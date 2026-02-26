Суд оставил пожизненный срок главарю банды киллеров Гагиеву

Верховный суд не нашел оснований для смягчения приговора лидеру одной из крупнейших преступных группировок страны Аслану Гагиеву, сообщает «Вести».
Коллегия по делам военнослужащих, рассмотрев кассационную жалобу адвоката осужденного, признала наказание в виде пожизненного лишения свободы пропорциональным совершенным преступлениям и оставила в силе все ранее вынесенные судебные решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Южный окружной военный суд приговорил Аслана Гагиева по прозвищу Джако к пожизненному лишению свободы. Суд признал Гагиева виновным в создании и руководстве преступным сообществом, убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, а также в незаконном хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.
ФСИН заявила, что Гагиев не покидал колонию «Полярная сова» для участия в спецоперации на Украине.