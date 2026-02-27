Стало известно о новых требованиях к книгам из-за закона о наркотиках

Tекст: Денис Тельманов

Вступление в силу изменений в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» приведет к необходимости проверки более 3 млн наименований книг, изданных с 1990 года, передает РИА «Новости».

Глава издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков сообщил: «Весь тот массив, который был издан, начиная с 1990-го года, попадает под действие этого закона. Это более трех миллионов наименований».

Новые ограничения охватывают как современные издания, так и переводы классики, изданные после 1990 года. Закон предусматривает, что часть книг должна быть изъята из продажи, а несколько тысяч наименований – сняты с полок, промаркированы и обернуты в пленку.

По словам Новикова, работы предстоит много, а гарантий избежать ошибок нет, поскольку у издателей отсутствует опыт подобной правоприменительной практики.

Для проверки книг издатели используют искусственный интеллект, который выявляет около 30% изданий, требующих дополнительной ручной проверки. Речь идет примерно о 40-50 тыс. экземплярах, находящихся в магазинах и библиотеках.

Новиков уточнил, что это не является запретом на продажу или издание, но требует особого контроля. По новым правилам, штрафы для юридических лиц достигают 600 тыс. рублей, а для должностных лиц и предпринимателей – до 30 тыс. рублей.

При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность с максимальным сроком лишения свободы до двух лет и конфискацией продукции.

Минцифры России утвердило порядок маркировки художественных произведений с упоминанием наркотиков, предусматривающий специальный знак и текстовое предупреждение на обложке, а для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение с помощью специальной наклейки. Упоминания наркотиков разрешены только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла закон о запрете пропаганды наркотиков в СМИ и интернете. Новый закон также установил особые условия для упоминания наркотиков в литературе и кино.

Документ предусмотрел ответственность за любые попытки оправдать или рекламировать употребление запрещенных веществ.