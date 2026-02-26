  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении 19 БПЛА на подлете к Москве
    Демографический кризис лишает финнов высокой пенсии
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей
    Глава польского МИД призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды»
    Во Франции потребовали от провайдеров закрыть доступ к 35 российским СМИ
    Минобороны сообщило о перехвате 167 украинских БПЛА за шесть часов
    В Госдуме заявили о риске ядерной катастрофы из-за планов передать ЯО Киеву
    Афганская армия начала боевые действия в ответ на удары Пакистана
    Роскомнадзор отказался комментировать новые сообщения СМИ о блокировке Telegram
    26 февраля 2026, 21:56 • Новости дня

    Хиллари Клинтон призвала Конгресс допросить Трампа по делу Эпштейна

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон выступила с требованием допросить Дональда Трампа под присягой в Конгрессе из-за его возможных связей с уличенным в педофилии Джеффри Эпштейном.

    Комитет Палаты представителей по надзору вызвал Хиллари Клинтон и экс-президента США Билла Клинтона для дачи показаний под присягой по делу финансиста Джеффри Эпштейна, передает ТАСС.

    Бывший госсекретарь заявила, что не располагает сведениями о преступлениях Эпштейна и никогда не встречалась с ним, не была на его самолете, острове, в домах или офисах.

    Клинтон подчеркнула: «Если этот комитет серьезно настроен выяснить правду о преступлениях Эпштейна, связанных с торговлей людьми, он не будет полагаться на заявления для прессы, чтобы получить ответы от нашего нынешнего президента о его причастности, он спросит его напрямую под присягой о десятках тысяч упоминаний его имени в документах Эпштейна».

    Она также заявила, что комитет должен разобраться с заявлениями, что Министерство юстиции скрывало результаты допросов ФБР, в которых жертва обвиняла Дональда Трампа в тяжких преступлениях.

    Клинтоны ранее несколько месяцев отказывались выполнять требования повестки, считая расследование политически мотивированным. Предстоящее в ближайшую пятницу выступление Билла Клинтона перед законодателями станет почти беспрецедентным случаем, так как бывшие президенты США не давали показаний в Конгрессе с 1983 года. Комитет сосредоточится на изучении связей высокопоставленных демократов с Эпштейном и Гислейн Максвелл. Адвокаты Клинтона пытались ограничить время допроса четырьмя часами, но глава комитета отверг это, посчитав недостаточным.

    Ранее Билл и Хиллари Клинтон решили выступить перед комитетом Конгресса США по делу о связях с финансистом Джеффри Эпштейном.

    Стоит отметить, что Клинтоны решили выступить после публикации свыше 3 млн страниц по делу Эпштейна.

    Ранее комитет по надзору Палаты представителей США проголосовал за привлечение Билла Клинтона и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон к ответственности за неявку на слушания по делу Эпштейна.

    24 февраля 2026, 19:22 • Новости дня
    Присяжных для суда над Маском нашли с трудом из-за ненависти людей к миллиардеру
    Присяжных для суда над Маском нашли с трудом из-за ненависти людей к миллиардеру
    @ Benjamin Fanjoy/AP/ТАСС

    В федеральном суде Сан-Франциско возникли трудности с формированием коллегии присяжных по делу Илона Маска – значительная часть кандидатов заявила, что не сможет сохранять беспристрастность из-за негативного отношения к миллиардеру.

    Как сообщает Courthouse News, речь идет о процессе против Маска, которого обвиняют в манипулировании акциями Twitter (позже переименованной в X, заблокирована в России) во время сделки по покупке компании за 44 млрд долларов. Разбирательство проходит в федеральном суде Сан-Франциско под председательством судьи Чарльза Брейера.

    Перед более чем 90 кандидатами в присяжные судья поставил ключевой вопрос: смогут ли они забыть про личные взгляды на Маска, Twitter или Tesla и выносить решение исключительно на основании представленных в суде доказательств и закона. «Каковы бы ни были ваши взгляды на господина Маска, Twitter или Tesla, можете ли вы отбросить их в сторону и судить ответчика исключительно на основе доказательств?» – цитирует Брейера издание.

    По данным Courthouse News, свыше трети потенциальных присяжных признались, что не способны быть беспристрастными, и были отстранены от участия в процессе. Некоторые из оставшихся, заявив о готовности соблюдать нейтралитет, при этом не скрывали резко негативного отношения к бизнесмену.

    Адвокат Маска Стивен Брум выразил недовольство ситуацией, заявив, что в случае с другим подсудимым присяжный, открыто заявивший «я его ненавижу» или поставивший под сомнение его моральные качества, был бы немедленно отстранен. Однако судья подчеркнул, что публичные фигуры неизбежно вызывают сильные эмоции, и ключевой вопрос заключается в способности кандидатов отделить личное мнение от оценки фактов.

