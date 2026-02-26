Власти Курска обещали оплатить похороны погибших при отравлении газом

Хинштейн: Четверо погибших в Курске от угарного газа будут похоронены за госсчёт

Tекст: Тимур Шайдуллин

Похороны четырех человек, погибших в результате отравления угарным газом в многоквартирном доме на улице Харьковской в Курске, будут полностью профинансированы из бюджета, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале. Он подчеркнул, что это не только исполнение его личного обещания, но и прямая обязанность властей в подобных ситуациях.

Глава региона отметил, что в социальных сетях появились сообщения о сборе средств на похороны для троих членов одной семьи, однако официально заверил: «Погребение будет организовано за счет государства». Хинштейн также призвал не проводить самостоятельные сборы денег на эти цели, так как все расходы возьмет на себя государство.

В результате трагедии погибли мать, сын и дядя, а также еще один житель дома. Следственный комитет по факту произошедшего уже возбудил уголовное дело и начал расследование. По предварительным данным, причиной инцидента стали нарушения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что власти не останутся в стороне, независимо от причины случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 февраля в Курске в многоквартирном доме на улице Харьковской произошла трагедия, в результате которой четыре человека погибли от отравления угарным газом.

Ранее, в ноябре в той же Курской области четверо молодых людей погибли в гараже также из-за отравления угарным газом. До этого Следственный комитет возбудил дело после гибели пяти человек в гаражном боксе в Вологодской области.