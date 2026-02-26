  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей
    Глава польского МИД призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды»
    War Zone сообщил о планах США построить 450 новых шахт для МБР
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    Путин объявил о восстановлении пригородных поездов между Россией и Белоруссией
    Пашинян рассказал о планах Армении по будущему российской военной базы в Гюмри
    Утвержден состав комиссии при президенте России по вопросам ИИ
    Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе России и ЕС
    26 февраля 2026, 15:48 • Новости дня

    Путин: Гражданам России и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что гражданам России и Белоруссии предоставлены одинаковые возможности для проживания, трудоустройства и доступа к госуслугам на территории обеих стран.

    Граждане России и Белоруссии обладают равными правами на всей территории обеих стран, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства, передает ТАСС. По его словам, эти права охватывают все сферы жизни, что является одним из главных достижений интеграции между государствами.

    «Гражданам России и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни», – подчеркнул Путин. Он добавил, что жителям Союзного государства предоставлены одинаковые возможности выбора места жительства, трудоустройства, а также доступ к государственным и медицинским услугам без ограничений.

    Путин также отметил, что россияне и белорусы могут участвовать в выборах на местном уровне на равных условиях. Эти меры, по мнению президента, способствуют укреплению интеграции и развитию Союзного государства, отражая высокий уровень взаимного доверия между странами.

    Накануне Кремль анонсировал заседание Высшего госсовета Союзного государства.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    24 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
    Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ сообщил, что совершившего теракт на Савеловском вокзале могли завербовать через интернет.

    Глава государства отметил, что исполнителю передали взрывное устройство и впоследствии дистанционно привели его в действие, передает ТАСС.

    «Уже сейчас ясно: судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка, через интернет, скорее всего», – сказал Путин. Он добавил, что, вероятнее всего, исполнитель «и не знал-то ничего».

    «Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки», – заявил президент.

    Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погибли один сотрудник полиции и устроивший подрыв преступник.

    Ранее СК показал фото взорванного автомобиля ГИБДД в Москве и видео осмотра машины.

    Комментарии (19)
    24 февраля 2026, 17:07 • Новости дня
    Путин сообщил об информации о попытке подрыва газопроводов в Черном море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о наличии информации о возможных попытках подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», проходящих по дну Черного моря.

    Президент России Владимир Путин заявил о потенциальной угрозе для газопроводов, проходящих по дну Черного моря, передает ТАСС.

    Путин, выступая на коллегии ФСБ, отметил: «Сейчас вот информация наша оперативная идет в СМИ. Речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый «Турецкий поток» и «Голубой поток». Никак успокоиться не могут».

    Ранее президент заявил, что противник не добился стратегического успеха на поле боя и вместо этого активизировал атаки на гражданские объекты и инфраструктуру.

    Еще в октябре 2022 года российские власти сообщали о предотвращенной попытке подрыва «Турецкого потока» на российской территории. По данным Кремля, были задержаны диверсанты, которые готовили взрыв экспортного газопровода.

    11–13 января 2025 года Минобороны РФ заявило о попытке атаки девятью беспилотниками по газотранспортной инфраструктуре в районе Гай-Кодзора (Краснодарский край), обслуживающей поставки по направлению TurkStream. Все БПЛА были сбиты, а обломки вызвали лишь незначительные повреждения здания и оборудования газоизмерительной станции, без остановки транзита. Москва назвала инцидент «актом энергетического терроризма» и заявила, что проинформировала Анкару.


    Комментарии (7)
    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 14:52 • Новости дня
    Лукашенко ответил шуткой на обращение «господин президент» в Кремле
    Лукашенко ответил шуткой на обращение «господин президент» в Кремле
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил в ответ на обращение «господин президент» во время визита в Кремль.

    Соответствующее видео опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

    Лукашенко прибыл в российскую столицу для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

    Белорусский лидер приехал на автомобиле Aurus. Во время встречи комендант Кремля Сергей Удовенко поприветствовал его словами: «господин президент». Лукашенко с иронией ответил: «Хорошо бы твои слова – да Богу в уши. Может, господином когда-то и стану».

    Перед началом заседания президенты России и Белоруссии обменялись короткой беседой, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

    Накануне Кремль анонсировал заседание Высшего госсовета Союзного государства.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    Комментарии (17)
    24 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Путин заявил о понимании противником последствий применения ядерного компонента

    Путин: Противник осознает последствия применения ядерного компонента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, сообщил, что противник осознает пагубные последствия возможного использования ядерного компонента.

    Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможном применении ВСУ ядерного компонента, Путин отметил, что противник не гнушается никакими средствами, однако понимает, к чему может привести применение подобных технологий, передает ТАСС.

