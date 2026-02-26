  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении 19 БПЛА на подлете к Москве
    26 февраля 2026, 22:18 • Новости дня

    Вэнс порекомендовал пить пиво перед речью демократов в Конгрессе

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Висконсине предложил подготовиться к просмотру речей демократов, выпив местного пива.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс порекомендовал пить пиво перед просмотром выступлений демократов в Конгрессе, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Посмотрите выступление любого из демократов в Конгрессе. Посмотрите, если сможете это выдержать. Может быть, сначала выпейте пару хорошего висконсинского пива и подготовьтесь».

    Вэнс не уточнил, употребляет ли он сам пиво во время просмотра выступлений оппонентов. Ранее на неделе он признался, что слишком часто посещает McDonald's.

    Также вице-президент упрекнул демократов за их негативную реакцию на ежегодное обращение президента США к Конгрессу «о положении Союза».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Ванс отказался участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году.

    Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) на 120 млн евро, что вызвало критику со стороны американских властей.

    Эксперты отметили глубокий идеологический раскол между США и ЕС. Новая доктрина администрации Трампа провозгласила разрушение глобализма и политику «мир через силу».

    25 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Эксперт: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина фактически подставила Госдеп. Теперь США предстоит либо опровергнуть сообщения об отправке Украине ноты из-за удара по порту Новороссийска, либо подтвердить их. Любой из вариантов приведет к репутационным потерям для Америки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Напомним, о требовании Вашингтона к Киеву воздержаться от атак, сообщила посол Украины Ольга Стефанишина.

    «Вашингтон оказался в положении Буриданова осла и выбрал непубличный вариант решения проблемы атак ВСУ на нефтяные объекты в Новороссийске», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что американские компании активно участвуют в разработке казахстанских месторождений.

    Речь в первую очередь идет о Кашагане на шельфе Каспийского моря. Нефть оттуда экспортируется главным образом через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В результате бизнес США получает прибыль. Или недополучает ее вследствие действий Украины.

    По мнению собеседника, Госдеп посчитал ниже собственного достоинства публично заявить Киеву о нарушении своих интересов, поэтому оказал негласное давление на украинское руководство в попытке приструнить его. Он допускает, что демарш мог касаться и других острых вопросов, как, например, атаки на танкеры в Черном море. 

    «Украине важна любая публичная огласка. Задача – интернационализация конфликта и вовлечение в СВО максимального числа стран. Я думаю, с этим связано предание ноты огласке, – полагает аналитик. – При этом действия киевских властей стали очередным подтверждением тому, что для них нет никаких дипломатических правил, они не придерживаются практики тайных договоренностей и готовы использовать грязные приемы, чтобы добиться своих целей».

    Эксперт подчеркнул, что Украина фактически подставила американское внешнеполитическое ведомство. «Американцам сейчас нужно либо опровергнуть сообщения о демарше, либо подтвердить их. Любой из вариантов приведет к репутационным потерям для Америки, ведь выяснится, что или Киев в достаточной степени независим от США и может игнорировать требования Вашингтона, или Белый дом недостаточно давит на украинское руководство для того, чтобы достичь желаемого результата», – детализировал спикер.

    Он также допускает, что Украина, хотя и «приняла к сведению» уведомление Госдепа, может снова атаковать объекты КТК для демонстрации якобы полной «независимости». «На деле это станет признаком тотальной неуправляемости», – акцентировал аналитик. По его прогнозам, опубличивание требования Штатов аукнется Киеву.

    «Дональд Трамп имеет крайне негативное впечатление и о Владимире Зеленском, и об украинской власти в целом. Проблема в том, что у нынешней американской администрации оказалось мало внятных рычагов воздействия на Зеленского. Но все же они есть: в частности, антикоррупционные расследования на Украине», – заключил Анпилогов.

    Ранее Госдеп США направил Киеву ноту из-за удара по порту Новороссийска. Об этом сообщила посол Украины Ольга Стефанишина. «Мы слышали, что украинские атаки затронули некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну вы знаете, нападений на американские интересы», – заявила она телеканалу CNN.

    Дипломат уточнила, что Вашингтон не предлагал украинской стороне воздерживаться от атак на российскую военную и энергетическую инфраструктуру в целом. «Это было связано именно с тем фактом, что там пострадал экономический интерес США. Мы приняли это к сведению», – добавила Стефанишина.

