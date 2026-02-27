  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении 19 БПЛА на подлете к Москве
    Демографический кризис лишает финнов высокой пенсии
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей
    Глава польского МИД призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды»
    Во Франции потребовали от провайдеров закрыть доступ к 35 российским СМИ
    Минобороны сообщило о перехвате 167 украинских БПЛА за шесть часов
    В Госдуме заявили о риске ядерной катастрофы из-за планов передать ЯО Киеву
    Афганская армия начала боевые действия в ответ на удары Пакистана
    Роскомнадзор отказался комментировать новые сообщения СМИ о блокировке Telegram
    27 февраля 2026, 03:18 • Новости дня

    Посол России в ЦАР сообщил о продолжении следствия о гибели российских журналистов

    Tекст: Денис Тельманов

    Вопрос убийства троих российских журналистов в Центральноафриканской Республике в 2018 году по-прежнему остается на особом контроле, расследование продолжается.

    Следствие по делу о гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике продолжается, передает РИА «Новости». Об этом сообщил посол России в Банги Александр Бикантов.

    «Вопрос убийства российских журналистов в ЦАР остается приоритетным в диалоге с властями страны. Следствие продолжается», – сказал Бикантов.

    В июле 2018 года в Центральноафриканской Республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Следственный комитет России ведет расследование уголовного дела по статье «Убийство».

    Ранее посол сообщал, что, по предварительным данным, нападение на российских журналистов совершили боевики из вооруженной группировки 3R. Власти России продолжают взаимодействовать с представителями ЦАР для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера сообщил о планах посетить Москву и встретиться с российским лидером.

    Российские военные специалисты сыграли ключевую роль в отражении атаки на столицу провинции после Нового года.

    Вооруженные силы ЦАР при поддержке российских специалистов провели успешную операцию по деблокированию базы миротворцев ООН в Бамбути.

    В деревне Помболо 20 боевиков передали оружие сотрудникам тренинговой миссии России в ЦАР.

    26 февраля 2026, 13:05 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
    ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночью на четверг в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, используемым ВСУ объектам энергетической инфраструктуры, а также военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в сообщении в канале Max Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотиками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам предполетной подготовки и запуска беспилотников.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 136 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 117 435 беспилотников, 651 ЗРК, 27 890 танков и других бронемашин, 1 674 боевые машины РСЗО, 33 490 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 322 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне войска России поразили используемые в интересах ВСУ объекты ТЭК Украины. Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта. До этого они также поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры.

    26 февраля 2026, 11:06 • Новости дня
    Житель Белгородской области отказался подвезти губернатора Гладкова
    Житель Белгородской области отказался подвезти губернатора Гладкова
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Белгородской области Вячеслав Гладков столкнулся с неожиданной реакцией гражданина, когда попросил подбросить его до железнодорожного переезда из-за неисправности состава.

    Губернатор рассказал в своем Telegram-канале, что возвращался из командировки, однако его поезд сломался недалеко от регионального центра.

    Глава региона попытался найти транспорт и обратился с просьбой к местному жителю, но получил категорический отказ.

    «Представился, попросил доехать до железнодорожного переезда, мне кажется, там метров 600–700 было... Местный житель отказался подвезти», – написал он.

    По словам Гладкова, на переезде его уже ждал автомобиль, присланный главой Яковлевского округа Олегом Медведевым. Губернатор предположил, что поведение мужчины вызвано обидой на власть, и поручил подчиненным выяснить причины такого отношения.

    До этого Гладков застревал в лифте из-за аварийного отключения электричества.

    26 февраля 2026, 22:33 • Видео
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    26 февраля 2026, 18:07 • Новости дня
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на использование канцлером Германии Мерцем цитат французского писателя, вдохновлявшего Геббельса, в своих антироссийских заявлениях.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в своих антироссийских заявлениях использует цитаты Астольфа де Кюстина, французского писателя XIX века, чьи труды вдохновляли Йозефа Геббельса. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что подобное невежество и цитирование идейных вдохновителей нацистов политиками Германии представляет опасность для самих немцев, передает ТАСС.

    На брифинге Захарова подчеркнула, что Мерц уже второй раз за неделю процитировал де Кюстина, назвав Россию страной «в глубочайшем варварстве». «Нет, то, что у немецких, германских политиков с образованием, логикой и вообще кругозором большие проблемы, мы это поняли. Но не надо вновь и вновь об этом напоминать», – заявила Захарова. Она добавила, что канцлер Германии продемонстрировал, кого считает своими политическими кумирами.

