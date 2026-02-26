  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении 19 БПЛА на подлете к Москве
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Демографический кризис лишает финнов высокой пенсии
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей
    Глава польского МИД призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды»
    Во Франции потребовали от провайдеров закрыть доступ к 35 российским СМИ
    Минобороны сообщило о перехвате 167 украинских БПЛА за шесть часов
    В Госдуме заявили о риске ядерной катастрофы из-за планов передать ЯО Киеву
    Афганская армия начала боевые действия в ответ на удары Пакистана
    Роскомнадзор отказался комментировать новые сообщения СМИ о блокировке Telegram
    26 февраля 2026, 22:22 • Новости дня

    Американские СМИ назвали цели запуска секретного китайского шаттла

    Американские СМИ назвали цели запуска секретного китайского шаттла
    @ кадр из видео

    Американские СМИ раскрыли возможные цели запуска секретного китайского космического шаттла, старт которого состоялся в начале февраля с космодрома Цзюцюань. Речь идет о многоразовом аппарате Shendong («Божественный дракон»), который совершил уже четвертый полет.

    Официально Пекин заявляет, что аппарат предназначен для «технологической проверки многоразовых космических кораблей» и должен способствовать «мирному использованию космоса». Однако эксперты считают, что за этими формулировками могут скрываться более сложные задачи, пишет Futurism.

    Аналитики обращают внимание на предыдущие миссии китайского шаттла. Третий полет завершился в сентябре 2024 года после 267 дней пребывания на орбите. Тогда китайская сторона заявила, что успех миссии подтверждает зрелость технологий многоразовых аппаратов.

    В то же время наблюдатели отмечали, что во время прошлых запусков Shendong выводил на орбиту небольшие объекты. Их фиксировали американские военные и независимые астрономы. По мнению ряда специалистов, Китай может отрабатывать операции сближения и маневрирования с другими космическими объектами, так называемые RPO (Rendezvous and Proximity Operations, сближение и операции в непосредственной близости – прим. ВЗГЛЯД).

    Американские СМИ подчеркивают, что Китай развивает эту программу на фоне аналогичных разработок США. В частности, секретный космический самолет X-37B, созданный компанией Boeing и эксплуатируемый United States Space Force, уже более десяти лет выполняет засекреченные миссии. За это время аппарат совершил семь полетов и провел в космосе в общей сложности тысячи суток.

    По оценкам экспертов, с учетом характеристик ракеты Long March 2F китайский аппарат может быть сопоставим по размерам с X-37B. Наблюдатели не исключают, что программы двух стран свидетельствуют о нарастающей конкуренции ведущих держав за технологическое и стратегическое превосходство на орбите.

    Ранее астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой спутниковой группировки Маска.

    26 февраля 2026, 10:10 • Новости дня
    Астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой группировки Маска

    New Scientist: Запуск миллиона спутников SpaceX усилит разрушение озона

    Астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой группировки Маска
    @ Craig Bailey/FLORIDA TODAY/USA TODAY NETWORK/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые выразили тревогу из-за планов SpaceX вывести на орбиту гигантское скопление аппаратов, что грозит разрушением атмосферы и световым загрязнением.

    Компания Илона Маска 30 января подала заявку в американский регулятор на развертывание 1 млн спутников, пишет New Scientist.

    Инициатива предполагает создание орбитальных дата-центров для искусственного интеллекта, что многократно превышает текущее число активных аппаратов, составляющее всего 14,5 тыс. единиц.

    При этом Федеральная комиссия по связи (FCC) не обязана оценивать влияние столь масштабного проекта на экологию, что вызвало критику специалистов. «Мы глубоко обеспокоены. Мы не против спутников, но считаем, что это нужно делать ответственно», – заявил генеральный директор DarkSky International Раскин Хартли.

    Астрономы опасаются, что постоянное сгорание выходящих из строя устройств насытит стратосферу оксидом алюминия, уничтожающим озоновый слой. Кроме того, десятки тысяч видимых объектов сделают невозможными наземные наблюдения за космосом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX собирается запустить миллион спутников для обеспечения работы орбитальных дата-центров.

    Группировка Starlink за прошлый год совершила около 300 тыс. маневров во избежание столкновений.