    «Понимают, наверное, чем это может закончиться», – сказал он.

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Кремль назвал планы передачи Киеву ядерной бомбы вопиющим нарушением.

    Комментарии (2)
    25 февраля 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека
    Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий выразил уверенность, что бюрократические препоны не должны мешать появлению новых медицинских технологий.

    Глава государства подчеркнул, что особенно важно ускорить внедрение таких разработок, как лекарственные препараты, ткани, сосуды и даже отдельные органы человека, передает ТАСС.

    «Это лекарственные препараты, даже ткани, сосуды и, что уже не является фантастикой, отдельные органы человека», – заявил Путин. Он также добавил, что, хотя до создания «живого сердца» на данный момент не дошли, движение в этом направлении уже идет.

    Ранее Путин заявил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин.

    Российский лидер также назвал справедливым равный доступ стран к новым технологиям.

    Комментарии (8)
    25 февраля 2026, 20:10 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    В ноябре Трамп сообщил, что встреча с Путиным и Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между Путиным и Зеленским.

    Комментарии (37)
    25 февраля 2026, 18:21 • Новости дня
    Скворцова представила Путину чувствительный бионический протез

    Глава ФМБА Скворцова представила бионический протез руки с датчиками давления

    Скворцова представила Путину чувствительный бионический протез
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На выставке Форума будущих технологий в Москве был показан уникальный бионический протез, позволяющий передавать ощущения через специальные датчики в пальцах.

    Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала президенту Владимиру Путину о новых достижениях в нейропротезировании. Она представила первый бионический протез руки, способный передавать ощущения благодаря датчикам давления, встроенным в кончики пальцев, сообщает ТАСС.

    Скворцова отметила: «Мы создали действительно первый бионический протез руки с очувствлением благодаря тому, что в кончике пальцев этого протеза ввели специальные датчики давления. Для того, чтобы информацию трансформировать в электрические сигналы, был разработан прибор. Прибор является преобразователем электрических импульсов и формирует стимулы».

    По словам главы ФМБА, два года назад на аналогичном форуме президент поручил агентству создать первые в мире протезы, способные передавать чувства. Скворцова пригласила Владимира Путина посетить Центр кибернетической медицины и нейропротезирования, действующий на базе Центра мозга и нейротехнологий ФМБА.

    Ранее на форуме Путин предложил открыть сеть региональных центров инженерных разработок в биоэкономике. Он также заявил о перспективах создания искусственных органов человека.

    Кроме того, президент отметил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин. Путин подчеркнул, что равный доступ к новым технологиям необходим для справедливого развития общества.


    Комментарии (3)
    25 февраля 2026, 17:11 • Новости дня
    Варшава обвинила Минск по переправке мигрантов в Польшу по вырытым ХАМАС тоннелям
    Варшава обвинила Минск по переправке мигрантов в Польшу по вырытым ХАМАС тоннелям
    @ strazgraniczna.pl

    Россия и Белоруссия, по данным польских властей, задействовали новую схему переброски мигрантов в страны ЕС – через подземные тоннели на границе. 

    Как пишет The Telegraph со ссылкой на источники в Варшаве, Белоруссия якобы привлекла специалистов с Ближнего Востока «с высоким уровнем экспертизы» для проектирования и прокладки подземных маршрутов.

    В 2025 году сотрудники пограничной службы Польши обнаружили четыре тоннеля под границей с Белоруссией. Как заявила представитель Подлясского подразделения погранохраны подполковник Катажина Зданович, современные средства наблюдения – включая тепловизоры и электронные системы контроля – позволяют выявлять попытки незаконного пересечения границы «даже под землей».

    Один из крупнейших тоннелей был найден в середине декабря недалеко от населенного пункта Наревка на востоке Польши. По данным Варшавы, его высота составляла около 1,5 метра. Вход с белорусской стороны был скрыт в лесу. Протяженность подземного хода достигала примерно 50 метров на территории Белоруссии и еще 10 метров – на польской стороне.

    Через этот тоннель прошли около 180 мигрантов, преимущественно выходцев из Афганистана и Пакистана. Большинство из них были задержаны после выхода на польскую территорию. Полиция также опубликовала кадры, на которых видны задержанные группы мигрантов.

    Видеозаписи изнутри показывают узкий проход, укрепленный бетонными подпорками, предотвращающими обрушение. Военные эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что подобные технологии характерны для ближневосточных вооруженных группировок, имеющих опыт подземной войны.

    В числе возможных участников называются структуры, связанные с ХАМАС в секторе Газа и Хезболла в Ливане, а также отдельные курдские формирования и боевики «Исламского государства» (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ). Американский военный историк Линетт Нусбахер заявила, что участие иранских прокси-групп «вполне правдоподобно», напомнив об активном строительстве тоннелей на юге Ливана после войны 2006 года.

