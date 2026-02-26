Участникам вооруженной диверсии у берегов Кубы грозит смертная казнь

Tекст: Вера Басилая

Задержанные у берегов Кубы диверсанты могут получить наказание от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения или смертной казни, передает РИА «Новости». Согласно статье 170, часть 1 Уголовного кодекса Кубы, любое лицо, нарушившее территориальные воды республики, проникшее тайно на территорию страны или участвующее в вооруженных группах, подлежит столь суровому наказанию.

Возможная квалификация преступления по статье 170 подтверждается обстоятельствами дела. Альтернативная статья 162, также предусмотренная законодательством, предусматривает аналогичные санкции за проникновение в территориальные воды с оружием для совершения террористических действий.

Если в результате совершенных действий были причинены тяжкие телесные повреждения или наступила смерть, минимальный срок лишения свободы увеличивается до пятнадцати лет с возможностью назначения пожизненного заключения или смертной казни. В статье 150 кодекса предусмотрена дополнительная мера – конфискация имущества.

Сообщнику диверсантов, задержанному на берегу, грозит аналогичное наказание за содействие вооруженной группе или финансирование террористической деятельности. Эти преступления считаются особо тяжкими и рассматриваются по специальной процедуре для террористических преступлений.

Напомним, пограничники Кубы перехватили катер под флагом США у побережья провинции Вилья-Клара, в результате перестрелки были ликвидированы четверо и ранены шестеро нарушителей, сообщило МВД Кубы.

Вооруженные лица, задержанные на катере под флагом США у берегов Кубы, заявили о намерении осуществить террористическую деятельность на острове.

Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер распорядился начать расследование инцидента со стрельбой между кубинцами и американцами в кубинских территориальных водах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот инцидент агрессивной провокацией США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что кубинские пограничники, открывшие огонь по катеру, исполнили свои обязанности.