    Комментарии (12)
    26 февраля 2026, 14:54 • Новости дня
    War Zone сообщил о планах США построить 450 новых шахт для МБР
    War Zone сообщил о планах США построить 450 новых шахт для МБР
    @ U.S. Air Force/Airman 1st Class Mattison Cole/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пентагон построит с нуля 450 шахт для размещения там новых межконтинентальных баллистических ракет Sentinel, при этом запланированные к списанию ракеты Minuteman III в то же время будут оставаться на своих позициях «на переходный период», сообщает портал War Zone.

    Пентагон построит с нуля 450 шахт для размещения новых межконтинентальных баллистических ракет Sentinel, одновременно сохранив на переходный период существующие 400 шахт с ракетами Minuteman III, передает War Zone.

    Согласно сообщению портала, обе системы вооружения будут находиться на боевом дежурстве одновременно в течение определенного времени. Ожидается, что процесс перехода от Minuteman III к Sentinel завершится к 2036 году, однако точное количество ракет, находящихся на дежурстве на этом этапе, не уточняется.

    Портал отмечает, что ранее планировалось использовать уже существующие шахты, но от этого отказались из-за высокой стоимости переоборудования. Сейчас строительство прототипа новой шахты уже ведется в штате Юта. В статье подчеркивается, что неясно, будет ли эта шахта использоваться для тестовых пусков в будущем, а также напоминается о существующих ограничениях СНВ-3 на количество пусковых установок.

    Проект включает не только шахты, но и создание новых пунктов управления и масштабной коммуникационной инфраструктуры. Некоторые вопросы, такие как выкуп земли у частных владельцев и дальнейшая судьба выведенных из эксплуатации шахт Minuteman III, пока остаются нерешенными. В 2025 году Пентагон признал, что стоимость программы Sentinel выросла на 81% и теперь составляет почти 141 млрд долларов, основная часть расходов приходится на закупку и строительство объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пообещал вести диалог с Россией по новому договору о контроле над ракетами. Дональд Трамп заявил, что США готовы обсуждать с Россией вопросы, связанные с ДСНВ. Эксперт-американист отметил отсутствие официальных заявлений Вашингтона по вопросам ДСНВ.

    Комментарии (13)
    26 февраля 2026, 22:33 • Видео
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 20:05 • Новости дня
    Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева

    МИД Франции отреагировал на обвинения СВР России по ядерной бомбе для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Франции сочло публикацию СВР РФ по теме передачи ядерной бомбы Украине проявлением агрессивного поведения России.

    Париж считает публикацию Службой внешней разведки России данных о подготовке Францией и Британией передачи Украине ядерной бомбы проявлением агрессивного поведения. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре, передает ТАСС.

    «Два дня назад Россия продемонстрировала чрезвычайно агрессивное поведение, выдвинув совершенно абсурдные обвинения», – заявил Конфавре на брифинге. По его словам, французское внешнеполитическое ведомство ограничилось реакцией через свой аккаунт French Response в соцсетях, не публикуя отдельного официального заявления.

    Журналист задал вопрос о заявлениях МИД РФ по поводу возможной отправки военных Франции и Британии на Украину, но представитель МИД Франции акцентировал внимание именно на публикации СВР. Конфавре обвинил Россию в эскалации конфликта, не вдаваясь в детали обсуждения западных военных на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие Киеву.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подготовил программное заявление для нации о ядерном сдерживании и безопасности Европы.


    Комментарии (7)
    26 февраля 2026, 07:05 • Новости дня
    «Северяне» узнали о последствиях гумпомощи партии Порошенко для солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» наступают вглубь Сумской области, авиация активно работает на участке Хотень-Корчаковка-Храповщина, противник активно сопротивляется в обороне.

    «В Сумской области часть личного состава мобильных огневых групп 1020 зенитно-ракетного артиллерийского полка ВСУ была отправлена на передовые позиции. Примечательно, что это произошло после приезда в расположение полка представителей партии П. Порошенко «Европейская солидарность» и передачи ими партии гуманитарной помощи», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении штурм-группы «Северян» продвинулись в Сумском районе на шести участках, в Краснопольском на одном и в Глуховском на двух. За сутки общее продвижение составило до 400 м.