    По ее словам, в уведомлении также было сказано, что у Штатов нет таких же экономических интересов на Украине, как в Казахстане. Она посетовала, что за 35 лет независимости Киев не смог достичь такого же уровня экономического взаимодействия с Вашингтоном, которого достигла Астана.

    Напомним, в конце ноября 2025 года украинские беспилотники атаковали порт Новороссийск, повредив ключевую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому Казахстан экспортирует основную часть нефти. Повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Это привело к снижению поставок. Американский Chevron, крупный акционер КТК, понес убытки.

    В Астане назвали недопустимой атаку на объект, который являются частью инфраструктуры международной энергобезопасности. В январе 2026 года беспилотники атаковали танкеры вблизи инфраструктуры КТК, которые были зафрахтованы для перевозки нефти из Казахстана. МИД республики выразил обеспокоенность случившимся и призвал международных партнеров выработать меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

    24 февраля 2026, 19:22 • Новости дня
    @ Benjamin Fanjoy/AP/ТАСС

    В федеральном суде Сан-Франциско возникли трудности с формированием коллегии присяжных по делу Илона Маска – значительная часть кандидатов заявила, что не сможет сохранять беспристрастность из-за негативного отношения к миллиардеру.

    Как сообщает Courthouse News, речь идет о процессе против Маска, которого обвиняют в манипулировании акциями Twitter (позже переименованной в X, заблокирована в России) во время сделки по покупке компании за 44 млрд долларов. Разбирательство проходит в федеральном суде Сан-Франциско под председательством судьи Чарльза Брейера.

    Перед более чем 90 кандидатами в присяжные судья поставил ключевой вопрос: смогут ли они забыть про личные взгляды на Маска, Twitter или Tesla и выносить решение исключительно на основании представленных в суде доказательств и закона. «Каковы бы ни были ваши взгляды на господина Маска, Twitter или Tesla, можете ли вы отбросить их в сторону и судить ответчика исключительно на основе доказательств?» – цитирует Брейера издание.

    По данным Courthouse News, свыше трети потенциальных присяжных признались, что не способны быть беспристрастными, и были отстранены от участия в процессе. Некоторые из оставшихся, заявив о готовности соблюдать нейтралитет, при этом не скрывали резко негативного отношения к бизнесмену.

    Адвокат Маска Стивен Брум выразил недовольство ситуацией, заявив, что в случае с другим подсудимым присяжный, открыто заявивший «я его ненавижу» или поставивший под сомнение его моральные качества, был бы немедленно отстранен. Однако судья подчеркнул, что публичные фигуры неизбежно вызывают сильные эмоции, и ключевой вопрос заключается в способности кандидатов отделить личное мнение от оценки фактов.

    Одним из факторов, повлиявших на отношение потенциальных присяжных, называются тесные связи Маска с администрацией Дональда Трампа. Сообщается, что предприниматель пожертвовал около 300 млн долларов на президентскую кампанию Трампа и участвовал в работе так называемого Департамента эффективности правительства (DOGE).

    Судебный процесс, который стартует 2 марта и продлится до 16 марта, касается событий 2022 года, когда Маск объявил о приостановке сделки по покупке Twitter, сославшись на необходимость уточнить долю спам-аккаунтов на платформе. После его заявления акции компании упали на 9% за день. Позже бизнесмен утверждал, что доля ботов может достигать 20%, и допускал возможность пересмотра условий сделки. Истцы считают, что подобные заявления вводили инвесторов в заблуждение и повлияли на рыночную стоимость компании. В итоге дело будет рассматриваться коллегией из девяти присяжных без запасных.

    Ранее Маск заключил сделку с Пентагоном по использованию ИИ Grok в военных целях.

    26 февраля 2026, 22:33 • Видео
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    25 февраля 2026, 20:10 • Новости дня
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    В ноябре Трамп сообщил, что встреча с Путиным и Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между Путиным и Зеленским.

    25 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Уиткофф допустил создание аналога пятой статьи НАТО для Киева
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В качестве одной из гарантий безопасности для Киева рассматривается вариант, напоминающий коллективную оборону по пятой статье НАТО, сообщил американский спецпосланник Стив Уиткофф.

