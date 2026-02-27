Доходы Венесуэлы от нефти достигли 2 млрд долларов к концу февраля

Tекст: Денис Тельманов

Доходы от продажи венесуэльской нефти к концу февраля достигнут двух миллиардов долларов, сообщил глава минэнерго США Крис Райт, передает Reuters.

По его словам, интерес к венесуэльской нефти проявляют покупатели из Азии и Европы, которые ведут переговоры о скорых поставках. Ожидается продажа 40 миллионов баррелей по цене примерно 50 долларов за баррель.

Райт отметил, что миллионы баррелей нефти из нынешних плавучих хранилищ уже находятся в процессе реализации.

По словам министра, независимые нефтеперерабатывающие предприятия из Китая смогут приобретать венесуэльскую нефть на открытом рынке.

Ранее США нанесли массированный удар по Венесуэле, в ходе которого президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес будут судимы по обвинениям в «наркотерроризме» и угрозе безопасности Штатов.

На заседании суда в Нью-Йорке Мадуро и его супруга заявили о своей невиновности. Трамп также сообщил, что США и Венесуэла будут совместно получать выгоды от реализации 50 миллионов баррелей нефти, которую Каракас продает через Вашингтон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США опубликовал лицензию, разрешающую операции с нефтью из Венесуэлы при запрете транзакций с лицами из России, Ирана, КНДР и Кубы.

Россия наблюдает за вытеснением российских компаний из Венесуэлы после последних событий в этой стране.

Американская сторона перевела Венесуэле оставшиеся средства, завершив оплату первого договора на поставку углеводородов.