    На Харьковском направлении около Старицы бойцы расширили зону контроля, продвинувшись на двух участках. Близ Графского штурмовики проводили зачистку прилегающего лесного массива. Авиацией поражены скопления живой силы ВСУ.

    «В ходе освобождения Графского остатки личного состава противника покидали населенный пункт по льду Северского Донца. С наступлением весны они такого сделать бы не смогли и вероятнее всего оказались бы в «котле», – поделились военнослужащие.

    В районе Волчанских Хуторов российские военные заняли пять домовладений, продвинувшись в восточном направлении на 200 м.

    На Хатненском участке фронта экипажи ВКС РФ наносили удары по позициям 159 омбр ВСУ в районе Колодезного. Штурмовые группы продвинулись на одном из участков на 200 м по лесополосам.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Графское в Харьковской области. «Северяне» разбили у Андреевки штурм-полк ВСУ из дезертиров и мобилизованных. «Торнадо-С» с ГЛОНАСС уничтожила склады ВСУ в Харьковской области. Военэксперт рассказал, куда движутся ВС России после освобождения Графского.


    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 13:35 • Новости дня
    Ковальчук: Полет на Марс станет путешествием в один конец

    Tекст: Мария Иванова

    При нынешнем уровне технологий экспедиция на Марс с полетом в одну сторону на 250 дней исключает надежное возвращение экипажа на Землю, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук оценил перспективы межпланетных путешествий. По его словам, технический прогресс пока не позволяет обеспечить возвращение экипажа на Землю, передает РИА «Новости».

    Спикер отметил, что длительность экспедиции создает критические риски для оборудования и людей. Своим мнением он поделился в ходе сессии «Вне земли: биотехнологии и космос» на Форуме будущих технологий.

    «На Марс лететь в одну сторону – 250 дней. При сегодняшнем уровне технологий вы полетели и на 50-й или на 250-й день сломались. Это в любом случае полет в один конец», – резюмировал Ковальчук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук ранее назвал полет на Марс при текущем уровне техники авантюрой.

    Летчик-космонавт Антон Шкаплеров рассказал о возможной первой высадке человека на Красную планету в конце 2030-х годов.

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о разработке транспортной системы с ядерной установкой для доставки грузов на марсианскую орбиту.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 11:47 • Новости дня
    В зоне спецоперации начали испытывать новейший дрон-разведчик «Сибирячок»

    Разведдрон «Сибирячок-5» с 95% российских деталей начали испытывать в зоне СВО

    Tекст: Мария Иванова

    На передовой в зоне СВО проходят испытания разведывательного дрона «Сибирячок-5», на 95% собранного из российских комплектующих, сообщили в «Народном фронте», «Кулибин-клуб» которого оказывает поддержку разработчикам.

    Российские подразделения приступили к тестированию беспилотного летательного аппарата «Сибирячок-5» непосредственно на линии соприкосновения, передает ТАСС.

    Разведывательный коптер способен подниматься на высоту до тысячи метров и удаляться от оператора на расстояние до 20 километров. Устройство умеет самостоятельно определять людей и автомобильную технику противника.

    Руководитель производства компании «Гаскар» отметил высокие характеристики изделия. «Сибирячок-5» – это в первую очередь разведывательный дрон, который делает видеофиксацию на местности. Также может нести на себе максимальную полезную нагрузку до четырех килограммов», – рассказал он. Представитель разработчика добавил, что аппарат превосходит иностранные аналоги в своем классе.

    Новинка представляет собой уже пятое поколение этой серии, а предыдущая модель была поставлена в войска в количестве около 16 тыс. единиц. Сейчас пятая модификация проходит проверку малыми группами спецназа. Серийное производство и массовые поставки запланированы на 2026 год.

    Беспилотник на 95% состоит из российских комплектующих, включая собственные моторы и платы управления. Разработчики закупают только чипы и резисторы, однако полную замену импортным деталям планируют найти уже в текущем году. Полетное время аппарата составляет до 60 минут на одном аккумуляторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на московском предприятии презентовали разведывательный дрон «Сибирячок» четвертого поколения с усовершенствованной камерой.