    Гарантии безопасности для Киева могут быть реализованы по аналогии с пятой статьей устава НАТО о коллективной обороне, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на форуме YES Meeting, передает РИА «Новости». По его словам, Европа готова предложить для Украины различные гарантии, а США намерены поддержать эти предложения.

    «Я думаю, что все начинается с подобия пятой статьи для Украины. И считаю это очень и очень мощной гарантией», – подчеркнул Уиткофф. Он также пояснил, что США и Европа готовы укреплять совместные меры поддержки Киева, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности.

    Ранее в среду Уиткофф отметил наличие большого количества креативных, реалистичных и разумных идей на переговорах. Он подчеркнул конструктивный подход России на переговорах в Женеве. Также американский спецпосланник допустил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в ближайшие 10 дней.

    25 февраля 2026, 14:42 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп никого не убедил в наступлении «золотого века» Америки
    @ Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Речь главы Белого дома Дональда Трампа в Конгрессе не убедила ни общественность, ни политиков США в наступлении «Золотого века» Америки. Ситуация приведет к расколу в стане республиканцев. В рамках агитаций перед промежуточными выборами даже протрамповские кандидаты в своих регионах будут открещиваться от его инициатив, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Выступление главы Белого дома Дональда Трампа в Конгресса можно назвать историческим разве что из-за почти двухчасовой продолжительности, но вряд ли – содержательно. Спич отразил то, насколько хорошо идут дела в администрации президента, но не в США», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    «В отчетах об экономическом положении дел в стране, по общественному треку и даже в вопросах внешней политики Трамп продемонстрировал параллельную реальность. Например, он говорил о снижении цен на бытовые товары и продукты, а также анонсировал дальнейший рост благосостояния американцев. Все это не соответствует действительности», – продолжил он.

    «Также стоит отметить, что команда Трампа решила уделить приоритетное внимание внутренней политике, потому что это болевая точка для большинства американцев. Они не будут слушать про урегулированные конфликты, если их социальное положение ухудшается. Например, Россию Трамп упомянул всего один раз – в контексте украинского кризиса. И это как раз точно соответствует запросам электората», – пояснил аналитик.

    «Другое дело, что этим запросам не соответствуют сами ответы американского президента. Его спичрайтеры на всякий случай отдали предпочтение терминам «весомый рост», «солидное повышение», нежели точным цифрам. Видимо, это было необходимо для снижения возможностей опровержения и критики со стороны тех, кто будет разбирать речь в дальнейшем», – заметил спикер.

    «Оскорбления со стороны главы Белого дома в адрес демократов, которых он называл сумасшедшими, тоже не вызывают симпатии в стане республиканцев. Это показало лишь то, что Трамп отринул все приличия на внутриполитическом контуре», – считает эксперт.

    «Незадолго до выступления Трампа Верховный суд постановил, что его международные тарифы нарушают федеральное законодательство. Это тоже весьма ухудшило восприятие общественностью речи главы Белого дома. Негативную медийную картинку происходящего транслирует даже часть некогда условно протрамповских СМИ», – продолжил политолог.

    «Что касается роста военного бюджета, то это довольно стандартная практика. Она не поможет Трампу привлечь дополнительные симпатии на свою сторону. К тому же, в Конгрессе сидят не дураки, и они прекрасно помнят, что Пентагон ни разу полностью не прошел аудит успешно. Аудиторская группа, например, хвалила корпус морской пехоты за ясную отчетность, тогда как некоторые другие подразделения этим похвастаться не могли», – заметил спикер.

    «В общем, Трамп никого не убедил в наступлении «Золотого века» Америки – ни широкую общественность, ни даже приверженцев концепции «Make America Great Again» (MAGA). Все это может привести к тому, что в рамках агитаций перед выборами в Палату представителей даже протрамповские республиканцы в своих регионах будут открещиваться от его инициатив», – спрогнозировал собеседник.

    «В Конгрессе же, скорее всего, наберется достаточное число республиканцев в обеих палатах для простого большинства, выступающего против тарифов Трампа за исключением некоторых секторальных треков», – резюмировал эксперт.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса – Сената и Палаты представителей – с докладом о положении дел в стране. «Когда я в последний раз выступал в этом зале 12 месяцев назад, я унаследовал страну, находящуюся в кризисе, с застойной экономикой, рекордной инфляцией, открытыми границами, ужасающим набором в армию и полицию, разгулом преступности внутри страны, войнами и хаосом по всему миру», – заявил он.

