G1: Гробы проплыли по улицам бразильского города Уба

Tекст: Ольга Иванова

Гробы были унесены паводковыми водами и проплыли по улицам города Уба в штате Минас-Жерайс после сильных дождей, передает РИА «Новости». Потоки воды затопили здание похоронного бюро: «Несколько гробов унесло потоком воды во время сильного дождя», сообщили представители местных властей.

Как уточняет телеканал CNN Brasil, проливные дожди вызвали наводнения и оползни в регионе, из-за чего ранее был введен режим чрезвычайной ситуации. Власти подчеркнули, что ситуация остается сложной.

По последним данным, в результате непогоды в штате Минас-Жерайс погибли 48 человек. Спасатели продолжают работы в зоне бедствия и предупреждают о возможном ухудшении погодных условий.