Посол России в ЦАР сообщил о продолжении следствия о гибели российских журналистов

Tекст: Денис Тельманов

Следствие по делу о гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике продолжается, передает РИА «Новости». Об этом сообщил посол России в Банги Александр Бикантов.

«Вопрос убийства российских журналистов в ЦАР остается приоритетным в диалоге с властями страны. Следствие продолжается», – сказал Бикантов.

В июле 2018 года в Центральноафриканской Республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Следственный комитет России ведет расследование уголовного дела по статье «Убийство».

Ранее посол сообщал, что, по предварительным данным, нападение на российских журналистов совершили боевики из вооруженной группировки 3R. Власти России продолжают взаимодействовать с представителями ЦАР для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера сообщил о планах посетить Москву и встретиться с российским лидером.

Российские военные специалисты сыграли ключевую роль в отражении атаки на столицу провинции после Нового года.

Вооруженные силы ЦАР при поддержке российских специалистов провели успешную операцию по деблокированию базы миротворцев ООН в Бамбути.

В деревне Помболо 20 боевиков передали оружие сотрудникам тренинговой миссии России в ЦАР.

