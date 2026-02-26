  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей
    Глава польского МИД призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды»
    War Zone сообщил о планах США построить 450 новых шахт для МБР
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    Путин объявил о восстановлении пригородных поездов между Россией и Белоруссией
    Пашинян рассказал о планах Армении по будущему российской военной базы в Гюмри
    Утвержден состав комиссии при президенте России по вопросам ИИ
    Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе России и ЕС
    26 февраля 2026, 16:20 • Новости дня

    Утвержден состав комиссии при президенте России по вопросам ИИ

    Григоренко и Орешкин назначены сопредседателями комиссии по ИИ

    Утвержден состав комиссии при президенте России по вопросам ИИ
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред правительства России и руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, а также заместитель главы администрации президента Максим Орешкин назначены сопредседателями президентской комиссии по искусственному интеллекту.

    Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

    В состав комиссии вошли министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава «Сбера» Герман Греф, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Также среди членов – мэр Москвы Сергей Собянин, министр цифрового развития Максут Шадаев, помощник президента Алексей Дюмин, спецпредставитель по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков, советник «Яндекса» Тигран Худавердян и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Ранее Путин призвал активизировать внедрение искусственного интеллекта в армии.

    25 февраля 2026, 21:18 • Новости дня
    Хуснуллин предложил способ строительства более доступного жилья в России

    Хуснуллин: Развитие сегмента домокомплектов позволит строить дешевое жилье

    Хуснуллин предложил способ строительства более доступного жилья в России
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости развивать сегмент домокомплектов для строительства более доступного жилья.

    По его словам, основная задача – научиться технологически возводить более дешевое жилье, используя домокомплекты, в том числе деревянные, передает ТАСС.

    «Нам, конечно, нужно с целью увеличения доступности жилья научиться технологически строить более дешевое жилье, это домокомплекты. И при наличии финансирования мы настроены помогать в том числе и производителям домокомплектов, включая деревянное домостроение», – подчеркнул Хуснуллин.

    Вице-премьер также отметил, что для сохранения темпов индивидуального жилищного строительства необходимо развивать градостроительный потенциал, активно вовлекать земельные участки и готовить необходимую документацию. Кроме того, Хуснуллин добавил, что важно обеспечить развитие коммунальной инфраструктуры и предоставить жильцам льготные условия подключения к электричеству.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в прошлом году цены на жилье в стране выросли на 8,7%, что оказалось выше уровня инфляции.

    Эксперт спрогнозировал рост цен на жилье до 15% в 2027 году.

    Комментарии (15)
    26 февраля 2026, 02:15 • Новости дня
    Эксперты подсчитали среднюю пенсию госслужащего в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Размер пенсии для федеральных государственных гражданских служащих в России превысил 39 тыс. рублей на начало 2026 года, следует из данных системы Социального фонда страны.

    Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих по состоянию на 1 января 2026 года составил 39 268 рублей, передает РИА «Новости». По данным Социального фонда России, общее количество получателей таких выплат составляет 97,3 тыс. человек.

    Работающие пенсионеры из числа федеральных госслужащих получают выплаты в среднем 40 341 рубль, а неработающие – 39 167 рублей. При этом большинство пенсионеров из числа федеральных служащих, а именно 89 тыс. человек, не работают и получают выплаты в соответствии с текущим законодательством.

    Выплаты формируются исходя из трудового стажа, должности и длительности службы, что отражается на итоговой сумме пенсии для каждой категории гражданских служащих.

    Газета ВЗГЛЯД составила гид по накопительной пенсии 2026: что это такое, как получить и кому положена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экономист Иванова-Швец сообщила, на сколько вырастут соцпенсии в апреле. Сенатор Мельникова напомнила условия досрочной пенсии врачей и педагогов. Депутат Бессараб напомнила об удвоении пенсии некоторым гражданам в марте.

    Комментарии (14)
    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 14:52 • Новости дня
    Лукашенко ответил шуткой на обращение «господин президент» в Кремле
    Лукашенко ответил шуткой на обращение «господин президент» в Кремле
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил в ответ на обращение «господин президент» во время визита в Кремль.

    Соответствующее видео опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

    Лукашенко прибыл в российскую столицу для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

    Белорусский лидер приехал на автомобиле Aurus. Во время встречи комендант Кремля Сергей Удовенко поприветствовал его словами: «господин президент». Лукашенко с иронией ответил: «Хорошо бы твои слова – да Богу в уши. Может, господином когда-то и стану».

