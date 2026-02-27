Исаев: Взаимодействие ЕР и правительства отвечает на запросы миллионов избирателей

Исаев: Результат работы ЕР и правительства – 5,9 трлн рублей на запросы избирателей

Tекст: Алексей Нечаев

«Качественное взаимодействие между кабмином и партией принципиально важно для достижения общих целей для государства. Правительство заинтересовано в том, чтобы заложенные в народную программу положения были реализованы», – подчеркнул Исаев, напомнив, что 5,9 трлн рублей – это ответ на запросы более чем 2,5 млн избирателей, участвовавших в формировании документа.

Он также обратил внимание на роль программной комиссии «Единой России», которую возглавляет Дмитрий Медведев. «Комиссия практически ежеквартально анализирует ход реализации народной программы. В рамках многоступенчатого процесса принятия бюджета фракция дважды проводит встречи с министрами и другими членами кабмина. Первый раз – чтобы обсудить, насколько в главном финансовом документе страны отражены задачи, связанные с народной программой», – пояснил депутат.

«Следующая встреча проходит перед вторым чтением, когда готовятся поправки от фракций для решения спорных вопросов и внесения корректив. В ходе таких дискуссий рассматриваются, например, задачи по строительству или капремонту школ и культурных объектов», – добавил Исаев.

Коснулся собеседник и ситуации с «Почтой России», которую на пленарном заседании поднимал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Ранее этот вопрос прорабатывали представители нашей фракции на встрече с членами правительства в рамках бюджетных обсуждений. Здесь есть два опорных факта. Первый: госкомпания, к сожалению, не вполне справляется со своими задачами. Она проиграла борьбу конкурентам, находясь изначально в лучших условиях», – посетовал Исаев.

«Тем не менее, несмотря на неудачи в руководстве компании, все осознают ее важное социальное значение – особенно для малых и отдаленных населенных пунктов. Поэтому мы договорились, что правительство разработает отдельный законопроект, который предоставит «Почте России» ряд дополнительных прав и возможностей. Также будет продолжена программа модернизации почтовых отделений», – рассказал собеседник.

Ранее председатель правительств Михаил Мишустин в ходе отчета кабмина в Госдуме заявил: «надо сказать огромное спасибо Дмитрию Анатольевичу Медведеву за идею народной программы», сообщает пресс-служба ЕР.

«У «Единой России» и правительства есть общие цели – повышение качества жизни граждан, развитие страны. Конечно, хочу поблагодарить членов вашей фракции за системную поддержку правительства», – отметил он.

«Ежегодно растут ассигнования на программу. Президент всегда обращает внимание на дополнения в наши стратегические программные документы, исходя из реальной картины на местах. И в «Единой России» детально прорабатываются инициативы, проводится честная экспертиза и качественная обратная связь от людей и бизнеса», – сказал премьер-министр.

В свою очередь, первый замруководителя фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин обратил внимание Мишустина на достижения действующей народной программы партии.

«В 2021 году более 2 млн наших сограждан стали ее соавторами. Мы синхронизировали цели программы с указом президента о национальных целях развития, добавили разделы про поддержку участников СВО, их семей и жителей воссоединенных регионов. Вместе с правительством мы смогли построить и отремонтировать более 10 тыс. больниц и поликлиник, более 1,6 тыс. детских садов, более 1,7 тыс. школ, 1,3 тыс. учреждений культуры, газифицировали более 1,2 млн домовладений», – сказал депутат.

Кроме того, стало известно, что «Единая Россия» добилась продолжения программы модернизации почтовых отделений – кабмин выделит на нее пять млрд рублей. По словам премьера, в ключевые инициативы входит обновление требований к сети почтовой связи, расширение перечня видов разрешенной деятельности на почте. В этой связи он призвал «услышать регионы».

По словам Мишустина, необходимо «внедрение самых гибких механизмов, универсальных услуг», связи, цифровизации. «Планируем направить изменения буквально в весеннюю сессию», – поделился глава правительства.