    Сейчас же, по его словам, «границы США в безопасности, дух возродился, инфляция резко падает, доходы быстро растут, экономика процветает, как никогда прежде», сообщает CNN. Трамп напомнил, что в прошлом году призвал Конгресс запустить процесс «крупнейшего в американской истории снижения налогов». «Наше республиканское большинство блестяще справилось с этой задачей», – подчеркнул спикер.

    Одной из главных причин «ошеломляющего экономического подъема» он назвал пошлины. «Я использовал этот инструмент, чтобы заключить выгодные сделки для нашего государства, как в экономическом плане, так и в сфере национальной безопасности. Страны, которые десятилетиями нас обманывали, теперь платят нам сотни миллиардов долларов», – сказал глава государства.

    Помимо этого, Трамп заметил, «многие американцы обеспокоены тем, что спрос на энергию со стороны центров обработки данных, использующих искусственный интеллект, может несправедливо повысить их счета за электричество».

    «Я рад объявить о заключении нового соглашения о защите потребителей электроэнергии. Теперь крупные технологические компании будут обязаны сами обеспечивать свои потребности в электричестве. Они могут строить собственные электростанции на площадках своих предприятий», – сообщил он.

    Коснулся президент и такой актуальной темы, как общественная безопасность. «Я задействовал Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы для восстановления правопорядка в самых опасных городах, включая Вашингтон, Мемфис, а также штаты Теннесси, Новый Орлеан и Луизиана. В столице преступность практически исчезла. Ее показатели находятся на самом низком уровне за всю историю наблюдений, а количество убийств в городе в январе снизилось почти на 100% по сравнению с прошлым годом», – сообщил он.

    Затем он перешел к глобальной безопасности. «Наша страна никогда не была сильнее. За первые 10 месяцев я закончил восемь войн, включая камбоджийско-тайские пограничные столкновения. Косово и Сербия, Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, Армения и Азербайджан, Конго и Руанда и, конечно же, Газа. Это болевые точки мира. А между Пакистаном и Индией был бы ядерный конфликт», – заверил Трамп.

    «Мы очень усердно работаем над тем, чтобы положить конец девятой войне, кровопролитию и резне между Россией и Украиной, где каждый месяц погибает 25 тыс. солдат. Этого конфликта никогда не случилось, если бы я был президентом», – добавил он.

    «У нас самая мощная армия на земле. Но, надеюсь, нам редко придется использовать эту великую мощь. Это называется «мир через силу», – подчеркнул президент США, напомнив о повышении бюджета Пентагона на 2026 год до триллиона долларов.

    По словам Трампа, еще одним признаком растущего американского величия стала победа сборной страны по хоккею на зимних Олимпийских играх в Италии. Он пообещал вручить голкиперу команды Коннору Хеллебайку Президентскую медаль Свободы – одну из высших наград США для гражданских лиц.

    В своей речи он также критиковал демократов и судей за противодействие введению пошлин, проведению реформ миграционной политики и в попустительстве предполагаемому мошенничеству с программами социальной защиты.

    «От залитых солнцем берегов Флориды до бескрайних полей Дакоты. И от исторических улиц Филадельфии до нашей столицы, Вашингтона, наступил «Золотой век» Америки. Революция, начавшаяся в 1776 году, не закончилась; она продолжается, потому что пламя свободы и независимости все еще горит в сердце каждого американского патриота», – завершил речь Трамп.

    Ранее внешней политике Трампа нанесли серьезный удар – Верховный суд признал незаконными пошлины, введенные Белым домом в отношении целого ряда государств. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как судебное решение изменит американскую дипломатию и что произошедшее означает для России.

    24 февраля 2026, 23:58 • Новости дня
    Tекст: Катерина Туманова

    Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой говорится о приверженности «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», при этом за нее проголосовали 107 страна, против – 12 и 51 страна воздержалась, включая Соединенные Штаты.

    В принятой на Генассамблее ООН 24 февраля резолюции содержится призыв к немедленному и безоговорочному прекращению огня, а также к «всеобъемлющему, справедливому и прочному миру».

    «Американская делегация настаивала на отдельном голосовании по пунктам о территориальной целостности Украины и международном праве, однако их предложение было отклонено», – передает France24.