    Одним из факторов, повлиявших на отношение потенциальных присяжных, называются тесные связи Маска с администрацией Дональда Трампа. Сообщается, что предприниматель пожертвовал около 300 млн долларов на президентскую кампанию Трампа и участвовал в работе так называемого Департамента эффективности правительства (DOGE).

    Судебный процесс, который стартует 2 марта и продлится до 16 марта, касается событий 2022 года, когда Маск объявил о приостановке сделки по покупке Twitter, сославшись на необходимость уточнить долю спам-аккаунтов на платформе. После его заявления акции компании упали на 9% за день. Позже бизнесмен утверждал, что доля ботов может достигать 20%, и допускал возможность пересмотра условий сделки. Истцы считают, что подобные заявления вводили инвесторов в заблуждение и повлияли на рыночную стоимость компании. В итоге дело будет рассматриваться коллегией из девяти присяжных без запасных.

    Ранее Маск заключил сделку с Пентагоном по использованию ИИ Grok в военных целях.

    25 февраля 2026, 05:55 • Новости дня
    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море в 2025 году

    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море в 2025 году

    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море в 2025 году
    @ соцсети

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа предприняла необычный шаг, предупредив украинское правительство о том, что удары по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце 2025 года повлияли на инвестиции США в Казахстане, сообщила во вторник посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    «Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, от атак на американские интересы», – приводит CNN слова Ольга Стефанишиной на брифинге.

    Она сказала, что получила демарш от Госдепа США по этому поводу. Необычный демарш, по-видимому, говорит о приоритетах администрации США и следует за решением Трампа прекратить новую военную помощь Киеву в 2025 году.

    Посол Украины заявила, что США не предлагали Киеву воздержаться от нанесения ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре.

    «Это было связано с тем фактом, что там были затронуты экономические интересы Америки. Мы приняли это к сведению», – ответила она.

    В конце ноября 2025 года украинские беспилотники ударили по черноморскому порту Новороссийск, нанеся ущерб не только интересам России, но и ключевому нефтепроводу, что привело к значительному падению экспорта казахстанской нефти. Chevron является крупным акционером Каспийского трубопроводного консорциума, который транспортирует нефть с казахстанских месторождений в Черное море на экспорт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минэнерго Казахстана сообщило о серьезных повреждениях устройства Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Власти Казахстана решили направить часть нефти с месторождения Кашаган в Китай на фоне атак дронов со стороны Украины.


    26 февраля 2026, 22:33 • Видео
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    26 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    Трамп назвал Зеленскому желаемый срок окончания войны
    Трамп назвал Зеленскому желаемый срок окончания войны
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп впервые с конца января поговорил с главой киевского режима Владимиром Зеленским, телефонный разговор, как говорят источники портала Axios, был «очень позитивным и дружеским».

    Три источника сообщили Axios, что телефонный разговор между Трампом и Зеленским был очень дружеским и позитивным, а Зеленский поблагодарил главу Белого дома за всю его помощь, отметив, что только Трампу под силу заставить Путина прекратить войну.

    «Зеленский тогда сказал, как надеется, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война продолжается слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы война закончилась через месяц», – сказал один из источников.

    Зеленский заявил Axios, что оставшиеся разногласия по территориальному вопросу могут быть преодолены путем прямых переговоров между ним, Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп сказал Зеленскому, что он будет работать над тем, чтобы такой трехсторонний саммит состоялся, если следующая встреча американских, российских и украинских переговорщиков, запланированная на начало марта, принесет больший прогресс.

    «Мы ожидаем, что эта встреча создаст возможность перевести переговоры на уровень лидеров. Президент Трамп поддерживает эту последовательность шагов. Это единственный путь к решению всех сложных и деликатных вопросов и окончательному прекращению войны», – написал Зеленский в соцсети X.

    Украинский чиновник заявил, что Трамп подтвердил готовность предоставить Украине значительные Гарантии безопасности США как часть потенциального мирного соглашения с Россией.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал условие завершения конфликта на Украине. Каллас передала странам ЕС «список уступок», требуемых от России. Зеленский ответил на желание США завершить конфликт ко Дню независимости.


    25 февраля 2026, 10:06 • Новости дня
    Трамп нашел способ обойти запрет Верховного суда на введение пошлин
    Трамп нашел способ обойти запрет Верховного суда на введение пошлин
    @ Samuel Corum/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о введении сборов на иностранные товары сразу после признания Верховным судом страны предыдущих ограничительных мер незаконными.

