Путин поручил контролировать цены на ЖНВЛП

Путин поручил усилить контроль за ценами на жизненно важные лекарства

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин поручил правительству усилить контроль за ценами на жизненно важные лекарства, сообщается на сайте Кремля. Это решение принято по итогам пресс-конференции, прошедшей 19 декабря 2025 года.

Доклад о выполнении указанных мер должен быть представлен президенту до 1 апреля 2026 года. За реализацию поручения отвечают председатель правительства Михаил Мишустин, генеральный прокурор Александр Гуцан и глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России поручил правительству подготовить Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века.

Также Путин выступил против легкомысленного использования антибиотиков россиянами и отметил, что Россия занимает ведущие позиции в борьбе с бактериальными инфекциями.