Доходы Венесуэлы от нефти достигли 2 млрд долларов к концу февраля

Доходы от продажи венесуэльской нефти к концу февраля достигнут двух миллиардов долларов, сообщил глава минэнерго США Крис Райт, передает Reuters.
По его словам, интерес к венесуэльской нефти проявляют покупатели из Азии и Европы, которые ведут переговоры о скорых поставках. Ожидается продажа 40 миллионов баррелей по цене примерно 50 долларов за баррель.
Райт отметил, что миллионы баррелей нефти из нынешних плавучих хранилищ уже находятся в процессе реализации.
По словам министра, независимые нефтеперерабатывающие предприятия из Китая смогут приобретать венесуэльскую нефть на открытом рынке.
Ранее США нанесли массированный удар по Венесуэле, в ходе которого президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес будут судимы по обвинениям в «наркотерроризме» и угрозе безопасности Штатов.
На заседании суда в Нью-Йорке Мадуро и его супруга заявили о своей невиновности. Трамп также сообщил, что США и Венесуэла будут совместно получать выгоды от реализации 50 миллионов баррелей нефти, которую Каракас продает через Вашингтон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США опубликовал лицензию, разрешающую операции с нефтью из Венесуэлы при запрете транзакций с лицами из России, Ирана, КНДР и Кубы.
Россия наблюдает за вытеснением российских компаний из Венесуэлы после последних событий в этой стране.
Американская сторона перевела Венесуэле оставшиеся средства, завершив оплату первого договора на поставку углеводородов.