    Захарова уточнила, что спустя примерно сто лет после публикации трудов де Кюстина, Геббельс лично приказал переиздать его книги, и выразила уверенность, что об этом не знают ни Мерц, ни его советники. Дипломат напомнила, что римляне называли варварами как раз германские племена, которые в итоге разрушили Рим.

    Она также высказалась о современных проявлениях русофобии в Германии, подчеркнув сомнительность цивилизованности страны, где «грабеж чужого имущества» на таможне становится нормой.

    По мнению Захаровой, нынешняя ситуация вызывает вопросы к гражданам Германии относительно незнания их чиновниками элементарных фактов, таких как статус Гренландии в ЕС, и использования канцлером цитат, вдохновлявших Геббельса. Она заключила, что эта история в первую очередь опасна для самих немцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров, несмотря на экономическое превосходство.

    Также он заявлял о готовности Евросоюза к переговорам с Россией. Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    26 февраля 2026, 15:21 • Новости дня
    Пашинян рассказал о планах Армении по будущему российской военной базы в Гюмри
    Пашинян рассказал о планах Армении по будущему российской военной базы в Гюмри
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о фазе трансформации отношений с Россией, подчеркнув отсутствие планов по выводу российской базы из Гюмри.

    Отношения Еревана и Москвы находятся на этапе трансформации, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в Польше, передает РБК. По его словам, Армения сейчас формирует новые отношения с Россией. Прямую речь главы правительства приводит Aurora News: «Наши отношения с Россией находятся в фазе трансформации, мы формируем новые отношения с Российской Федерацией».

    Пашинян также отметил, что Организация Договора о коллективной безопасности, по его мнению, «неадекватно отреагировала» на вызовы безопасности, с которыми сталкивалась Армения в последние годы. Тем не менее, премьер выделил решающую роль России и лично президента Владимира Путина в установлении перемирия между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, как сообщает CivilNet.

    Он добавил, что у Армении нет планов выводить российскую 102-ю военную базу, расположенную в Гюмри. По словам Пашиняна, несмотря на перемены, между странами сохраняются экономические и политические связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что страны ОДКБ с пониманием относятся к временному решению Армении не участвовать в работе организации.

    В декабре 2024 года Пашинян заявил о разрыве отношений Армении с ОДКБ. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что будет с Арменией без ОДКБ.


    26 февраля 2026, 13:02 • Новости дня
    Кремль признал падение нефтегазовых доходов России
    Кремль признал падение нефтегазовых доходов России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Падение доходов от продажи нефти и газа для российского бюджета есть, но оно частично компенсируется ростом других доходов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, в России есть падение нефтегазовых доходов.

    «Частично это падение компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, о чем, собственно, говорил премьер-министр (Михаил Мишусти) вчера», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Ранее Мишустин заявил о быстром росте платформенной экономики в России.

    26 февраля 2026, 10:17 • Новости дня
    Жители Подмосковья пожаловались на нападения банды подростков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Агрессивные юноши в городе Мытищи в Московской области толпой нападают на сверстников, угрожают им оружием и выкладывают видеозаписи расправ в интернет, сообщили местные жители.

    Группировка состоит из несовершеннолетних, они в балаклавах избивают других, подражая сериалу «Слово пацана», передает Msk1.ru.

    Жертвой нападения стал 16-летний юноша, которого толпа из 20 человек избила во дворе дома. Врачи зафиксировали у пострадавшего сотрясение мозга и гематомы.

    «На моего ребенка напала группа лиц в масках. Среди них был подросток, который имел претензии к нему из-за бросания снежками», – рассказала мать мальчика.

    По ее словам, конфликт начался еще в декабре, когда снежок случайно упал рядом с бабушкой одного из нападавших.

    Спустя несколько дней злоумышленники выманили школьника из дома, угрожали ему ножом и заставили извиняться на камеру. Родители пострадавшего обратились в полицию и написали обращение в приемную главы СК России Александра Бастрыкина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

    Местные жители сообщают и о других похожих инцидентах в городе. Вечером 23 февраля группа примерно из 20 человек напала на двух прохожих на улице Воровского. Очевидцы утверждают, что агрессивные подростки могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

    В ноябре в Краснодаре полиция задержала участницу «бойцовского клуба» за избиение школьницы. В апреле прошлого года в Москве суд арестовал двоих несовершеннолетних за нанесение тяжелых травм восьмикласснику.

