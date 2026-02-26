Минтранс сообщил о планах возобновить авиарейсы на Кубу

Tекст: Ольга Иванова

Россия заинтересована в возобновлении авиасообщения с Кубой, сообщает ТАСС. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин, отвечая на вопросы журналистов.

«Я вам не могу сказать, потому что это зависит от властей соответствующих стран, от наличия топлива на Кубе, от возможности дозаправки. Со своей стороны, мы этого хотим, мы к этому готовы, нам нужны решения той стороны», – подчеркнул Никитин.

По словам министра, возобновление рейсов возможно при наличии подходящих условий для эксплуатации и обслуживания воздушных судов на Кубе, а окончательное решение будет зависеть от согласования с кубинскими властями.

Минфин США в феврале запретил транзакции с Кубой в рамках лицензии на операции с венесуэльской нефтью.

Посольство России на Кубе назвало фейком сообщения о направлении в порт Гаваны российского судна с 200 тыс. баррелей нефти.

Вице-премьер Александр Новак заявил о работе по оказанию помощи Кубе из-за перебоев с топливом.

Куба осудила введение США полной блокады поставок топлива на остров.