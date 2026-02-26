Пакистанские военные уничтожили три пограничных поста Афганистана

Британия и Казахстан решили создать сырьевой альянс критических минералов

Британия и Казахстана решили подписать соглашение о диверсификации поставок минералов

Tекст: Мария Иванова

Глава британского МИДа Иветт Купер в четверг объявит о заключении соглашения с Казахстаном по критически важным минералам, пишет Politico. Официальные мероприятия пройдут в лондонском особняке Ланкастер-хаус, где Купер примет министров иностранных дел пяти стран Центральной Азии – Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

«Центральная Азия – важный регион с огромным потенциалом для ускорения экономического роста», – заявила Купер в комментарии изданию. По ее словам, новые соглашения принесут выгоду британскому бизнесу, усилят экономическую безопасность и продемонстрируют поддержку независимости центральноазиатских государств.

Согласно плану действий, Британия при помощи инвестиций поддержит разработку критически важных минералов в Казахстане, что должно диверсифицировать цепочки поставок. Меморандум подписали замминистра промышленности Казахстана Олжас Сапарбеков и министр торговли Британии Крис Брайант. Глава МИДа Казахстана Ермек Кошербаев ранее отмечал, что миров спрос на такие сырьевые ресурсы быстро растет на фоне развития чистой энергетики, высокотехнологичного производства и оборонной промышленности.

Кошербаев указывал, что Казахстан добывает 22 из 36 минералов, включенных в британскую Стратегию по критическим минералам, среди них уран, титан, кремний и рений. Страна обеспечивает более 40% мировых поставок урана, является одним из лидеров по производству титана и входит в первую десятку экспортеров меди и цинка.

В начале месяца замглавы британского МИДа Сима Малхотра участвовала в Вашингтоне во встрече представителей 50 стран по диверсификации поставок критических минералов от Китая. В принятой прошлой осенью Стратегии по критическим минералам Лондон поставил цель к 2035 году не допустить, чтобы более 60% поставок любого такого минерала приходилось на одну страну.

Помимо минерального соглашения, Купер объявит о расширении образовательного сотрудничества Британии с Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. Планируется открытие второго кампуса Coventry University в Алматы и создание центра искусственного интеллекта на кампусе этого университета в Астане.

Также будет представлено соглашение стартапа Valor Carbon с правительством Киргизии о проектах по улавливанию углерода и о программе на 100 млн фунтов по высадке леса на площади 25 тыс. гектаров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ror в 2024 году Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В специальном документе стороны определили задачи по реализации меморандума о стратегическом партнерстве в области критически важных минералов, заключенного в марте 2023 года во время визита в Казахстан Джеймса Клеверли.