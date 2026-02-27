  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении 19 БПЛА на подлете к Москве
    27 февраля 2026, 00:06 • Новости дня

    Путин поздравил бойцов Сил спецопераций с профессиональным праздником

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России выразил благодарность бойцам и ветеранам Сил специальных операций, отметив их мужество и вклад в безопасность страны.

    Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником, передает РИА «Новости».

    «Уважаемые товарищи, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сил специальных операций», – сказал Путин в видеообращении.

    Президент выразил признательность личному составу и ветеранам подразделений Сил специальных операций за их боевую работу и личное мужество.

    Путин подчеркнул, что подразделения ССО заняли достойное место в авангарде российской армии и укрепили боевой потенциал Вооруженных сил. Президент подчеркнул, что бойцы могут гордиться успехами, достигнутыми за короткое время, а также эффективным выполнением сложных задач.

    Особо глава государства поблагодарил тех, кто выполняет боевые задачи в зоне СВО на Украине, отметив их отвагу и дерзость при действиях в тылу врага и уничтожении диверсионных групп на приграничных территориях.

    По данным газеты ВС РФ «Красная Звезда», более 4 тыс. военнослужащих ССО удостоены государственных наград, в том числе 26 носят звание Героя России. Трем воинским частям ССО присвоено почетное наименование гвардейских, что подтверждает их высокие заслуги перед страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле.

    Глава государства назвал военнослужащих, участвующих в спецоперации, настоящими патриотами России.

    Владимир Путин выразил благодарность военным за службу и подчеркнул важность ответственности командиров перед подчиненными.

    26 февраля 2026, 14:54 • Новости дня
    War Zone сообщил о планах США построить 450 новых шахт для МБР
    War Zone сообщил о планах США построить 450 новых шахт для МБР
    @ U.S. Air Force/Airman 1st Class Mattison Cole/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пентагон построит с нуля 450 шахт для размещения там новых межконтинентальных баллистических ракет Sentinel, при этом запланированные к списанию ракеты Minuteman III в то же время будут оставаться на своих позициях «на переходный период», сообщает портал War Zone.

    Пентагон построит с нуля 450 шахт для размещения новых межконтинентальных баллистических ракет Sentinel, одновременно сохранив на переходный период существующие 400 шахт с ракетами Minuteman III, передает War Zone.

    Согласно сообщению портала, обе системы вооружения будут находиться на боевом дежурстве одновременно в течение определенного времени. Ожидается, что процесс перехода от Minuteman III к Sentinel завершится к 2036 году, однако точное количество ракет, находящихся на дежурстве на этом этапе, не уточняется.

    Портал отмечает, что ранее планировалось использовать уже существующие шахты, но от этого отказались из-за высокой стоимости переоборудования. Сейчас строительство прототипа новой шахты уже ведется в штате Юта. В статье подчеркивается, что неясно, будет ли эта шахта использоваться для тестовых пусков в будущем, а также напоминается о существующих ограничениях СНВ-3 на количество пусковых установок.

    Проект включает не только шахты, но и создание новых пунктов управления и масштабной коммуникационной инфраструктуры. Некоторые вопросы, такие как выкуп земли у частных владельцев и дальнейшая судьба выведенных из эксплуатации шахт Minuteman III, пока остаются нерешенными. В 2025 году Пентагон признал, что стоимость программы Sentinel выросла на 81% и теперь составляет почти 141 млрд долларов, основная часть расходов приходится на закупку и строительство объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пообещал вести диалог с Россией по новому договору о контроле над ракетами. Дональд Трамп заявил, что США готовы обсуждать с Россией вопросы, связанные с ДСНВ. Эксперт-американист отметил отсутствие официальных заявлений Вашингтона по вопросам ДСНВ.

    26 февраля 2026, 20:05 • Новости дня
    Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева

    МИД Франции отреагировал на обвинения СВР России по ядерной бомбе для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Франции сочло публикацию СВР РФ по теме передачи ядерной бомбы Украине проявлением агрессивного поведения России.

    Париж считает публикацию Службой внешней разведки России данных о подготовке Францией и Британией передачи Украине ядерной бомбы проявлением агрессивного поведения. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре, передает ТАСС.

    «Два дня назад Россия продемонстрировала чрезвычайно агрессивное поведение, выдвинув совершенно абсурдные обвинения», – заявил Конфавре на брифинге. По его словам, французское внешнеполитическое ведомство ограничилось реакцией через свой аккаунт French Response в соцсетях, не публикуя отдельного официального заявления.