    Перед началом заседания президенты России и Белоруссии обменялись короткой беседой, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

    Накануне Кремль анонсировал заседание Высшего госсовета Союзного государства.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    Комментарии (17)
    26 февраля 2026, 18:07 • Новости дня
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на использование канцлером Германии Мерцем цитат французского писателя, вдохновлявшего Геббельса, в своих антироссийских заявлениях.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в своих антироссийских заявлениях использует цитаты Астольфа де Кюстина, французского писателя XIX века, чьи труды вдохновляли Йозефа Геббельса. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что подобное невежество и цитирование идейных вдохновителей нацистов политиками Германии представляет опасность для самих немцев, передает ТАСС.

    На брифинге Захарова подчеркнула, что Мерц уже второй раз за неделю процитировал де Кюстина, назвав Россию страной «в глубочайшем варварстве». «Нет, то, что у немецких, германских политиков с образованием, логикой и вообще кругозором большие проблемы, мы это поняли. Но не надо вновь и вновь об этом напоминать», – заявила Захарова. Она добавила, что канцлер Германии продемонстрировал, кого считает своими политическими кумирами.

    Захарова уточнила, что спустя примерно сто лет после публикации трудов де Кюстина, Геббельс лично приказал переиздать его книги, и выразила уверенность, что об этом не знают ни Мерц, ни его советники. Дипломат напомнила, что римляне называли варварами как раз германские племена, которые в итоге разрушили Рим.

    Она также высказалась о современных проявлениях русофобии в Германии, подчеркнув сомнительность цивилизованности страны, где «грабеж чужого имущества» на таможне становится нормой.

    По мнению Захаровой, нынешняя ситуация вызывает вопросы к гражданам Германии относительно незнания их чиновниками элементарных фактов, таких как статус Гренландии в ЕС, и использования канцлером цитат, вдохновлявших Геббельса. Она заключила, что эта история в первую очередь опасна для самих немцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров, несмотря на экономическое превосходство.

    Также он заявлял о готовности Евросоюза к переговорам с Россией. Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    Комментарии (4)
    26 февраля 2026, 00:33 • Новости дня
    Умер актер и режиссер Владимир Довжик

    Актер и режиссер Владимир Довжик умер на 58-м году жизни

    Умер актер и режиссер Владимир Довжик
    @ Кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Известный по ролям в сериалах «Бригада», «Интерны», «Склифосовский» Владимир Довжик скончался 24 февраля в возрасте 57 лет, о чем сообщили в театре «Человек», где он служил с 1998 года.

    «Пришла печальная весть: вчера на 58-м году жизни не стало большого друга нашего Театра, прекрасного актера Владимира Давидовича Довжика. В 1998 г. он пополнил труппу театра «Человек», выступив как актер и режиссер спектаклей «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу», а также исполнив одну из главных ролей в спектакле «Искусство», – сообщили коллеги Довжика во «ВКонтакте».

    Они запомнили его разноплановым, умным, тонким актером и талантливым режиссером.

    Владимир Довжик родился 28 мая 1968 года, в 1993 году окончил ВТУ им. Б. В. Щукина (курс А. Бурова), а с 1998 года служил в московском Театре-студии «Человек».

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Путин объявил о восстановлении пригородных поездов между Россией и Белоруссией

    Путин: Россия и Белоруссия восстановят пригородное ж/д сообщение

    Путин объявил о восстановлении пригородных поездов между Россией и Белоруссией
    @ Евгений Курсков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Белоруссия намерены восстановить прямое пригородное железнодорожное сообщение между соседними регионами, объявил президент России Владимир Путин во время заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    Путин отметил, что транспортная сеть, соединяющая две страны, продолжает расширяться, передает ТАСС. По его словам, принято решение о воссоздании пригородных железнодорожных маршрутов между приграничными областями.

    Ранее первый заместитель начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александр Хорошевич сообщил, что Белоруссия и Россия обсуждают запуск трансграничных пригородных пассажирских поездов между сопредельными регионами двух стран.

    В декабре посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Россия и Белоруссия договорились о новых ночных поездах «Ласточка».

    Комментарии (6)
    26 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    «Радио Судного дня» передало два зашифрованных сообщения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В эфире загадочной радиостанции УВБ-76 прозвучали два закодированных голосовых сообщения с необычными наборами слов и цифр.

