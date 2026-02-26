Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске отказался от показаний

Tекст: Вера Басилая

Подозреваемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске отказывается давать показания и требует адвоката, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Ранее стало известно, что мужчина держал ребенка в квартире своей сожительницы. Женщина не знала о похищении – подозреваемый представил девочку как свою племянницу.

Мужчина был задержан в одной из квартир города, где также находилась девочка. По данным следствия, ребенок не пострадал, насильственных действий в отношении нее совершено не было.

Личность задержанного подтверждена: в 2021 году он уже был осужден условно на три года за приобретение и хранение психотропных веществ в крупном размере. Следственные действия продолжаются, сейчас с мужчиной работают следователи.

Напомним, девятилетняя девочка вышла из дома выгуливать собаку и не вернулась домой утром 24 февраля.

В Смоленске возбудили уголовное дело по факту исчезновения девочки.

Девочку, пропавшую в Смоленске, нашли живой на третий день поисков.