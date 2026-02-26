Суд приговорил Гуфа к году условно по делу об ограблении

Tекст: Ольга Иванова

Наро-Фоминский суд вынес приговор рэперу Алексею Долматову, известному как Гуф, по делу об ограблении сотрудника полиции в бане в Подмосковье, сообщает ТАСС. Суд постановил назначить Долматову наказание в виде лишения свободы сроком на один год, однако наказание считается условным с испытательным сроком также в один год.

В приговоре суда говорится: «Назначить Долматову наказание в виде лишения свободы на один год. Наказание считать условным с испытательным сроком в один год». Это означает, что Гуф сможет избежать реального заключения, если не нарушит установленные судом условия в течение испытательного срока.

Кроме того, суд изменил квалификацию обвинения: теперь действия артиста рассматриваются не как «грабеж», а как «самоуправство».

Напомним, в январе в суде началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Долматова об ограблении.