    Радиостанция УВБ-76, которую называют «Радио Судного дня», вновь активировалась 26 февраля, сообщает Телеграм-канал «УВБ-76 логи».

    Первый сигнал был зафиксирован в 12:32 по московскому времени, в эфире прозвучало: «НЖТИ 32441 МАЙНОСТЯГ 7202 6932». Второе сообщение было передано в 13:55 и содержало фразу: «НЖТИ 43482 КОВАРНЫЙ 1501 1442».

    УВБ-76 – российская загадочная радиостанция, известная также как «Радио Судного дня» и «Жужжалка», работает на коротковолновой частоте и периодически транслирует голосовые передачи со словами и числами. Большую часть времени эфир заполняет характерный жужжащий фон, который иногда прерывается подобными сообщениями.

    Официальное назначение радиостанции и смысл передаваемых сообщений не раскрываются. В экспертном сообществе предполагают, что станция используется для передачи секретных сигналов военным структурам России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 февраля радиостанция «Судного дня»  передала сразу 23 сообщения за день. Двумя днями ранее «Жужжалка» передала в эфир слово «нищенка». А 14 января в эфире УВБ-76 прозвучало слово «люэсобаул», которое ранее не встречалось в передаваемых шифровках.

    Комментарии (2)
    26 февраля 2026, 09:48 • Новости дня
    Орбан направил войска на защиту энергообъектов от диверсий Украины

    Орбан направил военных для охраны энергетики от диверсий Украины

    Орбан направил войска на защиту энергообъектов от диверсий Украины
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава венгерского правительства Виктор Орбан распорядился задействовать армию для обороны ключевых узлов энергетики после получения разведданных о готовящихся на Украине атаках, сообщает Politico.

    Виктор Орбан обвинил украинские власти в намерении саботировать работу национальной инфраструктуры, пишет Politico.

    «Я заслушал доклады служб нацбезопасности и вижу, что Украина готовит дальнейшие действия, направленные на срыв работы венгерской энергосистемы», – заявил Орбан.

    Орбан сообщил, что распорядился усилить охрану критической энергетической инфраструктуры страны, подчеркнув, что военные и необходимое оборудование будут размещены у ключевых объектов.

    Кроме того, Орбан уточнил, что дополнительные силы полиции начнут патрулировать электростанции, распределительные станции и центры управления. Также введен запрет на полеты в районе Сабольч-Сатмар-Берег на северо-востоке Венгрии, граничащей с Украиной.

    Обострение ситуации произошло на фоне приближающихся парламентских выборов в Венгрии и разногласий между Орбаном и его соперником Петером Мадьяром, которого Орбан обвиняет в поддержке Киева и Брюсселя. Мадьяр в ответ обвиняет Орбана в коррупции и росте цен на топливо в Венгрии, сравнивая их с более низкими ценами в соседних странах.

    На прошлой неделе Орбан заблокировал выделение Украине финансовой помощи Европейского союза, а ранее совместно со словацким премьером Фицо выразил недовольство медленными темпами ремонта нефтепровода «Дружба», поставляющего российскую нефть.

    Украинская сторона заявляет, что трубопровод был поврежден в результате российского авиаудара и все еще ремонтируется.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрия смогла предотвратить риски для своей энергетической системы из-за препятствий Киева транзиту углеводородов по магистрали «Дружба».

    По мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» блокируются на Украине теми же лицами, которые организовали теракт на газопроводах «Северный поток» в 2022 году.

    Венгрия и Словакия приняли решение использовать стратегические резервы нефти после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» на фоне действий Украины.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» могут возобновиться не ранее марта.

    Сийярто сообщал о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба».

    Комментарии (2)
    26 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей

    Греф: Курс доллара к концу года составит 95-100 рублей

    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный прогноз по курсу доллара на текущий год составляет 85-90 рублей, сообщил глава «Сбера» Герман Греф в ходе разговора с аналитиками и журналистами.

    При этом он отметил, что его личная оценка курса на конец года – 95-100 рублей за доллар, передает РИА «Новости».

    По словам Грефа, нынешняя ситуация не позволяет ожидать крепкого рубля. «Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль. Это контрпродуктивно просто по всем мыслимым и немыслимым показателям», – заявил он. Он подчеркнул, что платежный баланс в прошлом году составил 40 млрд долларов, а в этом году, по прогнозам, может снизиться до 10 млрд долларов.