    Бывший офицер британской армии, специалист по фортификациям Роб Кэмпбелл также предположил, что к проектированию могли быть причастны палестинские радикальные организации. В то же время экс-полковник израильской разведки Сарит Зехави отметила, что подобными навыками обладают не только проиранские силы, но и другие группировки, включая курдские отряды в Сирии и ИГ.

    Ранее президент Польши Кароль Навроцкий потребовал создавать новые воинские части на востоке страны.

    Комментарии (16)
    26 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Путин объявил о восстановлении пригородных поездов между Россией и Белоруссией

    Путин: Россия и Белоруссия восстановят пригородное ж/д сообщение

    Путин объявил о восстановлении пригородных поездов между Россией и Белоруссией
    @ Евгений Курсков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Белоруссия намерены восстановить прямое пригородное железнодорожное сообщение между соседними регионами, объявил президент России Владимир Путин во время заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    Путин отметил, что транспортная сеть, соединяющая две страны, продолжает расширяться, передает ТАСС. По его словам, принято решение о воссоздании пригородных железнодорожных маршрутов между приграничными областями.

    Ранее первый заместитель начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александр Хорошевич сообщил, что Белоруссия и Россия обсуждают запуск трансграничных пригородных пассажирских поездов между сопредельными регионами двух стран.

    В декабре посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Россия и Белоруссия договорились о новых ночных поездах «Ласточка».

    Комментарии (6)
    24 февраля 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин: Противник не смог нанести поражение России на поле боя и делает ставку на террор
    Путин: Противник не смог нанести поражение России на поле боя и делает ставку на террор
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что не сумев добиться стратегического успеха против России на поле боя, противник активизировал атаки на гражданские объекты и инфраструктуру.

    Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что враги не смогли достичь стратегического поражения России на поле боя, передает ТАСС. По его словам, противник избрал тактику террора, пытаясь воздействовать на страну через атаки на граждан и инфраструктуру.

    «Не удалось нанести стратегическое России на поле боя, поэтому противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор. Здесь и обстрелы городов, и диверсии на инфраструктуре, и покушение на представителей государственных и военных властей», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ветеран ФСБ Алексей Филатов заявил, что исполнителя взрыва у Савеловского вокзала могли использовать «втемную», и связал произошедшее с деятельностью украинских спецслужб.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предъявит обвинение в совершении теракта четверым участникам дела о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева.

    Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Алексеева выступают украинские спецслужбы, при этом отмечен британский след.

    Комментарии (11)
    25 февраля 2026, 20:24 • Новости дня
    Песков подтвердил актуальность приглашения Зеленского в Москву
    Песков подтвердил актуальность приглашения Зеленского в Москву
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение главе киевского режима Владимиру Зеленскому приехать в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным все еще действительно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков напомнил, что инициатива исходила лично от Владимира Путина, передает ТАСС.

    «Это было слово президента Путина, а он всегда держит свое слово», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Ранее Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с Путиным.

    Зеленский исключил визит на переговоры в Москву и Минск.

    Комментарии (7)
    24 февраля 2026, 17:28 • Новости дня
    Путин призвал повысить безопасность должностных лиц Минобороны и ОПК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, а также представителей государственной и муниципальной власти.

    Он поручил Федеральной службе безопасности совместно с другими силовыми ведомствами усилить меры по обеспечению безопасности, особенно для работников образования и социальной сферы, а также для лидеров общественного мнения и волонтеров, передает «Интерфакс».

    «Вместе с другими силовыми ведомствами ФСБ нужно повысить уровень защищенности должностных лиц Министерства обороны, ОПК, представителей государственной и муниципальной власти, работников образования, социальной сферы, особенно в наших исторических и приграничных регионах. В полной мере это относится и к лидерам общественного мнения, волонтерам, которым постоянно угрожает киевский режим», – сказал Путин.

    Президент также подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер для охраны государственной границы. По его словам, требуется укрепить инфраструктуру, повысить боевую готовность и техническую оснащенность пограничных органов.

    Он добавил, что все усилия должны предприниматься в тесной координации с подразделениями Минобороны, Росгвардии, МВД, а также с территориальными структурами и органами власти.

    Ранее Путин на коллегии ФСБ заявил, что противник не смог нанести поражение России на поле боя и делает ставку на террор.

