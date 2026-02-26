  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве
    Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей
    Глава польского МИД призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды»
    War Zone сообщил о планах США построить 450 новых шахт для МБР
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    Путин объявил о восстановлении пригородных поездов между Россией и Белоруссией
    Пашинян рассказал о планах Армении по будущему российской военной базы в Гюмри
    Утвержден состав комиссии при президенте России по вопросам ИИ
    Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе России и ЕС
    26 февраля 2026, 19:07 • Новости дня

    Власти Югры отчислили четверть иностранных студентов за неуспеваемость

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ханты-Мансийском автономном округе подвели итоги плановой аттестации в системе среднего профессионального образования. По ее результатам около четверти обучающихся, зачисленных на основании зарубежных аттестатов, были отчислены – основанием стали академические долги и низкая успеваемость.

    Как сообщили URA.RU в региональном департаменте образования и науки, мониторинг охватил в том числе студентов, поступивших по иностранным документам об образовании. В ведомстве пояснили: «Знания, полученные на родине, не помогли студентам, поступившим на основании иностранных аттестатов, продолжить обучение в колледжах Югры. В подавляющем большинстве случаев речь идет об аттестатах, полученных в Таджикистане. По итогам аттестации из-за задолженностей отчислены 189 человек, что составляет около четверти таких студентов».

    В департаменте уточнили, что очередная проверка уровня подготовки запланирована на конец марта – после того как истекут официальные сроки ликвидации академических задолженностей.

    Политолог, доцент Высшей школы права и советник при ректорате Югорский государственный университет Станислав Розенко считает происходящее частью последовательной политики в сфере профобразования. По его оценке, подход государства к системе СПО за последние годы существенно трансформировался. «Государственный подход к системе среднего профессионального образования за последние годы заметно изменился. В колледжи и программы профессионалитета вкладываются серьезные ресурсы, и вместе с этим усиливается запрос на отдачу. Бюджетные места – это привилегия, за которую студент должен показывать результат», – отметил он.

    Эксперт добавил, что от студентов ожидают не только академических знаний, но и соблюдения дисциплины, а также достаточного уровня владения русским языком. «Государство фиксирует простой принцип: если ты учишься в колледже, учеба должна быть твоим основным занятием, а не формальным статусом», – подчеркнул Розенко.

    26 февраля 2026, 13:05 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
    ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночью на четверг в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, используемым ВСУ объектам энергетической инфраструктуры, а также военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в сообщении в канале Max Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотиками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам предполетной подготовки и запуска беспилотников.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 136 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 117 435 беспилотников, 651 ЗРК, 27 890 танков и других бронемашин, 1 674 боевые машины РСЗО, 33 490 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 322 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне войска России поразили используемые в интересах ВСУ объекты ТЭК Украины. Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта. До этого они также поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 11:06 • Новости дня
    Житель Белгородской области отказался подвезти губернатора Гладкова
    Житель Белгородской области отказался подвезти губернатора Гладкова
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Белгородской области Вячеслав Гладков столкнулся с неожиданной реакцией гражданина, когда попросил подбросить его до железнодорожного переезда из-за неисправности состава.

    Губернатор рассказал в своем Telegram-канале, что возвращался из командировки, однако его поезд сломался недалеко от регионального центра.

    Глава региона попытался найти транспорт и обратился с просьбой к местному жителю, но получил категорический отказ.

    «Представился, попросил доехать до железнодорожного переезда, мне кажется, там метров 600–700 было... Местный житель отказался подвезти», – написал он.

    По словам Гладкова, на переезде его уже ждал автомобиль, присланный главой Яковлевского округа Олегом Медведевым. Губернатор предположил, что поведение мужчины вызвано обидой на власть, и поручил подчиненным выяснить причины такого отношения.

    До этого Гладков застревал в лифте из-за аварийного отключения электричества.

    Комментарии (26)
    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 21:18 • Новости дня
    Хуснуллин предложил способ строительства более доступного жилья в России

    Хуснуллин: Развитие сегмента домокомплектов позволит строить дешевое жилье

    Хуснуллин предложил способ строительства более доступного жилья в России
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости развивать сегмент домокомплектов для строительства более доступного жилья.

    По его словам, основная задача – научиться технологически возводить более дешевое жилье, используя домокомплекты, в том числе деревянные, передает ТАСС.

