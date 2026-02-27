Россия установила рекорд по экспорту минтая в Японию

Tекст: Денис Тельманов

Объем экспорта российского замороженного минтая в Японию в январе текущего года достиг максимального уровня в 651 тысячу долларов, передает РИА «Новости».

По данным японской таможенной статистики, поставки возобновились после двухмесячного перерыва и существенно превысили октябрьский показатель прошлого года, который составлял 333 тысячи долларов.

Январские объемы уже составили четверть от суммарного импорта минтая из России за весь предыдущий год, который равнялся 2,74 миллиона долларов в денежном выражении. Таким образом, Россия в начале года стала крупнейшим поставщиком этой рыбы в Японию.

Второе место по поставкам минтая заняли США, однако их объем был значительно ниже – только 10,5 тысячи долларов. Рост экспорта отмечается на фоне стабилизации торговых отношений между двумя странами в рыбной отрасли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в 2026 году Россия сократит зависимость федерального бюджета от нефтегазовых поступлений и сосредоточится на развитии других секторов экономики.

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил изменение структуры внешней торговли и акцент на экспорт высокотехнологичной продукции как одну из шести ключевых задач для правительства.

