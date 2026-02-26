Жителя Валдая оштрафовали за проведение коллективных намазов дома

Уроженец Дагестана Абдулхамид Тагиров переоборудовал второй этаж своего дома в Валдае под молельную комнату. Там он проводил обучение и еженедельный пятничный коллективный намаз в присутствии группы верующих, передает РИА «Новости».
При этом помещение не предназначалось для миссионерской деятельности и не принадлежало официально зарегистрированной религиозной группе. Тагиров не уведомил Минюст о создании и начале работы объединения, что стало нарушением закона.
Подсудимый признал вину, пояснив, что не знал о необходимости соблюдения подобных формальностей. «Постановлением суда Тагирову Абдулхамиду назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей», – гласит решение инстанции.
Ранее мировой судья в Москве назначил штраф мужчине за совершение намаза в коридоре суда.
Нижневартовский районный суд принял решение о выдворении иностранца за проведение религиозных обрядов в общежитии.
Религиовед Роман Лункин предупредил о рисках признания публичной молитвы незаконной миссионерской деятельностью.