    Журналист задал вопрос о заявлениях МИД РФ по поводу возможной отправки военных Франции и Британии на Украину, но представитель МИД Франции акцентировал внимание именно на публикации СВР. Конфавре обвинил Россию в эскалации конфликта, не вдаваясь в детали обсуждения западных военных на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие Киеву.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подготовил программное заявление для нации о ядерном сдерживании и безопасности Европы.


    26 февраля 2026, 22:33 • Видео
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    26 февраля 2026, 22:22 • Новости дня
    Американские СМИ назвали цели запуска секретного китайского шаттла
    Американские СМИ назвали цели запуска секретного китайского шаттла
    @ кадр из видео

    Американские СМИ раскрыли возможные цели запуска секретного китайского космического шаттла, старт которого состоялся в начале февраля с космодрома Цзюцюань. Речь идет о многоразовом аппарате Shendong («Божественный дракон»), который совершил уже четвертый полет.

    Официально Пекин заявляет, что аппарат предназначен для «технологической проверки многоразовых космических кораблей» и должен способствовать «мирному использованию космоса». Однако эксперты считают, что за этими формулировками могут скрываться более сложные задачи, пишет Futurism.

    Аналитики обращают внимание на предыдущие миссии китайского шаттла. Третий полет завершился в сентябре 2024 года после 267 дней пребывания на орбите. Тогда китайская сторона заявила, что успех миссии подтверждает зрелость технологий многоразовых аппаратов.

    В то же время наблюдатели отмечали, что во время прошлых запусков Shendong выводил на орбиту небольшие объекты. Их фиксировали американские военные и независимые астрономы. По мнению ряда специалистов, Китай может отрабатывать операции сближения и маневрирования с другими космическими объектами, так называемые RPO (Rendezvous and Proximity Operations, сближение и операции в непосредственной близости – прим. ВЗГЛЯД).

    Американские СМИ подчеркивают, что Китай развивает эту программу на фоне аналогичных разработок США. В частности, секретный космический самолет X-37B, созданный компанией Boeing и эксплуатируемый United States Space Force, уже более десяти лет выполняет засекреченные миссии. За это время аппарат совершил семь полетов и провел в космосе в общей сложности тысячи суток.

    По оценкам экспертов, с учетом характеристик ракеты Long March 2F китайский аппарат может быть сопоставим по размерам с X-37B. Наблюдатели не исключают, что программы двух стран свидетельствуют о нарастающей конкуренции ведущих держав за технологическое и стратегическое превосходство на орбите.

    Ранее астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой спутниковой группировки Маска.

    26 февраля 2026, 07:05 • Новости дня
    «Северяне» узнали о последствиях гумпомощи партии Порошенко для солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» наступают вглубь Сумской области, авиация активно работает на участке Хотень-Корчаковка-Храповщина, противник активно сопротивляется в обороне.

    «В Сумской области часть личного состава мобильных огневых групп 1020 зенитно-ракетного артиллерийского полка ВСУ была отправлена на передовые позиции. Примечательно, что это произошло после приезда в расположение полка представителей партии П. Порошенко «Европейская солидарность» и передачи ими партии гуманитарной помощи», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении штурм-группы «Северян» продвинулись в Сумском районе на шести участках, в Краснопольском на одном и в Глуховском на двух. За сутки общее продвижение составило до 400 м.

    На Харьковском направлении около Старицы бойцы расширили зону контроля, продвинувшись на двух участках. Близ Графского штурмовики проводили зачистку прилегающего лесного массива. Авиацией поражены скопления живой силы ВСУ.

    «В ходе освобождения Графского остатки личного состава противника покидали населенный пункт по льду Северского Донца. С наступлением весны они такого сделать бы не смогли и вероятнее всего оказались бы в «котле», – поделились военнослужащие.

    В районе Волчанских Хуторов российские военные заняли пять домовладений, продвинувшись в восточном направлении на 200 м.

    На Хатненском участке фронта экипажи ВКС РФ наносили удары по позициям 159 омбр ВСУ в районе Колодезного. Штурмовые группы продвинулись на одном из участков на 200 м по лесополосам.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Графское в Харьковской области. «Северяне» разбили у Андреевки штурм-полк ВСУ из дезертиров и мобилизованных. «Торнадо-С» с ГЛОНАСС уничтожила склады ВСУ в Харьковской области. Военэксперт рассказал, куда движутся ВС России после освобождения Графского.


    26 февраля 2026, 14:48 • Новости дня
    Ковальчук раскрыл, почему Путин назвал его «страшным человеком»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук поделился подробностями шутливого диалога с президентом России Владимиром Путиным на Форуме будущих технологий.

    Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук поделился подробностями своего недавнего диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

    На пленарном заседании IV Форума будущих технологий Ковальчук рассказал, что Путин в шутку назвал его «страшным человеком» за то, что он обстоятельно отвечает на вопросы. «[Вчера] президент спрашивает: «Как быстро вы можете это сделать?» Я говорю: «Вот, в советское время…» Он говорит: «Михаил Валентинович, вы – страшный человек. Вы не отвечаете прямо на поставленный вопрос», – передал Ковальчук слова президента на мероприятии.

    IV Форум будущих технологий проходит в Центре международной торговли в Москве 25–26 февраля. В этом году форум посвящён вопросам развития биоэкономики и внедрения биотехнологий в различные секторы экономики. Во вторник Владимир Путин посетил форум, выступил на пленарном заседании, ознакомился с инновационными разработками и провёл отдельную встречу с российскими учёными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил о разработке Россией уникальной атомной станции для Луны.

    26 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    Путин поручил рассмотреть господдержку фильмов о бойцах СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительству России поручено главой государства рассмотреть меры поддержки киноиндустрии для создания и проката фильмов о бойцах, участвующих в спецоперации на Украине.

    Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность оказания господдержки созданию и распространению фильмов о бойцах СВО. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам пресс-конференции президента, прошедшей 19 декабря 2025 года.

    В документе говорится: «Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос о государственной поддержке производства, проката и показа фильмов, посвященных участникам специальной военной операции». Это первый случай, когда на столь высоком уровне затрагивается тема поддержки кино о СВО.

    Срок, установленный для исполнения поручения, 1 августа 2026 года.

    Ранее Владимир Путин поручил правительству разработать Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века и создать механизмы защиты внутреннего рынка биотехнологий. Также Путин создал президентскую комиссию по развитию искусственного интеллекта в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне художественный руководитель Театра сатиры, народный артист России Евгений Герасимов рассказал о планах поставить спектакль о событиях спецоперации на Украине.


    26 февраля 2026, 19:39 • Новости дня
    Опубликовано меню обеда Путина и Лукашенко в Кремле
    Опубликовано меню обеда Путина и Лукашенко в Кремле
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    После окончания заседания Высшего госсовета Союзного государства главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили актуальные вопросы за обедом, где подавали оливье с копченым языком и краснодарское вино.

    Меню рабочего обеда, который прошел после заседания Высшего госсовета Союзного государства, опубликовал корреспондент из кремлевского пула, передает Life.ru.

    На закуску президентам предложили оливье с копченым языком. Основное блюдо можно было выбрать: черная треска с овощным тартаром и киноа или медальоны из говядины с кремом из батата.

    На десерт подали морковный пирог с мороженым и вишневый шербет. В качестве напитков предложили вина Краснодарского края – «Вионье» урожая 2021 года и «Коллин» 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    26 февраля 2026, 11:47 • Новости дня
    В зоне спецоперации начали испытывать новейший дрон-разведчик «Сибирячок»

    Разведдрон «Сибирячок-5» с 95% российских деталей начали испытывать в зоне СВО

    Tекст: Мария Иванова

    На передовой в зоне СВО проходят испытания разведывательного дрона «Сибирячок-5», на 95% собранного из российских комплектующих, сообщили в «Народном фронте», «Кулибин-клуб» которого оказывает поддержку разработчикам.

    Российские подразделения приступили к тестированию беспилотного летательного аппарата «Сибирячок-5» непосредственно на линии соприкосновения, передает ТАСС.

    Разведывательный коптер способен подниматься на высоту до тысячи метров и удаляться от оператора на расстояние до 20 километров. Устройство умеет самостоятельно определять людей и автомобильную технику противника.

    Руководитель производства компании «Гаскар» отметил высокие характеристики изделия. «Сибирячок-5» – это в первую очередь разведывательный дрон, который делает видеофиксацию на местности. Также может нести на себе максимальную полезную нагрузку до четырех килограммов», – рассказал он. Представитель разработчика добавил, что аппарат превосходит иностранные аналоги в своем классе.

    Новинка представляет собой уже пятое поколение этой серии, а предыдущая модель была поставлена в войска в количестве около 16 тыс. единиц. Сейчас пятая модификация проходит проверку малыми группами спецназа. Серийное производство и массовые поставки запланированы на 2026 год.

    Беспилотник на 95% состоит из российских комплектующих, включая собственные моторы и платы управления. Разработчики закупают только чипы и резисторы, однако полную замену импортным деталям планируют найти уже в текущем году. Полетное время аппарата составляет до 60 минут на одном аккумуляторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на московском предприятии презентовали разведывательный дрон «Сибирячок» четвертого поколения с усовершенствованной камерой.

