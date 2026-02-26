Роскомнадзор отказался комментировать новые сообщения СМИ о блокировке Telegram

Tекст: Тимур Шайдуллин

Роскомнадзор не стал подтверждать или опровергать возможность блокировки мессенджера Telegram на территории России, сообщает РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что «им нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу». Ранее, после сообщений о замедлении работы Telegram в середине февраля, в СМИ появилась информация о возможной полной блокировке сервиса в апреле.

Министр цифрового развития Максут Шадаев ранее отмечал, что власти России вводят ограничения поэтапно и стремятся принудить владельцев платформ к соблюдению российских законов. Одной из причин давления на Telegram стали сервисы «пробива», которые позволяют раскрывать личные данные граждан. По данным Роскомнадзора, каждую неделю из мессенджера удаляют до ста подобных ботов, а с 2022 года их было удалено 8358, при этом проблема не исчезает – появляются новые сервисы.

Ведомство высказало требование к руководству Telegram самостоятельно блокировать такие сервисы и не допускать их поиска в приложении, а также прекратить предоставлять им доступ к украденным данным. Роскомнадзор обращает внимание, что подобная информация используется мошенниками для обмана, вымогательства и совершения диверсий. Несмотря на неоднократные обращения повысить безопасность пользователей, Telegram, по данным ведомства, игнорирует все подобные запросы и отказывается предоставлять данные не только по мошенничествам, но и по террористическим угрозам российским силовикам, хотя такие сведения, как отмечают в ведомстве, предоставляются зарубежным спецслужбам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники активизировались и начали предлагать пользователям установить программы для якобы обхода блокировок Telegram.

В Telegram выявлены многочисленные случаи публикации контента, который может представлять угрозу для безопасности страны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Роскомнадзор опроверг сообщения о запрете VPN на рабочих местах.

