхнул пожар в здании посольства США, о происшествии сообщили два независимых источника.

    Пожар произошел в посольстве США в Эр-Рияде после взрыва, передает Reuters. Агентство ссылается на информацию, предоставленную двумя осведомленными источниками.

    В сообщении уточняется: «Пожар в посольстве США в Эр-Рияде после взрыва». Других подробностей о причинах инцидента и возможных пострадавших пока не приводится.

    На фоне этого события сохраняется напряженность в регионе из-за недавних атак США и Израиля по объектам на территории Ирана, а также ответных ударов Ирана по израильским и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комплекс зданий американского посольства в Кувейте подвергся атаке беспилотника.

    Иракские военные пресекли попытку проникновения беспилотника к периметру тюрьмы в Абу-Грейбе.

    Дипломатическое представительство США в Манаме, столице Бахрейна, прекратило работу из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    3 марта 2026, 02:28 • Новости дня
    Россиянка из Абу-Даби рассказала, что жители ОАЭ прячутся в ванной во время атак

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Абу-Даби укрывались в ванных комнатах при тревогах, а туристы столкнулись с паникой и трудностями с возвращением домой.

    Многие жители Объединенных Арабских Эмиратов прячутся в ванных комнатах при звуках тревоги, рассказала Анна, россиянка, проживающая в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что атмосфера была напряженной, особенно для родителей, и что обстановка начала стабилизироваться только в понедельник.

    Анна сообщила, что туристы в Абу-Даби поддаются панике, чувствуют себя потерянными, поскольку не могут вернуться домой.

    Местные жители, по ее словам, делятся на две группы: одни относятся к ситуации с осторожностью, другие сохраняют спокойствие.

    В качестве альтернативного безопасного направления россиянка назвала соседний Оман, но подчеркнула, что немногие готовы к внезапному переезду.

    В то же время депутат Госдумы Сергей Кривоносов сообщил, что на фоне задержек и отмен рейсов в ОАЭ участились случаи мошенничества, когда аферисты связываются с жертвами через мессенджеры, уточняют детали перелета и предлагают билеты по заниженным ценам.

    Преступники требуют документы и принимают оплату в рублях или криптовалюте USDT.

    Кривоносов призвал россиян покупать билеты только через проверенные сервисы и рассматривать альтернативные маршруты через Азербайджан, Турцию, Катар и другие страны с устойчивым авиасообщением.

    Он подчеркнул, что комитет Госдумы держит связь с туристической отраслью для защиты прав граждан и их безопасного возвращения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Персидского залива оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран.

    Первый за почти трое суток рейс из Абу-Даби в Москву прибыл в аэропорт Шереметьево после изменения маршрута из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке.

    Путешественникам из России в эмиратском аэропорту вручили ваучеры на одну тыс. дирхамов в качестве извинения за длительное ожидание вылета.

    3 марта 2026, 01:23 • Новости дня
    США запретили алкоголь военным ВКС на фоне конфликта с Ираном

    Военным ВКС США, работающим с ракетными системами, запретили алкоголь

    Tекст: Денис Тельманов

    В подразделении ВКС США, обслуживающем системы обнаружения ракет, ввели полный запрет на алкоголь из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Как сообщает издание Military Times, запрет на употребление алкогольных напитков был введен для пятой эскадрильи средств предупреждения о космическом нападении ВКС США. Решение приняли в ответ на продолжающуюся военную операцию на фоне обострения конфликта с Ираном.

    В служебной записке, направленной командованием ВКС США, говорится: «В качестве ответа на продолжающуюся операцию в Иране употребление любых алкогольных напитков запрещено подразделению ВКС США, которое работает с системами обнаружения ракет». Меморандум был выпущен на фоне операции под кодовым названием «Эпическая ярость».

    Отмечается, что запрет начал действовать с 28 февраля, основной целью нововведения стало обеспечение максимальной безопасности личного состава. По информации издания, ограничение коснулось всех сотрудников, работающих непосредственно с системами предупреждения о ракетных ударах.

    Ранее, 28 февраля, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран осуществляет удары по израильским территориям и военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное военное командование США заявило, что в Оманском заливе после их операции не осталось ни одного иранского военного корабля.

    Корпус стражей исламской революции сообщил, что топливный танкер ATHE NOVA подвергся атаке двумя беспилотниками, запущенными с территории Ирана.

    3 марта 2026, 03:46 • Новости дня
    Армия Израиля нанесла удары по зданию телеканала Al-Manar

    Tекст: Денис Тельманов

    В южном пригороде Бейрута израильская армия атаковала здание, где располагается ливанский телеканал Al-Manar, связанный с «Хезболлах».

    Информацию о нанесении ударов израильской армией по зданию телеканала Al-Manar передает Al-Jazeera.

    В сообщении отмечается, что атака была совершена по объекту, расположенному в районе Харет-Хрейк на юге Бейрута, где находится студия новостного канала, а сам канал связывают с движением «Хезболлах».

    В заявлении телеканала Al Manar утверждается, что «Израиль нацелился на его здание в Харет-Хрейке в южном пригороде Бейрута». Подробности о разрушениях или пострадавших не приводятся.

    Ранее Армия обороны Израиля объявила о нанесении ударов по командным центрам и складам оружия движения «Хезболлах» в столице Ливана.

    Израильские военные утверждают, что удары были частью более широкой операции против позиций «Хезболлах» на территории Ливана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комплекс зданий американского посольства в Кувейте подвергся атаке беспилотника, после чего на территории дипмиссии появились дым и огонь.

    Власти Израиля сообщили о начале атаки на правительственные объекты в столице Ирана, где были зафиксированы мощные взрывы.

    Военные самолеты Израиля атаковали десятки объектов служб безопасности и разведки в Тегеране, включая штабы сил «Аль-Кудс».