    Заместитель посла США Тэмми Брюс заявила: «Мы приветствуем призыв ООН к прекращению огня». Она также отметила, что «некоторые формулировки резолюции, вероятно, отвлекут внимание от дипломатических усилий», но не уточнила, какие именно.

    Украинские представители выразили разочарование позицией США. Замминистра иностранных дел Украины Мариана Бетса отметила, что Россия не проявляет готовности остановить спецоперацию, несмотря на международные усилия. Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала Белый дом усилить давление на Москву и выразила надежду на принятие американским конгрессом законопроекта о тарифах и вторичных санкциях против государств, сотрудничающих с Россией.

    Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева ответила, что Украине следует сосредоточиться на дипломатии для прекращения войны, «а не на инициировании очередного политизированного голосования».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России участия в переговорах по Украине. Лавров также назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.

    Глава Евросовета призвал не допустить успеха России в переговорах. «Коалиция желающих» подтвердила планы направить войска на Украину. Фон дер Ляйен раскрыла планы ЕС снабдить Киев дронами и боеприпасами до Пасхи.

    25 февраля 2026, 22:31 • Новости дня
    Источник: Трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по урегулированию конфликта с участием представителей России, США и Украины отложены, а место их проведения сейчас уточняется, сообщает источник.

    Консультации по украинскому урегулированию, в которых участвуют Москва, Вашингтон и Киев, сдвинуты по срокам, сообщает источник ТАСС. Собеседник агентства отметил: «Большая трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, место еще согласуется».

    Изначально предполагалось, что дипломатический диалог может возобновиться в Женеве уже 26 февраля. Теперь же организационные детали и точная площадка для переговоров находятся на стадии дополнительного согласования сторонами.

    Ранее Владимир Зеленский и Стивен Уиткофф допустили проведение трехсторонней встречи в течение десяти дней.

    Предыдущий раунд переговоров проходил в Женеве в середине февраля.

    25 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа годами пытается вылепить из главы киевского режима Владимира Зеленского героя, стараясь, вопреки фактам, представить никогда не имевшиеся у него мирные устремления, заявил на заседании СБ ООН по Украине постпред России при организации Василий Небензя.

    «Обращаюсь к европейским коллегам, кого вы хотите обмануть? Вопреки фактам и здравому смыслу, вы все эти годы лепите из Зеленского героя, выпячиваете никогда не имевшиеся у него мирные устремления», – заявил он.

    Дипломат уточнил, что так же, как Зеленскому европейцы приписывают миролюбие, так же лживо упрекают Россию в незаинтересованности мирного разрешения конфликта. Он отметил, что Европа готова дать гарантии безопасности Украине лишь при одном условии.

    «Только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России и будет продолжать войну. Зеленскому мир не нужен», – сказал он.

    Небензя также подчеркнул отсутствие у европейских стран настроенности на поддержку трехсторонних переговоров, направленных на поиск устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса. Он в очередной раз заявил о важности реального завершения конфликта, а не временного прекращения огня.

    «Но любые договоренности должны быть комплексными, учитывать наши озабоченности по поводу первопричин конфликта и привести к его реальному завершению, а не ко временному прекращению огня, который киевский режим использует в своих агрессивных целях», – обозначил в своем выступлении российский постпред.

    Небензя добавил, что Москва ценит позицию США и усилия руководства по достижению мира.

    «Мы с самого начала конфликта заявляли о том, что для нас дипломатический метод достижения целей СВО предпочтительный. В этой связи ценим позицию, которую заняла администрация [США] и лично президент Соединенных Штатов Дональд Трамп», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России участия в переговорах по Украине. Лавров также назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. США воздержались от голосования по новой резолюции ООН об Украине.

    24 февраля 2026, 03:34 • Новости дня
    Маск заключил сделку с Пентагоном по использованию ИИ Grok в военных целях

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания Илона Маска xAI предоставит Пентагону доступ к искусственному интеллекту Grok для интеграции в секретные военные системы.

    Пентагон заключил соглашение с компанией Илона Маска xAI о внедрении искусственного интеллекта Grok в военные системы, передает Axios.

    По данным издания, ключевым условием сделки стало согласие на использование Grok для всех законных целей, включая разведку, разработку вооружений и проведение военных операций.