    Президент задействовал раздел 122 Закона о торговле 1974 года для установления единого сбора в 10% на зарубежную продукцию, передает Bloomberg.

    Новые правила начнут действовать с 24 февраля и продлятся 150 дней. Политик воспользовался альтернативным законом спустя несколько часов после решения суда.

    Глава государства пригрозил повысить ставку до 15%, если экономическая ситуация не изменится. При этом исключения сделаны для фармацевтики, автомобилей, некоторых критически важных минералов и товаров в рамках соглашения USMCA. Также под действие новых норм не подпадают продукты, облагаемые налогами по соображениям нацбезопасности.

    Напомним, Верховный суд США признал введение администрацией Трампа импортных пошлин превышением полномочий. Президент пообещал заменить отмененные судом меры десятипроцентным глобальным тарифом сроком на 150 дней. СМИ напоминали о возможности использования для этих целей статьи 122 Закона о торговле.

    25 февраля 2026, 20:10 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    В ноябре Трамп сообщил, что встреча с Путиным и Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между Путиным и Зеленским.

    26 февраля 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт назвал инцидент с американским катером у берегов Кубы провокацией войны

    Американист Дудаков: Инцидент с американским катером у берегов Кубы – попытка создать Casus belli

    Эксперт назвал инцидент с американским катером у берегов Кубы провокацией войны
    @ Ramon Espinosa/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инцидент с американским катером, который открыл стрельбу у берегов Кубы – попытка кубинской диаспоры организовать провокацию и создать Casus belli. По всей видимости, план состоял в том, чтобы устроить перестрелку и вынудить администрацию Дональда Трампа в ответ ввести на Остров Свободы войска, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Вряд ли инцидент с катером у берегов Кубы был организован представителями американской власти. Скорее всего, произошедшее – частная инициатива выходцев с Кубы», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что кубинская диаспора в штате Флорида настроена крайне негативно по отношению к правительству Гаваны и надеется на смену режима.

    По оценкам собеседника, речь идет о попытке организовать провокацию и создать Casus belli. «По всей видимости, план состоял в том, чтобы устроить перестрелку и вынудить администрацию Дональда Трампа в ответ ввести на Остров Свободы войска», – полагает эксперт. Впрочем, оговорился Дудаков, сценарий вряд ли будет реализован по ряду причин. 

    «Во-первых, мы видим довольно невнятную реакцию Белого дома на инцидент», – пояснил политолог. Он указал, что Джей Ди Вэнс – изоляционист по взглядам – сразу постарался нивелировать последствия кризисной ситуации. Иначе отреагировал кубинец Марко Рубио. «Госсекретарь – главный ястреб в отношении Кубы. Я думаю, он был бы не против воспользоваться произошедшим», – рассуждает спикер.

    Другое дело, что возможности США ограничены. «Немалая часть американской военной группировки была переброшена из Карибского моря на Ближний Восток. Пентагону приходится разрываться между всеми горячими точками на фоне нехватки собственных военных ресурсов», – детализировал американист вторую причину.

    Но если Штаты все же решатся ввести войска в Гавану, то высоки риски, что это станет повторением опыта высадки американце в заливе Свиней, предупредил Дудаков. «Да, ситуация в экономике островного государства крайне тяжелая, потому что американцы перекрыли поставки энергоносителей. Но там нет протестов. Кроме того, недавнее решение Верховного суда США отменить многие тарифы Трампа, вероятно, пойдет на пользу Гаване, ведь Мексика, скажем, может возобновить отправку грузов на Кубу», – рассуждает собеседник.

    Наконец, против конфронтации выступают американские граждане. «Январские опросы показывали, что две трети американцев негативно оценивают перспективы каких-либо милитаристских авантюр в Карибском море. Поэтому, повторю, сильно сомневаюсь, что Трамп рискнет устраивать военную эскалацию», – заключил Дудаков.

    Ранее катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу. По данным МВД островного государства, инцидент произошел утром 25 февраля по местному времени. Судно, зарегистрированное во Флориде, было обнаружено на расстояние до одной морской мили к северо-востоку от канала Эль-Пино, в районе Кайо-Фальконес, муниципалитет Корралильо, провинция Вилья-Клара.

    Когда подразделение кубинской пограничной охраны приблизилось к катеру, чтобы установить личности пассажиров, с лодки были произведены выстрелы. Ранен один из пограничников. Погранслужба открыла ответный огонь. «В результате столкновения четверо нападавших на иностранном судне были убиты, а шестеро получили ранения», – сообщили в ведомстве, добавив, что всех пострадавших доставили на территорию Кубы.

