Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», заместитель директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Анна Душкова рассказала о значительной волне возвращения граждан, эмигрировавших из России в 1990-х годах.

По ее словам, многие возвращаются не в одиночку, а целыми семьями, что свидетельствует о масштабности процесса.

Душкова также отметила, что интерес к переезду в Россию проявляют и иностранные граждане. Она уточнила, что поток возвращающихся увеличивается, и власти фиксируют рост обращений по вопросам переселения.

Ранее Дмитрий Некрасов, замдиректора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД, сообщил о выдаче 1393 виз иностранцам, разделяющим традиционные ценности России.

Большинство виз получили граждане Германии, Франции, США, Италии, Эстонии, Канады, Австрии и Латвии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в положение о социальных выплатах гражданам, подлежащим переселению с комплекса «Байконур».

Министерство внутренних дел России выступило с предложением создать в стране институт репатриации в рамках госпрограммы переселения соотечественников. Российское правительство заявило, что не позволит вернуться на российский рынок автокомпаниям, поддержавшим Киев.