    Ранее единственной системой ИИ, доступной для таких задач, была Anthropic Claude, однако ее создатели отказались снимать ограничения на массовую слежку и применение автономного оружия.

    В публикации подчеркивается, что пока не ясно, удастся ли xAI полностью заменить Anthropic, а также сколько времени потребуется на этот процесс.

    Источники Axios отмечают, что параллельно Пентагон ведет переговоры с OpenAI и Google о возможном сотрудничестве в области искусственного интеллекта для нужд обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чат-бот Grok, разработанный Илоном Маском, оказался объектом расследования Еврокомиссии из-за функции генерации откровенных изображений на основе реальных фотографий.

    Мать одного из детей Маска, Эшли Сент-Клэр, подала иск к компании xAI в связи с распространением чат-ботом Grok интимных снимков с ее участием.

    В ответ xAI ввела дополнительные технические ограничения на использование Grok.

    26 февраля 2026, 21:28 • Новости дня
    Дмитриев спустя два часа покинул переговоры с США в Женеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев ушел из отеля Four Seasons в Женеве через два часа после начала встречи с американской стороной.

    Спецпредставитель президента России по вопросам экономического сотрудничества с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев спустя два часа покинул отель Four Seasons в Женеве, где проходили переговоры между США и Украиной, сообщает корреспондент ТАСС.

    Он отказался давать какие-либо комментарии по итогам. «Ничего не комментируем», – отметил спецпредставитель. По данным агентства, Дмитриев участвовал в двусторонних встречах, связанных с экономическим направлением сотрудничества между Россией и США.

    В четверг в Женеве приземлился самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, куда он прибыл для переговоров с украинской и иранской делегациями.


    25 февраля 2026, 15:21 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе обсуждения украинского урегулирования спецпосланник США Стив Уиткофф отметил наличие большого количества креативных, реалистичных и разумных идей на переговорах.

    Много креативных идей выдвигается в ходе переговоров об украинском урегулировании, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В ходе выступления на украинском форуме YES Meeting он отметил, что не может обсуждать детали: «Есть много креативных идей на столе переговоров, которые я не могу обсуждать сегодня, потому что это, наверное, будет неуместно», передает РИА «Новости».

    Уиткофф подчеркнул, что эти идеи считаются реалистичными и разумными. По его словам, даже если некоторые из них не сработают, важно продолжать попытки найти решение: «И даже если они не работают, то это не значит, что мы не пытаемся», – добавил он.

    Напомним, очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной состоялся в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал новую встречу в ближайшее время. А секретарь СНБО Украины Рустем Умеров отметил, что было достигнуто определенное продвижение в переговорах.

    Ранее в среду Уиткофф отметил конструктивный подход России на переговорах в Женеве. Также американский спецпосланник допустил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в ближайшие 10 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.


    24 февраля 2026, 21:30 • Новости дня
    Ушаков: Россия доведет до США данные о возможной передаче Киеву ядерного оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия доведет до США информацию о вероятном появлении у Киева ядерного оружия.

    Россия намерена передать США информацию о возможном стремлении Киева получить ядерное оружие от западных стран, передает РИА «Новости». Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия 1».

    «До американцев будет доведено, конечно, это все. Но они уже знают, сейчас идут комментарии по всем каналам. Надеюсь, что до американцев дойдет. Мы специально об этом будем разговаривать», – подчеркнул Ушаков.

    По его словам, Россия уже начала обсуждать этот вопрос с США по различным каналам и рассчитывает, что предоставленная информация будет воспринята серьезно.

    Служба внешней разведки России заявила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Посольство Франции назвало сообщения о передаче Украине ядерного оружия ложью.

    Представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг сообщения о якобы готовящейся передаче ядерного оружия Киеву и назвал их повторением старых обвинений.

    В МИД России отметили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности.

    Президент России Владимир Путин отметил, что противник осознает пагубные последствия возможного использования ядерного компонента.

    25 февраля 2026, 05:07 • Новости дня
    Уиткофф заявил, что Россия показала настоящую коммуникацию на переговорах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона на переговорах в Женеве проявила конструктивный подход, они показали себя сдержанно, а также продемонстрировали готовность к диалогу, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    Уиткофф положительно охарактеризовал взаимодействие с российской делегацией в рамках диалога по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    «Происходили военные переговоры, обсуждали экономическое процветание. Относительно россиян мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию», – сказал он.