    МВД установило личности участников вторжения: все они кубинцы, проживающие в США. Большинство из них имеет судимость. Задержанные во время допроса признались, что планировали проникнуть на территорию Кубы в террористических целях. При задержании у них были изъяты штурмовые винтовки, пистолеты, самодельные взрывные устройства, бронежилеты, оптические прицелы и камуфляжная форма.

    В Штатах отрицают причастность к инциденту. Газета The New Your Times со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила, что катер не принадлежал американским военно-морским силам или береговой охране. По словам источника издания, лодок ВМС не было в районе стрельбы.

    Госсекретарь Марко Рубио заверил, что сотрудники администрации США не имеют отношения к произошедшему у побережья Кубы. Он сообщил, что Вашингтон проведет независимую проверку инцидента и представят ее результаты Дональду Трампу. «В настоящее время мы собираем факты», – сказал он.

    Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмейер также заявил о начале расследования инцидента. По его словам, Штаты не должны доверять кубинскому правительству, а потому власти сделают все возможное, чтобы «привлечь этих коммунистов к ответственности».

    Более сдержанно высказался вице-президент Джей Ди Вэнс. Он отметил, что администрация не рассматривают перестрелку как повод для серьезной тревоги. «Ситуация, которую мы наблюдаем, будем надеяться, не настолько плоха, как можно было бы опасаться», – сказал Вэнс.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент с американским катером «агрессивной провокацией Вашингтона». Она считает, что целью таких действий является «эскалация ситуации и детонация конфликта». Напомним, в последнее время администрация Трампа ужесточает политику в отношении Острова Свободы.

    Так, в конце января американский лидер подписал указ, допускающий введение импортных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу. Одновременно было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы нацбезопасности со стороны Гаваны. По данным американских СМИ, США готовят полную морскую блокаду острова, чтобы прекратить импорт энергоносителей и добиться смены политического руководства Кубы.

    Как напоминает The New York Times, перестрелка в территориальных водах в среду стала не первым случаем за последние годы. Министерство внутренних дел Кубы докладывало, что за первые шесть месяцев 2022 года было перехвачено 13 катеров, занимавшихся контрабандой мигрантов. В одном случае во время преследования кубинскими пограничниками человек на борту лодки открыл огонь с близкого расстояния из автоматической винтовки, в результате чего был ранен офицер.

    В ходе другого инцидента кубинские пограничники вступили в перестрелку с судном в трех морских милях к северу от Баия-Хонды, города в северо-западной провинции Артемиса. При приближении кубинцев наркоторговцы открыли огонь. «В очередной раз происходят прискорбные события, являющиеся следствием враждебной и безответственной миграционной политики правительства США в отношении Кубы», – заявили тогда в кубинском МВД.

    25 февраля 2026, 14:42 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп никого не убедил в наступлении «золотого века» Америки

    Американист Дробницкий: Трамп никого не убедил в наступлении «золотого века» Америки

    Дробницкий: Трамп никого не убедил в наступлении «золотого века» Америки
    @ Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Речь главы Белого дома Дональда Трампа в Конгрессе не убедила ни общественность, ни политиков США в наступлении «Золотого века» Америки. Ситуация приведет к расколу в стане республиканцев. В рамках агитаций перед промежуточными выборами даже протрамповские кандидаты в своих регионах будут открещиваться от его инициатив, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Выступление главы Белого дома Дональда Трампа в Конгресса можно назвать историческим разве что из-за почти двухчасовой продолжительности, но вряд ли – содержательно. Спич отразил то, насколько хорошо идут дела в администрации президента, но не в США», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    «В отчетах об экономическом положении дел в стране, по общественному треку и даже в вопросах внешней политики Трамп продемонстрировал параллельную реальность. Например, он говорил о снижении цен на бытовые товары и продукты, а также анонсировал дальнейший рост благосостояния американцев. Все это не соответствует действительности», – продолжил он.

    «Также стоит отметить, что команда Трампа решила уделить приоритетное внимание внутренней политике, потому что это болевая точка для большинства американцев. Они не будут слушать про урегулированные конфликты, если их социальное положение ухудшается. Например, Россию Трамп упомянул всего один раз – в контексте украинского кризиса. И это как раз точно соответствует запросам электората», – пояснил аналитик.

    «Другое дело, что этим запросам не соответствуют сами ответы американского президента. Его спичрайтеры на всякий случай отдали предпочтение терминам «весомый рост», «солидное повышение», нежели точным цифрам. Видимо, это было необходимо для снижения возможностей опровержения и критики со стороны тех, кто будет разбирать речь в дальнейшем», – заметил спикер.