    «Нам, конечно, нужно с целью увеличения доступности жилья научиться технологически строить более дешевое жилье, это домокомплекты. И при наличии финансирования мы настроены помогать в том числе и производителям домокомплектов, включая деревянное домостроение», – подчеркнул Хуснуллин.

    Вице-премьер также отметил, что для сохранения темпов индивидуального жилищного строительства необходимо развивать градостроительный потенциал, активно вовлекать земельные участки и готовить необходимую документацию. Кроме того, Хуснуллин добавил, что важно обеспечить развитие коммунальной инфраструктуры и предоставить жильцам льготные условия подключения к электричеству.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в прошлом году цены на жилье в стране выросли на 8,7%, что оказалось выше уровня инфляции.

    Эксперт спрогнозировал рост цен на жилье до 15% в 2027 году.

    Комментарии (15)
    26 февраля 2026, 13:02 • Новости дня
    Кремль признал падение нефтегазовых доходов России
    Кремль признал падение нефтегазовых доходов России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Падение доходов от продажи нефти и газа для российского бюджета есть, но оно частично компенсируется ростом других доходов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, в России есть падение нефтегазовых доходов.

    «Частично это падение компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, о чем, собственно, говорил премьер-министр (Михаил Мишусти) вчера», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Ранее Мишустин заявил о быстром росте платформенной экономики в России.

    Комментарии (27)
    26 февраля 2026, 15:21 • Новости дня
    Пашинян рассказал о планах Армении по будущему российской военной базы в Гюмри
    Пашинян рассказал о планах Армении по будущему российской военной базы в Гюмри
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о фазе трансформации отношений с Россией, подчеркнув отсутствие планов по выводу российской базы из Гюмри.

    Отношения Еревана и Москвы находятся на этапе трансформации, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в Польше, передает РБК. По его словам, Армения сейчас формирует новые отношения с Россией. Прямую речь главы правительства приводит Aurora News: «Наши отношения с Россией находятся в фазе трансформации, мы формируем новые отношения с Российской Федерацией».

    Пашинян также отметил, что Организация Договора о коллективной безопасности, по его мнению, «неадекватно отреагировала» на вызовы безопасности, с которыми сталкивалась Армения в последние годы. Тем не менее, премьер выделил решающую роль России и лично президента Владимира Путина в установлении перемирия между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, как сообщает CivilNet.

    Он добавил, что у Армении нет планов выводить российскую 102-ю военную базу, расположенную в Гюмри. По словам Пашиняна, несмотря на перемены, между странами сохраняются экономические и политические связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что страны ОДКБ с пониманием относятся к временному решению Армении не участвовать в работе организации.

    В декабре 2024 года Пашинян заявил о разрыве отношений Армении с ОДКБ. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что будет с Арменией без ОДКБ.


    Комментарии (13)
    26 февраля 2026, 10:17 • Новости дня
    Жители Подмосковья пожаловались на нападения банды подростков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Агрессивные юноши в городе Мытищи в Московской области толпой нападают на сверстников, угрожают им оружием и выкладывают видеозаписи расправ в интернет, сообщили местные жители.

    Группировка состоит из несовершеннолетних, они в балаклавах избивают других, подражая сериалу «Слово пацана», передает Msk1.ru.

    Жертвой нападения стал 16-летний юноша, которого толпа из 20 человек избила во дворе дома. Врачи зафиксировали у пострадавшего сотрясение мозга и гематомы.

    «На моего ребенка напала группа лиц в масках. Среди них был подросток, который имел претензии к нему из-за бросания снежками», – рассказала мать мальчика.

    По ее словам, конфликт начался еще в декабре, когда снежок случайно упал рядом с бабушкой одного из нападавших.

    Спустя несколько дней злоумышленники выманили школьника из дома, угрожали ему ножом и заставили извиняться на камеру. Родители пострадавшего обратились в полицию и написали обращение в приемную главы СК России Александра Бастрыкина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

    Местные жители сообщают и о других похожих инцидентах в городе. Вечером 23 февраля группа примерно из 20 человек напала на двух прохожих на улице Воровского. Очевидцы утверждают, что агрессивные подростки могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

    В ноябре в Краснодаре полиция задержала участницу «бойцовского клуба» за избиение школьницы. В апреле прошлого года в Москве суд арестовал двоих несовершеннолетних за нанесение тяжелых травм восьмикласснику.