    26 февраля 2026, 10:10 • Новости дня
    Астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой группировки Маска

    New Scientist: Запуск миллиона спутников SpaceX усилит разрушение озона

    Астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой группировки Маска
    @ Craig Bailey/FLORIDA TODAY/USA TODAY NETWORK/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые выразили тревогу из-за планов SpaceX вывести на орбиту гигантское скопление аппаратов, что грозит разрушением атмосферы и световым загрязнением.

    Компания Илона Маска 30 января подала заявку в американский регулятор на развертывание 1 млн спутников, пишет New Scientist.

    Инициатива предполагает создание орбитальных дата-центров для искусственного интеллекта, что многократно превышает текущее число активных аппаратов, составляющее всего 14,5 тыс. единиц.

    При этом Федеральная комиссия по связи (FCC) не обязана оценивать влияние столь масштабного проекта на экологию, что вызвало критику специалистов. «Мы глубоко обеспокоены. Мы не против спутников, но считаем, что это нужно делать ответственно», – заявил генеральный директор DarkSky International Раскин Хартли.

    Астрономы опасаются, что постоянное сгорание выходящих из строя устройств насытит стратосферу оксидом алюминия, уничтожающим озоновый слой. Кроме того, десятки тысяч видимых объектов сделают невозможными наземные наблюдения за космосом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX собирается запустить миллион спутников для обеспечения работы орбитальных дата-центров.

    Группировка Starlink за прошлый год совершила около 300 тыс. маневров во избежание столкновений.

    26 февраля 2026, 09:21 • Новости дня
    Захарова объяснила цель вторжения катера под флагом США в воды Кубы

    Захарова назвала инцидент с катером у Кубы «агрессивной провокацией США»

    Захарова объяснила цель вторжения катера под флагом США в воды Кубы
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заход иностранного судна в территориальные воды республики представляет собой «агрессивную провокацию» Вашингтона с целью эскалации и детонации конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Инцидент с американским катером, вошедшим в территориальные воды Кубы, является «агрессивной провокацией США» и направлен на эскалацию ситуации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    «Агрессивная провокация США, целью которой является эскалация ситуации и детонация конфликта», – сказала дипломат. По мнению Захаровой, действия Вашингтона могут привести к дополнительному напряжению в регионе.

    Пограничники Кубы перехватили катер у побережья провинции Вилья-Клара, в результате перестрелки были ликвидированы четверо и ранены шестеро нарушителей.

    Задержанные на катере под флагом США у Кубы признались в террористических намерениях.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американское посольство в Гаване работает над получением доступа к другим пассажирам задержанного судна.

    Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер распорядился начать расследование инцидента со стрельбой между кубинцами и американцами в кубинских территориальных водах.

    26 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    Politico: Послы стран ЕС начали тайно управлять Европой из бункера
    Politico: Послы стран ЕС начали тайно управлять Европой из бункера
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские дипломаты устраивают сборы в защищенных помещениях Брюсселя, чтобы оперативно реагировать на глобальные вызовы и конфликты, в Брюсселе растет влияние Комитета постоянных представителей (Coreper II), он стал брать на себя все больше полномочий.

    Послы стран ЕС регулярно встречаются в специальном «бункере», защищенном от прослушки, чтобы обсуждать самые острые вопросы, пишет Politico.

    «Еще до начала нашего председательства я сказала коллегам, что мы будем проводить два заседания Coreper в неделю вместо обычного одного», – заявила посол Польши при ЕС Агнешка Бартол.

    По ее словам, увеличение числа встреч было необходимо из-за роста объема задач.

    Дипломаты вынуждены собираться чаще из-за необходимости быстрого реагирования на события, такие как ситуация на Украине или экономические угрозы. Формат встреч позволяет оперативно находить компромиссы, избегая длительных согласований на уровне лидеров государств, что ранее замедляло процессы.

    Новый глава Евросовета Антониу Кошта поддержал усиление роли послов, что позволило сократить саммиты лидеров до одного дня. Теперь дипломаты заранее согласовывают ключевые позиции, оставляя главам государств лишь финальное утверждение решений.

    Напомним, летом прошлого года послы 27 стран Евросоюза организовали в Брюсселе экстренную встречу для обсуждения итогов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    26 февраля 2026, 16:54 • Новости дня
    Глава польского МИД призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды»
    Глава польского МИД призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды»
    @ MARCIN OBARA/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая в Сейме, призвал страну готовиться к войне, которую, по его словам, «видели деды и прадеды».