    Комментарии (10)
    24 февраля 2026, 20:16 • Новости дня
    Эксперт: Борьба с русофобией – это защита российской идентичности

    Политолог Шаповалов объяснил поставленные перед ФСБ Путиным задачи по борьбе с русофобией

    Эксперт: Борьба с русофобией – это защита российской идентичности
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Борьба с русофобией в Год единства народов России приобретает особую значимость, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. По его словам, сейчас на Западе предпринимаются попытки размыть культурный код российской цивилизации. Во вторник на коллегии ФСБ Владимир Путин призвал сотрудников ведомства жестко пресекать преступную деятельность тех, кто пропагандирует идеи русофобии.

    «Путин в рамках коллегии ФСБ поставил задачи по борьбе с русофобией. Тем самым он объявил о нулевой терпимости к идеям национальной розни и другим видам экстремизма, которые стали знаменем всех антироссийских сил за рубежом», – отметил Владимир Шаповалов, руководитель проектов Департамента по работе с экспертным сообществом ЭИСИ.

    По его словам, в Год единства народов России противодействие русофобии приобретает особую значимость. «Борьба с неприязнью ко всему русскому – это защита нашей идентичности и тех принципов, которые позволяют представителям почти 200 народов жить в мире и взаимоуважении», – подчеркнул он.

    Эксперт также указал на необходимость жестко пресекать любые попытки подорвать наши традиции единства и «размыть» культурный код российской цивилизации. «Ряд политических и общественных сил на Западе, среди прочего, занимаются «деколонизацией» нашей страны. При этом в реальности Россия, СССР и Российская империя никогда не были «тюрьмой народов», а наоборот, местом гармоничной жизни многонационального народа», – напомнил он.

    Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что актуальной задачей спецслужбы остается борьба с экстремизмом. «За последние годы на этом направлении достигнуты весомые результаты. Надо и впредь жестко пресекать преступную деятельность тех, кто пропагандирует идеи русофобии, ксенофобии, религиозной нетерпимости и тем самым пытается расколоть наше общество», – цитирует Кремль главу государства.

    «Нынешний год объявлен Годом единства народов России. Патриотизм, общая ответственность за судьбу Родины во все времена сплачивали наш народ. Нам нужно беречь, развивать и защищать эти традиции, жестко реагировать на попытки подорвать, ослабить основы конституционного строя России», – добавил он.

    Ранее эксперты ЭИСИ назвали национальное многообразие России и братство живущих в стране народов залогом сильного общества и конкурентным преимуществом государства.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин рассказал о наличии секретных оборонных проектов

    Путин рассказал о наличии секретных оборонных и гражданских проектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия располагает значимыми достижениями как в оборонной, так и в гражданской сфере, сообщил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

    Он подчеркнул, что в стране существуют разработки, которые уже представлены общественности, а также перспективные проекты, работа над которыми продолжается, передает ТАСС.

    Путин отметил важность защиты секретной информации, подчеркнув, что речь идет прежде всего о военных и стратегических данных, а также о перспективных отечественных разработках.

    «Особого внимания требует защита конфиденциальности закрытой, секретной информации, прежде всего военного и стратегического характера, в том числе о перспективных отечественных оборонных и гражданских разработках. Они у нас есть. И достижения есть заметные, понятные для всех, предъявленные уже. Но есть и другие разработки, которые находятся в стадии реализации», – сказал глава государства.

    Ранее Путин сообщил о значительных преобразованиях «оборонки» и армии в России.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 10:25 • Новости дня
    Путин определил 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты
    Путин определил 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты, предложив 40 гражданам с особыми заслугами войти в ее состав, сообщили в Кремле.

    Процедура формирования нового состава Общественной палаты Российской Федерации была инициирована президентом Владимиром Путиным, говорится в сообщении Кремля на платформе Max.

    Сообщается, что глава государства определил 40 граждан России, обладающих особыми заслугами перед государством и обществом, и направил им официальные приглашения войти в новый состав Общественной палаты Российской Федерации.

    В сообщении подчеркивается, что эти кандидаты были выбраны по президентской квоте и их участие должно укрепить работу Общественной палаты. Кандидатуры были определены с учетом их вклада в развитие российского общества и государства.

    Ранее в центре Москвы открылась выставка к юбилею Общественной палаты.

    Владимир Путин поблагодарил активистов за принципиальную позицию и помощь фронту.

    Напомним, Государственная дума одобрила запрет для иностранных агентов входить в состав Общественной палаты.

    Комментарии (0)
    Главное
    Глава МИД Польши признал причастность Украины к подрыву «Северных потоков»
    Эксперт: Посла Украины Британия направила следить за событиями в Грузии
    Кремль признал падение нефтегазовых доходов России
    Украина начала импортировать американский СПГ через Литву
    Москвичи рассказали о принципах формирования бюджета в паре
    Полиция задержала девять человек после драки в московском ТЦ
    «Радио Судного дня» передало два зашифрованных сообщения