    Комментарии (10)
    26 февраля 2026, 10:10 • Новости дня
    Астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой группировки Маска

    New Scientist: Запуск миллиона спутников SpaceX усилит разрушение озона

    Астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой группировки Маска
    @ Craig Bailey/FLORIDA TODAY/USA TODAY NETWORK/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые выразили тревогу из-за планов SpaceX вывести на орбиту гигантское скопление аппаратов, что грозит разрушением атмосферы и световым загрязнением.

    Компания Илона Маска 30 января подала заявку в американский регулятор на развертывание 1 млн спутников, пишет New Scientist.

    Инициатива предполагает создание орбитальных дата-центров для искусственного интеллекта, что многократно превышает текущее число активных аппаратов, составляющее всего 14,5 тыс. единиц.

    При этом Федеральная комиссия по связи (FCC) не обязана оценивать влияние столь масштабного проекта на экологию, что вызвало критику специалистов. «Мы глубоко обеспокоены. Мы не против спутников, но считаем, что это нужно делать ответственно», – заявил генеральный директор DarkSky International Раскин Хартли.

    Астрономы опасаются, что постоянное сгорание выходящих из строя устройств насытит стратосферу оксидом алюминия, уничтожающим озоновый слой. Кроме того, десятки тысяч видимых объектов сделают невозможными наземные наблюдения за космосом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX собирается запустить миллион спутников для обеспечения работы орбитальных дата-центров.

    Группировка Starlink за прошлый год совершила около 300 тыс. маневров во избежание столкновений.

    Комментарии (12)
    26 февраля 2026, 09:21 • Новости дня
    Захарова объяснила цель вторжения катера под флагом США в воды Кубы

    Захарова назвала инцидент с катером у Кубы «агрессивной провокацией США»

    Захарова объяснила цель вторжения катера под флагом США в воды Кубы
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заход иностранного судна в территориальные воды республики представляет собой «агрессивную провокацию» Вашингтона с целью эскалации и детонации конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Инцидент с американским катером, вошедшим в территориальные воды Кубы, является «агрессивной провокацией США» и направлен на эскалацию ситуации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    «Агрессивная провокация США, целью которой является эскалация ситуации и детонация конфликта», – сказала дипломат. По мнению Захаровой, действия Вашингтона могут привести к дополнительному напряжению в регионе.

    Пограничники Кубы перехватили катер у побережья провинции Вилья-Клара, в результате перестрелки были ликвидированы четверо и ранены шестеро нарушителей.

    Задержанные на катере под флагом США у Кубы признались в террористических намерениях.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американское посольство в Гаване работает над получением доступа к другим пассажирам задержанного судна.

    Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер распорядился начать расследование инцидента со стрельбой между кубинцами и американцами в кубинских территориальных водах.

    Комментарии (5)
    26 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    Politico: Послы стран ЕС начали тайно управлять Европой из бункера
    Politico: Послы стран ЕС начали тайно управлять Европой из бункера
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские дипломаты устраивают сборы в защищенных помещениях Брюсселя, чтобы оперативно реагировать на глобальные вызовы и конфликты, в Брюсселе растет влияние Комитета постоянных представителей (Coreper II), он стал брать на себя все больше полномочий.

    Послы стран ЕС регулярно встречаются в специальном «бункере», защищенном от прослушки, чтобы обсуждать самые острые вопросы, пишет Politico.

    «Еще до начала нашего председательства я сказала коллегам, что мы будем проводить два заседания Coreper в неделю вместо обычного одного», – заявила посол Польши при ЕС Агнешка Бартол.

    По ее словам, увеличение числа встреч было необходимо из-за роста объема задач.

    Дипломаты вынуждены собираться чаще из-за необходимости быстрого реагирования на события, такие как ситуация на Украине или экономические угрозы. Формат встреч позволяет оперативно находить компромиссы, избегая длительных согласований на уровне лидеров государств, что ранее замедляло процессы.

    Новый глава Евросовета Антониу Кошта поддержал усиление роли послов, что позволило сократить саммиты лидеров до одного дня. Теперь дипломаты заранее согласовывают ключевые позиции, оставляя главам государств лишь финальное утверждение решений.

    Напомним, летом прошлого года послы 27 стран Евросоюза организовали в Брюсселе экстренную встречу для обсуждения итогов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Комментарии (2)
    26 февраля 2026, 02:15 • Новости дня
    Эксперты подсчитали среднюю пенсию госслужащего в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Размер пенсии для федеральных государственных гражданских служащих в России превысил 39 тыс. рублей на начало 2026 года, следует из данных системы Социального фонда страны.

    Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих по состоянию на 1 января 2026 года составил 39 268 рублей, передает РИА «Новости». По данным Социального фонда России, общее количество получателей таких выплат составляет 97,3 тыс. человек.

    Работающие пенсионеры из числа федеральных госслужащих получают выплаты в среднем 40 341 рубль, а неработающие – 39 167 рублей. При этом большинство пенсионеров из числа федеральных служащих, а именно 89 тыс. человек, не работают и получают выплаты в соответствии с текущим законодательством.

    Выплаты формируются исходя из трудового стажа, должности и длительности службы, что отражается на итоговой сумме пенсии для каждой категории гражданских служащих.

    Газета ВЗГЛЯД составила гид по накопительной пенсии 2026: что это такое, как получить и кому положена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экономист Иванова-Швец сообщила, на сколько вырастут соцпенсии в апреле. Сенатор Мельникова напомнила условия досрочной пенсии врачей и педагогов. Депутат Бессараб напомнила об удвоении пенсии некоторым гражданам в марте.

    Комментарии (14)
    26 февраля 2026, 12:02 • Новости дня
    ФСБ в Петербурге предотвратила покушение на высокопоставленного военного
    ФСБ в Петербурге предотвратила покушение на высокопоставленного военного
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Петербурге двое россиян, работавших на украинские спецслужбы, готовили покушение на российского высокопоставленного военного, их задержали, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Россияне планировали покушение на представителя оборонного ведомства с помощью самодельной бомбы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Как выяснилось, фигуранты переписывались с украинскими кураторами в Telegram. По их указке исполнители достали бомбу из тайника, выследили жертву и заминировали машину, но устройство удалось вовремя обнаружить и обезвредить.

    Подозреваемые уже сознались в содеянном. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    До этого ФСБ в Ставрополе ликвидировала агента украинских спецслужб при подготовке теракта в период праздничных мероприятий. В Тюменской области силовики предотвратили покушение на российского военнослужащего и нейтрализовали преступника ответным огнем.

    Также спецслужба срывала планы украинской разведки по устранению трех высокопоставленных военных в Москве через доставку заминированных подарков.

    Комментарии (4)
    26 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    Трамп назвал Зеленскому желаемый срок окончания войны
    Трамп назвал Зеленскому желаемый срок окончания войны
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп впервые с конца января поговорил с главой киевского режима Владимиром Зеленским, телефонный разговор, как говорят источники портала Axios, был «очень позитивным и дружеским».

    Три источника сообщили Axios, что телефонный разговор между Трампом и Зеленским был очень дружеским и позитивным, а Зеленский поблагодарил главу Белого дома за всю его помощь, отметив, что только Трампу под силу заставить Путина прекратить войну.

    «Зеленский тогда сказал, как надеется, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война продолжается слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы война закончилась через месяц», – сказал один из источников.

    Зеленский заявил Axios, что оставшиеся разногласия по территориальному вопросу могут быть преодолены путем прямых переговоров между ним, Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп сказал Зеленскому, что он будет работать над тем, чтобы такой трехсторонний саммит состоялся, если следующая встреча американских, российских и украинских переговорщиков, запланированная на начало марта, принесет больший прогресс.

    «Мы ожидаем, что эта встреча создаст возможность перевести переговоры на уровень лидеров. Президент Трамп поддерживает эту последовательность шагов. Это единственный путь к решению всех сложных и деликатных вопросов и окончательному прекращению войны», – написал Зеленский в соцсети X.

    Украинский чиновник заявил, что Трамп подтвердил готовность предоставить Украине значительные Гарантии безопасности США как часть потенциального мирного соглашения с Россией.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал условие завершения конфликта на Украине. Каллас передала странам ЕС «список уступок», требуемых от России. Зеленский ответил на желание США завершить конфликт ко Дню независимости.


    Комментарии (10)
    26 февраля 2026, 10:19 • Новости дня
    Спутниковые снимки опровергли слова Трампа о легкой победе над Ираном

    Иран начал восстановление ядерных объектов после ударов США и Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Свежие кадры из космоса зафиксировали, как Тегеран расчищает завалы и укрепляет ядерные объекты, поврежденные в ходе недавнего конфликта.

    Американские военные могут столкнуться с противником, сохранившим критический потенциал, передает Bloomberg.