    Нижегородские разработчики при поддержке «Кулибин-клуба» представили коптер «Турист» для разведки и работы в режиме камикадзе.

    Госкорпорация «Ростех» провела масштабную презентацию восьми новых типов беспилотников различного назначения.

    26 февраля 2026, 04:25 • Новости дня
    Стало известно о 600 новых наемников в рядах ВСУ ежемесячно

    ТАСС: Каждый месяц в ряды ВСУ поступают порядка 600 наемников

    Tекст: Катерина Туманова

    По оценкам рекрутингового центра Foreign recruitment centre (FRC), более 10 тыс. иностранцев из 75 стран уже служат в рядах ВСУ, о чем сказано в документации FRC.

    «В настоящее время более 10 000 иностранных добровольцев из 75 стран служат в Сухопутных войсках ВСУ. Ежемесячно около 600 новых добровольцев подписывают контракты и вступают в ряды ВСУ», – приводит данные ТАСС в одной из публикаций FRC.

    Выяснилось также, что наибольший дефицит личного состава наблюдается в 81-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ. Вторыми по востребованности оказались 23-я отдельная механизированная бригада, 33-й отдельный штурмовой полк и 13-я бригада оперативного назначения Нацгвардии Украины.

    По данным российских силовых структур, обнародованным в сентябре 2025 года, на стороне ВСУ воюет около 20 тыс. иностранных наемников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ДРГ колумбийцев попала в ловушку в Харьковской области. Бразильского наемника ВСУ забили насмерть в расположении части. Иностранные наемники предложили силовикам России сдать позиции ВСУ.


    26 февраля 2026, 03:25 • Новости дня
    В МИД России рассказали о регулярном применении ВСУ отравляющих веществ

    Tекст: Катерина Туманова

    Случаи использования украинскими военными отравляющих веществ против армии и мирных жителей фиксируются систематически, сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

    «Украинские вооруженные формирования в нарушение международных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) систематически используют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданского населения в зоне специальной военной операции, – рассказал дипломат ТАСС.

    Логвинов уточнил, что все эти случаи фиксируются и документируются компетентными органами.

    Он отметил, что Россия регулярно распространяет собранные сведения в Организации по запрещению химического оружия, Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН.

    Российская сторона информирует мировое сообщество о нарушениях Киевом международных обязательств и реальном положении дел в зоне специальной военной операции, добавил дипломат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ применили БПЛА с химзарядами против российских бойцов. Постпред России в ОЗХО сообщил о применении химоружия ВСУ против гражданских. ФСБ обнаружила тайник ВСУ с химоружием под Красноармейском.

    26 февраля 2026, 16:28 • Новости дня
    Слуцкий: Евродепутаты опасаются передачи Киеву ядерного оружия

    Слуцкий рассказал о тревоге евродепутатов из-за планов по ЯО для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На онлайн‑встрече российских и европейских депутатов обсудили риск передачи Украине компонентов ядерного оружия и связанную с этим угрозу дальнейшей эскалации конфликта, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Члены комитета Госдумы по международным делам провели онлайн-встречу с группой представителей Европарламента, возглавляемой евродепутатом Фернаном Картайзером из Люксембурга. Об этом рассказал глава думского комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

    По словам Слуцкого, на встрече обсуждались кризисные вопросы отношений между Россией и Евросоюзом, а также аспекты украинского урегулирования, включая угрозы мировой безопасности из-за планов Лондона и Парижа по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву.

    Слуцкий процитировал участников встречи: «Представители ЕП выразили серьезную обеспокоенность возможностью выхода конфликта на ядерную орбиту и его перехода в третью мировую войну». Он отметил, что европейские парламентарии иногда занимают более взвешенную позицию, чем правящие круги Франции, Британии и Германии.

    Депутат сообщил, что не может раскрыть имена всех европейских участников встречи, но их число увеличивается с каждым разом, несмотря на давление со стороны брюссельских чиновников. Слуцкий добавил, что регулярные контакты российских и европейских парламентариев позволяют доносить до жителей Европы позицию России и расширять информационный прорыв антироссийской блокады.

    Ранее парламент России единогласно поддержал обращение к депутатам Франции, Британии, Германии и международным организациям с требованием расследовать сообщения о планах передачи Киеву ядерного оружия.

    А министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что обострение переговорной риторики по ядерному оружию связано с разочарованием западных стран из-за отсутствия успеха в попытках добиться поражения России.