    Сикорский, слова которого приводит RMF24, напомнил о заявлениях западных разведок, которые прогнозируют возможность «нападения России на страны НАТО» в ближайшем будущем, передает «Московский комсомолец».

    Он подчеркнул рост числа диверсий на территории Европы, включая Польшу, а также упомянул о случаях появления беспилотников в польском воздушном пространстве.

    По мнению министра, осознание опасности может либо парализовать общество, либо мобилизовать его, и Польша не может позволить себе бездействие или успокоение, считая, что конфликт ее не коснется.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Министр обороны Германии Борис Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО.

    26 февраля 2026, 12:02 • Новости дня
    ФСБ в Петербурге предотвратила покушение на высокопоставленного военного
    ФСБ в Петербурге предотвратила покушение на высокопоставленного военного
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Петербурге двое россиян, работавших на украинские спецслужбы, готовили покушение на российского высокопоставленного военного, их задержали, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Россияне планировали покушение на представителя оборонного ведомства с помощью самодельной бомбы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Как выяснилось, фигуранты переписывались с украинскими кураторами в Telegram. По их указке исполнители достали бомбу из тайника, выследили жертву и заминировали машину, но устройство удалось вовремя обнаружить и обезвредить.

    Подозреваемые уже сознались в содеянном. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    До этого ФСБ в Ставрополе ликвидировала агента украинских спецслужб при подготовке теракта в период праздничных мероприятий. В Тюменской области силовики предотвратили покушение на российского военнослужащего и нейтрализовали преступника ответным огнем.

    Также спецслужба срывала планы украинской разведки по устранению трех высокопоставленных военных в Москве через доставку заминированных подарков.

    26 февраля 2026, 10:19 • Новости дня
    Спутниковые снимки опровергли слова Трампа о легкой победе над Ираном

    Иран начал восстановление ядерных объектов после ударов США и Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Свежие кадры из космоса зафиксировали, как Тегеран расчищает завалы и укрепляет ядерные объекты, поврежденные в ходе недавнего конфликта.

    Американские военные могут столкнуться с противником, сохранившим критический потенциал, передает Bloomberg.

    Фотографии, сделанные в этом месяце, демонстрируют работу иранских инженеров по расчистке завалов на ядерных объектах, пострадавших во время 12-дневного конфликта. Это противоречит утверждениям Белого дома о том, что способность Ирана производить ядерное топливо была полностью уничтожена.

    «Их предупреждали, чтобы они не предпринимали попыток восстановить свою оружейную программу, в частности ядерную», – заявил Дональд Трамп в обращении «О положении страны».

    Однако снимки свидетельствуют об обратном: входы в туннели близ Исфахана засыпаны для защиты от авиаударов, а в Натанзе возводится новая крыша. Аналитики отмечают, что даже мощные бетонобойные бомбы GBU-57 весом более 13,6 тыс. килограммов имеют предел эффективности против объектов, скрытых глубоко в скалах. Некоторые ключевые камеры находятся на глубине десятков метров под землей.

    Эксперты подчеркивают, что авиация способна разрушить строения, но не может уничтожить научные знания и политическую волю к восстановлению. География Ирана с его горной местностью и рассредоточенными объектами делает задачу полной ликвидации ядерной программы практически невыполнимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан анонсировал восстановление разрушенных Вашингтоном и Тель-Авивом ядерных объектов.

    Американская пресса сообщила об ускорении строительства секретного военного сооружения в иранской провинции Исфахан.

    Директор национальной разведки США Тулси Габбард ранее заявляла о необходимости нескольких лет для реконструкции уничтоженной инфраструктуры в Натанзе и Фордо.

    26 февраля 2026, 08:17 • Новости дня
    Задержанные на катере под флагом США у Кубы признались в террористических намерениях
    Задержанные на катере под флагом США у Кубы признались в террористических намерениях
    @ Norlys Perez/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные лица, задержанные на катере под флагом США у берегов Кубы, заявили о намерении проникнуть на остров для осуществления террористической деятельности, сообщило Министерство внутренних дел Кубы.

    Министерство внутренних дел Кубы сообщило о задержании вооруженных лиц, прибывших на катере, передает RT.

    В официальной публикации ведомства отмечается, что задержанные признались в намерениях проникнуть на территорию острова с целью совершения «инфильтрации в террористических целях».

