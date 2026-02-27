Группировка «Север» освободила село Круглое и уничтожила пункты управления БпЛА

Tекст: Денис Тельманов

Ожесточенные бои в Сумской и Харьковской областях продолжаются, передает ВЗГЛЯД. В Сумском районе штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись на восьми участках, а в Глуховском – на двух, суммарно до 750 метров за сутки.

По скоплениям украинской техники и живой силы в районе Писаревки, Кучеровки, Мирополья и Хотени нанесены удары армейской авиацией, ВКС России и операторами ударных БПЛА.

В результате комплексного огневого поражения в Сумской области уничтожены основные украинские пункты управления БПЛА в лесополосах вдоль реки Клевень.

На Теткинском и Глушковском направлениях серьезных изменений не отмечено, однако артиллерия и операторы БПЛА продолжают атаки по выявленным объектам ВСУ.

Жители Путивля сообщают о мародерствах групп испаноговорящих наемников, которые после разрыва контрактов с ВСУ отказались участвовать в боях и действуют самостоятельно в окрестностях города.

В Харьковской области штурмовые подразделения группировки «Север» 12 сб 69 мсд 6 гв. ОА сумели сломить сопротивление украинских пограничников и освободить село Круглое.

В Волчанских хуторах продолжается зачистка разрушенных построек от боевиков, по скоплениям вражеских операторов БПЛА применялись тяжелые огнеметные системы.

На Липцовском направлении штурмовые группы 11 АК продвинулись на трех участках до 350 метров в лесном массиве к селу Веселое.

На Великобурлукском направлении подразделения России продвинулись на четырех участках до 300 метров, а армейская авиация нанесла удары по позициям 159 омбр ВСУ в районе Колодезного.

За сутки потери противника составили свыше 210 человек: более 110 в Сумской области и свыше 100 в Харьковской.

На различных направлениях уничтожено значительное количество техники, складов и пунктов управления БПЛА, в том числе гаубица «Богдана-Б», БТР «М-113», десятки беспилотников и транспортных средств.

