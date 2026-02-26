Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей

Греф: Курс доллара к концу года составит 95-100 рублей

Tекст: Валерия Городецкая

При этом он отметил, что его личная оценка курса на конец года – 95-100 рублей за доллар, передает РИА «Новости».

По словам Грефа, нынешняя ситуация не позволяет ожидать крепкого рубля. «Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль. Это контрпродуктивно просто по всем мыслимым и немыслимым показателям», – заявил он. Он подчеркнул, что платежный баланс в прошлом году составил 40 млрд долларов, а в этом году, по прогнозам, может снизиться до 10 млрд долларов.

Греф добавил, что курс 80 рублей за доллар при таких параметрах был бы невероятным и противоречит теории, логике и практике. Он отметил, что многое зависит от политики Центрального банка и решений по операции зеркалирования. Также глава «Сбера» напомнил о заявлении министра финансов о снижении цены отсечения.

По мнению Грефа, рубль начнет расти уже со второго квартала, однако темпы роста пока невозможно оценить.

Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что курс доллара к концу года прогнозируется в диапазоне 87–89 рублей.