    Греф добавил, что курс 80 рублей за доллар при таких параметрах был бы невероятным и противоречит теории, логике и практике. Он отметил, что многое зависит от политики Центрального банка и решений по операции зеркалирования. Также глава «Сбера» напомнил о заявлении министра финансов о снижении цены отсечения.

    По мнению Грефа, рубль начнет расти уже со второго квартала, однако темпы роста пока невозможно оценить.

    Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что курс доллара к концу года прогнозируется в диапазоне 87–89 рублей.

    Комментарии (9)
    25 февраля 2026, 23:18 • Новости дня
    Минобороны доложило о ликвидации 60 дронов ВСУ над регионами России за три часа

    Силы ПВО ликвидировали за три часа 60 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в канале мессенджера Max доложило о ликвидации силами ПВО 60 дронов ВСУ над регионами России за три вечерних часа.

    «В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 27 сбили над территорией Республики Крым, еще 17 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, девять беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря.

    Кроме того четыре дрона сбили над Курской и три – над Брянской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду дежурные средства ПВО  перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников самолетного типа. Силы ПВО уничтожили 13 БПЛА над Черным морем и тремя регионами в среду днем.


    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 22:36 • Новости дня
    Захарова после «глупейших заявлений» Бербок посетовала на ее пост в ГА ООН

    Захарова высмеяла Бербок за слова о принадлежности Гренландии ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила очередное высказывание экс-главы МИД Германии Анналены Бербок, которое заставило напомнить бывшей коллеге из ФРГ состав стран-членов ЕС и посетовать на ее председательство в Генссамблее ООН еще полгода.

    Захарова напомнила заявление Бербок о том, что «Гренландия также является территорией ЕС», о чем та ошибочно заявила в телеэфире. По словам Бербок, многие в США и не знали бы этого, если бы им не сказали. Но российский дипломат вмешалась и заявила, что экс-коллега из ФРГ не права.

    «Гренландия не является частью ЕС», – написала она в Telegram-канале.

    Захарова уточнила, что Дания – член Евросоюза, а жители Гренландии проголосовали на референдуме за выход из Европейских сообществ в 1982 году и данная территория перестала быть их частью в 1985 году.

    «Если бы Бербок не делала глупейших заявлений, то многие американцы и не знали бы, что в ЕС просто катастрофический кризис управленческих кадров. Господи, ей ведь ещё полгода председательствовать в Генеральной Ассамблее ООН», – посетовала Захарова.

    Напомним, Бербок по ошибке назвала Гренландию частью Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Дании Метте Фредериксен  подчеркнула невозможность оценить стоимость Гренландии, акцентировав внимание на суверенитете и воле ее жителей. Белый дом разместил необычную валентинку с картой Гренландии в форме сердца и призывом определиться с отношениями.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 07:05 • Новости дня
    «Северяне» узнали о последствиях гумпомощи партии Порошенко для солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» наступают вглубь Сумской области, авиация активно работает на участке Хотень-Корчаковка-Храповщина, противник активно сопротивляется в обороне.

    «В Сумской области часть личного состава мобильных огневых групп 1020 зенитно-ракетного артиллерийского полка ВСУ была отправлена на передовые позиции. Примечательно, что это произошло после приезда в расположение полка представителей партии П. Порошенко «Европейская солидарность» и передачи ими партии гуманитарной помощи», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении штурм-группы «Северян» продвинулись в Сумском районе на шести участках, в Краснопольском на одном и в Глуховском на двух. За сутки общее продвижение составило до 400 м.

    На Харьковском направлении около Старицы бойцы расширили зону контроля, продвинувшись на двух участках. Близ Графского штурмовики проводили зачистку прилегающего лесного массива. Авиацией поражены скопления живой силы ВСУ.

    «В ходе освобождения Графского остатки личного состава противника покидали населенный пункт по льду Северского Донца. С наступлением весны они такого сделать бы не смогли и вероятнее всего оказались бы в «котле», – поделились военнослужащие.

    В районе Волчанских Хуторов российские военные заняли пять домовладений, продвинувшись в восточном направлении на 200 м.

