США сообщили о первом полёте истребителя шестого поколения F-47 в 2028 году

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает журнал Air & Space Forces, разработка перспективного истребителя F-47 ведется по графику, а первый полет машины запланирован на 2028 год. Генерал ВВС США Дейл Уайт, отвечающий за реализацию программы, подтвердил планы представить F-47, обладающий завоеванием превосходства в воздухе, в ближайшие два года.

Издание приводит слова: «Разработка перспективного истребителя шестого поколения F-47 идет по плану. Самолет должен подняться в воздух в ближайшие два года… ВВС США придерживается амбициозного плана представить новый истребитель завоевания превосходства в воздухе к 2028 году».

F-47 получит увеличенную боевую дальность более 1000 морских миль и развивающую скорость свыше двух Махов, что почти вдвое превышает радиус действия истребителя F-22.

В марте 2025 года президент США Дональд Трамп представил F-47 как первый боевой самолет шестого поколения и заявил, что его экспериментальная версия уже почти пять лет испытывается в условиях секретности. Он назвал F-47 самым продвинутым и смертоносным самолетом в истории.

Портал War Zone отмечает, что ВВС США намерены закупить минимум 185 самолетов F-47, а стоимость одной машины может превысить 300 млн долларов, что втрое дороже F-35. Администрация Трампа запросила 3,5 млрд долларов на программу F-47 в бюджете на 2026 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США обнародовали информацию о том, что истребитель шестого поколения F-47 будет представлять собой плоскую «утку» без вертикального оперения и с двумя двигателями.