    «Оскорбления со стороны главы Белого дома в адрес демократов, которых он называл сумасшедшими, тоже не вызывают симпатии в стане республиканцев. Это показало лишь то, что Трамп отринул все приличия на внутриполитическом контуре», – считает эксперт.

    «Незадолго до выступления Трампа Верховный суд постановил, что его международные тарифы нарушают федеральное законодательство. Это тоже весьма ухудшило восприятие общественностью речи главы Белого дома. Негативную медийную картинку происходящего транслирует даже часть некогда условно протрамповских СМИ», – продолжил политолог.

    «Что касается роста военного бюджета, то это довольно стандартная практика. Она не поможет Трампу привлечь дополнительные симпатии на свою сторону. К тому же, в Конгрессе сидят не дураки, и они прекрасно помнят, что Пентагон ни разу полностью не прошел аудит успешно. Аудиторская группа, например, хвалила корпус морской пехоты за ясную отчетность, тогда как некоторые другие подразделения этим похвастаться не могли», – заметил спикер.

    «В общем, Трамп никого не убедил в наступлении «Золотого века» Америки – ни широкую общественность, ни даже приверженцев концепции «Make America Great Again» (MAGA). Все это может привести к тому, что в рамках агитаций перед выборами в Палату представителей даже протрамповские республиканцы в своих регионах будут открещиваться от его инициатив», – спрогнозировал собеседник.

    «В Конгрессе же, скорее всего, наберется достаточное число республиканцев в обеих палатах для простого большинства, выступающего против тарифов Трампа за исключением некоторых секторальных треков», – резюмировал эксперт.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса – Сената и Палаты представителей – с докладом о положении дел в стране. «Когда я в последний раз выступал в этом зале 12 месяцев назад, я унаследовал страну, находящуюся в кризисе, с застойной экономикой, рекордной инфляцией, открытыми границами, ужасающим набором в армию и полицию, разгулом преступности внутри страны, войнами и хаосом по всему миру», – заявил он.

    Сейчас же, по его словам, «границы США в безопасности, дух возродился, инфляция резко падает, доходы быстро растут, экономика процветает, как никогда прежде», сообщает CNN. Трамп напомнил, что в прошлом году призвал Конгресс запустить процесс «крупнейшего в американской истории снижения налогов». «Наше республиканское большинство блестяще справилось с этой задачей», – подчеркнул спикер.

    Одной из главных причин «ошеломляющего экономического подъема» он назвал пошлины. «Я использовал этот инструмент, чтобы заключить выгодные сделки для нашего государства, как в экономическом плане, так и в сфере национальной безопасности. Страны, которые десятилетиями нас обманывали, теперь платят нам сотни миллиардов долларов», – сказал глава государства.

    Помимо этого, Трамп заметил, «многие американцы обеспокоены тем, что спрос на энергию со стороны центров обработки данных, использующих искусственный интеллект, может несправедливо повысить их счета за электричество».

    «Я рад объявить о заключении нового соглашения о защите потребителей электроэнергии. Теперь крупные технологические компании будут обязаны сами обеспечивать свои потребности в электричестве. Они могут строить собственные электростанции на площадках своих предприятий», – сообщил он.

    Коснулся президент и такой актуальной темы, как общественная безопасность. «Я задействовал Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы для восстановления правопорядка в самых опасных городах, включая Вашингтон, Мемфис, а также штаты Теннесси, Новый Орлеан и Луизиана. В столице преступность практически исчезла. Ее показатели находятся на самом низком уровне за всю историю наблюдений, а количество убийств в городе в январе снизилось почти на 100% по сравнению с прошлым годом», – сообщил он.

    Затем он перешел к глобальной безопасности. «Наша страна никогда не была сильнее. За первые 10 месяцев я закончил восемь войн, включая камбоджийско-тайские пограничные столкновения. Косово и Сербия, Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, Армения и Азербайджан, Конго и Руанда и, конечно же, Газа. Это болевые точки мира. А между Пакистаном и Индией был бы ядерный конфликт», – заверил Трамп.

    «Мы очень усердно работаем над тем, чтобы положить конец девятой войне, кровопролитию и резне между Россией и Украиной, где каждый месяц погибает 25 тыс. солдат. Этого конфликта никогда не случилось, если бы я был президентом», – добавил он.

    «У нас самая мощная армия на земле. Но, надеюсь, нам редко придется использовать эту великую мощь. Это называется «мир через силу», – подчеркнул президент США, напомнив о повышении бюджета Пентагона на 2026 год до триллиона долларов.