    Ядерная риторика станет одной из главных тем на следующем этапе переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    26 февраля 2026, 11:05 • Новости дня
    Доработанный по опыту СВО ППК-20 поступил на вооружение МВД

    Органы внутренних дел получили доработанный по опыту спецоперации ППК-20

    Tекст: Мария Иванова

    На вооружение органов внутренних дел поступил девятимиллиметровый пистолет-пулемет ППК-20, доработанный по опыту спецоперации и рассчитанный на бронебойные патроны.

    Серийно выпускаемый концерном девятимиллиметровый пистолет-пулемет ППК-20 официально принят на вооружение органов внутренних дел, сообщает Telegram-канал концерна. Соответствующее постановление подписало правительство России. Оружие производится как для отечественных силовых структур, так и на экспорт.

    Инженеры оперативно доработали изделие, опираясь на опыт его эксплуатации в зоне спецоперации. Специалисты улучшили эргономику и тактико-технические характеристики образца. Изменения затронули и линейку используемых боеприпасов.

    Основным патроном для ППК-20 стал высокоимпульсный бронебойный 7Н21, однако оружие совместимо с большинством патронов калибра 9х19. Эксперты называют эту модель самым технологичным образцом в своем классе. Она сочетает надежность современного автомата АК-12 с компактными габаритами.

    Ранее арсенал ведомства пополняли и другие разработки ижевских оружейников. Двадцать лет назад на службу поступил «Витязь-СН», а в последние годы перечень расширили пистолет Лебедева и автоматы АК-12.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» начал выпускать усовершенствованный пистолет-пулемет ППК-20 в рамках госконтракта 2026 года. Специалисты предприятия улучшили конструкции затвора и возвратного механизма для расширения линейки используемых патронов.

    26 февраля 2026, 15:48 • Новости дня
    Путин: Гражданам России и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что гражданам России и Белоруссии предоставлены одинаковые возможности для проживания, трудоустройства и доступа к госуслугам на территории обеих стран.

    Граждане России и Белоруссии обладают равными правами на всей территории обеих стран, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства, передает ТАСС. По его словам, эти права охватывают все сферы жизни, что является одним из главных достижений интеграции между государствами.

    «Гражданам России и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни», – подчеркнул Путин. Он добавил, что жителям Союзного государства предоставлены одинаковые возможности выбора места жительства, трудоустройства, а также доступ к государственным и медицинским услугам без ограничений.

    Путин также отметил, что россияне и белорусы могут участвовать в выборах на местном уровне на равных условиях. Эти меры, по мнению президента, способствуют укреплению интеграции и развитию Союзного государства, отражая высокий уровень взаимного доверия между странами.

    Накануне Кремль анонсировал заседание Высшего госсовета Союзного государства.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    26 февраля 2026, 05:03 • Новости дня
    Военно-морские учения «Милан-2026» с участием фрегата ВМФ России завершены

    Tекст: Катерина Туманова

    Многонациональные военно-морские учения «Милан-2026», которые прошли в Бенгальском заливе с участием экипажа фрегата ВМФ России «Маршал Шапошников», завершены, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

    «В Республике Индия завершилось многонациональное военно-морское учение «Милан-2026», в котором Военно-морской флот России представлял экипаж фрегата «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ)», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы Тихоокеанского флота.

    В течение пяти дней моряки отрабатывали совместное маневрирование, морской бой со стрельбой по морским и воздушным целям, а также противолодочные действия в составе отрядов кораблей.

    В ходе маневров участники форсировали районы с минной опасностью, проводили освобождение условно захваченного судна, а также проводили досмотровые операции для обеспечения безопасности гражданского судоходства.

    Особое внимание уделялось поисково-спасательным мероприятиям и действиям по спасению терпящих бедствие на море. Итоги учений подвели на борту индийского авианосца «Викрант».

    Маневры «Милан» проводятся с 1995 года раз в два года в Индии. В 2026 году российскую делегацию возглавил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило об открытии учения «МИЛАН-2026» в Индии. Российский фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в Индию на учения Milan 2026. Патрушев посетил фрегат «Маршал Шапошников», который прибыл в Оман.

    26 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Кремль анонсировал рабочий завтрак Путина и Лукашенко после заседания совета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко сегодня проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проведут сегодня рабочий завтрак с делегациями после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства, сообщает ТАСС.

    Песков уточнил, что заседание состоится в Большом Кремлевском дворце, а после него запланирован совместный завтрак.

    «Сначала будет непосредственно заседание в Кремле, в Большом Кремлевском дворце. И потом будет рабочий завтрак», – заявил Песков, комментируя повестку дня встречи. По его словам, российскую делегацию, кроме Путина, представят премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Песков отметил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства традиционно считается важным событием с насыщенной повесткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал проведение заседания Высшего госсовета Союзного государства. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили подготовку к этому мероприятию.