    Спецпосланник президента США обратил внимание на то, что дискуссия велась в конструктивном ключе, она затрагивала как вопросы безопасности, так и экономическую повестку.

    Ранее Уиткофф отмечал, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может состояться в ближайшие 10 дней.

    Глава МИД России Лавров называл киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.

    24 февраля 2026, 23:35 • Новости дня
    Американский Минфин расширил антироссийские санкции на физические и юрлица

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский Минфин расширил антироссийские санкции на четырех физических лиц и три компании, о чем сказано в сообщении Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC).

    Министерство финансов США ввело санкции против лиц, занимающихся кражей и продажей кибер-инструментов правительства США, а также против брокера и его партнеров, занимающихся разработкой уязвимостей и базирующихся в России, за кражу коммерческой тайны США в соответствии с законом О защите американской интеллектуальной собственности (PAIPA) и Ззконом О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), сказано на странице OFAC, где представлены новые подсанкционные лица и компании.

    Санкции введены в рамках закона и мер, связанных с кибердеятельностью. В список внесены граждане России и Узбекистана, в том числе Сергей Зеленюк, Олег Кучеров, Марина Васанович и Азизжон Мамашоев, связанный с Зеленюком.

    Подсанкционными компаниями стали «Матрица» и зарегистрированные в Дубае Advance Security Solutions и Special Technology Services.

    На сайте Госдепа указано, что под санкции попала компания Matrix LLC (также известная как Operation Zero), российский брокер кибер-инструментов, который позиционирует себя как реселлер кибер-эксплойтов для различных клиентов, включая правительство России.

    Также упоминается Сергей Зеленюк, гражданин России, директор и единственный владелец Operation Zero. Компания и Зеленюк, по данным Госдепа, являются иностранными лицами, которые сознательно участвовали в краже коммерческих секретов граждан США или извлекли из нее выгоду. Эта кража произошла 5 января 2023 года или позже и с высокой долей вероятности может привести к существенной угрозе.

    «В результате сегодняшних действий <...> все имущество и имущественные интересы лиц, включенных в санкционный список, находящиеся в Соединенных Штатах или находящиеся во владении или под контролем лица, являющегося гражданином США, блокируются», – сказано в релизе госдепа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европейский союз (ЕС) официально продлил действие экономических санкций в отношении России. Во вторник Британия  расширила антироссийские санкции на 297 новых позиций. Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против России.

    26 февраля 2026, 18:54 • Новости дня
    Foreign Affairs: Украина уступила России по военным, экономическим и людским ресурсам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский журнал Foreign Affairs указал, что Украина проигрывает России в конфликте, поскольку не располагает достаточными ресурсами для достижения своих военных целей и вынуждена искать компромисс.

    Украина проигрывает в конфликте с Россией, поэтому Киев должен согласиться на компромиссный мир и территориальные уступки, пишет американский журнал Foreign Affairs. По мнению издания, ситуация на фронте складывается не в пользу Владимира Зеленского, который ставит перед страной недостижимые задачи. «У него нет ни военных ресурсов для успешного наступления, ни политической воли для надежной обороны», – говорится в публикации.

    Издание отмечает, что Украина уступает России по численности армии, экономической мощи и вооружению, несмотря на помощь западных стран. Также подчеркивается, что коррупция подорвала все аспекты военных усилий Украины, включая строительство укреплений.

    Журнал считает, что цели России соответствуют ее возможностям и ситуации на поле боя, тогда как задачи Украины выглядят нереалистичными. Киев, по мнению Foreign Affairs, не располагает временем и инвестициями, чтобы противостоять преимуществам России, и ему, вероятно, придется согласиться на мирное соглашение, предусматривающее сдачу части украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Megaupload Ким Дотком также отметил, что стратегическое преимущество России распространяется не только на Украину, но и на западных союзников Киева, включая ЕС и НАТО.

    Ранее французское издание Le Monde заявило, что Москва обладает решающим преимуществом по массе, огневой мощи и мобилизационному потенциалу. А немецкая Berlin Zeitung признала, что Россия располагает промышленной базой, которую ЕС уже утратил, и это делает европейские державы лишь наблюдателями на мировой арене.


