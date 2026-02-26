Tекст: Елизавета Шишкова

Год 2026 год объявлен Годом Даля на общероссийском уровне по указу президента России и приурочен к 225-летию со дня рождения великого писателя, врача и создателя «Толкового словаря живого великорусского языка». Старт празднования дан на родине Даля, в Луганске, специально созданным организационным комитетом, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Глава ЛНР Леонид Пасечник, открывая церемонию, выразил гордость за внимание со стороны высшего руководства страны: «Это не просто юбилей одного писателя. Это знак внимания к русскому слову, культуре, нашим корням. Не случайно старт празднованию положен здесь – в Луганске. Городе, в котором родился наш знаменитый земляк. Здесь он впитал безграничную любовь к неисчерпаемому богатству русского языка и навсегда остался в памяти людей как Казак Луганский».

Также Пасечник подчеркнул, что Даль своей жизнью доказал верное служение русскому народу и культуре, и выразил надежду, что мероприятия года помогут укрепить культурное единство россиян. К участникам через видеосвязь обратились председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова и министр культуры Ольга Любимова. Они рассказали о планах на целый цикл творческих конкурсов, выставок и концертов, а центральным событием станет фестиваль-конкурс «Луганский край – казачий край».

Сенатор Ольга Бас провела параллель между трудами Даля и современной защитой русского языка, подчеркнув, что этот вопрос обсуждается и в Совете Федерации. Председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук напомнил о службе Даля не только в Петербурге, но и на Южном Урале, назвав его примером преданности Отечеству.

Руководитель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко акцентировал внимание на роли Донбасса в современной истории России и отметил, что медицинская деятельность Даля продолжает помогать людям, а его слово «спасает сегодня не одну человеческую душу».