    На Хатненском участке фронта экипажи ВКС РФ наносили удары по позициям 159 омбр ВСУ в районе Колодезного. Штурмовые группы продвинулись на одном из участков на 200 м по лесополосам.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Графское в Харьковской области. «Северяне» разбили у Андреевки штурм-полк ВСУ из дезертиров и мобилизованных. «Торнадо-С» с ГЛОНАСС уничтожила склады ВСУ в Харьковской области. Военэксперт рассказал, куда движутся ВС России после освобождения Графского.


    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 14:46 • Новости дня
    Лавров ответил шуткой на вопрос о будущем генсеке ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с юмором отреагировал на вопрос о том, каким, по мнению Москвы, должен быть новый генеральный секретарь ООН.

    «Какой коммунистической партии?», – ответил Лавров на вопрос журналистов, передает РИА «Новости».

    В ноябре Совбез и Генассамблея запустили процедуру выборов нового генсека ООН.

    Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объявил о своем намерении стать кандидатом на пост генерального секретаря ООН.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 08:49 • Новости дня
    В США предрекли переход всей Украины под контроль России из-за ядерного оружия

    Аналитик США Слебода предсказал взятие Россией всей территории Украины из-за ЯО

    Tекст: Вера Басилая

    Американский аналитик Марк Слебода считает, что попытки Запада передать ядерное оружие Киеву могут привести к окончательному установлению российского контроля над всей Украиной.

    Попытка Франции и Британии передать ядерное оружие Украине свидетельствует о суицидальных наклонностях западной цивилизации, заявил аналитик Марк Слебода в интервью Станиславу Крапивнику, передает РИА «Новости».

    По его мнению, западная политическая элита не может смириться с победой России на Украине, и это касается не только Франции и Британии, но и всего Запада.

    «Чем больше они пытаются, чем дольше они отрицают и не желают признать это, тем более вероятным и даже неизбежным становится то, что России просто придется забрать всю Украину», – заявил Слебода.

    Аналитик добавил, что невозможно допустить существования по соседству антироссийского прозападного режима с ядерным оружием, назвав такой сценарий абсолютно недопустимым.

    Служба внешней разведки России заявила о подготовке Британией и Францией передачи Киеву ядерного оружия.

    Посол России в Британии Андрей Келин предупредил об опасности передачи Украине ядерных технологий для усиления позиций Киева на переговорах.

    Российские парламентарии подготовили обращение к парламентам Франции, Британии, Европарламенту и ООН с требованием не допустить передачу компонентов оружия массового поражения украинским властям.

    В МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 23:30 • Новости дня
    Суд в Москве назначил штраф политологу Маркову за нарушение порядка иноагента

    Суд назначил штраф политологу Маркову за нарушение порядка иноагента

    Tекст: Катерина Туманова

    Гагаринский районный суд Москвы оштрафовал политолога Сергея Маркова на 35 тыс. рублей за несоблюдение порядка деятельности иностранного агента, сообщил его адвокат Александр Молохов.

    «Суд назначил моему подзащитному штраф в размере 35 тысяч рублей по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ», – приводит слова адвоката РИА «Новости».

    По словам адвоката Александра Молохова, протокол был составлен из-за того, что Марков не направил заявление о включении себя в реестр иноагентов до соответствующего решения Минюста.

    «Марков не получал поддержки от иностранных источников, не находился и не находится под иностранным влиянием, а его публичная деятельность носит аналитический, критический и полемический характер и направлена, напротив, на противодействие иностранному влиянию. Его интервью – это всегда борьба за интересы России на международном фронте, высказывание своего личного мнения», – сказал юрист в защиту клиента.

    Молохов добавил, что обвинение в иностранном влиянии связано с публикацией интервью Маркова в зарубежных изданиях.

    Минюст России включил Маркова в реестр иноагентов в августе 2025 года, объяснив это участием политолога в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, а также распространением недостоверной информации о решениях властей России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Степашин оценил перспективы возвращения Акунина и Быкова в Россию. Каспаров стал фигурантом новых уголовных дел. В Общественной палате раскрыли риск лайков под постами иноагентов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Глава МИД Польши признал причастность Украины к подрыву «Северных потоков»
    Эксперт: Посла Украины Британия направила следить за событиями в Грузии
    Кремль признал падение нефтегазовых доходов России
    Украина начала импортировать американский СПГ через Литву
    Москвичи рассказали о принципах формирования бюджета в паре
    Полиция задержала девять человек после драки в московском ТЦ
    «Радио Судного дня» передало два зашифрованных сообщения