    Нижегородские разработчики при поддержке «Кулибин-клуба» представили коптер «Турист» для разведки и работы в режиме камикадзе.

    Госкорпорация «Ростех» провела масштабную презентацию восьми новых типов беспилотников различного назначения.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 04:25 • Новости дня
    Стало известно о 600 новых наемников в рядах ВСУ ежемесячно

    ТАСС: Каждый месяц в ряды ВСУ поступают порядка 600 наемников

    Tекст: Катерина Туманова

    По оценкам рекрутингового центра Foreign recruitment centre (FRC), более 10 тыс. иностранцев из 75 стран уже служат в рядах ВСУ, о чем сказано в документации FRC.

    «В настоящее время более 10 000 иностранных добровольцев из 75 стран служат в Сухопутных войсках ВСУ. Ежемесячно около 600 новых добровольцев подписывают контракты и вступают в ряды ВСУ», – приводит данные ТАСС в одной из публикаций FRC.

    Выяснилось также, что наибольший дефицит личного состава наблюдается в 81-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ. Вторыми по востребованности оказались 23-я отдельная механизированная бригада, 33-й отдельный штурмовой полк и 13-я бригада оперативного назначения Нацгвардии Украины.

    По данным российских силовых структур, обнародованным в сентябре 2025 года, на стороне ВСУ воюет около 20 тыс. иностранных наемников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ДРГ колумбийцев попала в ловушку в Харьковской области. Бразильского наемника ВСУ забили насмерть в расположении части. Иностранные наемники предложили силовикам России сдать позиции ВСУ.


    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 03:25 • Новости дня
    В МИД России рассказали о регулярном применении ВСУ отравляющих веществ

    Tекст: Катерина Туманова

    Случаи использования украинскими военными отравляющих веществ против армии и мирных жителей фиксируются систематически, сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

    «Украинские вооруженные формирования в нарушение международных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) систематически используют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданского населения в зоне специальной военной операции, – рассказал дипломат ТАСС.

    Логвинов уточнил, что все эти случаи фиксируются и документируются компетентными органами.

    Он отметил, что Россия регулярно распространяет собранные сведения в Организации по запрещению химического оружия, Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН.

    Российская сторона информирует мировое сообщество о нарушениях Киевом международных обязательств и реальном положении дел в зоне специальной военной операции, добавил дипломат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ применили БПЛА с химзарядами против российских бойцов. Постпред России в ОЗХО сообщил о применении химоружия ВСУ против гражданских. ФСБ обнаружила тайник ВСУ с химоружием под Красноармейском.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 16:28 • Новости дня
    Слуцкий: Евродепутаты опасаются передачи Киеву ядерного оружия

    Слуцкий рассказал о тревоге евродепутатов из-за планов по ЯО для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На онлайн‑встрече российских и европейских депутатов обсудили риск передачи Украине компонентов ядерного оружия и связанную с этим угрозу дальнейшей эскалации конфликта, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Члены комитета Госдумы по международным делам провели онлайн-встречу с группой представителей Европарламента, возглавляемой евродепутатом Фернаном Картайзером из Люксембурга. Об этом рассказал глава думского комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

    По словам Слуцкого, на встрече обсуждались кризисные вопросы отношений между Россией и Евросоюзом, а также аспекты украинского урегулирования, включая угрозы мировой безопасности из-за планов Лондона и Парижа по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву.

    Слуцкий процитировал участников встречи: «Представители ЕП выразили серьезную обеспокоенность возможностью выхода конфликта на ядерную орбиту и его перехода в третью мировую войну». Он отметил, что европейские парламентарии иногда занимают более взвешенную позицию, чем правящие круги Франции, Британии и Германии.

    Депутат сообщил, что не может раскрыть имена всех европейских участников встречи, но их число увеличивается с каждым разом, несмотря на давление со стороны брюссельских чиновников. Слуцкий добавил, что регулярные контакты российских и европейских парламентариев позволяют доносить до жителей Европы позицию России и расширять информационный прорыв антироссийской блокады.

    Ранее парламент России единогласно поддержал обращение к депутатам Франции, Британии, Германии и международным организациям с требованием расследовать сообщения о планах передачи Киеву ядерного оружия.