    По словам Трампа, еще одним признаком растущего американского величия стала победа сборной страны по хоккею на зимних Олимпийских играх в Италии. Он пообещал вручить голкиперу команды Коннору Хеллебайку Президентскую медаль Свободы – одну из высших наград США для гражданских лиц.

    В своей речи он также критиковал демократов и судей за противодействие введению пошлин, проведению реформ миграционной политики и в попустительстве предполагаемому мошенничеству с программами социальной защиты.

    «От залитых солнцем берегов Флориды до бескрайних полей Дакоты. И от исторических улиц Филадельфии до нашей столицы, Вашингтона, наступил «Золотой век» Америки. Революция, начавшаяся в 1776 году, не закончилась; она продолжается, потому что пламя свободы и независимости все еще горит в сердце каждого американского патриота», – завершил речь Трамп.

    Ранее внешней политике Трампа нанесли серьезный удар – Верховный суд признал незаконными пошлины, введенные Белым домом в отношении целого ряда государств. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как судебное решение изменит американскую дипломатию и что произошедшее означает для России.

    25 февраля 2026, 10:30 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп объявил «золотой век Америки» на фоне проблем в экономике
    Bloomberg: Трамп объявил «золотой век Америки» на фоне проблем в экономике
    @ Kenny Holston/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В обращении к нации Дональд Трамп пообещал новую эру экономического роста и обвинил демократов в высоких ценах на медицинские услуги, пишет Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп выступил с обращением «О положении страны», заявив, что Америка «больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо», передает Bloomberg.

    В начале выступления он подчеркнул: «Вы еще ничего не видели. Мы добьемся еще большего». Трамп назвал текущий период «золотым веком Америки» и пообещал дальнейшее экономическое процветание.

    В ходе рекордного по длительности выступления – оно длилось 1 час 47 минут – президент отметил успехи американских спортсменов и военных, а также привел примеры героизма ветеранов. Трамп озвучил несколько инициатив, среди которых государственная поддержка пенсионных накоплений для работников без доступа к 401(k) и запрет на покупку индивидуальных акций для членов Конгресса и их семей. Он также предложил запретить выдачу коммерческих водительских удостоверений нелегальным мигрантам.

    Речь Трампа сопровождалась ожесточенными перепалками с демократами. Президент обвинил оппонентов в высоких ценах на медицинские услуги, а также раскритиковал их подходы к вопросам иммиграции и торговли. В ответ некоторые демократы обвинили Трампа в коррупции, а его выпады против сомалийских мигрантов вызвали резкую реакцию со стороны конгрессвумен Илхан Омар.

    Президент в очередной раз предостерег Иран, заявив: «Мое предпочтение – решить этот вопрос дипломатией, но одно несомненно: я никогда не позволю мировому спонсору терроризма, а это именно так, получить ядерное оружие». Трамп также рассказал о военных операциях США в Латинской Америке, включая задержание Николаса Мадуро и получение 80 млн баррелей нефти из Венесуэлы.

    Несмотря на попытки продемонстрировать экономический рост, Трамп сталкивается с низкими рейтингами одобрения – согласно опросу CNN, лишь 26% независимых избирателей поддерживают его работу. Демократы используют недовольство избирателей ростом цен и тарифной политикой президента для консолидации своих позиций перед предстоящими выборами. Трамп пообещал продолжить курс на налоговые и торговые реформы, а также обязать технологические компании строить собственные электростанции для снижения стоимости электроэнергии для населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп нашел способ обойти запрет Верховного суда США на введение новых пошлин.

    Трамп раскрыл схему, по которой оплату поставок оружия для Украины предлагает осуществлять через структуры НАТО.

    В своем обращении к Конгрессу США Трамп практически обошел тему отношений с Россией.

    26 февраля 2026, 21:44 • Новости дня
    Управляющая пиццерией «Додо» уволилась после скандала с собакой

    Управляющая пиццерией «Додо» уволилась после скандала с собакой в Челябинске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После увольнения курьера за помощь бездомной собаке управляющая челябинской пиццерией «Додо» ушла из компании и уехала из города.

    Управляющая одной из челябинских пиццерий сети «Додо» покинула работу после скандала с увольнением курьера, сообщает Telegram-канал компании. Ранее женщину отстранили от работы после того, как она уволила курьера за то, что он укрыл пледом бездомную собаку возле заведения, используя для этого плед, принадлежавший компании.

    В заявлении компании говорится: «Управляющая Юлия приняла решение покинуть компанию. Она тяжело переживает сложившуюся ситуацию и искренне сожалеет о случившемся. Мы понимаем ее решение – она испытывала давление и получала угрозы, поэтому сейчас ей нужны время и тишина. Несмотря ни на что, мы поддержим ее в этот непростой период. От лица компании просим остановить давление и проявить уважение к частной жизни».