    Фотографии, сделанные в этом месяце, демонстрируют работу иранских инженеров по расчистке завалов на ядерных объектах, пострадавших во время 12-дневного конфликта. Это противоречит утверждениям Белого дома о том, что способность Ирана производить ядерное топливо была полностью уничтожена.

    «Их предупреждали, чтобы они не предпринимали попыток восстановить свою оружейную программу, в частности ядерную», – заявил Дональд Трамп в обращении «О положении страны».

    Однако снимки свидетельствуют об обратном: входы в туннели близ Исфахана засыпаны для защиты от авиаударов, а в Натанзе возводится новая крыша. Аналитики отмечают, что даже мощные бетонобойные бомбы GBU-57 весом более 13,6 тыс. килограммов имеют предел эффективности против объектов, скрытых глубоко в скалах. Некоторые ключевые камеры находятся на глубине десятков метров под землей.

    Эксперты подчеркивают, что авиация способна разрушить строения, но не может уничтожить научные знания и политическую волю к восстановлению. География Ирана с его горной местностью и рассредоточенными объектами делает задачу полной ликвидации ядерной программы практически невыполнимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан анонсировал восстановление разрушенных Вашингтоном и Тель-Авивом ядерных объектов.

    Американская пресса сообщила об ускорении строительства секретного военного сооружения в иранской провинции Исфахан.

    Директор национальной разведки США Тулси Габбард ранее заявляла о необходимости нескольких лет для реконструкции уничтоженной инфраструктуры в Натанзе и Фордо.

    Комментарии (2)
    25 февраля 2026, 22:57 • Новости дня
    Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу

    Tекст: Вера Басилая

    Пограничники Кубы перехватили американский катер у побережья провинции Вилья-Клара, в результате перестрелки были ликвидированы четверо и ранены шестеро нарушителей, сообщило МВД Кубы.

    Катер под флагом США нарушил морскую границу Кубы и открыл огонь по кубинским пограничникам, передает РИА «Новости».

    В результате ответного огня пограничников были ликвидированы четверо находившихся на борту лодки, еще шестеро получили ранения. По данным МВД Кубы, в ходе столкновения также был ранен командир кубинского судна.

    Инцидент произошел утром 25 февраля примерно в двух километрах к северо-востоку от канала Эль-Пино, расположенного в провинции Вилья-Клара. Лодка-нарушитель с номером FL7726SH была обнаружена и перехвачена подразделением пограничных войск Кубы, в состав которого входили пять человек.

    Раненые с обеих сторон были оперативно эвакуированы и получили необходимую медицинскую помощь. Кубинские власти продолжают выяснять обстоятельства случившегося и подчеркивают, что любые нарушения государственной границы будут пресекаться жестко и незамедлительно.

    Ранее посол России Виктор Коронелли заявил, что Куба готова к агрессии со стороны США.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что Россия продолжит оказывать поддержку Кубе в вопросах обеспечения ее суверенитета и безопасности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как живет Куба в условиях тотальной блокады.

    Комментарии (3)
    26 февраля 2026, 08:17 • Новости дня
    Задержанные на катере под флагом США у Кубы признались в террористических намерениях
    Задержанные на катере под флагом США у Кубы признались в террористических намерениях
    @ Norlys Perez/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные лица, задержанные на катере под флагом США у берегов Кубы, заявили о намерении проникнуть на остров для осуществления террористической деятельности, сообщило Министерство внутренних дел Кубы.

    Министерство внутренних дел Кубы сообщило о задержании вооруженных лиц, прибывших на катере, передает RT.

    В официальной публикации ведомства отмечается, что задержанные признались в намерениях проникнуть на территорию острова с целью совершения «инфильтрации в террористических целях».

    В сообщении МВД Кубы говорится: «Согласно предварительным показаниям задержанных, намеревались осуществить инфильтрацию в террористических целях». В данный момент ведется расследование обстоятельств попытки проникновения.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американское посольство в Гаване работает над получением доступа к другим пассажирам задержанного судна.

    Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер распорядился начать расследование инцидента со стрельбой между кубинцами и американцами в кубинских территориальных водах.

    Напомним, пограничники Кубы перехватили катер под флагом США у побережья провинции Вилья-Клара, в результате перестрелки были ликвидированы четверо и ранены шестеро нарушителей, сообщило МВД Кубы.

    Комментарии (8)