    А министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что обострение переговорной риторики по ядерному оружию связано с разочарованием западных стран из-за отсутствия успеха в попытках добиться поражения России.

    Ядерная риторика станет одной из главных тем на следующем этапе переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 11:05 • Новости дня
    Доработанный по опыту СВО ППК-20 поступил на вооружение МВД

    Органы внутренних дел получили доработанный по опыту спецоперации ППК-20

    Tекст: Мария Иванова

    На вооружение органов внутренних дел поступил девятимиллиметровый пистолет-пулемет ППК-20, доработанный по опыту спецоперации и рассчитанный на бронебойные патроны.

    Серийно выпускаемый концерном девятимиллиметровый пистолет-пулемет ППК-20 официально принят на вооружение органов внутренних дел, сообщает Telegram-канал концерна. Соответствующее постановление подписало правительство России. Оружие производится как для отечественных силовых структур, так и на экспорт.

    Инженеры оперативно доработали изделие, опираясь на опыт его эксплуатации в зоне спецоперации. Специалисты улучшили эргономику и тактико-технические характеристики образца. Изменения затронули и линейку используемых боеприпасов.

    Основным патроном для ППК-20 стал высокоимпульсный бронебойный 7Н21, однако оружие совместимо с большинством патронов калибра 9х19. Эксперты называют эту модель самым технологичным образцом в своем классе. Она сочетает надежность современного автомата АК-12 с компактными габаритами.

    Ранее арсенал ведомства пополняли и другие разработки ижевских оружейников. Двадцать лет назад на службу поступил «Витязь-СН», а в последние годы перечень расширили пистолет Лебедева и автоматы АК-12.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» начал выпускать усовершенствованный пистолет-пулемет ППК-20 в рамках госконтракта 2026 года. Специалисты предприятия улучшили конструкции затвора и возвратного механизма для расширения линейки используемых патронов.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 05:03 • Новости дня
    Военно-морские учения «Милан-2026» с участием фрегата ВМФ России завершены

    Tекст: Катерина Туманова

    Многонациональные военно-морские учения «Милан-2026», которые прошли в Бенгальском заливе с участием экипажа фрегата ВМФ России «Маршал Шапошников», завершены, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

    «В Республике Индия завершилось многонациональное военно-морское учение «Милан-2026», в котором Военно-морской флот России представлял экипаж фрегата «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ)», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы Тихоокеанского флота.

    В течение пяти дней моряки отрабатывали совместное маневрирование, морской бой со стрельбой по морским и воздушным целям, а также противолодочные действия в составе отрядов кораблей.

    В ходе маневров участники форсировали районы с минной опасностью, проводили освобождение условно захваченного судна, а также проводили досмотровые операции для обеспечения безопасности гражданского судоходства.

    Особое внимание уделялось поисково-спасательным мероприятиям и действиям по спасению терпящих бедствие на море. Итоги учений подвели на борту индийского авианосца «Викрант».

    Маневры «Милан» проводятся с 1995 года раз в два года в Индии. В 2026 году российскую делегацию возглавил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило об открытии учения «МИЛАН-2026» в Индии. Российский фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в Индию на учения Milan 2026. Патрушев посетил фрегат «Маршал Шапошников», который прибыл в Оман.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Ковальчук заявил об отсутствии конкурентов у России в сфере создания АЭС на Луне

    Ковальчук анонсировал создание уникальной российской АЭС для Луны к 2030 году

    Tекст: Мария Иванова

    Россия разрабатывает уникальную атомную станцию для Луны, поскольку солнечная энергетика там неэффективна из-за отсутствия постоянного света, заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук на полях IV Форума будущих технологий.

    У России в сфере создания атомной электростанции для Луны нет технологических конкурентов, передает ТАСС.

    Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук подчеркнул, что страна разрабатывает уникальную лунную АЭС, не имеющую аналогов, выступая на полях IV Форума будущих технологий.

    «Дело в том, что ни у кого, кроме нас, атомной энергетики в космосе не было никогда. <…> Энергия на Луне, планетах, астероидах может быть только атомной», – заявил он.