    Основатель «Додо» Федор Овчинников в своих соцсетях отметил, что женщину никто не увольнял «чтобы погасить негатив». Он считает, что сейчас необходимо защитить бывшую управляющую от травли и сделать системные выводы из ситуации.

    Бывший курьер Михаил Савицкий также призвал прекратить травлю управляющей. По его словам, нельзя допускать, чтобы история о добре превращалась в ненависть, и если общество желает решать проблемы, путь травли не должен рассматриваться как вариант.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Додо» решила оплатить лечение и содержание собаки в приюте после увольнения курьера в Челябинске за заботу о бездомном животном.

    Позже руководство сети пиццерий «Додо Пицца» извинилось перед сотрудником, который потерял работу из-за помощи собаке.

    25 февраля 2026, 09:53 • Новости дня
    Трамп раскрыл схему оплаты оружия для Украины через НАТО

    Трамп: НАТО закупает у США оружие для Украины по полной стоимости

    Трамп раскрыл схему оплаты оружия для Украины через НАТО
    @ Kenny Holston/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что все американские вооружения для Киева оплачиваются альянсом в полном объеме через специальные программы закупок.

    Дональд Трамп выступил перед Конгрессом с речью о положении дел в стране, передает РИА «Новости».

    Он особо отметил финансовую сторону военной помощи. «Все, что мы отправляем на Украину, проходит через НАТО, и они платят нам полностью», – сказал политик.

    Американский лидер добавил важную деталь о новых договоренностях с партнерами. По его словам, члены альянса согласились вносить в общий бюджет организации пять процентов ВВП.

    В начале июля СМИ сообщали о проблемах с военной помощью Вашингтона. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки ракет из-за опасений критического сокращения собственных запасов на складах.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США продолжают поставлять вооружения для нужд Киева в прежнем режиме.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США планируют поставить Украине вооружения на сумму 15 млрд долларов в 2026 году через программу закупок с помощью союзников по НАТО.

    Дональд Трамп сообщил о продаже вооружения странам НАТО по полной стоимости для последующей передачи Киеву.

    Ранее глава Белого дома возложил все расходы по конфликту на партнеров по альянсу.

    25 февраля 2026, 21:57 • Новости дня
    Axios: Трамп провел телефонный разговор с Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США и украинский лидер провели телефонные переговоры на фоне недавних заявлений о несправедливости мирного плана, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    Дональд Трамп проводит беседу с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости». Информацию о текущем звонке распространил репортер портала Axios Барак Равид.

    «По словам осведомленного источника, президент Трамп проводит телефонный разговор с Зеленским», – написал журналист в социальной сети.

    На прошлой неделе газета The Sun писала, что украинский лидер раскритиковал подход Трампа к мирному урегулированию. Зеленский охарактеризовал план как «несправедливый» и предупредил, что Киев никогда не простит Вашингтон за подобные решения.

    Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой не отказываться от поддержки Киева.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что от США ждут пяти трамповских ударов по Зеленскому.

    25 февраля 2026, 01:48 • Новости дня
    Зеленский ответил на желание США завершить конфликт ко Дню независимости

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался не готов рассуждать о возможности завершения конфликта ко Дню независимости США, на что, по данным источников некоторых СМИ, очень надеются в Белом доме.

    Усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине  буксуют из-за того, что мирные переговоры зашли в тупик, а боевые действия в основном буксуют из-за четырех лет боевых действий, пишет Bloomberg.

    «Союзники говорят, что США настаивают на заключении сделки до того, как Трамп проведет празднование 250-й годовщины независимости США 4 июля. Но, по словам высокопоставленных чиновников из Европы и НАТО, нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин готов достичь соглашения, которое не удовлетворит его основные требования», – сообщили источники агентства.

    Комментируя эти данные Зеленский признался, что таких дат со стороны США не знал.

    «Я могу только поддержать, если об этом сказал президент США. Для меня это новая информация», – приводят «Вести» слова главы киевского режима.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский в телефонном интервью несколько раз отметил, что Трамп пытается давить на Украину, считая, что небольшая страна скорее согласится с неудобными условиями мира. Белый дом в лице Кэролайн Левитт ответил на упреки Зеленского в адрес Трампа.

    Европарламент впервые с начала спецоперации России на Украине принял резолюцию без упоминания о возможной «военной победы Украины».

    26 февраля 2026, 06:10 • Новости дня
    Глава МВФ предупредила США о необходимости сокращать госдолг
    Глава МВФ предупредила США о необходимости сокращать госдолг
    @ Алексей Агарышев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева напомнила правительству США о госдолге, уровень которого достиг такого объема, что пора подумать о том, как его снижать, вместо планов на увеличение военного бюджета страны.