    В сообщении МВД Кубы говорится: «Согласно предварительным показаниям задержанных, намеревались осуществить инфильтрацию в террористических целях». В данный момент ведется расследование обстоятельств попытки проникновения.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американское посольство в Гаване работает над получением доступа к другим пассажирам задержанного судна.

    Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер распорядился начать расследование инцидента со стрельбой между кубинцами и американцами в кубинских территориальных водах.

    Напомним, пограничники Кубы перехватили катер под флагом США у побережья провинции Вилья-Клара, в результате перестрелки были ликвидированы четверо и ранены шестеро нарушителей, сообщило МВД Кубы.

    26 февраля 2026, 09:49 • Новости дня
    Британия и Казахстан решили создать сырьевой альянс критических минералов

    Британия и Казахстана решили подписать соглашение о диверсификации поставок минералов

    Британия и Казахстан решили создать сырьевой альянс критических минералов
    @ NEIL HALL/EPA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Британский МИД готовит соглашение с Казахстаном по критически важным минералам, призванное сократить зависимость поставок от Китая и укрепить экономическую безопасность Лондона, пишет Politico.

    Глава британского МИДа Иветт Купер в четверг объявит о заключении соглашения с Казахстаном по критически важным минералам, пишет Politico. Официальные мероприятия пройдут в лондонском особняке Ланкастер-хаус, где Купер примет министров иностранных дел пяти стран Центральной Азии – Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

    «Центральная Азия – важный регион с огромным потенциалом для ускорения экономического роста», – заявила Купер в комментарии изданию. По ее словам, новые соглашения принесут выгоду британскому бизнесу, усилят экономическую безопасность и продемонстрируют поддержку независимости центральноазиатских государств.

    Согласно плану действий, Британия при помощи инвестиций поддержит разработку критически важных минералов в Казахстане, что должно диверсифицировать цепочки поставок. Меморандум подписали замминистра промышленности Казахстана Олжас Сапарбеков и министр торговли Британии Крис Брайант. Глава МИДа Казахстана Ермек Кошербаев ранее отмечал, что миров спрос на такие сырьевые ресурсы быстро растет на фоне развития чистой энергетики, высокотехнологичного производства и оборонной промышленности.

    Кошербаев указывал, что Казахстан добывает 22 из 36 минералов, включенных в британскую Стратегию по критическим минералам, среди них уран, титан, кремний и рений. Страна обеспечивает более 40% мировых поставок урана, является одним из лидеров по производству титана и входит в первую десятку экспортеров меди и цинка.

    В начале месяца замглавы британского МИДа Сима Малхотра участвовала в Вашингтоне во встрече представителей 50 стран по диверсификации поставок критических минералов от Китая. В принятой прошлой осенью Стратегии по критическим минералам Лондон поставил цель к 2035 году не допустить, чтобы более 60% поставок любого такого минерала приходилось на одну страну.

    Помимо минерального соглашения, Купер объявит о расширении образовательного сотрудничества Британии с Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. Планируется открытие второго кампуса Coventry University в Алматы и создание центра искусственного интеллекта на кампусе этого университета в Астане.

    Также будет представлено соглашение стартапа Valor Carbon с правительством Киргизии о проектах по улавливанию углерода и о программе на 100 млн фунтов по высадке леса на площади 25 тыс. гектаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ror в 2024 году Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В специальном документе стороны определили задачи по реализации меморандума о стратегическом партнерстве в области критически важных минералов, заключенного в марте 2023 года во время визита в Казахстан Джеймса Клеверли.

    26 февраля 2026, 13:36 • Новости дня
    Госдума запретила выдачу другим странам воевавших за Россию иностранцев
    Госдума запретила выдачу другим странам воевавших за Россию иностранцев
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о запрете на выдачу в другие страны для уголовного преследования иностранцев, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах РФ и участвовавшего в боевых действиях в составе ВС РФ.

    Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, запрещающий выдачу иностранных граждан, служащих в Вооружённых силах России, другим странам для уголовного преследования, передает РИА «Новости».

    Новый закон также касается лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в ВС РФ и участвовавших в боевых действиях в составе ВС РФ или других воинских формированиях.

    Законопроект был внесён правительством России и предполагает изменения в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно новым положениям, если иностранное государство запрашивает выдачу иностранного гражданина или лица без гражданства, служившего по контракту и принимавшего участие в боевых действиях в составе российских воинских формирований, российские власти обязаны отказать в выдаче.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила запрет на депортацию иностранных граждан, проходящих военную службу по контракту в России.

