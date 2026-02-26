Жителя Валдая оштрафовали за проведение коллективных намазов дома

Жителя Новгородской области оштрафовали за проведение коллективных намазов

Tекст: Вера Басилая

Уроженец Дагестана Абдулхамид Тагиров переоборудовал второй этаж своего дома в Валдае под молельную комнату. Там он проводил обучение и еженедельный пятничный коллективный намаз в присутствии группы верующих, передает РИА «Новости».

При этом помещение не предназначалось для миссионерской деятельности и не принадлежало официально зарегистрированной религиозной группе. Тагиров не уведомил Минюст о создании и начале работы объединения, что стало нарушением закона.

Подсудимый признал вину, пояснив, что не знал о необходимости соблюдения подобных формальностей. «Постановлением суда Тагирову Абдулхамиду назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей», – гласит решение инстанции.

Ранее мировой судья в Москве назначил штраф мужчине за совершение намаза в коридоре суда.

Нижневартовский районный суд принял решение о выдворении иностранца за проведение религиозных обрядов в общежитии.

Религиовед Роман Лункин предупредил о рисках признания публичной молитвы незаконной миссионерской деятельностью.