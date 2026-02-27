Карантин по бешенству ввели в селе Амурской области

Tекст: Денис Тельманов

Карантин по бешенству ввели в селе Гродеково Благовещенского округа Амурской области, передает РИА «Новости».

Источником опасного заболевания стала дикая лисица, которую заметили местные жители, когда она проявляла агрессию по отношению к собакам во дворах. Неадекватное поведение животного, по словам специалистов, является одним из признаков бешенства.

После лабораторных исследований диагноз подтвердился, а специалисты ветеринарной службы приступили к проведению необходимых мероприятий, таких как дезинфекция территории.

Дворовых собак уже осмотрели, ран от укусов у них не обнаружено, однако им проведут повторную вакцинацию от бешенства для профилактики.

Как уточнили в управлении ветеринарии, это уже третий случай занесения бешенства от диких животных в регионе за февраль.

Подобные случаи ранее были зарегистрированы в городе Белогорске и селе Гильчин Тамбовского округа. Жителям Амурской области рекомендовали соблюдать осторожность при посещении лесов и не забывать о прививках домашних животных.

Начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов подчеркнул, что заболевание могут переносить и мелкие животные, включая грызунов, поэтому в зоне риска оказываются все питомцы, имеющие доступ на улицу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тамбовском округе Амурской области ввели карантин по бешенству после обнаружения вируса у двух диких хищников.

Власти Московской области ввели карантин по бешенству в доме четыре на улице Молодежная в городе Реутов.