    Отвечая на вопрос о наличии у России соперников в этой области, Ковальчук отметил, что альтернативой на Земле могут быть солнечные батареи, но на Луне солнце светит не постоянно, поэтому иной энергии, кроме атомной, там быть не может. Он добавил, что в таком положении у России нет конкурентов, а создаваемые технологии не имеют аналогов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил о подготовке первой атомной станции для установки на Луне к 2030 году. Роскосмос сообщил о планах создания лунной электростанции к 2036 году.

    Москва и Пекин запланировали размещение ядерной энергоустановки на поверхности спутника.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 23:48 • Новости дня
    Константинов назвал отказ Зеленского вывести войска из Донбасса бредом наркомана

    Константинов обвинил Зеленского в затягивании переговоров по Донбассу

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава крымского парламента Владимир Константинов резко осудил нежелание Владимира Зеленского отвести украинские войска с территории Донбасса, назвав такие заявления наркотическим бредом.

    Владимир Константинов, глава крымского парламента, назвал отказ Владимира Зеленского вывести украинские войска из Донбасса наркотическим бредом, передает РИА «Новости».

    По его словам, президент Украины намеренно ищет любые способы затянуть переговорный процесс и свести к нулю усилия по урегулированию конфликта.

    «Зеленский продолжает нести наркотический бред, выискивая любые пути, чтобы затянуть переговорный процесс и свести к нулю всю проделанную работу по поиску путей урегулирования конфликта», – заявил Константинов.

    Он подчеркнул, что Зеленский является главным препятствием на пути к достижению мира на Украине.

    Ранее Зеленский в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках мирного урегулирования и назвал это чушью собачьей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января отмечал, что вывод украинских войск из Донбасса остается важным условием российской стороны.

    Помощник президента России Юрий Ушаков также подчеркивал, что этот шаг – ключевой элемент плана мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что готов отказаться от претензий на власть в случае заключения мирного договора.

    Он также признал, что на Украине существует явление «бусификации», однако утверждает, что масштабы сильно преувеличены и большая часть роликов якобы создана в России или сгенерирована искусственным интеллектом.

    Дональд Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, который, как сообщили источники, был позитивным и дружеским.

    Зеленский выразил надежду на завершение войны в этом году, а Трамп заявил, что хотел бы прекращения войны в течение месяца.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 22:57 • Новости дня
    При ударе ВСУ по Брянской области ранена жительница города Клинцы

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинских военных на город Клинцы Брянской области госпитализирована мирная жительница с ранениями, также повреждены дом и автомобиль.

    Об ударе по городу Клинцы Брянской области сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ нанесли удар по населенному пункту, в результате чего пострадала мирная жительница.

    Богомаз отметил: «ВСУ нанесли удар по городу Клинцы. В результате варварской атаки, к сожалению, ранена мирная жительница». Женщина была доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь.

    В результате атаки также были повреждены жилой дом и легковой автомобиль. На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы, указал губернатор региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики ударили беспилотником по гражданскому автомобилю недалеко от населенного пункта Чайки в Белгородской области, в результате чего погиб водитель.

    Украинский беспилотник атаковал населенный пункт Кременная в ЛНР, один мирный житель погиб и еще один получил ранения.

    В поселке Степное Краснояружского округа Белгородской области украинский беспилотник нанес удар по автомобилю, серьезно пострадал мирный житель, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 23:27 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще трех беспилотников на подходе к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате работы средств ПВО три беспилотника, направлявшихся на Москву, были уничтожены, пострадавших и разрушений не зафиксировано, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Три беспилотника, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    «Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – говорится в сообщении.

    Других подробностей о происшествии в настоящий момент не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общее число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 19.

    За шесть часов системы ПВО перехватили и уничтожили 167 украинских дронов, из которых 12 были направлены на Москву.

    Комментарии (0)
    Главное
    МИД России сообщил о проведении ВСУ медицинских экспериментов на пленных
    Париж обвинил Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева
    Мединский рассказал о подвиге защитника Курской АЭС и новых воинских мемориалах
    Жителя Валдая оштрафовали за проведение коллективных намазов дома
    Выгнанный с ОИ украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий
    Управляющая пиццерии «Додо» уволилась после скандала с собакой
    Американские СМИ назвали цели запуска секретного китайского шаттла