    «США в состоянии финансировать свои расходы, государственные расходы. Однако мы рекомендуем уделять среднесрочное внимание снижению долга и дефицита», – цитирует Георгиеву РИА «Новости».

    Так глава МВФ прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о намерении увеличить бюджет Пентагона в 2027 году до 1,5 трлн долларов.

    Кроме того, отметила Георгиева, США следует следить за бюджетным дефицитом.

    «Будьте осторожны. Следите за уровнями дефицита и долга», – предупредила она.

    По словам главы МВФ, оценки ведомства по отношению к экономике США в ближайшие месяцы могут измениться из-за повышенной неопределенности.

    По данным Минфина США на 24 февраля, государственный долг страны достиг 37,787 трлн долларов. Годом ранее этот показатель находился на отметке 36,219 трлн долларов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госдолг США в октябре 2025 года достиг 38,02 трлн долларов. Американский финансист Рэй Далио заявил, что политика администрации Трампа способна привести к увеличению госдолга США до 55 трлн долларов. МВФ спрогнозировал госдолг США к 2031 году на уровне  140% ВВП.


    25 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Огромный архив данных об НЛО был уничтожен после слов Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотни гигабайт рассекреченных правительственных документов об НЛО, заговорах и проектах ЦРУ были удалены с сайта-архива Black Vault через день после поручения президента США Дональда Трампа опубликовать все связанные с НЛО материалы.

    По информации, опубликованной Black Vault, сервер публичного архива был очищен 20 февраля, а все данные об НЛО, рассекреченных проектах ЦРУ и теориях заговора, включая материалы об убийстве Джона Кеннеди, оказались удалены.

    Исследователь и уфолог Джон Гриневальд-младший сообщил, что изменились права доступа к серверным каталогам, а журналы владения файлами и правила редактирования стали недоступны без объяснения причин, пишет Daily Mail.

    Гриневальд отметил, что не может исключить возможность вмешательства третьих лиц, поскольку хостинг-провайдер сайта также не смог объяснить причины удаления данных. По его словам, «кто-то или что-то намеренно удалило все файлы с сервера», при этом сайт остался доступен, чтобы не сработала автоматическая сигнализация.

    Black Vault за десятилетия существования стал главным источником рассекреченных материалов о секретных программах, в том числе о директивах ЦРУ 1940-1950-х годов, отчетах с военных баз и свидетельствах очевидцев. Гриневальд публично раскрывал случаи, когда запросы FOIA (закон США о свободе информации, принятый в 1966 году, который позволяет любому лицу запрашивать доступ к записям федеральных агентств) возвращались ЦРУ и ФБР с неполными ответами или без информации.

    Инцидент произошел через несколько часов после распоряжения Дональда Трампа о раскрытии всех сведений, связанных с инопланетной жизнью, неопознанными летающими объектами и аномальными явлениями. Трамп ранее критиковал Барака Обаму за публикацию секретной информации об инопланетянах.

    Гриневальд направил в правительство США более 11 тыс. запросов FOIA, в том числе по делу Розуэлльской аварии 1947 года, а его архив содержал документы о секретных целевых группах, таких как Majestic 12, занимавшихся расследованием инцидентов с НЛО и изучением инопланетных технологий.

    Позже Гриневальд сообщил, что все более чем 3,8 млн файлов были скопированы в защищенные хранилища, и сайт был восстановлен вскоре после таинственного удаления данных.

    «Это суровое напоминание всем нам, включая меня. Делайте резервные копии. Храните их в нескольких местах. И никогда не бойтесь ничего, что может встретиться на вашем пути, независимо от того, чего вы ожидаете», – написал исследователь в соцсети X.

    24 февраля 2026, 05:31 • Новости дня
    Женская сборная США по хоккею отказалась от встречи с Трампом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде женская сборная США по хоккею решила не принимать приглашение президента страны Дональда Трампа о встрече.

    Американские хоккеистки сослались на плотный график, их звали на ежегодное обращение главы государства к Конгрессу, они пояснили, что испытывают высокую загруженность, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на NBC.

    Представитель Федерации хоккея США пояснил, что для спортсменок приглашение является честью, но принять его они не могут.

    До этого Трамп пригласил на оглашение послания мужскую сборную. Во время телефонного звонка президент пошутил, что если не позовет и женскую команду, то ему объявят импичмент.

    Финальная встреча канадской и американской сборных по хоккею завершился со счетом 2:1.

    Мужская сборная США так же смогла обыграть канадскую команду со счетом 2:1.

